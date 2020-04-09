Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
12 779

В России зафиксировали 1459 новых случаев коронавируса. Общее число заражённых превысило 10 тысяч Материал редакции

В стране Covid-19 зарегистрировали в 81 регионе.

За сутки в России зарегистрировали 1459 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Общее число заражённых выросло до 10131. Об этом рассказал оперативный штаб.

За сутки зафиксировано 13 летальных случаев, общее число смертей от Covid-19 выросло до 76. 188 человек за сутки выздоровели, всего — 698.

#новости #covid19

Новости
Подписан
Отписаться
В Петербурге мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей за прогулку с ребёнком на детской площадке
Это первый подобный штраф в городе.
3
32
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 208, "likes": 32, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 157644, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 09 Apr 2020 10:46:18 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа в Gamedev-индустрии
Подпишитесь на уведомления по почте или в Telegram, чтобы не пропустить вакансии
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
208 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

1 2

62

1 лайк - 1 удар по ебалу тем, кто пишет про шашлычников (и самим шашлычникам)

Ответить

Andrew Kostin

1
108

Хуя ты на 2 стульях сидишь

Ответить

1 2

Andrew
22

Жопа выросла на карантине

Ответить

Kyler

1
24
Ответить

Andrew Night

1
6

А,что насчёт барбекю?

Ответить

1 2

Andrew
6

Приглашай

Ответить

Andrew Night

1
0

Мясо с тебя тогда

Ответить

1 2

Andrew
4

С меня можно много срезать

Ответить

Kyler

1
3

Это сало

Ответить

1 2

Kyler
2
Ответить

Sancobot

1
1

А половцев одолел?

Ответить

1 2

Sancobot
4

Половцев - хороший актёр, но все серии "Улиц разбитых фонарей" не одолел, не смог

Ответить

Склонный хот-дог

Sancobot
0

/

Ответить

Aнус

Склонный
1

0/

Ответить

Sancobot

Склонный
0

/

Ответить

1 2

1
1

Соседи шашлычников подтянулись, да простит меня господь

Ответить

Jenny Smith

1
0

бога нет (

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Jenny
0

Псалом 13:1

Ответить

Дмитрий Оверчук

48

KPACNBO

Ответить

Специализированный турник

Дмитрий
22

Болванку заготовили, а текст исправить - забыли

Ответить

Стеклянный Валера

Дмитрий
8

Главное что с пушем!

Ответить

Склонный хот-дог

Стеклянный
–3

Хватит преследовать меня

Ответить

Специализированный турник

Склонный
0

Написал человек, который с утра меня преследует минусами. Влюбился что ли?

Ответить

Склонный хот-дог

Специализирован…
–2

Ты просто хуйню пишешь

Ответить

Специализированн

Склонный
0

Ясно. Дикпик выслать?

Ответить

MayWillDie

Склонный
0

Простите что как пройти в библиотеку ?

Ответить

Насущные Проблемы

Дмитрий
3

[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]

Ответить

Артём Мазанов

Дмитрий
0

Поторопились

Ответить

Taktischer Corgi

Артём
0

Оправдано, если у вас там котлетки

Ответить

Артём Мазанов

Taktischer
2

С пюрешкой

Ответить

Jenny Smith

Дмитрий
0

стыдный стыд.

Ответить

Stanislav

Дмитрий
0

Коронованные любят щекотать себя циферками в статистике заболевших.

Ответить

Склонный хот-дог

Дмитрий
–1

Сука

Ответить

Евгений Большаков

51

У нас с понедельника-вторника вообще все забили на самоизоляцию.

Дети гуляют толпами, народ шатается по городу, бабульки всем подъездом сидят на лавочках, в супермаркетах толпы, очередь, дистанцию почти не соблюдают.

Такими темпами ждёт или резкое число зараженных, или массовое внедрение штрафов. Или всё вместе. 

Ответить

Dra

Евгений
1

Думаю, что изоляция более или менее ещё выполняется в Москве и Питере, вся остальная страна забила с прибором на неё.

Ответить

Evgeny Grigoriev

Dra
13

Живу в СПб и работаю рядом с заливом. Каждый вечер как выхожу с работы вижу забитую парковку с машинами людей которые приехали на шашлыки и рыбалку, потом вижу забитую людьми набережную неподалёку, которые ловят наверное корюшку. 

