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Ольга Щербинина
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Главред «Проекта» обратился в СК из-за слежки на фоне выхода расследования о даче Медведева в Астраханской области Материал редакции

За день до публикации журналист заметил автомобиль с тонированными стёклами, который преследовал его около 100 километров.

8 комментариев
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Главный редактор издания «Проект» Роман Баданин подал заявления в главное управление МВД по Москве, Чертановскую межрайонную прокуратуру и Следственный комитет, заподозрив за собой слежку. Об этом журналист рассказал «Медиазоне».

По словам Баданина, 7 апреля он ехал из Ногинска в Москву и заметил за собой неизвестную машину, которая следовала за ним около 100 километров. В подмосковном городе у него есть квартира, но он не был там два с половиной месяца.

Водитель машины повторял те же манёвры, что выполнял и я: заезжал на бензоколонку, сворачивал во дворы, парковался, стараясь не привлекать к себе внимание. Стёкла в автомобиле были полностью тонированы, поэтому разглядеть, кто в ней находился, не представлялось возможным

Роман Баданин
главный редактор издания «Проект»

Журналист предположил, что в его отношении проводят незаконные оперативно-розыскные мероприятия. Это подпадает под статью 286 УК («превышение должностных полномочий»). Баданин считает, что поводом к слежке стала профессиональная деятельность, но не знает, какой из материалов «Проекта» мог вызвать такую реакцию. Журналист рассказал, что издание сейчас работает над ещё одной «чувствительной темой», из-за которой есть основания беспокоиться за безопасность авторов.

8 апреля «Проект» выпустил расследование о даче на острове в Астраханской области, где отдыхает заместитель председателя Совета Безопасности и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев. Журналисты выяснили, что землёй владеет офшор, связанный с бизнесменом Алишером Усмановым.

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Осенью сотрудники «Проекта» заявляли об угрозах и слежке после начала работы над материалами о российских наёмниках в Африке и на Ближнем Востоке, которые которые предположительно связаны с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным.

#медиа #новости #право #россия #расследования #медведев

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8 комментариев
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Роман Боронин

1

А в жизни как в доте. Нужно спокойно фармить себе и лэйте выносить всех. А если быть с самого начала агрессивным то придется часто в таверне сидеть.
Забавно так даже думать)

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Изящный месяц

Роман
7
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Роман Боронин

Изящный
0
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Kyler

Роман
0

Красава, какой соло ММР? Ранг?

Ответить

Склонный хот-дог

1

Чеченцы это

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Denzel Washington

0

Дома сиди

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Poe Ghost

Denzel
0

Тоже не гарантия безопасности ¯\_(ツ)_/¯

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Denzel Washington

Poe
0

 Ну тогда бог ему в помощь или стёкла пусть тоже затонирует

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