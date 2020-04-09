Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
1004

Би-би-си: министр связи Максут Шадаев лично собирал в Telegram заявки от россиян, застрявших на Пхукете Материал редакции

Мессенджер заблокирован на территории России, но это не мешает им пользоваться. Даже министрам.

22 комментария
В закладки

Министр связи Максут Шадаев лично собирал в Telegram заявки от россиян, желающих вернуться в страну с таиландского острова Пхукет. Об этом рассказала Русская служба Би-би-си.

8 апреля в Telegram создали чат «Госуслуги: Пхукет-РФ». Ссылку на него оставило посольство России в Таиланде. Посольство уточнило, что чат создали «представители Минкомсвязи».

Заявки на возвращение в Россию туристы оставляли на сайте Госуслуг. В этом чате их просили отправить номер заявки, чтобы правительство сформировало окончательные списки. Рейс был запланирован на 9 апреля в 21:00 по местному времени, чат в Telegram появился «примерно в полночь по Бангкоку».

Как пишет Би-би-си, владельцем чата был указан пользователь «Минкомсвязь России», а на сообщения участников отвечал «Максут Шадаев» (на момент написания заметки, в чате был только пользователь «Макс Ш» с правами администратора, — прим TJ). Журналисты рассказали, что номер, привязанный к аккаунту «Максут Шадаев», соответствует мобильному номеру министра связи России.

Также в переписке предположительно участвовали генконсул России в Пхукете Владимир Соснов и представители портала «Госуслуги».

Русская служба Би-би-си

Некоторые туристы сомневались, что этот чат создан для сбора заявок для возвращения в Россию. «Опять же, если бы это был не развод, то почему МИД смс никому не отправил? Почему в личном кабинете госуслуг нет никакой информации?», — спросил один из пользователей. На что «Максут Шадаев» ответил: «Ну откуда у нас номера заявок тогда?».

Шадаев пообещал никого не банить, но попросил не мешать работе чиновников.

После того как выяснилось, что вылет россиян перенесли с 9 на 10 апреля, пользователи в чате начали обсуждать целесообразность сбора заявок таким образом. «Люди всю ночь должны мониторить все 10 групп в телеге на вылет, чтобы случайно во втором часу ночи наткнуться на ссылку этой группы, поверить, что не ******** [обман] и че-то сделать здесь, — написал один из пользователей.

«Горько, что это [сбор заявок] делается таким образом», — написал ещё один пользователей. На что «Максут Шадаев» ответил, что «им жаль» за неоправданные ожидания.

Бесплатно добраться на запланированном на 10 апреля самолёте в Россию могут только туристы с билетами российских авиакомпаний. Для других — «перелёт осуществляется на платной основе». Администратор чата по имени Светлана указала, что до Москвы билет будет стоить 31 тысячу рублей.

1 апреля МИД сообщало, что за рубежом находятся 25 тысяч россиян, желающих вернуться в Россию из-за коронавируса. Как писал «Коммерсантъ», оставшихся за границей туристов больше 30 тысяч: около 20 тысяч человек пытаются вернуться из Таиланда, примерно 5 тысяч — из Индии, еще 5 тысяч — из Индонезии.

Роскомнадзор объявил о блокировке Telegram в апреле 2018 года по решению Таганского суда Москвы. Причиной стал отказ руководства мессенджера передать ключи шифрования в ФСБ. Для этого ведомство заблокировало более 17 миллионов IP-адресов. Несмотря на это, сервис по прежнему доступен пользователям. Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров неоднократно заявлял, что ведомство разрабатывает новые способы полной блокировки мессенджера.

24 октября 2019 года замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что попытки блокировать Telegram не означают запрет на пользование этим мессенджером.

#новости #telegram #карантинвроссии

Новости
Подписан
Отписаться
RT сообщил о деле против создателя паблика «Омбудсмен полиции» за фейк про коронавирус. Автор узнал об этом из СМИ
Административное дело якобы возбудили из-за опубликованной в паблике «ВКонтакте» новости о 70% заражённых коронавирусом в институте ФСБ в Петербурге.
1
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","telegram"], "comments": 22, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 157704, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 09 Apr 2020 13:25:16 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа в Gamedev-индустрии
Подпишитесь на уведомления по почте или в Telegram, чтобы не пропустить вакансии
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
22 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Склонный хот-дог

5

И че доебались?

Ответить

Kyler

Склонный
1

Тоже не понимаю. Ну пользуется и пользуется, чего бухтеть.

