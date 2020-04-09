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Новости
Ольга Щербинина
3767

Российский производитель «блокаторов вирусов» приостановил их выпуск по «этическим причинам» Материал редакции

Ранее в компании заявили, что такая профилактика снижает риск заболевания в период появления в мире новых вирусов.

65 комментариев
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Фото ИТМО

Российская компания-производитель «блокаторов вирусов» «Инноколлоид» приостановила их выпуск по «этическим причинам». Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на генерального директора предприятия Александра Виноградова.

Он рассказал, что компания обратилась в авторитетные научно-исследовательские организации для проведения серии экспериментов по оценке эффективности действия «Блокатора». По его словам, ранее исследования на инактивацию новых вирусов не проводились. Сейчас создатели «блокатора вирусов» не уверены в его эффективности против коронавируса.

Информацию о приостановке производства подтвердил представитель Санкт-Петербургского национального исследовательского университета ИТМО, которому принадлежит 20% «Инноколлоида». Там отметили, что «Блокатор» не проходил испытания против Covid-19 и не позиционировался как средство для борьбы с этим заболеванием.

«Блокатор вируса» — разработка на основе диоксида хлора. Это бейдж, который «создаёт вокруг человека купол защиты, уничтожающий 99% вирусов, передающихся воздушно-капельным путём», — говорится в описании продукта на сайте ИТМО. В феврале 2020 года авторы разработки подчеркнули, что «учитывая нынешнюю ситуацию с массовыми вспышками инфекций и обнаружением новых видов вирусов, такая профилактика позволит снизить риск заболевания среди населения».

«Блокатор» испытывали в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Руководство института уточнило, что проводился однократный эксперимент лишь с двумя вирусами (вирус гриппа А и аденовирус). В течение 30 минут их активность снизилась на 90-97%. Однако это не доказывает эффективность средства для надёжной защиты. Полученные данные не позволяют делать заключение об эффективности изделия в отношении 99% вирусов и бактерий, как указывает разработчик.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 апреля пришёл на совещание Владимира Путина с правительством и главами регионов с блокатором на пиджаке. Он пояснил, что сам купил его в аптеке. Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова рассказывала, что для подтверждения эффективности подобных средств нужны исследования.

#новости #covid19 #бизнес #медицина #россия

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65 комментариев
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IO

34

Вы какую-то хуйню раздули. Песков пришел с японским блокатором Air Doctor, который легально продается в Японии. Вы тут пишете про российскую компанию и типа связываете её с Песковым. Реально ТЖ, не превращайся блять в желтую газету.

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ouxen

IO
26

что знеачит не превращайся ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

subprocess.check_output

IO
2

есть инфа по этой хуйне? че за тема? как она блочит вирус?

Ответить

IO

subprocess.chec…
1

В закрытых пространствах образует грубо говоря облако из хлора вокруг человека, которое препятствует проникновению вирусов и бактерий в слизистую.

Ответить

Kyler

IO
5

Так она висит где попало, какое ещё блять облако

Ответить

IO

Kyler
9

Я процитировал производителя, БЛЯТЬ

Ответить

Kyler

IO
0

Ладно, прощён
Просто я не увидел кавычек или сносок

Ответить

IO

Kyler
0

Котик

Ответить

Котик Ботик

IO
2
Ответить

andorus

Kyler
3
Ответить

mne horosho

subprocess.chec…
0

примерно также, как РосКомНадзор блочит телеграм

Ответить

Dra

IO
2

Непатриотичненько.

Ответить

Kyler

IO
2

Шо то, шо то хуйня

Ответить

Дополнительный волк

IO
2

Тип если японская, то значит работает? Где пруф на исследования?

Ответить

Царский украинец

IO
0

Из-за зелёных оттенков выглядит как освежитель воздуха в машину

Ответить

Антон Сциталов

Царский
1

Лично для меня освежители воздуха для авто являются более эффективным блокатором. Ненавижу этот запах, как же от него тошнит и голова болит!

Ответить

onrafire

IO
0

Он всё-таки не последний человек в стране, он вряд-ли бы купил что-то российское

Ответить

snq eveav

18

Они не выдерживают никакой конкуренции с православными крестиками энивей. 

Ответить

Неведомый дебаркадер

snq
9

И чесноком в киндер сюрпризах

Ответить

Знаменитый дебаркадер

4

То есть даже в мошенниках проснулась совесть. Как интересно.

Ответить

Василий Лебедев

Знаменитый
3

Ну если уже на федеральных каналах крутят один за одним фильмы и передачи про так называемую вангу, про целителей кедровыми шишками, учениц так называемого мессинга, то о каких этических причинах может идти речь.

Ответить

Poe Ghost

Василий
9

Ну вот, а я люблю кедровые шишки, очень вкусные орешки в них.

Ответить

Владимир Филатов

Poe
0

Подумал, что это видео с яичками, точнее без них.

Ответить

ouxen

Василий
3

это первый признак смутных времен

Ответить

Grigory Amelchenko

ouxen
1

Подтверждаю - перед концом СССР Чумак с Кашпировским собирали стадионы и многомиллионные телерадиоаудитории...Заряжали воду. кремА и прочую хуйню.

