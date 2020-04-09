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Алексей Боржонов
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Мужчина в Пятигорске взял в заложники своих родных. Он потребовал 200 тысяч долларов и самолёт Материал редакции

По предварительным данным, мужчина состоит на на учете в психо-неврологическом диспансере.

18 комментариев
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Обновление 17:44 Мэр Пятигорска сообщил, что мужчина задержан, никто не пострадал.

В Пятигорске мужчина закрылся в квартире с сестрой и её детьми и затем объявил, что они его заложники. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Правоохранительные службы работают на месте. Источник ТАСС утверждает, что в квартире находятся два ребёнка. Информации о том, вооружён ли мужчина, пока нет. По предварительным данным, он состоит на учёте в психо-неврологическом диспансере.

Очевидец сообщил, что мужчина потребовал «200 тысяч долларов, самолёт и Кадырова». По информации Life, он также потребовал назначить его командующим Росгвардии. Официальный подтверждений этой информации нет, СК сообщил о требовании денег и возможности покинуть страну.

Видео Telegram-канала «Борода вещает»

Через час после сообщения об инциденте мэр Пятигорска Андрей Скрипник заявил, что мужчину задержали, никто не пострадал.

Человек, который забаррикадировался в квартире и выражал неадекватные требования задержан. Никто не пострадал. Дети, которые находились в квартире, целые и невредимые.

#новости #происшествия

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18 комментариев
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Eugene SOBI

27

Да назначьте его командующим Росгвардии, отличная 
кандидатура на этот пост! Заодно и самолет получит в личное пользование, и денег,даже больше, чем просит. 

Ответить

Mmmax

Eugene
2

Эффективный менеджер и требования по рынку конкурентные

Ответить

Виталий Лановой

8

Ура, каждый день новости про городских сумасшедших.

Ответить

rossoshmap

Виталий
0

А ТЖ не привлекает целевую аудиторию

Ответить

Енот Волшебный

Виталий
–1

Весна, хуле.

Ответить

Artem Puchkov

8

Лайфхак как свалить из рашки, когда закрыты границы

Ответить

Artem Puchkov

5

"По информации Life, мужчина также требует назначить его командующим Росгвардии."
А он готов выйти с Навальным раз на раз

Ответить

Изящный шмель

Artem
0

Если только наа ТамТаме

Ответить

Пыльный Кирилл

5

Мальчик, ты не понял, циклодол нам принеси! Мы в дурку летим

Ответить

Сергей Васильев

5

Вскрылась спящая ячейка половцев.

Ответить

Железный череп

3

По информации Life, он также требует назначить его командующим Росгвардии.

Шарит, в прошлый раз прокатило

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Неолд

1

Весна

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Умерший ихтиандр

1

Когда переполненная лодка долбоебов начала качаться сама по себе

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Склонный хот-дог

0

Кавказские террористы никогда не меняются

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Евгений Никифоров

0

Охуел от самоизоляции.

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Максим Шпилёв

0

Кино пересмотрел

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Danya Rubik

Максим
0

Не до конца посмотрел наверное, в кино таких тоже всегда задерживают

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Slava Boichenko

0

Брать своих родных в заложники это конечно сильно. Ну теперь он точно станет командующим росгвардии, только уже в дурке

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