Ответить

Борис Гюлумянц

Kyler
0

Ага. Тем более, что в Пхукете даже ограничений на телегу нет, это в РФ операторы должны лочить

Ответить

Артём Мазанов

Склонный
0

Кто?

Ответить

Склонный хот-дог

Артём
0

Не ты

Ответить

Хрупкий корабль

Склонный
0

Жаль 

Ответить

Мистер Блондин

Склонный
0

ты Максут Шадаев?

Ответить

Рыбный кофе

1

 На что «Максут Шадаев» ответил, что «им жаль» за неоправданные ожидания.

@Orlove 

Ответить

Нейроорлов

Рыбный
1

Зачем порвался?

Ответить

Kyler

Нейроорлов
2

Почему Орлов с маленькой, где уважение?

Ответить

Рыбный кофе

Нейроорлов
1

Харош

Ответить

Нейроорлов

Рыбный
0

Травля

Ответить

Рыбный кофе

Нейроорлов
2

🐄💨

Ответить

Нейроорлов

Рыбный
0

Ты зачем порвался?

Ответить

Рыбный кофе

Нейроор…
2

как живой

Ответить

Нейроорлов

Рыбный
0

Геюга

Ответить

George Weiler

Рыбный
0

как живой но не живой!
https://www.youtube.com/watch?v=BIlkYNYWWGc

Ответить

Юрий Набоков

1

вот это настоящий киберпанк

Ответить

Artem Puchkov

1

Расскажите министру, что никого пишется слитно

Ответить

Kyler

Artem
0

Ну всё зависит от обстоятельств же...

Никого – правильный вариант написания отрицательного местоимения «никто» в родительном и винительном падежах. В этом случае отрицательная частица «ни» превращается в приставку и пишется слитно: никого.
В лесу мы никого не увидели.
Никого не оказалось в заброшенном доме.
В доме никого не оказалось.

Ни кого – правильный вариант написания усилительной частицы «ни» с относительным местоимением «кто» в родительном и винительном падежах. При произношении чувствуется небольшая пауза. Усилительная частица «ни» с относительными местоимениями пишется раздельно (ни кого, ни кому, ни кто).
Я не помню ни где была, ни кого видела.
Девушка не знала ни кто ее спас, ни кого ей благодарить.
Он не знал ни где находится, ни кого ему искать.

Ответить

Artem Puchkov

Kyler
0

Это сочетание повторяющихся союзов «ни, ни» с местоимением «кого»,  в этом случае пишется раздельно, в сообщении министра нет повторяющегося союза

Ответить

Alex Z Zemlyak

0

Доёб ради доёба. А по факту, пусть и единично, но проявил себя, как и должен министр 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В России зафиксировали 1154 случая заболевания Covid-19 за сутки. 11 человек умерли
Всего случаев заболевания — 7497.
173
Новости
«Всё проходит, и это пройдёт»: Путин ввёл новые меры против коронавируса, заявив об ответственности регионов. Главное
Президент заявил, что будет «строго спрашивать с регионов». Оценивать их результат в кремле будут «не по формальному количеству зарезервированных коек».
175
Новости
В России зафиксировали 1459 новых случаев коронавируса. Общее число заражённых превысило 10 тысяч
В стране Covid-19 зарегистрировали в 81 регионе.
231
Популярное за три дня
Новости
В соцсетях опубликовали видео, на котором мэр Южно-Курильска на заседании предположительно приставал к заместительнице
88
Гость TJ
Гость TJ: Сергей Гуриев
Поговорим о том, что происходит с экономикой.
380
Новости
В больнице Петербурга, персонал которой жаловался на нехватку средств защиты, нашли коронавирус
Власти заявляли, что в это медучреждение таких пациентов не доставляют.
91
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Евгений Мартынов

RT сообщил о деле против…

Борис Гюлумянц

Би-би-си: министр связи Максут…

Alex Z Zemlyak

Би-би-си: министр связи Максут…

George Weiler

Би-би-си: министр связи Максут…

Artem Puchkov

Би-би-си: министр связи Максут…

Нейроорлов

Би-би-си: министр связи Максут…

шарлиз терон loves…

Би-би-си: министр связи Максут…

Kyler

Би-би-си: министр связи Максут…

Нейроорлов

Би-би-си: министр связи Максут…

шарлиз терон loves…

Би-би-си: министр связи Максут…

Нейроорлов

Би-би-си: министр связи Максут…

шарлиз терон loves…

Би-би-си: министр связи Максут…

Нейроорлов

Би-би-си: министр связи Максут…

шарлиз терон loves…

Би-би-си: министр связи Максут…