Ответить

Кирилл Сосновский

Evgeny
6

Что плохого в том, чтобы съездить на шашлыки?
Сначала едешь в машине, потом сидишь на даче где-то в безлюдных ебенях.

Ответить

Jenny Smith

Кирилл
4

ты половину комментария прочитал, по ходу.

Ответить

Кирилл

Jenny
0

Ну и что дальше?

Ответить

Jenny Smith

Кирилл
3

а, просто потрындеть зашёл. тогда ок.

Ответить

Кирилл

Jenny
0

Ты считаешь, что поход на шашлыки и рыбалку - в сущности, неотделимые вещи и рассматривать их в отдельности нельзя?

Он написал про «шашлычников и рыбаков». Я спросил: «А шашлычники-то чем не угодили?» По-твоему, здесь нельзя согласиться с одним и не согласиться с другим? Или что? Я просто не могу понять логику.

Ответить

Антон Пострунин

Кирилл
0

Они не на даче, они на набережной. 

Ответить

Кирилл

Антон
0

Шашлычники?

Ответить

Антон Пострунин

Кирилл
0

Оные самые. 

Ответить

Dra

Evgeny
3

Значит, одни неудачники из Москвы остались с изоляцией)

Ответить

Darya Timofeeva

Dra
1

Вообще нет)))) вчера выехала в магазин, весь гипермаркет заполнен кучей людей без масок))))

Ответить

Александр Марков

Dra
3

И это нормально - ситуация разная, не везде изоляция одинакова необходима

Ответить

Dra

Александр
2

Эм, количество зараженных растёт и в регионах же. Особенно учитывая тот факт, что тестят на коронавирус гораздо меньше, чем в столице.

Ответить

Решительный Гоша

Dra
1

И я из тех кто благополучно на нее забил. У меня в милионном городе уже 200 000 пропусков выписано. На одного важного пять положенцев, все АМГшки во дворе уже с самыми мажорными пропусками. А холопы пусть сидят, карантинят.

Ответить

Изящный шмель

Решительный
1

Молодец, братишка! Возможно получишь премию от Дарвина.

Ответить

Решительный Гоша

Изящный
4

Не получу. Я меры предосторожности соблюдаю. Но в четырех стенах принципиально сидеть не собираюсь. Если карантин, то для всех. А так идите на хер со своим цирком

Ответить

Андрей Лузин

Решител…
5

В чем тут принципы, не пойму. Чего они шастают по улицам, а я буду дома сидеть?

Ответить

Sancobot

Решител…
0

А меры предосторожности это какие для вас?

Ответить

Решительный Гоша

Sancobot
2

Я ни с кем не общаюсь лично, просто гуляю по городу, никуда не заходя, ни к кому не приближаясь.

Ответить

Sancobot

Решител…
0

И в магазинах и в общественном транспорте и не трогаете ничего?

Ответить

Решительный Гоша

Sancobot
3

Общественным транспортом вообще не пользуюсь — хожу пешком по 10 000 шагов в день, магазы только продуктовые по необходимости.

Ответить

Sancobot

Решител…
1

только продуктовые по необходимости

Ну какб там люди все дела, а маски херь. Не говоря о том, что вы сами ручки трогаете/

Ответить

Решительный Гоша

Sancobot
1

Вы доебаться решили? )

Ответить

Sancobot

Решител…
3

Есть немного/ 

Ответить

Владимир Василенко

Dra
1

Не, СПб режим дауна врубили, на 3-4 дня хватило всех
У меня во дворе мамаши отодвинули ограждения с дет.площадок и играли толпой с детьми целый день, и в магазах всем срать на 1.5 метра, маски и тд, так же в доме напротив пивная, так там все в обнимку вечером были и тд

Ответить

Александр Байгазин

Dra
0

Да не сказал бы, у нас в спб тоже местами толпами слоняются

Ответить

Denis Kiselev

Евгений
4

Та же херня - Новосибирск

Ответить

Sergey Volkov

Евгений
2

У нас тоже такое же. Дауничи улыбаются, когда я держу расстояние от людей и когда видят маски особенно, долбоебы блять

Ответить

Neketa Fo

Евгений
0

У «вас» это где?

