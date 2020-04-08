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Артём Мазанов
7722

Песков купил в аптеке блокатор вирусов и пришёл с ним на заседание. Эффективность таких бейджей не доказана Материал редакции

Принцип действия таких блокаторов основан на выделении диоксида хлора, который обеззараживает воздух.

82 комментария
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Изображение Life

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пришёл на совещание Владимир Путина с правительством и главами регионов с блокатором вирусов на пиджаке. Внимание на это обратил Life.

На вопрос ТАСС, рекомендовано ли сотрудникам администрации президента использование таких блокаторов, как у него, Песков ответил, что он сам купил его в аптеке.

Исходя из снимка Life, на пиджаке Пескова — бейдж марки Air Doctor. На сайте производителя указано, что внутри бейджа — пропитанный диоксидом хлора материал. Производитель указывает, что блокатор эффективен против бактерий и вирусов, а также в целом обеззараживает воздух.

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова рассказывала, что для подтверждения эффективности подобных блокаторов нужны исследования. «Мы со 100% гарантией сказать о том, что эти блокаторы работают, не можем», — уточнила она.

#новости #карантинвроссии #песков

Спасибо за наводку Artem Puchkov
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82 комментария
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Kostya Proshchalykin

189

Эффективность пескова не доказана?

Ответить

Игорь Янович

Kostya
21

Да. Зато доказана его неэффективность!

Ответить

Мощный Каковощи

Kostya
1

Не доказана эффективность усов Пескова.
Кстати чего он их хлоркой не посыпал? Так же надёжнее в 100500 раз

Ответить

Сергей Гращенко

78

вот это должно точно сработать

Ответить

Специализированный турник

Сергей
16

В комплекте с чесноком не хватает осинового кола.

Ответить

Александр Коржуев

Специализирован…
2

там бутылка должна быть

Ответить

Даниил

Александр
0

Шампанского

Ответить

Kostya Proshchalykin

Сергей
0

Это же от вампиров

Ответить

Mikki Rurk

Сергей
0

Благодаря этому компания выпускающая киндер держится на плаву

Ответить

Viktor Nevzorov

Сергей
0

Это же работало

Ответить

Роман Новиков

67

Вы, блядь, вспомните как они шамана боялись.

Ответить

Папуша

Роман
24

И не зря, думаешь коронавирус просто так появился?

Ответить

Кирилл Венуров

Роман
0

Когда крестик не спасает((

Ответить

Кирилл Боронин

Кирилл
0

Всегда?

Ответить

Непрерывный Артем

27

вдыхание диоксида хлора может вызвать раздражение глаз и носа, боль в горле, чувство сдавленности в груди, головную боль, повышенную температуру, свистящее дыхание, учащенное сердцебиение и спутанность сознания".

Правильно, пусть носит. Здоровья ему! 

Ответить

Дмитрий Чернышов

Непрерывный
2

Сознанию хуже наверно уже не будет

Ответить

Dmitry Shiryaev

20

На самом деле такие новости у меня не вызывают даже улыбки - это просто пиздец.

Ответить

Александр Рыскалов

Dmitry
0

Может это всего лишь реклама)

Ответить

Романелло Кивогенс

Dmitry
0

В указе Петра I говорилось, что "подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство". Песков пошёл ещё дальше. Прознав про печенегов с половцев, он ужаснулся, и не мешкая, нацепил на грудь блокиратор вирусов. И добился своего - теперь на его фоне Путин уже не выглядит таким уж чудаковатым. Да и внимание народа и прессы отчасти переключилось с президента на пресс-секретаря. 

Только что дальше? Деменция по всей видимости прогрессирует. И чтобы оттенять начальника в будущем Пескову придётся идти на всё более и более экстравагантные вещи: оговориться и назвать Трампа трапом, забыть застегнуть ширинку, станцевать Skibidi у Урганта, пощупать прилюдно свою секретаршу... потом секретаря, похвалить Навального и подарить ему свои усы, похвалить Навального и подарить ему свои усы. И это только за первый месяц карантина...

Ответить

Жорик Скорбный

15
Ответить

Serega Khobta

7

надежда есть

Ответить

Английский пришелец

Serega
9

Но Аню тоже покажите.

Ответить

Serega Khobta

Английский
1

сегодня день анекдотов?)

Ответить

Английский пришелец

Serega
3

Но, если полусерьёзно, ВВП задал тон этого дня лично мне.

Ответить

Serega Khobta

Английский
0

Да, он всей стране задаёт настрой парой фраз. Это одновременно забавно и печально

Ответить

Английский пришелец

Serega
1

Объявляю 8 апреля днём анекдота.

Ответить

Пальто в коне

Английский
0
Ответить

Звездный супер_стар

8

Это не Гуриев

Ответить

Игорь Янович

6

Зато доказана его неэффективность!

Ответить

Аделина Пролайт

Игорь
0

очень сложно

Ответить

Elian Kavinsky

5

Tony_Igy_-_Astronomia.mp3

Ответить

Elliot Kumamon

5

Полагаю, что это та самая российская вакцина, про которую все время пишут СМИ. А также наверняка еще эффективна против печенегов и половцев, но это пока не доказано. 

Ответить

Артеус Фокс

Elliot
0

В смысле не доказана? Печенегов победили? Победили! Половцам дали отпор? Ещё как! Значит эффективность 200% =)

Ответить

Viktor Nevzorov

Артеус
0

"Александр Невский — правнук кипчакского (половецкого) хана Котяна" 

Ответить

Бытовой пришелец

4

Теперь все знают, что люди в АП необразованны.
Но это и не надо, что бы вести подковёрные игры.

