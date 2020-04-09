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Мессенджер заблокирован на территории России, но это не мешает им пользоваться. Даже министрам.
Министр связи Максут Шадаев лично собирал в Telegram заявки от россиян, желающих вернуться в страну с таиландского острова Пхукет. Об этом рассказала Русская служба Би-би-си.
8 апреля в Telegram создали чат «Госуслуги: Пхукет-РФ». Ссылку на него оставило посольство России в Таиланде. Посольство уточнило, что чат создали «представители Минкомсвязи».
Заявки на возвращение в Россию туристы оставляли на сайте Госуслуг. В этом чате их просили отправить номер заявки, чтобы правительство сформировало окончательные списки. Рейс был запланирован на 9 апреля в 21:00 по местному времени, чат в Telegram появился «примерно в полночь по Бангкоку».
Как пишет Би-би-си, владельцем чата был указан пользователь «Минкомсвязь России», а на сообщения участников отвечал «Максут Шадаев» (на момент написания заметки, в чате был только пользователь «Макс Ш» с правами администратора, — прим TJ). Журналисты рассказали, что номер, привязанный к аккаунту «Максут Шадаев», соответствует мобильному номеру министра связи России.
Некоторые туристы сомневались, что этот чат создан для сбора заявок для возвращения в Россию. «Опять же, если бы это был не развод, то почему МИД смс никому не отправил? Почему в личном кабинете госуслуг нет никакой информации?», — спросил один из пользователей. На что «Максут Шадаев» ответил: «Ну откуда у нас номера заявок тогда?».
Шадаев пообещал никого не банить, но попросил не мешать работе чиновников.
После того как выяснилось, что вылет россиян перенесли с 9 на 10 апреля, пользователи в чате начали обсуждать целесообразность сбора заявок таким образом. «Люди всю ночь должны мониторить все 10 групп в телеге на вылет, чтобы случайно во втором часу ночи наткнуться на ссылку этой группы, поверить, что не ******** [обман] и че-то сделать здесь, — написал один из пользователей.
«Горько, что это [сбор заявок] делается таким образом», — написал ещё один пользователей. На что «Максут Шадаев» ответил, что «им жаль» за неоправданные ожидания.
Бесплатно добраться на запланированном на 10 апреля самолёте в Россию могут только туристы с билетами российских авиакомпаний. Для других — «перелёт осуществляется на платной основе». Администратор чата по имени Светлана указала, что до Москвы билет будет стоить 31 тысячу рублей.
1 апреля МИД сообщало, что за рубежом находятся 25 тысяч россиян, желающих вернуться в Россию из-за коронавируса. Как писал «Коммерсантъ», оставшихся за границей туристов больше 30 тысяч: около 20 тысяч человек пытаются вернуться из Таиланда, примерно 5 тысяч — из Индии, еще 5 тысяч — из Индонезии.
Роскомнадзор объявил о блокировке Telegram в апреле 2018 года по решению Таганского суда Москвы. Причиной стал отказ руководства мессенджера передать ключи шифрования в ФСБ. Для этого ведомство заблокировало более 17 миллионов IP-адресов. Несмотря на это, сервис по прежнему доступен пользователям. Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров неоднократно заявлял, что ведомство разрабатывает новые способы полной блокировки мессенджера.
24 октября 2019 года замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что попытки блокировать Telegram не означают запрет на пользование этим мессенджером.
Ага. Тем более, что в Пхукете даже ограничений на телегу нет, это в РФ операторы должны лочить
На что «Максут Шадаев» ответил, что «им жаль» за неоправданные ожидания.
Зачем порвался?
Харош
Травля
🐄💨
Ты зачем порвался?
Рыбный кофе
как живой
Расскажите министру, что никого пишется слитно
Ну всё зависит от обстоятельств же...
Никого – правильный вариант написания отрицательного местоимения «никто» в родительном и винительном падежах. В этом случае отрицательная частица «ни» превращается в приставку и пишется слитно: никого.
В лесу мы никого не увидели.
Никого не оказалось в заброшенном доме.
В доме никого не оказалось.
Ни кого – правильный вариант написания усилительной частицы «ни» с относительным местоимением «кто» в родительном и винительном падежах. При произношении чувствуется небольшая пауза. Усилительная частица «ни» с относительными местоимениями пишется раздельно (ни кого, ни кому, ни кто).
Я не помню ни где была, ни кого видела.
Девушка не знала ни кто ее спас, ни кого ей благодарить.
Он не знал ни где находится, ни кого ему искать.
Это сочетание повторяющихся союзов «ни, ни» с местоимением «кого», в этом случае пишется раздельно, в сообщении министра нет повторяющегося союза
Доёб ради доёба. А по факту, пусть и единично, но проявил себя, как и должен министр