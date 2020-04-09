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За день до публикации журналист заметил автомобиль с тонированными стёклами, который преследовал его около 100 километров.
Главный редактор издания «Проект» Роман Баданин подал заявления в главное управление МВД по Москве, Чертановскую межрайонную прокуратуру и Следственный комитет, заподозрив за собой слежку. Об этом журналист рассказал «Медиазоне».
По словам Баданина, 7 апреля он ехал из Ногинска в Москву и заметил за собой неизвестную машину, которая следовала за ним около 100 километров. В подмосковном городе у него есть квартира, но он не был там два с половиной месяца.
Журналист предположил, что в его отношении проводят незаконные оперативно-розыскные мероприятия. Это подпадает под статью 286 УК («превышение должностных полномочий»). Баданин считает, что поводом к слежке стала профессиональная деятельность, но не знает, какой из материалов «Проекта» мог вызвать такую реакцию. Журналист рассказал, что издание сейчас работает над ещё одной «чувствительной темой», из-за которой есть основания беспокоиться за безопасность авторов.
8 апреля «Проект» выпустил расследование о даче на острове в Астраханской области, где отдыхает заместитель председателя Совета Безопасности и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев. Журналисты выяснили, что землёй владеет офшор, связанный с бизнесменом Алишером Усмановым.
Осенью сотрудники «Проекта» заявляли об угрозах и слежке после начала работы над материалами о российских наёмниках в Африке и на Ближнем Востоке, которые которые предположительно связаны с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным.
А в жизни как в доте. Нужно спокойно фармить себе и лэйте выносить всех. А если быть с самого начала агрессивным то придется часто в таверне сидеть.
Забавно так даже думать)
Изящный месяц
Дома сиди
Тоже не гарантия безопасности ¯\_(ツ)_/¯