Я администратор этого ресурса. 99 % новостей публикуются через кнопку «предложить новость». То есть каждый автор заходит в паблик и пишет что считает нужным. После чего новость попадает на премодерацию.

[...]

И администраторский состав проверяет предложенные новости исключительно с той точки зрения, является ли она интересной или нет. Проверять ее достоверность у нас нет возможности и вряд ли когда будет. Мы не обязаны это делать и не будем, потому что просто не можем.