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Артём Мазанов
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При пожаре в доме престарелых в Москве 4 человека погибли, 16 пострадали Материал редакции

Заммэра столицы Пётр Бирюков сообщал, что предварительной причиной пожара мог стать «хлопок» в котельной.

8 комментариев
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​Фото МЧС

При пожаре в московском частном пансионате для престарелых пострадало 20 человек, четверо из них погибли. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой экстренные службы.

Площадь пожара составила 300м², на момент возгорания внутри здания находились 53 человека. СКР возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Как сообщал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, причиной пожара мог стать «хлопок» в котельной, работающей на дизельном топливе.

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#новости #москва

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8 комментариев
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Срочный колос

6

Артём, ты либо цитируй эти хлопки, либо пиши нормально. Не надо вставать в один ряд с долбоебами

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Артём Мазанов

Срочный
4

Я закавычил, да. Спасибо

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Илья

Артём
0

лучше не стало

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Spect

4

Хлопок блять

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Meg Walker

3

хлопок в котельной 

Ну не смешно уже нихуя

Ответить

Super 72

1

Так глупо в пандемию коронавируса умирать не от него 

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Срочный колос

Super
0

Это нонконформисты

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Aнус Роскомнадзора

1

Ни слова о том что старики сгорели из-за коронавируса, опять власти скрывают.

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