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Ранее в компании заявили, что такая профилактика снижает риск заболевания в период появления в мире новых вирусов.
Российская компания-производитель «блокаторов вирусов» «Инноколлоид» приостановила их выпуск по «этическим причинам». Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на генерального директора предприятия Александра Виноградова.
Он рассказал, что компания обратилась в авторитетные научно-исследовательские организации для проведения серии экспериментов по оценке эффективности действия «Блокатора». По его словам, ранее исследования на инактивацию новых вирусов не проводились. Сейчас создатели «блокатора вирусов» не уверены в его эффективности против коронавируса.
Информацию о приостановке производства подтвердил представитель Санкт-Петербургского национального исследовательского университета ИТМО, которому принадлежит 20% «Инноколлоида». Там отметили, что «Блокатор» не проходил испытания против Covid-19 и не позиционировался как средство для борьбы с этим заболеванием.
«Блокатор вируса» — разработка на основе диоксида хлора. Это бейдж, который «создаёт вокруг человека купол защиты, уничтожающий 99% вирусов, передающихся воздушно-капельным путём», — говорится в описании продукта на сайте ИТМО. В феврале 2020 года авторы разработки подчеркнули, что «учитывая нынешнюю ситуацию с массовыми вспышками инфекций и обнаружением новых видов вирусов, такая профилактика позволит снизить риск заболевания среди населения».
«Блокатор» испытывали в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Руководство института уточнило, что проводился однократный эксперимент лишь с двумя вирусами (вирус гриппа А и аденовирус). В течение 30 минут их активность снизилась на 90-97%. Однако это не доказывает эффективность средства для надёжной защиты. Полученные данные не позволяют делать заключение об эффективности изделия в отношении 99% вирусов и бактерий, как указывает разработчик.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 апреля пришёл на совещание Владимира Путина с правительством и главами регионов с блокатором на пиджаке. Он пояснил, что сам купил его в аптеке. Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова рассказывала, что для подтверждения эффективности подобных средств нужны исследования.
Вы какую-то хуйню раздули. Песков пришел с японским блокатором Air Doctor, который легально продается в Японии. Вы тут пишете про российскую компанию и типа связываете её с Песковым. Реально ТЖ, не превращайся блять в желтую газету.
есть инфа по этой хуйне? че за тема? как она блочит вирус?
В закрытых пространствах образует грубо говоря облако из хлора вокруг человека, которое препятствует проникновению вирусов и бактерий в слизистую.
Царский украинец
Из-за зелёных оттенков выглядит как освежитель воздуха в машину
Лично для меня освежители воздуха для авто являются более эффективным блокатором. Ненавижу этот запах, как же от него тошнит и голова болит!
Они не выдерживают никакой конкуренции с православными крестиками энивей.
Ну если уже на федеральных каналах крутят один за одним фильмы и передачи про так называемую вангу, про целителей кедровыми шишками, учениц так называемого мессинга, то о каких этических причинах может идти речь.
Сейчас создатели «блокатора вирусов» не уверены в его эффективности против коронавируса.
Неужели блять
дык я не понял, эти блокаторы - просто неэффективная штука, которая что-то да делает, но херово
Или это чистой воды развод с самого старта?
Это просто порошок в пакетике, как он может работать?
По заявлениям производителя, он якобы выделяет в атмосферу диоксид хлора.
Получается, не только бесполезен, но и даже вреден (если действительно выделяет)
создаёт вокруг человека купол защиты, уничтожающий 99% вирусов
больше интересует, как они реализовали защитный купол)
"...ClO2 — ядовитый газ красновато-жёлтого цвета, с характерным запахом. При температурах ниже 10 °C ClO2 представляет собой жидкость красно-коричневого цвета. Малоустойчив, взрывается на свету, при контактах с восстановителями и при нагревании...."
Вреден... Хотяяя...
всё что ты сказал - верно
то есть это неэффективная штука (которая дезинфицирует но плохо), которую запустили в дело, осознавая ее неэффективность и потому она развод?
так написал, как будто витамины пить полезно.
ну я догадывался, но получить подтверждение ващей квалификации просто подарок. не забудьте кагоцелом зажевать ваши витамин ЦЭ
Так, погоди. С каких пор витамины перорально не работают? Я понимаю, что пить их попросту неэффективно обычному здоровому человеку, но тут вопрос эффективности и правильного введения в организм. Те же B12 главное до толстой кишки довести, но они же впитаются.
А разве соединения на базе диоксида хлора не являются универсальными для дезинфекции?
Орнул с ИТМО как человек проучившийся там 6 лет. Другим не понять всю глубину ора.
Пыльный Кирилл
Ну дак поделись, орнём все вместе
Слишком долго описывать всё то, чем занимаются преподы в ИТМО. Но если уж быть честным, то хороших педагогов там тоже было достаточно. Вкратце про остальных можно на лурке почитать. Инфа устаревшая, но немного покажет менталитет.
странно, не похоже на них
Одно дело продавать плацебо в нормальное время, другое в условиях пандемии. Возможно не хотят стать крайними.
По «этическим причинам». Как только что-то идёт не так, сразу об этике вспоминают. Заранее чёт только никто не думает
Возможно, я - скептик и всюду ищу подвох, но я сомневаюсь с действенности этого "блокатора"...