В стране Covid-19 зарегистрировали в 81 регионе.

За сутки в России зарегистрировали 1459 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заражённых выросло до 10131. Об этом рассказал оперативный штаб.

За сутки зафиксировано 13 летальных случаев, общее число смертей от Covid-19 выросло до 76. 188 человек за сутки выздоровели, всего — 698.