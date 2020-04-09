В России на треть выросли продажи водки. В Совфеде это связывали с нехваткой антисептиков

А ритейлеры считают, что россияне запасаются алкоголем из-за возможного роста цен.

В закладки

В России в последнюю неделю марта в крупнейших торговых сетях произошел всплеск продаж алкоголя. Продажи водки за 23-29 марта увеличились на 31% по сравнению с аналогичной неделей 2019 года, а в сравнении со среднегодовым значением темп роста ускорился втрое. Это показало исследование компании Nielsen, пишут «Ведомости».

Рост продаж алкоголя начался примерно с 9-10 марта одновременно с началом спроса на другие продукты, затем он продолжил увеличиваться еженедельно и достиг пика в конце месяца. Продажи пива выросли на 25%, виски стали покупать больше на 47%, а игристые вина только на 5%.

Подсчеты Nielsen подтвердили представители крупных продуктовых ритейлеров. В «Глобусе» это связывают с тем, что часть алкоголя импортная и покупатели делают запасы, опасаясь роста цен. Директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев считает, что рост продаж алкоголя в магазинах связан с его покупкой впрок, закрытием заведений общепита и невозможностью купить спиртное онлайн.

При этом статистика Росалкогольрегулирования за месяц не отметила существенного прироста продаж. По данным ведомства, суммарные розничные продажи водки и вина в марте либо почти не изменились, либо снизились. Заметно выросли только продажи виски (+12,6%), по пиву статистики пока нет.

В начале апреля спикер Совфеда Валентина Матвиенко со ссылкой на данные Ассоциации производителей алкоголя заявила, что россияне стали чаще покупать водку для наружного применения из-за нехватки антисептиков. Она уточнила, что граждане используют водку именно для наружного применения.