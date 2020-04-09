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В стране Covid-19 зарегистрировали в 81 регионе.
За сутки в России зарегистрировали 1459 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заражённых выросло до 10131. Об этом рассказал оперативный штаб.
За сутки зафиксировано 13 летальных случаев, общее число смертей от Covid-19 выросло до 76. 188 человек за сутки выздоровели, всего — 698.
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1 лайк - 1 удар по ебалу тем, кто пишет про шашлычников (и самим шашлычникам)
Andrew Kostin1
Хуя ты на 2 стульях сидишь
1 2Andrew
Жопа выросла на карантине
Kyler1
Andrew Night1
А,что насчёт барбекю?
1 2Andrew
Приглашай
Andrew Night1
Мясо с тебя тогда
1 2Andrew
С меня можно много срезать
Kyler1
Это сало
1 2Kyler
Sancobot1
А половцев одолел?
1 2Sancobot
Половцев - хороший актёр, но все серии "Улиц разбитых фонарей" не одолел, не смог
Склонный хот-дог
/
AнусСклонный
0/
SancobotСклонный
/
1 21
Соседи шашлычников подтянулись, да простит меня господь
Jenny Smith1
бога нет (
🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀Jenny
Псалом 13:1
Дмитрий Оверчук
KPACNBO
Специализированный турник
Болванку заготовили, а текст исправить - забыли
Стеклянный Валера
Главное что с пушем!
Склонный хот-дог
Хватит преследовать меня
Специализированный турник
Написал человек, который с утра меня преследует минусами. Влюбился что ли?
Склонный хот-дог
Ты просто хуйню пишешь
Специализированн
Ясно. Дикпик выслать?
MayWillDieСклонный
Простите что как пройти в библиотеку ?
Насущные ПроблемыДмитрий
[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]
Артём МазановДмитрий
Поторопились
Taktischer CorgiАртём
Оправдано, если у вас там котлетки
Артём МазановTaktischer
С пюрешкой
Jenny SmithДмитрий
стыдный стыд.
StanislavДмитрий
Коронованные любят щекотать себя циферками в статистике заболевших.
Склонный хот-дог
Сука
Евгений Большаков
У нас с понедельника-вторника вообще все забили на самоизоляцию.
Дети гуляют толпами, народ шатается по городу, бабульки всем подъездом сидят на лавочках, в супермаркетах толпы, очередь, дистанцию почти не соблюдают.
Такими темпами ждёт или резкое число зараженных, или массовое внедрение штрафов. Или всё вместе.
DraЕвгений
Думаю, что изоляция более или менее ещё выполняется в Москве и Питере, вся остальная страна забила с прибором на неё.
Evgeny GrigorievDra
Живу в СПб и работаю рядом с заливом. Каждый вечер как выхожу с работы вижу забитую парковку с машинами людей которые приехали на шашлыки и рыбалку, потом вижу забитую людьми набережную неподалёку, которые ловят наверное корюшку.
Кирилл СосновскийEvgeny
Что плохого в том, чтобы съездить на шашлыки?
Сначала едешь в машине, потом сидишь на даче где-то в безлюдных ебенях.
Jenny SmithКирилл
ты половину комментария прочитал, по ходу.
КириллJenny
Ну и что дальше?
Jenny SmithКирилл
а, просто потрындеть зашёл. тогда ок.
КириллJenny
Ты считаешь, что поход на шашлыки и рыбалку - в сущности, неотделимые вещи и рассматривать их в отдельности нельзя?
Он написал про «шашлычников и рыбаков». Я спросил: «А шашлычники-то чем не угодили?» По-твоему, здесь нельзя согласиться с одним и не согласиться с другим? Или что? Я просто не могу понять логику.
Антон ПострунинКирилл
Они не на даче, они на набережной.
КириллАнтон
Шашлычники?
Антон ПострунинКирилл
Оные самые.
DraEvgeny
Значит, одни неудачники из Москвы остались с изоляцией)
Darya TimofeevaDra
Вообще нет)))) вчера выехала в магазин, весь гипермаркет заполнен кучей людей без масок))))
Александр МарковDra
И это нормально - ситуация разная, не везде изоляция одинакова необходима
DraАлександр
Эм, количество зараженных растёт и в регионах же. Особенно учитывая тот факт, что тестят на коронавирус гораздо меньше, чем в столице.
