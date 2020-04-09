Ранее в компании заявили, что такая профилактика снижает риск заболевания в период появления в мире новых вирусов.

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Фото ИТМО

Российская компания-производитель «блокаторов вирусов» «Инноколлоид» приостановила их выпуск по «этическим причинам». Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на генерального директора предприятия Александра Виноградова.

Он рассказал, что компания обратилась в авторитетные научно-исследовательские организации для проведения серии экспериментов по оценке эффективности действия «Блокатора». По его словам, ранее исследования на инактивацию новых вирусов не проводились. Сейчас создатели «блокатора вирусов» не уверены в его эффективности против коронавируса.

Информацию о приостановке производства подтвердил представитель Санкт-Петербургского национального исследовательского университета ИТМО, которому принадлежит 20% «Инноколлоида». Там отметили, что «Блокатор» не проходил испытания против Covid-19 и не позиционировался как средство для борьбы с этим заболеванием.

«Блокатор вируса» — разработка на основе диоксида хлора. Это бейдж, который «создаёт вокруг человека купол защиты, уничтожающий 99% вирусов, передающихся воздушно-капельным путём», — говорится в описании продукта на сайте ИТМО. В феврале 2020 года авторы разработки подчеркнули, что «учитывая нынешнюю ситуацию с массовыми вспышками инфекций и обнаружением новых видов вирусов, такая профилактика позволит снизить риск заболевания среди населения».

«Блокатор» испытывали в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Руководство института уточнило, что проводился однократный эксперимент лишь с двумя вирусами (вирус гриппа А и аденовирус). В течение 30 минут их активность снизилась на 90-97%. Однако это не доказывает эффективность средства для надёжной защиты. Полученные данные не позволяют делать заключение об эффективности изделия в отношении 99% вирусов и бактерий, как указывает разработчик.