Ответить

Евгений Большаков

Neketa
0

Нижний Новгород

Ответить

Alex Nevi

Евгений
0

Где у вас то?😑

Ответить

Серёжа Смирнов

Евгений
0

Я за 1,5 недели 2 раза вышел в магазин. Лезу на стену и охреневаю с поведения людей

Ответить

Stanislav

–66

Когда уже дауны в намордниках поймут что их наебывают с этим "вирусом". Все переболеем если уже не переболели.

Ответить

Bulat Akhmetshin

Stanislav
56

Вирусолог-инсайдер в треде!

Ответить

Stanislav

Bulat
–5

Тут не надо быть вирусологом. А просто логически подумать. Вас загнали как тупой скот по домам, надели бесполезные намордники, скормили таблетками, уколами, жратвой и прочим говном. Кормят по СМИ инфоговном. Всех запугали, на улицу не выйти. Гос-во в шоколаде, корпорации в шоколаде. Наличку щас отменят, придушат неугодные бизнесы. Люди послушные как никогда. Красота!

Ответить

Sergey Volkov

Stanislav
4

Я частично согласен с твоим мнением, но есть одно но.
Умные люди не слушают российское СМИ, они руководствуются общей обстановкой касательно нынешней эпидемии в мире. Наше российское СМИ как раз таки и говорит такие же вещи, какие говоришь и ты. Что вируса не нужно бояться, его нет, нужно работать, мы русские мы победим. Но при этом, если их слушать, то людей начнут штрафовать (незаконно) за то, что они не на самоизоляции

Ответить

Тимур Гимадиев

Stanislav
2

...бизнес в шоколаде, да?

Ответить

Stanislav

Тимур
–2

Малый нет, но он как заноза в жопе всегда был у государства.

Ответить

Shlomo Goldenberg

Stanislav
0

А объясни, кому какой профит от карантина? Ну кроме производителей мамок, конечно же 

Ответить

Stanislav

Shlomo
–1

Всем кто сверху. Государству в первую очередь. Крупным корпорациям (фарма, "сахарная" промышленность и тд).

Ответить

Shlomo

Stanisl…
5

Ты в экономике ведь не шаришь нихуя, как я посмотрю. В каком ПТУ учился? 

Ответить

Stanislav

Shlomo
–1

Ну так скажи свою точку зрения. Но ты же зассышь, ибо тупой сам, без своего мнения.

Ответить

Oleg Matveenko

Shlomo
1

Производители мамок...

Ответить

Заслуженный Мурод

Stanislav
12

их наебывают с этим "вирусом"

все переболеем если уже не переболели

Переболеем "вирусом", которым наёбывают.

Ответить

Stanislav

Заслуженный
–15

Вирус есть, но смысла нет защищаться когда все равно заболеешь. Это обычный грипп. Надо не жрать, не бухать, а заниматься здоровьем.

Ответить

Заслуженный Мурод

Stanislav
10

Ты наркоман что ли? Смысл защищаться в том, чтобы не заболеть всем разом и не обвалить систему здравоохранения, ресурсы которой ограничены. Аппараты ИВЛ и ЭКМО не будут появляться из воздуха по мере того, как больше людей заболеют и словят осложнения.

Во многих малых населённых пунктах количество ИВЛ ограничивается единицами, а в отдельных городах и даже областных центрах их не более сотни. То есть меньше, чем может за один день заболеть людей. Аппаратов ЭКМО, которые могут спасти в самых тяжёлых случаях, в некоторых областных центрах (!) нет вообще, а в тех, что покрупнее, их всё равно единицы. По официальной статистике такими аппаратами располагает только 31 клиника.

Массовые поступления людей в больницу приведут к коллапсу системы здравоохранения и неизбежному выбору среди пациентов тех, у кого шансы выжить выше. То есть безответственно относясь к самоизоляции ты рискуешь заразиться, получить осложнения, и приговорить кого-то другого к смерти. Или умереть самому, если твоё состояние будет хуже состояния другого больного в очереди на аппарат.

Ответить

Различный космос

Заслуженный
10

Я искренне не понимаю, зачем ты пытаешься что-то ему объяснить, лол

Ответить

Stanislav

Различн…
–8

Как было бы круто если бы такие как ты вымерли, но ты скорее всего на зарплате у государства.

Ответить

Различный космос

Stanisl…
0

Как ты думаешь, за что мне платят? 

Ответить

Различный космос

Stanisl…
0

@Вахтёр TJ мне тут смерти желают, памагите

Ответить

Stanislav

Заслуженный
–1

От "самомзоляции" думаешь меньше ущерб? А вот хуй. Лучше переболеть. Не слушай долбоебов.