Решительный Гоша
И я из тех кто благополучно на нее забил. У меня в милионном городе уже 200 000 пропусков выписано. На одного важного пять положенцев, все АМГшки во дворе уже с самыми мажорными пропусками. А холопы пусть сидят, карантинят.
Изящный шмель
Молодец, братишка! Возможно получишь премию от Дарвина.
Решительный Гоша
Не получу. Я меры предосторожности соблюдаю. Но в четырех стенах принципиально сидеть не собираюсь. Если карантин, то для всех. А так идите на хер со своим цирком
Андрей ЛузинРешител…
В чем тут принципы, не пойму. Чего они шастают по улицам, а я буду дома сидеть?
SancobotРешител…
А меры предосторожности это какие для вас?
Решительный Гоша
Я ни с кем не общаюсь лично, просто гуляю по городу, никуда не заходя, ни к кому не приближаясь.
SancobotРешител…
И в магазинах и в общественном транспорте и не трогаете ничего?
Решительный Гоша
Общественным транспортом вообще не пользуюсь — хожу пешком по 10 000 шагов в день, магазы только продуктовые по необходимости.
SancobotРешител…
только продуктовые по необходимости
Ну какб там люди все дела, а маски херь. Не говоря о том, что вы сами ручки трогаете/
Решительный Гоша
Вы доебаться решили? )
SancobotРешител…
Есть немного/
Владимир ВасиленкоDra
Не, СПб режим дауна врубили, на 3-4 дня хватило всех
У меня во дворе мамаши отодвинули ограждения с дет.площадок и играли толпой с детьми целый день, и в магазах всем срать на 1.5 метра, маски и тд, так же в доме напротив пивная, так там все в обнимку вечером были и тд
Александр БайгазинDra
Да не сказал бы, у нас в спб тоже местами толпами слоняются
Denis KiselevЕвгений
Та же херня - Новосибирск
Sergey VolkovЕвгений
У нас тоже такое же. Дауничи улыбаются, когда я держу расстояние от людей и когда видят маски особенно, долбоебы блять
Neketa FoЕвгений
У «вас» это где?
Евгений БольшаковNeketa
Нижний Новгород
Alex NeviЕвгений
Где у вас то?😑
Серёжа СмирновЕвгений
Я за 1,5 недели 2 раза вышел в магазин. Лезу на стену и охреневаю с поведения людей
Stanislav
Когда уже дауны в намордниках поймут что их наебывают с этим "вирусом". Все переболеем если уже не переболели.
Bulat AkhmetshinStanislav
Вирусолог-инсайдер в треде!
StanislavBulat
Тут не надо быть вирусологом. А просто логически подумать. Вас загнали как тупой скот по домам, надели бесполезные намордники, скормили таблетками, уколами, жратвой и прочим говном. Кормят по СМИ инфоговном. Всех запугали, на улицу не выйти. Гос-во в шоколаде, корпорации в шоколаде. Наличку щас отменят, придушат неугодные бизнесы. Люди послушные как никогда. Красота!
Sergey VolkovStanislav
Я частично согласен с твоим мнением, но есть одно но.
Умные люди не слушают российское СМИ, они руководствуются общей обстановкой касательно нынешней эпидемии в мире. Наше российское СМИ как раз таки и говорит такие же вещи, какие говоришь и ты. Что вируса не нужно бояться, его нет, нужно работать, мы русские мы победим. Но при этом, если их слушать, то людей начнут штрафовать (незаконно) за то, что они не на самоизоляции
Тимур ГимадиевStanislav
...бизнес в шоколаде, да?
StanislavТимур
Малый нет, но он как заноза в жопе всегда был у государства.
Shlomo GoldenbergStanislav
А объясни, кому какой профит от карантина? Ну кроме производителей мамок, конечно же
StanislavShlomo
Всем кто сверху. Государству в первую очередь. Крупным корпорациям (фарма, "сахарная" промышленность и тд).
ShlomoStanisl…
Ты в экономике ведь не шаришь нихуя, как я посмотрю. В каком ПТУ учился?
StanislavShlomo
Ну так скажи свою точку зрения. Но ты же зассышь, ибо тупой сам, без своего мнения.
Oleg MatveenkoShlomo
Производители мамок...
Заслуженный Мурод
их наебывают с этим "вирусом"
все переболеем если уже не переболели
Переболеем "вирусом", которым наёбывают.
