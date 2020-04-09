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Это первый подобный штраф в городе.
38-летнего жителя Петербурга оштрафовали на 15 тысяч рублей за прогулку с ребёнком на детской площадке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.
Мужчину оштрафовали по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих»). Как отмечают журналисты, штраф 38-летнему жителю по этой статье — первый в городе.
В Петербурге детские площадки закрыты для посещения с 28 марта по 30 апреля.
Господи, это Питербург? Этож выглядит один в один как уёбищный спальный район моего мухосранска.
А ты думал, в питере спальники все такие в лепнине и статуях? И бомжи в цилиндрах?
Питербург
Какой стыд.
Резиновый историк
Проверочное слово - питер. Вообще все бюджетные спальные районы СПБ - та еще помойка.
Добро пожаловать в дикий капитализм!
Ну на западе капитализм не выглядит как дикий колхоз.
Дык и на Западе не Путин&Co.
А при чём тут Путин? Путин им мешает нормально строить, а не колхозить дешёвые китайские аттракционы на детской площадке и закрашивать пластиково-стеклянные дома в аляповатые цвета?
Всё упирается в нормы и стандарты. Сейчас они работают не на людей, а на карманы жлобья из застройщиков.
Вообще, глава государства сильно влияет на это. Через экономику в общем. Чем она сильнее тем выше качество работ. Через образование, чем оно выше... ну понятно. И через отток и приток мозгов. Ну вообще вплоть до создания дизайн кода. Глава может напрямую влиять хоть на отдельно конкретные здания. Были такие примеры )
короче, это такой питерский Мухосранск, над которым смеются даже его жители.
станции Мурино нет, есть Девяткино
Предвыборный череп
Жил я недолго в Невском районе, местечко Уткина Заводь в черте Петербурга - та же ебала, если не хуже.
Выглядит как обычный спальный район любого европейского города, не пизди
Жалко это была не яжмать. Ооо, текст был бы с офигенным продолжением/
"Женщина оштрафовала полицейского, который пытался его оштрафовать."
А ребенка почему не оштрафовали?
Интересно почему никого не штрафуют у меня во дворе? Целыми днями как бы все гуляют
Так позвони ментам и сообщи, мерзко хихикая
Привет 37
А когда в Европе и США люди сообщают о преступлениях и правонарушениях это тоже 37?
Я говорю привет, у меня температура 37, все норм!
У тебя погоняло Су-37 - такой же сверхманёвренный
Ну оштрафовали и оштрафовали. Думать надо, если опечатана территория. Все меры по ограничению стоят того.
Убежденный Паша
Да, да, через всю страну на поезде или самолёте это норм, выйти с собакой в парк/ребенком во двор это запрещено.
Не, там маразм крепче. Потому что во двор-то можно. Конкретно на детскую площадку нельзя.
На площадку, которая на свежем воздухе нельзя.
В душный продуктовый - можно.
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