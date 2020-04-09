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Ольга Щербинина
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В России на треть выросли продажи водки. В Совфеде это связывали с нехваткой антисептиков Материал редакции

А ритейлеры считают, что россияне запасаются алкоголем из-за возможного роста цен.

12 комментариев
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В России в последнюю неделю марта в крупнейших торговых сетях произошел всплеск продаж алкоголя. Продажи водки за 23-29 марта увеличились на 31% по сравнению с аналогичной неделей 2019 года, а в сравнении со среднегодовым значением темп роста ускорился втрое. Это показало исследование компании Nielsen, пишут «Ведомости».

Рост продаж алкоголя начался примерно с 9-10 марта одновременно с началом спроса на другие продукты, затем он продолжил увеличиваться еженедельно и достиг пика в конце месяца. Продажи пива выросли на 25%, виски стали покупать больше на 47%, а игристые вина только на 5%.

Подсчеты Nielsen подтвердили представители крупных продуктовых ритейлеров. В «Глобусе» это связывают с тем, что часть алкоголя импортная и покупатели делают запасы, опасаясь роста цен. Директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев считает, что рост продаж алкоголя в магазинах связан с его покупкой впрок, закрытием заведений общепита и невозможностью купить спиртное онлайн.

При этом статистика Росалкогольрегулирования за месяц не отметила существенного прироста продаж. По данным ведомства, суммарные розничные продажи водки и вина в марте либо почти не изменились, либо снизились. Заметно выросли только продажи виски (+12,6%), по пиву статистики пока нет.

В начале апреля спикер Совфеда Валентина Матвиенко со ссылкой на данные Ассоциации производителей алкоголя заявила, что россияне стали чаще покупать водку для наружного применения из-за нехватки антисептиков. Она уточнила, что граждане используют водку именно для наружного применения.

В конца марта после объявления «выходной недели» в некоторых российских регионах ввели ограничения на торговлю алкоголем. Власти Забайкальского края полностью запретили продажи, а в Кемеровской области закрыли алкомаркеты. В некоторых регионах сократили время продажи алкоголя. Минпромторг призвал не вводить ограничения без крайней необходимости, так как это может спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение.

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#новости #алкоголь #covid19 #россия #бизнес

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12 комментариев
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Dra

13

> В России на треть выросли продажи водки. В Совфеде это связывали с нехваткой антисептиков

Прямо готовый анекдот

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Изящный шмель

5

Да бухают все на самоизоляции - делать-то больше нечего.

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Андрей Ширяев

Изящный
0

Та же мысль проскочила. Алкоголь сейчас, явно, стал более популярен. :D

Ответить

Склонный хот-дог

0

Жаль.

Ответить

Нейроорлов

Склонный
4

Двойные стандарты редакции

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Sergey Volkov

Нейроорлов
0

Ждем еще одного Орлова и тогда точно можно бухать

Ответить

Нейроорлов

Sergey
0

Геюга

Ответить

Taktischer Corgi

0

Страна вечного дефицита антисептиков, народ выкручивается как может.

Ответить

Обход блокировок 8

0

Когда я работал в Юнилевер ЧРФ Липтон, оператор на соседней линии сливал антисептик себе в бутылку и уносил домой, а потом он спился. Это был 2005 год, он видимо уже умер.

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Иван Прохоров

0

Я ж это в мемах 15 минут назад опубликовал

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Алексей Ермолаев

Иван
0

Настало твоё время, пойди и спейся 

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Константин Суворов

0
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