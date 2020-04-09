Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
3760

Во «ВКонтакте» заблокировали группу «Нет самоизоляции». В ней призывали выходить на улицу во время карантина Материал редакции

Это сделали по требованию Генпрокуратуры.

42 комментария
В закладки
​Сообщение, которое появляется при попытке открыть паблик 

Генпрокуратура потребовала заблокировать группу «Нет самоизоляции» во «ВКонтакте». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что в группе призывали игнорировать режим самоизоляции: в частности, выходить на улицу и демонстрировать так несогласие с действиями властей.

Кроме того, один из пользователей призвал сжигать инфицированных людей, а не госпитализировать их. Автора сообщения подозревают в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор и потребовала заблокировать паблик. К моменту написания заметки требование выполнено, в паблике состоят 27 человек.

  • Это не первый случай, когда Генпрокуратура потребовала заблокировать фейковую или создающую угрозу для граждан информацию о коронавирусе;
  • В частности, ранее она потребовала от «Эха Москвы в Оренбурге» удалить колонку о «вспышке неизвестной инфекции» в колонии;
  • Кроме того, 3 апреля в России возбудили первое уголовное дело из-за фейка о коронавирусе. Пользователь ВК написала о заражении инфекцией в петербургской поликлинике.

#новости #covid19 #карантинвроссии

Новости
Подписан
Отписаться
Би-би-си: министр связи Максут Шадаев лично собирал в Telegram заявки от россиян, застрявших на Пхукете
Мессенджер заблокирован на территории России, но это не мешает им пользоваться. Даже министрам.
3
18
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","covid19"], "comments": 42, "likes": 18, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 157717, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 09 Apr 2020 13:47:10 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа в Gamedev-индустрии
Подпишитесь на уведомления по почте или в Telegram, чтобы не пропустить вакансии
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
42 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Максим Шпилёв

32

в паблике состоят 27 человек

Ответить

FOX

Максим
8

из них 13 товарищмайоров

Ответить

Знаменитый дебаркадер

FOX
0

26 скорее

Ответить

Neketa Fo

Максим
–1

Оперативно, молодцы

Ответить

Склонный хот-дог

–10

Либерахи одобряют ограничения свободы слова, жаль

Ответить

Нейроорлов

Склонный
29

Жаль

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

T:ema

Склонный
–1

а если тебе не хватает Конституции, вот выдержка из Всеобщей декларации прав человека:

Статья 30.

Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, как предоставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей Декларации.

Ответить

Склонный хот-дог

T:ema
2

Значит нет свободы слова

Ответить

T:ema

Склонный
5

"Свободы слова" нет в абсолютном понимании. Это термин, которыя обозначает определённые свободы в выражении своих мыслей, а не абсолютную дозволенность говорить что угодно.

Ответить

Саша Круг

T:ema
1

Тогда и термин "свобода слова" неплохо бы устранить из либерального дискурса, а то какой-то оксюморон получается со всеми этими "у нас свобода слова, но без пропаганды ненависти"

Ответить

Евгений Мартынов

T:ema
0

тут в соседней ветке топят как раз за то, что админота пабликов вольна публиковать что угодно... Получается, стрелочка поворачивается?

RT сообщил о деле против создателя паблика…
Как пишет телеканал, поводом для возбуждения дела стала запись в сообществе «Омбудсмен полиции» во…
tjournal.ru
Ответить

T:ema

Склонный
0

Конституция Российской Федерации запрещает пропаганду, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также распространение сведений, составляющих государственную тайну.

Уж сколько её, несчастную, пинают, но тебе бы её стоило почитать, умник.

Ответить

Серьезный бинокль

Склонный
0

Ничего нового

Ответить

Руслан Карпов

Склонный
–1

Какой же ты нездоровый все таки.

Ответить

Дмитрий Чернов

3

Кроме того, один из пользователей призвал сжигать инфицированных людей

Кто-то в The Division переиграл

Ответить

Максим Ростокин

Дмитрий
0

Если внимательно присмотреться, перед атакой чистильщики кричат «не лезьте в зону поражения»)

Ответить

Занятый Макс

2

Как можно этому радоваться? Когда свободу ограничивают не в вашу сторону, значит все нормально, так им и надо?

Ответить

Убежденный Паша

Занятый
0

Жареные ляжки лыжников с картошечкой и лучком дают любому фастфуду 100 очков вперед

Ответить

Занятый Макс

Убежденный
3

С такими сравнениями, лучше бы сразу что-то про Гитлера выдал.

