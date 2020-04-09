Мессенджер заблокирован на территории России, но это не мешает им пользоваться. Даже министрам.

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Министр связи Максут Шадаев лично собирал в Telegram заявки от россиян, желающих вернуться в страну с таиландского острова Пхукет. Об этом рассказала Русская служба Би-би-си.

8 апреля в Telegram создали чат «Госуслуги: Пхукет-РФ». Ссылку на него оставило посольство России в Таиланде. Посольство уточнило, что чат создали «представители Минкомсвязи».

Заявки на возвращение в Россию туристы оставляли на сайте Госуслуг. В этом чате их просили отправить номер заявки, чтобы правительство сформировало окончательные списки. Рейс был запланирован на 9 апреля в 21:00 по местному времени, чат в Telegram появился «примерно в полночь по Бангкоку».

Как пишет Би-би-си, владельцем чата был указан пользователь «Минкомсвязь России», а на сообщения участников отвечал «Максут Шадаев» (на момент написания заметки, в чате был только пользователь «Макс Ш» с правами администратора, — прим TJ). Журналисты рассказали, что номер, привязанный к аккаунту «Максут Шадаев», соответствует мобильному номеру министра связи России.

Также в переписке предположительно участвовали генконсул России в Пхукете Владимир Соснов и представители портала «Госуслуги». Русская служба Би-би-си

Некоторые туристы сомневались, что этот чат создан для сбора заявок для возвращения в Россию. «Опять же, если бы это был не развод, то почему МИД смс никому не отправил? Почему в личном кабинете госуслуг нет никакой информации?», — спросил один из пользователей. На что «Максут Шадаев» ответил: «Ну откуда у нас номера заявок тогда?».

Шадаев пообещал никого не банить, но попросил не мешать работе чиновников.

После того как выяснилось, что вылет россиян перенесли с 9 на 10 апреля, пользователи в чате начали обсуждать целесообразность сбора заявок таким образом. «Люди всю ночь должны мониторить все 10 групп в телеге на вылет, чтобы случайно во втором часу ночи наткнуться на ссылку этой группы, поверить, что не ******** [обман] и че-то сделать здесь, — написал один из пользователей.

«Горько, что это [сбор заявок] делается таким образом», — написал ещё один пользователей. На что «Максут Шадаев» ответил, что «им жаль» за неоправданные ожидания.

Бесплатно добраться на запланированном на 10 апреля самолёте в Россию могут только туристы с билетами российских авиакомпаний. Для других — «перелёт осуществляется на платной основе». Администратор чата по имени Светлана указала, что до Москвы билет будет стоить 31 тысячу рублей.

1 апреля МИД сообщало, что за рубежом находятся 25 тысяч россиян, желающих вернуться в Россию из-за коронавируса. Как писал «Коммерсантъ», оставшихся за границей туристов больше 30 тысяч: около 20 тысяч человек пытаются вернуться из Таиланда, примерно 5 тысяч — из Индии, еще 5 тысяч — из Индонезии.

Роскомнадзор объявил о блокировке Telegram в апреле 2018 года по решению Таганского суда Москвы. Причиной стал отказ руководства мессенджера передать ключи шифрования в ФСБ. Для этого ведомство заблокировало более 17 миллионов IP-адресов. Несмотря на это, сервис по прежнему доступен пользователям. Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров неоднократно заявлял, что ведомство разрабатывает новые способы полной блокировки мессенджера.