Ответить

ouxen

Grigory
0

ну, я про это и говорю

Ответить

ouxen

Знаменитый
1

явно многоходовочка и придумали как на этом наебать ещё хлеще

Ответить

FOX

3

ждем арбидол 

Ответить

Kyler

FOX
0

А по кагоцелу что?

Ответить

Spect

2

Сейчас создатели «блокатора вирусов» не уверены в его эффективности против коронавируса.

Неужели блять

Ответить

Евгений Клочков

0

дык я не понял, эти блокаторы - просто неэффективная штука, которая что-то да делает, но херово

Или это чистой воды развод с самого старта? 

Ответить

Евгений Шухов

Евгений
3

Это просто порошок в пакетике, как он может работать?

Ответить

Sage Pointer

Евгений
4

По заявлениям производителя, он якобы выделяет в атмосферу диоксид хлора.
Получается, не только бесполезен, но и даже вреден (если действительно выделяет)

Ответить

Serega Khobta

Sage
2

создаёт вокруг человека купол защиты, уничтожающий 99% вирусов

больше интересует, как они реализовали защитный купол)

Ответить

Поменял Никнейм

Serega
2

Залезаешь в пакет просто и норм

Ответить

Грузинский корабль

Serega
0

Наверное как-то так

Ответить

Grigory Amelchenko

Sage
0

"...ClO2 — ядовитый газ красновато-жёлтого цвета, с характерным запахом. При температурах ниже 10 °C ClO2 представляет собой жидкость красно-коричневого цвета. Малоустойчив, взрывается на свету, при контактах с восстановителями и при нагревании...."
 Вреден... Хотяяя...

Ответить

Паша Цветомузыка

Евгений
1

всё что ты сказал - верно

Ответить

Евгений Клочков

Паша
0

то есть это неэффективная штука (которая дезинфицирует но плохо), которую запустили в дело, осознавая ее неэффективность и потому она развод?

Ответить

IO

Евгений
–1

Это эффективная штука против определенного спектра вирусов. Песков её купил просто на всякий случай, как люди пьют витамин ЦЭ. Новость из этого раздули будто Песков ударился в саентологию.

Ответить

Михаил Петров

IO
0

так написал, как будто витамины пить полезно. 

Ответить

IO

Михаил
0

Есть которые пить полезно

Ответить

Михаил Петров

IO
0

ну я догадывался, но получить подтверждение ващей квалификации просто подарок. не забудьте кагоцелом зажевать ваши витамин ЦЭ

Ответить

IO

Михаил
3

Пью лютеин для глаз, который подтвержден несколькими слепыми тестами, положил витаминку ЦЭ тебе за щеку шоб ты не болел

Ответить

Антон Сциталов

Михаил
1

Так, погоди. С каких пор витамины перорально не работают? Я понимаю, что пить их попросту неэффективно обычному здоровому человеку, но тут вопрос эффективности и правильного введения в организм. Те же B12 главное до толстой кишки довести, но они же впитаются. 

Ответить

Евгений Клочков

IO
0

А разве соединения на базе диоксида хлора не являются универсальными для дезинфекции? 

Ответить

IO

Евгений
0

Нет

Ответить

Антон Сциталов

1

Орнул с ИТМО как человек проучившийся там 6 лет. Другим не понять всю глубину ора.

Ответить

Пыльный Кирилл

Антон
1

Ну дак поделись, орнём все вместе

Ответить

Антон Сциталов

Пыльный
1

Слишком долго описывать всё то, чем занимаются преподы в ИТМО. Но если уж быть честным, то хороших педагогов там тоже было достаточно. Вкратце про остальных можно на лурке почитать. Инфа устаревшая, но немного покажет менталитет.

Ответить

Изящный шмель

Антон
0

На TJ не мало людей, учившихся в ИТМО

Ответить

ouxen

1

странно, не похоже на них

Ответить

Kyler

ouxen
0

Совесть взыграла?

Ответить

ouxen

Kyler
1

чудес не бывает

Ответить

Nikita Zubkov

ouxen
0

Одно дело продавать плацебо в нормальное время, другое в условиях пандемии. Возможно не хотят стать крайними.

Ответить

ouxen

Nikita
0

это последнее, что миожно было бы предположить

Ответить

Михаил Петров

ouxen
0

крыши не было. конкуренты фуфломицинов прознали, решили валить

Ответить

ouxen

Михаил
0

такое не замучивается просто так без крышевания органами и тд

Ответить

Богдан Мамаев

1

По «этическим причинам». Как только что-то идёт не так, сразу об этике вспоминают. Заранее чёт только никто не думает

Ответить

Александр А

0

Возможно, я - скептик и всюду ищу подвох, но я сомневаюсь с действенности этого "блокатора"...

Ответить

Serega Khobta

Александр
1
Ответить

Nikita Zubkov

Александр
0

Ты что ли создатель «блокатора»?

Ответить

Sergey Volkov

0

Пора объединять посты с российскими новостями и подсайт мемы

Ответить

Kyler

0

Наконец-то здравый смысл победил

Ответить

Eugene Panfilov

0

Давно ношу в нагрудном кармане горсть арбидола.

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