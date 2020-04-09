Минобороны пообещало не призывать выпускников школ этой весной. Но по закону призывать их всё равно нельзя
Материал редакции
У них есть право сдать ЕГЭ и поступить в вузы.
Во время весеннего призыва 2020 года выпускников школ не будут отправлять на срочную службу, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Но по закону «О воинской обязанности и военной службе» отправлять выпускников школ во время весеннего призыва всё равно нельзя.
В законе при этом сказано, что «успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования» получают отсрочку до 1 октября. То есть школьники в любом случае могли сдать ЕГЭ и поступить в вузы.
После вчерашней статьи мне пришло много личных сообщений и разгорелись не шуточные баталии в комментариях на TJ. Краеугольным камнем стало, то что якобы описанным методом в статье невозможно накрутить просмотры, а именно просмотры переходами с рекомендованных видео.
Виталий Лановой
А раньше что забирали?
Yago SHВиталий
Каждый год грозятся, чуть ли не с выпускного забирать. Все совершеннолетние бегут за справками о каком-нибудь заболевании, которое дает отсрочку на полгода, чтобы поступить.
А потом хороший царь пишет указ, чтобы не забирали
Словесный ИнтервентYago
Ты какую-то ерунду пишешь, ещё в 2011 году приняли закон
отсрочка для выпускников школ будет действовать до начала осеннего призыва. Осенний призыв начинается в России 1 октября каждого года.
Литературный Кирилл
Обычно вроде никому 18 нет
Виталий ЛановойЛитературный
Нет, половине уже 18 лет, сейчас же 4 класс не пропускают.
ouxenВиталий
какого хуя? и че 11 лет отсидка терь а не 10?
Илья ГераськинЛитературный
Да дофига кому 18 щас. Раньше 10-летка была, тогда да. А щас 11 полные
ouxenИлья
но нахуя
Андрей РядькинВиталий
В 2009 заканчивал школу, тогда забирали
Curio SityВиталий
про "забирали" и не написано. подозреваю, что в прошлые года призывали всех до сдачи ЕГЭ, но если чел сдавал его и поступал в ВУЗ, то это служило отсрочкой... других домыслов нет, сам не понимаю, чего автор хотел сказать
Masha Kovalyova
Выпускников школ не будут призывать в армию весной 2020 года. Им позволят сдать ЕГЭ и поступить в вузы
Любой другой весной тоже не будут, но весной 2020 года особенно не будут.
Романелло КивогенсMasha
Когда нет положительных новостей, но хочется как-то приободрить население и при этом попасть под закон о распространении фейк ньюз. Видимо, далее последуют заявления, что в этом году новобранцы не будут служить двадцать пять лет, им не придётся сдавать тест на знание квантовой механики, а главное, родители могут быть спокойны - никто не бросит ещё неподготовленных юнцов на половецкую и печенежскую конницу.
Женечка
Весенний призыв всегда заканчивался до зачисления в вузы
Сергей Колегов
Чё-то хуйня какая-то написана. Как школьников могут в армейку забрать?
David Infinity
За это что, "спасибо" ещё сказать нужно? Логика абсолютно отсутствует... Карантин ввели, школьников по домам "закрыли". Что значит: "им ПОЗВОЛЯТ сдать ЕГЭ и поступить в вузы"? Они не по собственному желанию не имеют возможности на данный момент учиться, и своевременно сдавать экзамены.
Саша Кириченко
скорее всего, здесь имеется в виду, что будет какая-то дополнительная отсрочка для выпускников школ, которым 18
если так, то вангую беспредел на медосмотрах из-за недобора — из тех кто постарше, будут грести и слепых и хромых, впрочем как и раньше, но ещё активнее
так-то 15к ощутимо при плане на 135к
Алексей Боржонов
Разобрались, сейчас поправим. Спасибо всем, кто обратил внимание
ouxen
че за хуйня, если есть закон пусть исполняют суки
Aнус Роскомнадзора
Ничего, сейчас с америкой воевать начнем всех заберут.