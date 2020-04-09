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Алексей Боржонов
463

Журнал «Русский репортёр» объявил о закрытии из-за нехватки финансирования Материал редакции

Он выходил 13 лет.

6 комментариев
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Обложка первого номера журнала​

«Русский репортёр» объявил о закрытии издания, сообщение об этом появилось в группе журнала во «ВКонтакте».

Издание пояснило, что в начале марта оно потеряло «крупный источник финансирования» и журналистам прислали письма о расторжении трудовых договоров.

Причина прекращения выпуска журнала, насколько мы можем судить, — экономическая. В начале марта мы узнали о внезапной потере крупного источника финансирования, а дальнейшие события в экономике, видимо, лишили учредителей возможности маневра.

Несмотря на неожиданную потерю дела и работы, мы благодарны основателям Медиахолдинга «Эксперт» за испытанное счастье заниматься любимым делом — настоящей репортёрской журналисткой, исследовать человека и общество, показывать страну самой себе, тем самым усложняя и развивая её, вдохновляться и вдохновлять, рассказывая о людях и их поступках.

из заявления «Русского репортёра»

Журналисты пояснили, что будут делать материалы для соцсетей издания и платформы Les.media, но на «волонтёрских началах». Кроме того, они будут вести благотворительные и образовательные проекты.

Информацию о закрытии подтвердил главный редактор издания Виталий Лейбин. Он надеется, что журнал «как-нибудь ещё и будет в какой-то реинкарнации».

  • Первый номер «Русского репортёра» вышел в мае 2007 года;
  • В 2016 году издание уже приостанавливало выпуск, но позже возобновило его;
  • В 2019 году суд признал банкротом медиахолдинг «Эксперт», куда входил «Русский репортёр». Но несмотря на это, заместитель главного редактора журнала Марина Ахмедова заявила, что издание не закроется.

#новости #медиа #журналистика #россия #бизнес

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6 комментариев
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Evgeniy Smirnov

0

Жаль, хороший был журнал, правда я его не покупал лет 6-7

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Нейроорлов

Evgeniy
4

Зачем порвался?

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Довольный инструмент

1

А могли бы несколько букв отправить в неоплачиваемый отпуск и остаться на плаву

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Виталий Лановой

0

Был недавно в газетном киоске, заметил что витрины полупустые. Видимо издатели тираж сокращают.

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Умерший ихтиандр

0

Актив продают? Выкупили бы станки и выпускали бы Tjournal 

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Звездный супер_стар

0

 Издание пояснило, что в начале марта оно потеряло «крупный источник финансирования» и журналистам прислали письма о расторжении трудовых договоров.

TJ не спи, нанимайте авторов. 

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