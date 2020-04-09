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Административное дело якобы возбудили из-за опубликованной в паблике «ВКонтакте» новости о 70% заражённых коронавирусом в институте ФСБ в Петербурге.
RT со ссылкой на имеющиеся у редакции документы рассказал, что полиция Петербурга возбудила административное дело о распространении фейка про коронавирус на администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Как пишет телеканал, поводом для возбуждения дела стала запись в сообществе «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте», в которой сообщалось, что «в институте ФСБ Петербурга 70% заболевших коронавирусной инфекцией». Прокуратура направила в ФСБ запрос о том, соответствует ли эта информация действительности, после чего полиция и возбудила дело.
В постановлении, на которое ссылается RT, говорится, что Воронцов «опубликовал заведомо недостоверные сведения, создающие мнение у пользователей об угрозе массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности». Журналисты отмечают, что Воронцову грозит штраф до 100 тысяч рублей — по статье 13.15 КоАП.
Сам Воронцов рассказал, что узнал о возбуждении дела из СМИ. Как он утверждает, правоохранительные органы с ним не связывались. Воронцов уточнил, что записи, на которую ссылается RT, нет на стене сообщества — её удалила администрация «ВКонтакте». «Это достаточно редкий случай, когда именно ими удаляется пост. Значит попросили. Ну Питер в этом плане регион особый. Ну удалили и удалили», — добавил он.
В пресс-службе «ВКонтакте» рассказали TJ, что эту запись удалили по требованию Роскомнадзора на основании требования Генеральной прокуратуры.
Создатель «Омбудсмена полиции» также указал на то, что автор этой записи — не он.
Представлять интересы Воронцова будет адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин и юрист Анастасия Буракова.
«Омбудсмен полиции» — сообщество, куда пользователи присылают информацию о нарушениях со стороны силовиков. В 2018 году восемь полицейских через суд потребовали заблокировать паблик во «ВКонтакте».
И администраторский состав проверяет предложенные новости исключительно с той точки зрения, является ли она интересной или нет. Проверять ее достоверность у нас нет возможности и вряд ли когда будет. Мы не обязаны это делать и не будем, потому что просто не можем
А нахуй вы там вообще нужны?