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По предварительным данным, мужчина состоит на на учете в психо-неврологическом диспансере.
В Пятигорске мужчина закрылся в квартире с сестрой и её детьми и затем объявил, что они его заложники. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Правоохранительные службы работают на месте. Источник ТАСС утверждает, что в квартире находятся два ребёнка. Информации о том, вооружён ли мужчина, пока нет. По предварительным данным, он состоит на учёте в психо-неврологическом диспансере.
Очевидец сообщил, что мужчина потребовал «200 тысяч долларов, самолёт и Кадырова». По информации Life, он также потребовал назначить его командующим Росгвардии. Официальный подтверждений этой информации нет, СК сообщил о требовании денег и возможности покинуть страну.
Через час после сообщения об инциденте мэр Пятигорска Андрей Скрипник заявил, что мужчину задержали, никто не пострадал.
Да назначьте его командующим Росгвардии, отличная
кандидатура на этот пост! Заодно и самолет получит в личное пользование, и денег,даже больше, чем просит.
Ура, каждый день новости про городских сумасшедших.
"По информации Life, мужчина также требует назначить его командующим Росгвардии."
А он готов выйти с Навальным раз на раз
Кино пересмотрел
Брать своих родных в заложники это конечно сильно. Ну теперь он точно станет командующим росгвардии, только уже в дурке