Ответить

Михаил Петров

Бытовой
0

почему, может просто мразь. также арбидолы продвигали

Ответить

Kubig

Бытовой
0

Да какое образование? Чё тогда весь мир ходит в масках, а обнулённого вообще в скафандр засунули если такая фигня всё вокруг обеззараживает? Да в каждой палате в больнице, на кровати повесить эту штуку и всё! Всем этим вирусам пизда!

Однако так не делают. Интересно почему?

Ответить

Дмитрий Маркин

4

Даже не представлял насколько тупые черти у власти.

Ответить

alexferman

Дмитрий
0

Тупые те, кто думает, что эти черти тупые. Они не тупые, просто черти.

Ответить

Stin 007

–49

Прикольно, бот навального раздобыл себе годичный аккаунт и стал в с этого апреля постить про то какая власть тупая и ужасная. Методично.

Видим, что у навального такие же дешевые методы, как и у кремлеботов.

Сейчас лемминги заминусуют, но факт есть факт, этот акк и его посты каждый может заценить. Проверяйте за щекой.

Ответить

Александр Корнеев

Stin
8

Бот с циферным ником и фейк бабой на аве называет кого-то ботом. Что за некстлевел?

Ответить

Английский пришелец

Александр
3

Новая модель! Гордость Сколково.

Ответить

Английский пришелец

Александр
1

На всякий случай, оригинальная личность на фото вот кто: https://www.instagram.com/acaciakersey/?hl=en

Acacia Kersey (@acaciakersey) • Instagram photos…
2.1m Followers, 486 Following, 4,040 Posts - See Instagram photos and videos from Acacia Kersey…
www.instagram.com
Ответить

Mmmax

Английский
0

Ну блин,

Ответить

Английский пришелец

Mmmax
0

Ей настолько идут очки, что она в них становится привлекательной аки порноактриса: https://twitter.com/AcaciaBrinley/status/934355282364309504?s=20

Acacia Kersey @AcaciaBrinley
I know you guys just enjoy pictures of Brinley, but hey, awassa goin on https://t.co/1QZldn08Zz
Ответить

Енот Волшебный

Английс…
1

Стошнило от идеальности.

Ответить

Alex Nevi

Енот
2

Татухи всё портят на корню...🤮

Ответить

Енот Волшебный

Alex
0

И собирание классов.

Ответить

Насущные

Alex
0

АУЕ

Ответить

Artem Puchkov

Stin
4

Я бот, шо делать? Я с первого дня должен писать что-то?) Первый комментарий я оставил намного раньше. Не то что ты зарегала свой аккаунт 7 апреля, выложив видео бобрихи

Ответить

Stin 007

Artem
–16

И все про политику. Подозрительно узкий круг интересов, не?)

Ответить

Artem Puchkov

Stin
13

Ой, 15 рублей от Навального пришло, позже отпишу

Ответить

Stin 007

Artem
–10

Так навальный же платит по 0 рублей.

Ответить

Просто Хэнк

Stin
0

а ты откуда знаешь? за копейку и нашим и вашим спляшем?

Ответить

Sasha Blashenkov

Stin
2

Но ведь ТАСС про это написал..... https://tass.ru/obschestvo/8194799

Ответить

Насущные Проблемы

Stin
1

Бот Навального надел Пекскову блокатор вируса.

Ответить

Английский пришелец

2

Все мы знаем, какой блокатор нужно было надеть для истинного спасения.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

2

Хуйня эти блокаторы. То же самое, что усы Доместосом намазать

Ответить

Chester Perry

2

А сколько интеллекта в глазах

Ответить

alexferman

2

Интересно, кто продаёт эту шнягу, если её Песков пиарит

Ответить

Насущные Проблемы

alexferman
0

Очередной друг Путина. Не иначе.

Ответить

Dmit Man

0

У нас юр отдел на это подсел. Веры - достаточно иногда 

Ответить

ouxen

Dmit
5

тикай оттуда

Ответить

Dmit Man

ouxen
1

Все - люди. У всех кровь - красная.
Неимение общих интересов не мешает мне выполнять свои обязанности 

Ответить

ouxen

Dmit
0

roses are red

Ответить

Dmit Man

ouxen
1

Violets are blue

Ответить

ouxen

Dmit
0

Honey is sweet

Ответить

Dmit Man

ouxen
0

Крайние строфы сильно переоценивают 

Ответить

ouxen

Dmit
0

Lyrics же

Ответить

Михаил Петров

Dmit
–1

уровень юридического образования в рф налицо...

Ответить

Aff

1

Хорошая реклама.
Я и не знал про такую хрень.

Ответить

Поэтический мангал

1

Блокиратор Пескова

Ответить

Константин Курасов

1

Это типа ксива, которая должна испугать вирус?

Ответить

Одетый фитиль

1

а я думал блокиратор вирусов как то так выглядит

Ответить

Егор Терентьев

0

Тебе пиздец, Песок! 

Ответить

Aram Mirzoyants

0

а кфс'ка лежит у него в кармане

Ответить

Alex Dark

0

Ещё бы колпак клоунский на голову надел.

Ответить

Alex Nevi

0

Просто🤦

Ответить

Stan Islav

0

Он усы сбрил?

Ответить

Михаил Петров

Stan
0

от постоянного поглощения хлорки выпали

Ответить

Небольшой рак

0

Уровень гомеопатии или даже выше

Ответить

Легендарный бокал

0

Неплохая нативочка

Ответить
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