Ответить

Заслуженный

Stanisl…
1

Но как ты можешь сопоставить ущерб от самоизоляции, условия которой примерно понятны, и от заболевания, которое будет неизвестно как протекать конкретно в твоём случае?

Ответить

Stanislav

Заслуже…
1

Все там известно, что там неизвестного то? Слишком запугали тебя.

Ответить

Sancobot

Stanislav
8

Щас бы считать, что это обычный грипп/

Ответить

Stanislav

Sancobot
–5

Да, он немного другой, но по сути одно. Болеют лишь те кто ведет противоестетсвенный потреблядский образ жизни.

Ответить

Sancobot

Stanisl…
0

Хех, ну да/

Ответить

Заслуженный

Stanisl…
0

Кара божья бумерам за то, что просрали этот мир.

Ответить

Андрей Лузин

Stanisl…
0

Из качалки пишешь?

Ответить

Stanislav

Андрей
–1

Из частного дома с огродом.

Ответить

weeb

Stanislav
2

ты из тех припизднутых ебанатов, которые верят в то, что детям в роддомах ломают позвонок, чтоб они дебилами росли? и что ссср еще существует?

Ответить

Изящный шмель

weeb
1

Ему просто прививку в детстве сделали, из-за чего он стал не очень умным

Ответить

Stanislav

Изящный
–10

Прививки это тоже говно. Каждый ребенок должен переболеть всем. И корью, и ветрянкой, и гриппами, таким образом встает мощный иммунитет.

Ответить

Sergey Volkov

Stanisl…
2

И корью, и ветрянкой, и гриппами

... и сибирское язвой и эболой и раком и спидом

ахахахахахах бля нихуя ты рофлер

Ответить

Stanislav

Sergey
–1

Эти вирусы не заденут того у кого сильный поставленный иммунитет.

Ответить

Sergey Volkov

Stanisl…
0

СПИД убивает иммунитет вроде как

Ответить

Stanislav

Sergey
–1

СПИДА НЕТ)

Ответить

Anatoly Yudov

Stanisl…
1

и корью, и ветрянкой, и гриппами

и оспой, и полиомиелитом, и туберкулёзом...

Ответить

Stanislav

Anatoly
–1

Все эти вирусы не заденут того у кого сильный поставленный иммунитет.

Ответить

Poe Ghost

Stanisl…
0

Вроде Стасик, а мыслит, как карасик.

Ответить

Stanislav

Poe
–1

Вот этот сдохнет точно от короны.

Ответить

Poe Ghost

Stanisl…
4
Ответить

Михаил Подивилов

Stanislav
11

Ебать ты долбоёб, братишка

Ответить

Склонный хот-дог

Михаил
–12

@Вахтёр TJ 

Ответить

Космический волк

Склонный
13

ну ты и крыса ебаная

Ответить

Склонный хот-дог

Космический
3

@Вахтёр TJ жаль

Ответить

Склонный хот-дог

Михаил
0

@Сергей Звезда почему не баните за оскорбления?

Ответить

Sergey Volkov

Склонный
2

Он все еще занят монтажом стрима 

Ответить

Склонный хот-дог

Sergey
0

Жёстко

Ответить

Заслуженный Мурод

Sergey
0

Ноутбук завис прост.

Ответить

Склонный хот-дог

Михаил
0

@вахтер где бан

Ответить

Михаил Подивилов

Склонный
–1

Жаль

Ответить

Нейроорлов

Михаил
1

Двойные стандарты

Ответить

Sergey Volkov

Михаил
0

Порвался, жаль

Ответить

Нейроорлов

Sergey
1

Разбань

Ответить

Насущные Проблемы

Stanislav
7

Восхищают такие интеллектуалы, которые не ведутся на развод масонов-глобалистов, желающих ввести население Земли в заблуждение. Такие выдающиеся Личности сразу просекли подвох. Именно на них и держится мир. Если бы не люди со столь сияющим разумом, человечество бы давно потерпело крах.

Ответить

Stanislav

Насущные
0

Человечество уже давно потерпело крах. Эпоха спящих потреблядей.

Ответить

Дана Джумагалиева

Stanislav
0

А ты избран их разбудить видимо? :D

Ответить

Насущные Проблемы

Stanislav
4
Ответить

Stanislav

Насущные
0

NO

Ответить

пирог же

Stanislav
1

Кто?

