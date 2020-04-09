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Новости
Алексей Боржонов
1006

Минобороны пообещало не призывать выпускников школ этой весной. Но по закону призывать их всё равно нельзя Материал редакции

У них есть право сдать ЕГЭ и поступить в вузы.

Во время весеннего призыва 2020 года выпускников школ не будут отправлять на срочную службу, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Но по закону «О воинской обязанности и военной службе» отправлять выпускников школ во время весеннего призыва всё равно нельзя.

Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 тысяч из 650 тысяч человек, привлекаемых на призывные мероприятия, призываться на военную службу весной этого года не будут. Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения.

Валерий Герасимов
начальник Генштаба

В законе при этом сказано, что «успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования» получают отсрочку до 1 октября. То есть школьники в любом случае могли сдать ЕГЭ и поступить в вузы.

  • Из-за пандемии коронавируса сроки сдачи ЕГЭ перенесли. Экзамены начнутся 8 июня;
  • Весенний призыв стартовал 1 апреля и завершится 15 июля. Минобороны заявило, что отправит новобранцев в войска не раньше 20 мая. Такое решение приняли из-за распространения Covid-19.
  • К 9 апреля в России больше 10 тысяч случаев заболевания Covid-19, всего умерли 76 человек, выздоровели — 698.

#новости #армия

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19 комментариев
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Виталий Лановой

11

А раньше что забирали?

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Yago SH

Виталий
5

Каждый год грозятся, чуть ли не с выпускного забирать. Все совершеннолетние бегут за справками о каком-нибудь заболевании, которое дает отсрочку на полгода, чтобы поступить.
А потом хороший царь пишет указ, чтобы не забирали

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Словесный Интервент

Yago
0

Ты какую-то ерунду пишешь, ещё в 2011 году приняли закон
 отсрочка для выпускников школ будет действовать до начала осеннего призыва. Осенний призыв начинается в России 1 октября каждого года.

Отсрочка для выпускников школ будет действовать…
Согласно подписанному президентом РФ Дмитрием Медведевым 28 июня федеральному закону "О внесении…
www.rbc.ru
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Литературный Кирилл

Виталий
1

Обычно вроде никому 18 нет

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Виталий Лановой

Литературный
0

Нет, половине уже 18 лет, сейчас же 4 класс не пропускают.

Ответить

ouxen

Виталий
0

какого хуя? и че 11 лет отсидка терь а не 10?

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Илья Гераськин

Литературный
0

Да дофига кому 18 щас. Раньше 10-летка была, тогда да. А щас 11 полные

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ouxen

Илья
0

но нахуя

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Андрей Рядькин

Виталий
1

В 2009 заканчивал школу, тогда забирали

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Curio Sity

Виталий
0

про "забирали" и не написано. подозреваю, что в прошлые года призывали всех до сдачи ЕГЭ, но если чел сдавал его и поступал в ВУЗ, то это служило отсрочкой... других домыслов нет, сам не понимаю, чего автор хотел сказать

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Masha Kovalyova

4

Выпускников школ не будут призывать в армию весной 2020 года. Им позволят сдать ЕГЭ и поступить в вузы

Любой другой весной тоже не будут, но весной 2020 года особенно не будут.

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Романелло Кивогенс

Masha
1

Когда нет положительных новостей, но хочется как-то приободрить население и при этом попасть под закон о распространении фейк ньюз. Видимо, далее последуют заявления, что в этом году новобранцы не будут служить двадцать пять лет, им не придётся сдавать тест на знание квантовой механики, а главное, родители могут быть спокойны - никто не бросит ещё неподготовленных юнцов на половецкую и печенежскую конницу.

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Женечка

3

Весенний призыв всегда заканчивался до зачисления в вузы

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Сергей Колегов

0

Чё-то хуйня какая-то написана. Как школьников могут в армейку забрать? 

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David Infinity

0

За это что, "спасибо" ещё сказать нужно? Логика абсолютно отсутствует... Карантин ввели, школьников по домам "закрыли". Что значит: "им ПОЗВОЛЯТ сдать ЕГЭ и поступить в вузы"? Они не по собственному желанию не имеют возможности на данный момент учиться, и своевременно сдавать экзамены.

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Саша Кириченко

0

скорее всего, здесь имеется в виду, что будет какая-то дополнительная отсрочка для выпускников школ, которым 18
если так, то вангую беспредел на медосмотрах из-за недобора — из тех кто постарше, будут грести и слепых и хромых, впрочем как и раньше, но ещё активнее
так-то 15к ощутимо при плане на 135к

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Алексей Боржонов

0

Разобрались, сейчас поправим. Спасибо всем, кто обратил внимание 

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ouxen

0

че за хуйня, если есть закон пусть исполняют суки

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Aнус Роскомнадзора

0

Ничего, сейчас с америкой воевать начнем всех заберут.

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