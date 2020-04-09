Прямой эфир
что происходит в интернете
Это сделали по требованию Генпрокуратуры.
Генпрокуратура потребовала заблокировать группу «Нет самоизоляции» во «ВКонтакте». Об этом сообщается на сайте ведомства.
В сообщении говорится, что в группе призывали игнорировать режим самоизоляции: в частности, выходить на улицу и демонстрировать так несогласие с действиями властей.
Кроме того, один из пользователей призвал сжигать инфицированных людей, а не госпитализировать их. Автора сообщения подозревают в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор и потребовала заблокировать паблик. К моменту написания заметки требование выполнено, в паблике состоят 27 человек.
в паблике состоят 27 человек
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а если тебе не хватает Конституции, вот выдержка из Всеобщей декларации прав человека:
Статья 30.
Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, как предоставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей Декларации.
Склонный хот-дог
Значит нет свободы слова
тут в соседней ветке топят как раз за то, что админота пабликов вольна публиковать что угодно... Получается, стрелочка поворачивается?
Конституция Российской Федерации запрещает пропаганду, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также распространение сведений, составляющих государственную тайну.
Уж сколько её, несчастную, пинают, но тебе бы её стоило почитать, умник.
Кроме того, один из пользователей призвал сжигать инфицированных людей
Кто-то в The Division переиграл
Если внимательно присмотреться, перед атакой чистильщики кричат «не лезьте в зону поражения»)
Убежденный Паша
Жареные ляжки лыжников с картошечкой и лучком дают любому фастфуду 100 очков вперед
Занятый Макс
С такими сравнениями, лучше бы сразу что-то про Гитлера выдал.
Вы бы с диссидентов вичеспидов бомбили так и с антипрививочников
Так и надо... Ещё бы набутылили админов для кучи
А вдруг их мотивы были более светлые. Они призывали всех выйти на улицу, чтобы власти приняли нормальные меры. А админы пока бы дома посидели.
Какие нормальные меры? Изоляция людей друг от друга - это первое, что поможет снизить распространение вируса.
карантин или чс, например
Меня вот вызвали на работу с 13 числа. Охуенная самоизоляция.
А я офисный планктон, который может из дома работать и работает с 6 числа.
Я такой же офисный планктон. Нас выводят, но трансфер исключительно на такси, который потом компенсируется.
Так это не группа, а секта какая-то... Нарушать правила карантина... Людей сжигать... Возник спорный вопрос: кто серьёзнее болен и опасен - носитель коронавируса или люди, призывающие к подобным поступкам?
Слышал кто-нибудь о распространении позитивных фейков о вирусе и наказании за них?
О том как все налаживается невероятными темпами и т.д.?
Лол даже такую нездоровую хуйню, как пропаганда против самоизоляции во время эпидемии тут умудряются оправдывать.