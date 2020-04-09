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Новости
Артём Мазанов
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RT сообщил о деле против создателя паблика «Омбудсмен полиции» за фейк про коронавирус. Автор узнал об этом из СМИ Материал редакции

Административное дело якобы возбудили из-за опубликованной в паблике «ВКонтакте» новости о 70% заражённых коронавирусом в институте ФСБ в Петербурге.

3 комментария
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Владимир Воронцов Фото с его страницы во «ВКонтакте»

RT со ссылкой на имеющиеся у редакции документы рассказал, что полиция Петербурга возбудила административное дело о распространении фейка про коронавирус на администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Как пишет телеканал, поводом для возбуждения дела стала запись в сообществе «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте», в которой сообщалось, что «в институте ФСБ Петербурга 70% заболевших коронавирусной инфекцией». Прокуратура направила в ФСБ запрос о том, соответствует ли эта информация действительности, после чего полиция и возбудила дело.

В постановлении, на которое ссылается RT, говорится, что Воронцов «опубликовал заведомо недостоверные сведения, создающие мнение у пользователей об угрозе массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности». Журналисты отмечают, что Воронцову грозит штраф до 100 тысяч рублей — по статье 13.15 КоАП.

Сообщество «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте»​

Сам Воронцов рассказал, что узнал о возбуждении дела из СМИ. Как он утверждает, правоохранительные органы с ним не связывались. Воронцов уточнил, что записи, на которую ссылается RT, нет на стене сообщества — её удалила администрация «ВКонтакте». «Это достаточно редкий случай, когда именно ими удаляется пост. Значит попросили. Ну Питер в этом плане регион особый. Ну удалили и удалили», — добавил он.

В пресс-службе «ВКонтакте» рассказали TJ, что эту запись удалили по требованию Роскомнадзора на основании требования Генеральной прокуратуры.

Мы выступаем против заведения дел за публикации в интернете. Бороться с распространением недостоверных новостей можно другими способами. К примеру, мы удаляем такие публикации в рамках мониторинга и по результатам обработки жалоб пользователей и регуляторов.

пресс-служба «ВКонтакте»

Создатель «Омбудсмена полиции» также указал на то, что автор этой записи — не он.

Я администратор этого ресурса. 99 % новостей публикуются через кнопку «предложить новость». То есть каждый автор заходит в паблик и пишет что считает нужным. После чего новость попадает на премодерацию.

[...]

И администраторский состав проверяет предложенные новости исключительно с той точки зрения, является ли она интересной или нет. Проверять ее достоверность у нас нет возможности и вряд ли когда будет. Мы не обязаны это делать и не будем, потому что просто не можем.

Владимир Воронцов
создатель паблика «Омбудсмен полиции»

Представлять интересы Воронцова будет адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин и юрист Анастасия Буракова.

«Омбудсмен полиции» — сообщество, куда пользователи присылают информацию о нарушениях со стороны силовиков. В 2018 году восемь полицейских через суд потребовали заблокировать паблик во «ВКонтакте».

#новости #covid19 #право

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3 комментария
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Лишенный хичхакер

2

Институт власти себя настолько дискредитировал, что новости от бабки Сраки через пересланные сообщения в WhatsApp и то больше веришь 

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Serg Bootlegger

0

И администраторский состав проверяет предложенные новости исключительно с той точки зрения, является ли она интересной или нет. Проверять ее достоверность у нас нет возможности и вряд ли когда будет. Мы не обязаны это делать и не будем, потому что просто не можем

А нахуй вы там вообще нужны?

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Нейроорлов

Serg
0

Зачем порвался?

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