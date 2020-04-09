Это сделали по требованию Генпрокуратуры.

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​Сообщение, которое появляется при попытке открыть паблик

Генпрокуратура потребовала заблокировать группу «Нет самоизоляции» во «ВКонтакте». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что в группе призывали игнорировать режим самоизоляции: в частности, выходить на улицу и демонстрировать так несогласие с действиями властей.

Кроме того, один из пользователей призвал сжигать инфицированных людей, а не госпитализировать их. Автора сообщения подозревают в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор и потребовала заблокировать паблик. К моменту написания заметки требование выполнено, в паблике состоят 27 человек.