Ответить

Иван Ташкинов

Занятый
0

Или про его мамку 👍

Ответить

Zasad Asdasd

2

Вы бы с диссидентов вичеспидов бомбили так и с антипрививочников

Ответить

Склонный хот-дог

Zasad
1

И сталинистов

Ответить

Изящный шмель

Склонный
1

И марксистов

Ответить

Neketa Fo

Zasad
0

С них тоже бомбят

Ответить

Kyler

–4

Так и надо... Ещё бы набутылили админов для кучи

Ответить

Мистер Блондин

Kyler
0

А вдруг их мотивы были более светлые. Они призывали всех выйти на улицу, чтобы власти приняли нормальные меры. А админы пока бы дома посидели.

Ответить

Максим Ростокин

Мистер
1

… на бутылке)

Ответить

Алексей Патрин

Мистер
0

Какие нормальные меры? Изоляция людей друг от друга - это первое, что поможет снизить распространение вируса.  

Ответить

Мистер Блондин

Алексей
0

карантин или чс, например
Меня вот вызвали на работу с 13 числа. Охуенная самоизоляция.
А я офисный планктон, который может из дома работать и работает с 6 числа. 

Ответить

Алексей Патрин

Мистер
0

Я такой же офисный планктон. Нас выводят, но трансфер исключительно на такси, который потом компенсируется.

Ответить

Kyler

Мистер
0

Жалуйся в трудовую комиссию, или куда там обычно малявы шлют

Ответить

Yarshd Dhsdfh

Kyler
–2

Батю своего набутыль лучше

Ответить

Алекс Самойлов

0

Так это не группа, а секта какая-то... Нарушать правила карантина... Людей сжигать... Возник спорный вопрос: кто серьёзнее болен и опасен - носитель коронавируса или люди, призывающие к подобным поступкам?

Ответить

Изящный шмель

Алекс
2

Нарушать правила карантина... Людей сжигать...

Звучит как будто писал школьник, которого не пускают гулять.

Ответить

ouxen

Изящный
2

которого не пускают сжигать

Ответить

I S

–1
Ответить

Довольный инструмент

I
1

На дровнях обновляет путь

Ответить

Alexey Samarkin

0

ууу сюка экстремисты какие!

Ответить

Dra

0

Теперь осталось, чтобы ФСБ заблокировала всю страну, хер забившую на изоляцию (нет).

Ответить

Михаил Старов

0

Слышал кто-нибудь о распространении позитивных фейков о вирусе и наказании за них?
О том как все налаживается невероятными темпами и т.д.?

Ответить

Kirill Korenev

0

Только ветку начал читать и бац все выпилили(((

Ответить

Руслан Карпов

–1

Лол даже такую нездоровую хуйню, как пропаганда против самоизоляции во время эпидемии тут умудряются  оправдывать.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США. Против Трампа поборется Джо Байден
Он объявил об этом во время стрима в соцсетях, в том числе на Twitch.
139
Новости
В Карелии главу комбината школьного питания уволили после выдачи детям сухого пайка из шести картофелин и двух сосисок
Она должна была выдать совершенно другой набор, но из-за нехватки продуктов «приняла решение выдавать то, что имеется в наличии».
134
Новости
В России зафиксировали 1154 случая заболевания Covid-19 за сутки. 11 человек умерли
Всего случаев заболевания — 7497.
173
Популярное за три дня
Гость TJ
Гость TJ: Сергей Гуриев
Поговорим о том, что происходит с экономикой.
380
Интернет
Мем: Танцующие носильщики гробов
На похоронах празднуют летальные исходы после нелепых ситуаций под танцевальную музыку.
97
Новости
В соцсетях опубликовали видео, на котором мэр Южно-Курильска на заседании предположительно приставал к заместительнице
88
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

ouxen

Говорящие органы, битва…

Евгений Клочков

Би-би-си: министр связи Максут…

Константин Курасов

Би-би-си: министр связи Максут…

the art of гепард

Говорящие органы, битва…

Иван Иванов

«Яндекс» изменил шкалу…

ouxen

Минобороны пообещало не…

Озорной Лис

Говорящие органы, битва…

ouxen

Минобороны пообещало не…

ouxen

Говорящие органы, битва…

Озорной Лис

Говорящие органы, битва…

the art of гепард

Говорящие органы, битва…

Tyler Durden

Во «ВКонтакте» заблокировали…