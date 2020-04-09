По предварительным данным, мужчина состоит на на учете в психо-неврологическом диспансере.

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Обновление 17:44 Мэр Пятигорска Мэр Пятигорска сообщил , что мужчина задержан, никто не пострадал.

В Пятигорске мужчина закрылся в квартире с сестрой и её детьми и затем объявил, что они его заложники. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Правоохранительные службы работают на месте. Источник ТАСС утверждает, что в квартире находятся два ребёнка. Информации о том, вооружён ли мужчина, пока нет. По предварительным данным, он состоит на учёте в психо-неврологическом диспансере.

Очевидец сообщил, что мужчина потребовал «200 тысяч долларов, самолёт и Кадырова». По информации Life, он также потребовал назначить его командующим Росгвардии. Официальный подтверждений этой информации нет, СК сообщил о требовании денег и возможности покинуть страну.

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Через час после сообщения об инциденте мэр Пятигорска Андрей Скрипник заявил, что мужчину задержали, никто не пострадал.