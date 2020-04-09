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Заммэра столицы Пётр Бирюков сообщал, что предварительной причиной пожара мог стать «хлопок» в котельной.
При пожаре в московском частном пансионате для престарелых пострадало 20 человек, четверо из них погибли. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой экстренные службы.
Площадь пожара составила 300м², на момент возгорания внутри здания находились 53 человека. СКР возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).
Как сообщал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, причиной пожара мог стать «хлопок» в котельной, работающей на дизельном топливе.
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