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что происходит в интернете
Принцип действия таких блокаторов основан на выделении диоксида хлора, который обеззараживает воздух.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пришёл на совещание Владимир Путина с правительством и главами регионов с блокатором вирусов на пиджаке. Внимание на это обратил Life.
На вопрос ТАСС, рекомендовано ли сотрудникам администрации президента использование таких блокаторов, как у него, Песков ответил, что он сам купил его в аптеке.
Исходя из снимка Life, на пиджаке Пескова — бейдж марки Air Doctor. На сайте производителя указано, что внутри бейджа — пропитанный диоксидом хлора материал. Производитель указывает, что блокатор эффективен против бактерий и вирусов, а также в целом обеззараживает воздух.
Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова рассказывала, что для подтверждения эффективности подобных блокаторов нужны исследования. «Мы со 100% гарантией сказать о том, что эти блокаторы работают, не можем», — уточнила она.
Эффективность пескова не доказана?
Не доказана эффективность усов Пескова.
Кстати чего он их хлоркой не посыпал? Так же надёжнее в 100500 раз
вот это должно точно сработать
Специализированный турник
В комплекте с чесноком не хватает осинового кола.
там бутылка должна быть
Вы, блядь, вспомните как они шамана боялись.
Когда крестик не спасает((
На самом деле такие новости у меня не вызывают даже улыбки - это просто пиздец.
В указе Петра I говорилось, что "подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство". Песков пошёл ещё дальше. Прознав про печенегов с половцев, он ужаснулся, и не мешкая, нацепил на грудь блокиратор вирусов. И добился своего - теперь на его фоне Путин уже не выглядит таким уж чудаковатым. Да и внимание народа и прессы отчасти переключилось с президента на пресс-секретаря.
Только что дальше? Деменция по всей видимости прогрессирует. И чтобы оттенять начальника в будущем Пескову придётся идти на всё более и более экстравагантные вещи: оговориться и назвать Трампа трапом, забыть застегнуть ширинку, станцевать Skibidi у Урганта, пощупать прилюдно свою секретаршу... потом секретаря, похвалить Навального и подарить ему свои усы, похвалить Навального и подарить ему свои усы. И это только за первый месяц карантина...
надежда есть
Но Аню тоже покажите.
сегодня день анекдотов?)
Но, если полусерьёзно, ВВП задал тон этого дня лично мне.
Да, он всей стране задаёт настрой парой фраз. Это одновременно забавно и печально
Объявляю 8 апреля днём анекдота.
Зато доказана его неэффективность!
Полагаю, что это та самая российская вакцина, про которую все время пишут СМИ. А также наверняка еще эффективна против печенегов и половцев, но это пока не доказано.
В смысле не доказана? Печенегов победили? Победили! Половцам дали отпор? Ещё как! Значит эффективность 200% =)
"Александр Невский — правнук кипчакского (половецкого) хана Котяна"
Даже не представлял насколько тупые черти у власти.
Тупые те, кто думает, что эти черти тупые. Они не тупые, просто черти.
Прикольно, бот навального раздобыл себе годичный аккаунт и стал в с этого апреля постить про то какая власть тупая и ужасная. Методично.
Видим, что у навального такие же дешевые методы, как и у кремлеботов.
Сейчас лемминги заминусуют, но факт есть факт, этот акк и его посты каждый может заценить. Проверяйте за щекой.
Бот с циферным ником и фейк бабой на аве называет кого-то ботом. Что за некстлевел?
На всякий случай, оригинальная личность на фото вот кто: https://www.instagram.com/acaciakersey/?hl=en
Ну блин,
Английский пришелец
Ей настолько идут очки, что она в них становится привлекательной аки порноактриса: https://twitter.com/AcaciaBrinley/status/934355282364309504?s=20
Стошнило от идеальности.
Но ведь ТАСС про это написал..... https://tass.ru/obschestvo/8194799
Интересно, кто продаёт эту шнягу, если её Песков пиарит
У нас юр отдел на это подсел. Веры - достаточно иногда
Он усы сбрил?