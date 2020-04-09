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Алексей Боржонов
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Минобороны пообещало не призывать выпускников школ этой весной. Но по закону делать это и так нельзя Материал редакции

У них есть право сдать ЕГЭ и поступить в вузы.

41 комментарий
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Во время весеннего призыва 2020 года выпускников школ не будут отправлять на срочную службу, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Но по закону «О воинской обязанности и военной службе» отправлять выпускников школ во время весеннего призыва всё равно нельзя.

Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тысяч из 650 тысяч человек, привлекаемых на призывные мероприятия, призываться на военную службу весной этого года не будут. Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения.

Валерий Герасимов
начальник Генштаба

В законе при этом сказано, что «успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования» получают отсрочку до 1 октября. То есть школьники в любом случае могли сдать экзамены и поступить в вузы.

Поправки в закон приняли в 2011 году. Позже, в 2019 году, закон дополнили: у молодых людей появилось право на три образовательные отсрочки.

До 2019 года могла сложиться такая ситуация: для окончания школы 18-летний ученик получал первую отсрочку, а после поступления в вуз — вторую. При этом он не мог получить ещё одну отсрочку для обучения, например, в магистратуре. Принятые в 2019 году поправки давали ему такое право и гарантировали «непрерывность учебного процесса».

  • Из-за пандемии коронавируса сроки сдачи ЕГЭ перенесли. Экзамены начнутся 8 июня;
  • Весенний призыв стартовал 1 апреля и завершится 15 июля. Минобороны заявило, что отправит новобранцев в войска не раньше 20 мая. Такое решение приняли из-за распространения Covid-19.
  • К 9 апреля в России больше 10 тысяч случаев заболевания Covid-19, всего умерли 76 человек, выздоровели — 698.

#новости #армия

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41 комментарий
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Виталий Лановой

14

А раньше что забирали?

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Yago SH

Виталий
2

Каждый год грозятся, чуть ли не с выпускного забирать. Все совершеннолетние бегут за справками о каком-нибудь заболевании, которое дает отсрочку на полгода, чтобы поступить.
А потом хороший царь пишет указ, чтобы не забирали

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Словесный Интервент

Yago
7

Ты какую-то ерунду пишешь, ещё в 2011 году приняли закон
 отсрочка для выпускников школ будет действовать до начала осеннего призыва. Осенний призыв начинается в России 1 октября каждого года.

Отсрочка для выпускников школ будет действовать…
Согласно подписанному президентом РФ Дмитрием Медведевым 28 июня федеральному закону "О внесении…
www.rbc.ru
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check-it-out

Словесный
2

Да, да, законы. Но знаете, что такое военкоматы же? Я помню, чтобы получить отсрочку для магистратуры должен был им доказать, что у моего вуза лицензия есть. А мудак, который глава комиссии вообще говорил всякую дичь в стиле "у тебя специальность другая магистратуры, так нельзя".

Да, да, я по факту должен был бы обратиться к юристам, там всё разрулили бы. Но я студент, который стоит в одних трусах, в месте, где царит уныние, и меня заставляют грубым тоном расписаться в какой-то бумаге, а юристы это ещё и деньги. Мне повезло, что я уже не школьник, и знаю, что подписывать документы просто так нельзя.

Школьников ведут на комиссию, даже несмотря на отсрочку, и кто знает, как они обработают детей, и обрабатывают же.

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Словесный Интервент

check-it-out
1

Сочувствую твоей частной истории, но последний абзац звучит, как бред. 
 Школьников ведут на комиссию, даже несмотря на отсрочку, и кто знает, как они обработают детей, и обрабатывают же.

Все школьники проходят медкомиссию вне зависимости от своего возраста, в 11 классе (если не путаю) нас отвел классный руководитель в военкомат. Ничего  страшного в этом нет. 

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check-it-out

Словесн…
0

Ну вообще это сомнительное такое мероприятие, я о том, что кто мешает школьника призвать? Там же одной подписи вроде для этого достаточно. А мед комиссии мы все знаем как работают, думаю. Что тебе годность ставят спустя час как ты анализы и флюорографию сдал — все здоровы.

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Словесный

check-i…
0

 кто мешает школьника призвать?

Закон мешает, выше же всё расписано. 

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check-it-out

Словесн…
0

Если не ошибаюсь от отсрочки ты добровольно отказываешься одной подписью. 

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Словесный

check-i…
0

Вуз, в котором ты учился в магистратуре, должен вернуть тебе деньги за обучение. 

Ответить

check-it-out

Словесн…
0

Эм, но если ты учишься на бюджете, то какие деньги?

Я про себя ничего не говорю, у меня проблемы решены были.

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Yago SH

Словесный
0

Я как раз в 2011 закончил. Думал, что это только на тот год было, чтобы молодой электорат в 2012 был доволен

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Словесный Интервент

Yago
0

Я раньше закончил школу и тогда особых проблем с поступлением у 18 летних не было. У меня одноклассник спокойно в вуз поступил после школы, а в университете было пять одногрупников 18 летних. 