StanislavЗаслуженный
Вирус есть, но смысла нет защищаться когда все равно заболеешь. Это обычный грипп. Надо не жрать, не бухать, а заниматься здоровьем.
Заслуженный Мурод
Ты наркоман что ли? Смысл защищаться в том, чтобы не заболеть всем разом и не обвалить систему здравоохранения, ресурсы которой ограничены. Аппараты ИВЛ и ЭКМО не будут появляться из воздуха по мере того, как больше людей заболеют и словят осложнения.
Во многих малых населённых пунктах количество ИВЛ ограничивается единицами, а в отдельных городах и даже областных центрах их не более сотни. То есть меньше, чем может за один день заболеть людей. Аппаратов ЭКМО, которые могут спасти в самых тяжёлых случаях, в некоторых областных центрах (!) нет вообще, а в тех, что покрупнее, их всё равно единицы. По официальной статистике такими аппаратами располагает только 31 клиника.
Массовые поступления людей в больницу приведут к коллапсу системы здравоохранения и неизбежному выбору среди пациентов тех, у кого шансы выжить выше. То есть безответственно относясь к самоизоляции ты рискуешь заразиться, получить осложнения, и приговорить кого-то другого к смерти. Или умереть самому, если твоё состояние будет хуже состояния другого больного в очереди на аппарат.
Различный космос
Я искренне не понимаю, зачем ты пытаешься что-то ему объяснить, лол
StanislavРазличн…
Как было бы круто если бы такие как ты вымерли, но ты скорее всего на зарплате у государства.
Различный космос
Как ты думаешь, за что мне платят?
Различный космос
@Вахтёр TJ мне тут смерти желают, памагите
StanislavЗаслуженный
От "самомзоляции" думаешь меньше ущерб? А вот хуй. Лучше переболеть. Не слушай долбоебов.
Заслуженный
Но как ты можешь сопоставить ущерб от самоизоляции, условия которой примерно понятны, и от заболевания, которое будет неизвестно как протекать конкретно в твоём случае?
StanislavЗаслуже…
Все там известно, что там неизвестного то? Слишком запугали тебя.
SancobotStanislav
Щас бы считать, что это обычный грипп/
StanislavSancobot
Да, он немного другой, но по сути одно. Болеют лишь те кто ведет противоестетсвенный потреблядский образ жизни.
SancobotStanisl…
Хех, ну да/
Заслуженный
Кара божья бумерам за то, что просрали этот мир.
Андрей ЛузинStanisl…
Из качалки пишешь?
StanislavАндрей
Из частного дома с огродом.
weebStanislav
ты из тех припизднутых ебанатов, которые верят в то, что детям в роддомах ломают позвонок, чтоб они дебилами росли? и что ссср еще существует?
Изящный шмель
Ему просто прививку в детстве сделали, из-за чего он стал не очень умным
StanislavИзящный
Прививки это тоже говно. Каждый ребенок должен переболеть всем. И корью, и ветрянкой, и гриппами, таким образом встает мощный иммунитет.
Sergey VolkovStanisl…
И корью, и ветрянкой, и гриппами
... и сибирское язвой и эболой и раком и спидом
ахахахахахах бля нихуя ты рофлер
StanislavSergey
Эти вирусы не заденут того у кого сильный поставленный иммунитет.
Sergey VolkovStanisl…
СПИД убивает иммунитет вроде как
StanislavSergey
СПИДА НЕТ)
Anatoly YudovStanisl…
и корью, и ветрянкой, и гриппами
и оспой, и полиомиелитом, и туберкулёзом...
StanislavAnatoly
Все эти вирусы не заденут того у кого сильный поставленный иммунитет.
Poe GhostStanisl…
Вроде Стасик, а мыслит, как карасик.
StanislavPoe
Вот этот сдохнет точно от короны.
Poe GhostStanisl…
Михаил ПодивиловStanislav
Ебать ты долбоёб, братишка
Склонный хот-дог
@Вахтёр TJ
Космический волк
ну ты и крыса ебаная
Склонный хот-дог
@Вахтёр TJ жаль
Склонный хот-дог
@Сергей Звезда почему не баните за оскорбления?
Sergey VolkovСклонный
Он все еще занят монтажом стрима
Склонный хот-дог
Жёстко
Заслуженный Мурод
Ноутбук завис прост.
