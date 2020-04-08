Принцип действия таких блокаторов основан на выделении диоксида хлора, который обеззараживает воздух.

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Изображение Life

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пришёл на совещание Владимир Путина с правительством и главами регионов с блокатором вирусов на пиджаке. Внимание на это обратил Life.

На вопрос ТАСС, рекомендовано ли сотрудникам администрации президента использование таких блокаторов, как у него, Песков ответил, что он сам купил его в аптеке.

Исходя из снимка Life, на пиджаке Пескова — бейдж марки Air Doctor. На сайте производителя указано, что внутри бейджа — пропитанный диоксидом хлора материал. Производитель указывает, что блокатор эффективен против бактерий и вирусов, а также в целом обеззараживает воздух.