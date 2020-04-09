У них есть право сдать ЕГЭ и поступить в вузы.

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Во время весеннего призыва 2020 года выпускников школ не будут отправлять на срочную службу, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Но по закону «О воинской обязанности и военной службе» отправлять выпускников школ во время весеннего призыва всё равно нельзя.

Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тысяч из 650 тысяч человек, привлекаемых на призывные мероприятия, призываться на военную службу весной этого года не будут. Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения. Валерий Герасимов начальник Генштаба

В законе при этом сказано, что «успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования» получают отсрочку до 1 октября. То есть школьники в любом случае могли сдать экзамены и поступить в вузы.

Поправки в закон приняли в 2011 году. Позже, в 2019 году, закон дополнили: у молодых людей появилось право на три образовательные отсрочки.

До 2019 года могла сложиться такая ситуация: для окончания школы 18-летний ученик получал первую отсрочку, а после поступления в вуз — вторую. При этом он не мог получить ещё одну отсрочку для обучения, например, в магистратуре. Принятые в 2019 году поправки давали ему такое право и гарантировали «непрерывность учебного процесса».