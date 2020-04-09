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Артём Мазанов
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В Петербурге мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей за прогулку с ребёнком на детской площадке Материал редакции

Это первый подобный штраф в городе.

44 комментария
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Фото TJ

38-летнего жителя Петербурга оштрафовали на 15 тысяч рублей за прогулку с ребёнком на детской площадке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

Мужчину оштрафовали по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих»). Как отмечают журналисты, штраф 38-летнему жителю по этой статье — первый в городе.

Седьмого апреля участковый уполномоченный полиции обнаружил на детской площадке во дворе дома на Лермонтовском проспекте мужчину, гулявшего со своим малолетним ребёнком. В отношении правонарушителя — 38-летнего Алексея, участковым был составлен протокол.

МВД

В Петербурге детские площадки закрыты для посещения с 28 марта по 30 апреля.

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#новости #карантинвроссии #право #петербург

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44 комментария
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Насущные Проблемы

13

Господи, это Питербург? Этож выглядит один в один как уёбищный спальный район моего мухосранска.

Ответить

Просто Тимуррр

Насущные
62

А ты думал, в питере спальники все такие в лепнине и статуях? И бомжи в цилиндрах?

Ответить

andorus

Просто
3

Бомжа бы посмотрел 

Ответить

Насущные Проблемы

Насущные
8

Питербург

Какой стыд.

Ответить

Резиновый историк

Насущные
1

Проверочное слово - питер. Вообще все бюджетные спальные районы СПБ - та еще помойка. 

Ответить

andorus

Резиновый
0

Я Петиром проверяю 

Ответить

Дмитрий Титов

Насущные
0

Питер I Великий

Ответить

Специализированный турник

Насущные
2

Добро пожаловать в дикий капитализм!

Ответить

Чужой ихтиандр

Специализирован…
5

Это дикая безвкусица, а не капитализм 

Ответить

Насущные Проблемы

Специализирован…
1

Ну на западе капитализм не выглядит как дикий колхоз.

Ответить

Специализированный турник

Насущные
4

Дык и на Западе не Путин&Co.

Ответить

Илья Щибрик

Специализирован…
0

А при чём тут Путин? Путин им мешает нормально строить, а не колхозить дешёвые китайские аттракционы на детской площадке и закрашивать пластиково-стеклянные дома в аляповатые цвета?

Ответить

alexferman

Илья
3

Всё упирается в нормы и стандарты. Сейчас они работают не на людей, а на карманы жлобья из застройщиков.

Ответить

Vitaliy Vitalic

Илья
3

Вообще, глава государства сильно влияет на это. Через экономику в общем. Чем она сильнее тем выше качество работ. Через образование, чем оно выше... ну понятно. И через отток и приток мозгов. Ну вообще вплоть до создания дизайн кода. Глава может напрямую влиять хоть на отдельно конкретные здания. Были такие примеры )

Ответить

Чужой ихтиандр

Насущные
3

Ты чего ожидал от наших гавнозастройщиков то?

Ответить

Артём Мазанов

Насущные
1

Не совсем, это Мурино — конечная станция красной ветки. На бумаге — город ЛО, но считается частью Питера. Тут только новостройки 

Ответить

Jenny Smith

Артём
3

короче, это такой питерский Мухосранск, над которым смеются даже его жители.

Ответить

Михаил Зинчук

Артём
1

станции Мурино нет, есть Девяткино

Ответить

Юра Касьянов

Михаил
0

Станции Девяткино нет, она приняла коронавирус

Ответить

Резиновый историк

Михаил
0

Есть. Но для электричек.

Ответить

Предвыборный череп

Артём
0

Жил я недолго в Невском районе, местечко Уткина Заводь в черте Петербурга - та же ебала, если не хуже.

Ответить

Zero Tolerance

Насущные
1

там новые районы в основном именно так и выглядят 

Ответить

Sergey Lukianov

Насущные
0

Выглядит как обычный спальный район любого европейского города, не пизди

Ответить

Sancobot

14

Жалко это была не яжмать. Ооо, текст был бы с офигенным продолжением/

Ответить

Насущные Проблемы

Sancobot
9

"Женщина оштрафовала полицейского, который пытался его оштрафовать."

Ответить

Maksytoff

Sancobot
0

У нас в Уфе вчера такая я ж мать с ребенком на площадке игрались,без масок -_-

Ответить

thetrickster

Maksytoff
0

И? Если там других детей не было то что?

Ответить

Madao

Sancobot
0

Каким? 

Ответить

miniawe .

6

А ребенка почему не оштрафовали? 

Ответить

alexferman

miniawe
24

Зачем ребёнка штрафовать, менты ж не звери. Достаточно отпиздить.

Ответить

ruslan pankrashin

4

Интересно почему никого не штрафуют у меня во дворе? Целыми днями как бы все гуляют 

Ответить

alexferman

ruslan
4

Так позвони ментам и сообщи, мерзко хихикая

Ответить

Умерший ихтиандр

alexferman
1

Привет 37

Ответить

alexferman

Умерший
7

А когда в Европе и США люди сообщают о преступлениях и правонарушениях это тоже 37?

Ответить

Умерший ихтиандр

alexferman
4

Я говорю привет, у меня температура 37, все норм!

Ответить

alexferman

Умерший
17

У тебя погоняло Су-37 - такой же сверхманёвренный

Ответить

Умерший ихтиандр

alexfer…
0

Тогда у тебя КА-19 — такой же проблемный 

Ответить

Умерший ихтиандр

ruslan
0

Вызывайте воронков,  чего ты боишься 

Ответить

Дмитрий Маркин

1

Ну оштрафовали и оштрафовали. Думать надо, если опечатана территория. Все меры по ограничению стоят того.

Ответить

Убежденный Паша

Дмитрий
7

Да, да, через всю страну на поезде или самолёте это норм, выйти с собакой в парк/ребенком во двор это запрещено.

Ответить

Илья Щибрик

Убежденный
1

Не, там маразм крепче. Потому что во двор-то можно. Конкретно на детскую площадку нельзя.

Ответить

thetrickster

Убежденный
0

На площадку, которая на свежем воздухе нельзя.
В душный продуктовый - можно.

Ответить

Павел Мухунов

2

https://coub.com/view/2bu4n1

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Комментарий удален

Заслуженный Мурод

0

НОВАЯ НЕФТЬ

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