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Литературный Кирилл

Виталий
1

Обычно вроде никому 18 нет

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Илья Гераськин

Литературный
0

Да дофига кому 18 щас. Раньше 10-летка была, тогда да. А щас 11 полные

Ответить

ouxen

Илья
1

но нахуя

Ответить

Илья Гераськин

ouxen
0

Да хз, я лично не вижу смысла

Ответить

ouxen

Илья
0

это полный пиздец, просто отсидка на год больше, как армейка

Ответить

Илья Гераськин

ouxen
0

Слышал мнение мол "круто, беззаботное время - школа. Ничего делать на надо"

Ответить

ouxen

Илья
0

ага, только отбывать срок нихуя ничему не учась полезному

Ответить

Илья Гераськин

ouxen
0

Когда это кого останавливало? Они потом идутв универы и там ещё 5 лет нихрена не делают чтоб потом работать не по специальности.

Ответить

ouxen

Илья
0

жиза

Ответить

Виталий Лановой

Литературный
0

Нет, половине уже 18 лет, сейчас же 4 класс не пропускают.

Ответить

ouxen

Виталий
0

какого хуя? и че 11 лет отсидка терь а не 10?

Ответить

Изящный шмель

ouxen
0

Да давно уже. 4 класс ввели для тех, кто в 1998 году пошёл в 1 класс

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ouxen

Изящный
0

но какой смысл? так эта неконкурентная помойка по совковой программе лучше не станет

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Андрей Рядькин

Виталий
1

В 2009 заканчивал школу, тогда забирали

Ответить

Curio Sity

Виталий
0

про "забирали" и не написано. подозреваю, что в прошлые года призывали всех до сдачи ЕГЭ, но если чел сдавал его и поступал в ВУЗ, то это служило отсрочкой... других домыслов нет, сам не понимаю, чего автор хотел сказать

Ответить

Masha Kovalyova

7

Выпускников школ не будут призывать в армию весной 2020 года. Им позволят сдать ЕГЭ и поступить в вузы

Любой другой весной тоже не будут, но весной 2020 года особенно не будут.

Ответить

Романелло Кивогенс

Masha
3

Когда нет положительных новостей, но хочется как-то приободрить население и при этом попасть под закон о распространении фейк ньюз. Видимо, далее последуют заявления, что в этом году новобранцы не будут служить двадцать пять лет, им не придётся сдавать тест на знание квантовой механики, а главное, родители могут быть спокойны - никто не бросит ещё неподготовленных юнцов на половецкую и печенежскую конницу.

Ответить

Знаменитый дебаркадер

Романелло
1

никто не бросит ещё неподготовленных юнцов на половецкую и печенежскую конницу

Ну это еще как посмотреть. На половецких и печенежских дедов бросить могут

Ответить

Знаменитый дебаркадер

5

Пользуясь случаем, я традиционно напоминаю, что призывная система в России - варварство, которое должно быть упразднено.

Ответить

subprocess.check_output

Знаменитый
0

а прикинь будет мир будушего будет где все такие умные, красивые, будут изобретать, гулять, читать , веселиться

Ответить

Женечка

3

Весенний призыв всегда заканчивался до зачисления в вузы

Ответить

Гибкий украинец

1

Это как с Конституцией. По телеку упорно рекламируют статьи, суть содержания которых и так давно есть в Конституции, если хотя бы ее прочесть. Но вот про обнулёнку в рекламе не говорят.

Ответить

Василий Лебедев

Гибкий
1

Ага, особенно умиляет реклама статьи о целостности территории. Можно подумать им только отсутствие этой поправки помешало не раздать китайцам, казахам или норвежцам куски земли. То есть на секундочку, чуваки, отдававшие землю, теперь внезапно требуют внести в Конституцию поправки о недопустимости отчуждения территории, притом, что в статье 4.3 уже записано, что "Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории". РФ - государство-шизофреник.

Ответить

David Infinity

1

За это что, "спасибо" ещё сказать нужно? Логика абсолютно отсутствует... Карантин ввели, школьников по домам "закрыли". Что значит: "им ПОЗВОЛЯТ сдать ЕГЭ и поступить в вузы"? Они не по собственному желанию не имеют возможности на данный момент учиться, и своевременно сдавать экзамены.

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Сергей Колегов

0

Чё-то хуйня какая-то написана. Как школьников могут в армейку забрать? 

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Саша Кириченко

0

скорее всего, здесь имеется в виду, что будет какая-то дополнительная отсрочка для выпускников школ, которым 18
если так, то вангую беспредел на медосмотрах из-за недобора — из тех кто постарше, будут грести и слепых и хромых, впрочем как и раньше, но ещё активнее
так-то 15к ощутимо при плане на 135к

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Алексей Боржонов

0

Разобрались, сейчас поправим. Спасибо всем, кто обратил внимание 

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ouxen

0

че за хуйня, если есть закон пусть исполняют суки

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Aнус Роскомнадзора

0

Ничего, сейчас с америкой воевать начнем всех заберут.

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