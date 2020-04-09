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У них есть право сдать ЕГЭ и поступить в вузы.
Во время весеннего призыва 2020 года выпускников школ не будут отправлять на срочную службу, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Но по закону «О воинской обязанности и военной службе» отправлять выпускников школ во время весеннего призыва всё равно нельзя.
В законе при этом сказано, что «успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования» получают отсрочку до 1 октября. То есть школьники в любом случае могли сдать экзамены и поступить в вузы.
Поправки в закон приняли в 2011 году. Позже, в 2019 году, закон дополнили: у молодых людей появилось право на три образовательные отсрочки.
До 2019 года могла сложиться такая ситуация: для окончания школы 18-летний ученик получал первую отсрочку, а после поступления в вуз — вторую. При этом он не мог получить ещё одну отсрочку для обучения, например, в магистратуре. Принятые в 2019 году поправки давали ему такое право и гарантировали «непрерывность учебного процесса».
А раньше что забирали?
Ты какую-то ерунду пишешь, ещё в 2011 году приняли закон
отсрочка для выпускников школ будет действовать до начала осеннего призыва. Осенний призыв начинается в России 1 октября каждого года.
Да, да, законы. Но знаете, что такое военкоматы же? Я помню, чтобы получить отсрочку для магистратуры должен был им доказать, что у моего вуза лицензия есть. А мудак, который глава комиссии вообще говорил всякую дичь в стиле "у тебя специальность другая магистратуры, так нельзя".
Да, да, я по факту должен был бы обратиться к юристам, там всё разрулили бы. Но я студент, который стоит в одних трусах, в месте, где царит уныние, и меня заставляют грубым тоном расписаться в какой-то бумаге, а юристы это ещё и деньги. Мне повезло, что я уже не школьник, и знаю, что подписывать документы просто так нельзя.
Школьников ведут на комиссию, даже несмотря на отсрочку, и кто знает, как они обработают детей, и обрабатывают же.
Сочувствую твоей частной истории, но последний абзац звучит, как бред.
Школьников ведут на комиссию, даже несмотря на отсрочку, и кто знает, как они обработают детей, и обрабатывают же.
Все школьники проходят медкомиссию вне зависимости от своего возраста, в 11 классе (если не путаю) нас отвел классный руководитель в военкомат. Ничего страшного в этом нет.
Ну вообще это сомнительное такое мероприятие, я о том, что кто мешает школьника призвать? Там же одной подписи вроде для этого достаточно. А мед комиссии мы все знаем как работают, думаю. Что тебе годность ставят спустя час как ты анализы и флюорографию сдал — все здоровы.
Если не ошибаюсь от отсрочки ты добровольно отказываешься одной подписью.
Эм, но если ты учишься на бюджете, то какие деньги?
Я про себя ничего не говорю, у меня проблемы решены были.
Я раньше закончил школу и тогда особых проблем с поступлением у 18 летних не было. У меня одноклассник спокойно в вуз поступил после школы, а в университете было пять одногрупников 18 летних.
Литературный Кирилл
Обычно вроде никому 18 нет
Да дофига кому 18 щас. Раньше 10-летка была, тогда да. А щас 11 полные
Да хз, я лично не вижу смысла
Слышал мнение мол "круто, беззаботное время - школа. Ничего делать на надо"
Нет, половине уже 18 лет, сейчас же 4 класс не пропускают.
про "забирали" и не написано. подозреваю, что в прошлые года призывали всех до сдачи ЕГЭ, но если чел сдавал его и поступал в ВУЗ, то это служило отсрочкой... других домыслов нет, сам не понимаю, чего автор хотел сказать
Выпускников школ не будут призывать в армию весной 2020 года. Им позволят сдать ЕГЭ и поступить в вузы
Любой другой весной тоже не будут, но весной 2020 года особенно не будут.
Когда нет положительных новостей, но хочется как-то приободрить население и при этом попасть под закон о распространении фейк ньюз. Видимо, далее последуют заявления, что в этом году новобранцы не будут служить двадцать пять лет, им не придётся сдавать тест на знание квантовой механики, а главное, родители могут быть спокойны - никто не бросит ещё неподготовленных юнцов на половецкую и печенежскую конницу.
Знаменитый дебаркадер
никто не бросит ещё неподготовленных юнцов на половецкую и печенежскую конницу
Ну это еще как посмотреть. На половецких и печенежских дедов бросить могут
а прикинь будет мир будушего будет где все такие умные, красивые, будут изобретать, гулять, читать , веселиться
Ага, особенно умиляет реклама статьи о целостности территории. Можно подумать им только отсутствие этой поправки помешало не раздать китайцам, казахам или норвежцам куски земли. То есть на секундочку, чуваки, отдававшие землю, теперь внезапно требуют внести в Конституцию поправки о недопустимости отчуждения территории, притом, что в статье 4.3 уже записано, что "Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории". РФ - государство-шизофреник.
За это что, "спасибо" ещё сказать нужно? Логика абсолютно отсутствует... Карантин ввели, школьников по домам "закрыли". Что значит: "им ПОЗВОЛЯТ сдать ЕГЭ и поступить в вузы"? Они не по собственному желанию не имеют возможности на данный момент учиться, и своевременно сдавать экзамены.
скорее всего, здесь имеется в виду, что будет какая-то дополнительная отсрочка для выпускников школ, которым 18
если так, то вангую беспредел на медосмотрах из-за недобора — из тех кто постарше, будут грести и слепых и хромых, впрочем как и раньше, но ещё активнее
так-то 15к ощутимо при плане на 135к