Склонный хот-дог
@вахтер где бан
Михаил ПодивиловСклонный
Жаль
НейроорловМихаил
Двойные стандарты
Sergey VolkovМихаил
Порвался, жаль
НейроорловSergey
Разбань
Насущные ПроблемыStanislav
Восхищают такие интеллектуалы, которые не ведутся на развод масонов-глобалистов, желающих ввести население Земли в заблуждение. Такие выдающиеся Личности сразу просекли подвох. Именно на них и держится мир. Если бы не люди со столь сияющим разумом, человечество бы давно потерпело крах.
StanislavНасущные
Человечество уже давно потерпело крах. Эпоха спящих потреблядей.
Дана ДжумагалиеваStanislav
А ты избран их разбудить видимо? :D
Насущные ПроблемыStanislav
StanislavНасущные
NO
пирог жеStanislav
Кто?
Stanislavпирог
Гос-во
StanislavStanislav
Есть плюсующие - есть значит еще думающие на tj.
Artyom ZakharovStanislav
Как щенков.
Павел ТявинStanislav
как круто. А зачем наёбывают, как думаете?
StanislavПавел
Загнать по домам как скот надев намордники и запугав, уничтожить малый бизнес и собственные деньги. Закормить и запоить. Замбировать еще больше. Тут на tj большинство тупые зомби, хотя сайт вроде как "оппозиционный".
Грамотный колос
запугав, уничтожить малый бизнес и собственные деньги
А как же тогда быть со странами, которым на свой малый бизнес не поебать?
Различный космос
Блядь, ты что, совсем глупый? Богачи обажают, когда нихуя не работает, и никто нихуя кроме гречки и масок не покупает.
Курочка ряба
Прекол
Космический волк
чуть выше прочитать "Карачаево-Черкесская, не?
Курочка рябаКосмический
Внимательность — мой ключевой навык
Насущные ПроблемыКурочка
Попробуй каким-нибудь перком компенсировать.
KylerКосмический
Зачем?
Асрор
Что за N?
Заметный шар
В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть.
Наружный ящик
Забыли в шаблоне новости цифру вставить.
АсрорНаружный
Ленивые толстожопы!
Ev V
Просто оставлю тут график по ДТП за февраль 2020
Различный космос
Я не знаю, как это ещё объяснить. Да, от ДТП погибает оэуительно больше, это пиздец хуево. Но можно мы будем погибать от минимума вещей одновременно? Нахуй это множить? Можно я умру от сердечных заболеваний и ДТП, а не от ДТП, сердечных заболеваний и вируса?
Ev VРазличный
Лучше живите
Vyacheslav GorinEv
псина прокремлёвская, погибало бы меньше, если бы твои хозяева не распиливали на бюджетных дорогах
Ev VVyacheslav
Вот это поворот :D
Провинциальный чувак
А количество ДТП тоже растёт с каждым днём всё больше?
Ev VПровинциальный
Благодаря самоизоляции количество ДТП будет меньше. И больше людей будут жить.
Artyom Zakharov
Вчерашний космос
интересно, как выделено ОРВИ и коронавирус. Ведь короновирус это, блять, и есть ОРВИ
Artyom ZakharovВчерашний
Почему ты так переживаешь из-за этой хуйни, я понять не могу, тебя задело?
Вчерашний космос
Всегда задевает человеческая тупость, прости
Artyom ZakharovВчерашний
Оставь человека наедине со своей тупостью, будь умней, не пытайся развеять иллюзии, да и это в большинстве случае безполезное занятие, дружище. Если ты видишь тупость в другом человеке, значит ты признаёшь её и в себе, а изнутри она тебя грызёт.
Насущные ПроблемыArtyom
Ты настолько тупая ебанашка, что даже лень пояснять почему то что ты запостил — ничего не значащая хуйня.
Artyom ZakharovНасущные
Да реакцию посмотреть на те или иные явление в обществе, вы как собачки дрессированные отреагировали . Кто обзывается, тот сам так и называется!!!
Жалкий бас
А теперь смотришь тоже самое в разрезе по странам и перестаешь хуйню нести. Если в пердях помирает сто тыщ от малярии, это ничего не значит.
Artyom ZakharovЖалкий
Да похуй всем, че ты так здесь позиции свои отстаиваешь с энтузиазмом, для лайков стараешься?