Ответить

Stanislav

пирог
0

Гос-во

Ответить

Stanislav

Stanislav
1

Есть плюсующие - есть значит еще думающие на tj.

Ответить

Artyom Zakharov

Stanislav
0

Как щенков.

Ответить

Павел Тявин

Stanislav
0

как круто. А зачем наёбывают, как думаете?

Ответить

Stanislav

Павел
–2

Загнать по домам как скот надев намордники и запугав, уничтожить малый бизнес и собственные деньги. Закормить и запоить. Замбировать еще больше. Тут на tj большинство тупые зомби, хотя сайт вроде как "оппозиционный".

Ответить

Грамотный колос

Stanislav
0

запугав, уничтожить малый бизнес и собственные деньги

А как же тогда быть со странами, которым на свой малый бизнес не поебать?

Ответить

Различный космос

Павел
–3

Блядь, ты что, совсем глупый? Богачи обажают, когда нихуя не работает, и никто нихуя кроме гречки и масок не покупает. 

Ответить

Курочка ряба

–8

Прекол

Ответить

Космический волк

Курочка
18

чуть выше прочитать "Карачаево-Черкесская, не?

Ответить

Курочка ряба

Космический
10

Внимательность — мой ключевой навык

Ответить

Насущные Проблемы

Курочка
0

Попробуй каким-нибудь перком компенсировать.

Ответить

Kyler

Космический
4

Зачем?

Ответить

Асрор

1

Что за N?

Ответить

Заметный шар

Асрор
18

В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть.

Ответить

Наружный ящик

Асрор
3

Забыли в шаблоне новости цифру вставить.

Ответить

Асрор

Наружный
1

Ленивые толстожопы!

Ответить

Ev V

–17

Просто оставлю тут график по ДТП за февраль 2020

Ответить

Различный космос

Ev
11

Я не знаю, как это ещё объяснить. Да, от ДТП погибает оэуительно больше, это пиздец хуево. Но можно мы будем погибать от минимума вещей одновременно? Нахуй это множить? Можно я умру от сердечных заболеваний и ДТП, а не от ДТП, сердечных заболеваний и вируса? 

Ответить

Ev V

Различный
1

Лучше живите

Ответить

Vyacheslav Gorin

Ev
1

псина прокремлёвская, погибало бы меньше, если бы твои хозяева не распиливали на бюджетных дорогах

Ответить

Ev V

Vyacheslav
1

Вот это поворот :D

Ответить

Провинциальный чувак

Ev
0

А количество ДТП тоже растёт с каждым днём всё больше?

Ответить

Ev V

Провинциальный
0

Благодаря самоизоляции количество ДТП будет меньше. И больше людей будут жить.

Ответить

Artyom Zakharov

–28
Ответить

Вчерашний космос

Artyom
9

интересно, как выделено ОРВИ и коронавирус. Ведь короновирус это, блять, и есть ОРВИ

Ответить

Artyom Zakharov

Вчерашний
–2

Почему ты так переживаешь из-за этой хуйни, я понять не могу, тебя задело?

Ответить

Вчерашний космос

Artyom
4

Всегда задевает человеческая тупость, прости

Ответить

Artyom Zakharov

Вчерашний
–3

Оставь человека наедине со своей тупостью, будь умней, не пытайся развеять иллюзии, да и это в большинстве случае безполезное занятие, дружище. Если ты видишь тупость в другом человеке, значит ты признаёшь её и в себе, а изнутри она тебя грызёт.

Ответить

Насущные Проблемы

Artyom
3

Ты настолько тупая ебанашка, что даже лень пояснять почему то что ты запостил — ничего не значащая хуйня.

Ответить

Artyom Zakharov

Насущные
–1

Да реакцию посмотреть на те или иные явление в обществе, вы как собачки дрессированные отреагировали . Кто обзывается, тот сам так и называется!!!

Ответить

Жалкий бас

Artyom
0

А теперь смотришь тоже самое в разрезе по странам и перестаешь хуйню нести. Если в пердях помирает сто тыщ от малярии, это ничего не значит.

Ответить

Artyom Zakharov

Жалкий
–3

Да похуй всем, че ты так здесь позиции свои отстаиваешь с энтузиазмом, для лайков стараешься?

Ответить