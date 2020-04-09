Причина прекращения выпуска журнала, насколько мы можем судить, — экономическая. В начале марта мы узнали о внезапной потере крупного источника финансирования, а дальнейшие события в экономике, видимо, лишили учредителей возможности маневра.

Несмотря на неожиданную потерю дела и работы, мы благодарны основателям Медиахолдинга «Эксперт» за испытанное счастье заниматься любимым делом — настоящей репортёрской журналисткой, исследовать человека и общество, показывать страну самой себе, тем самым усложняя и развивая её, вдохновляться и вдохновлять, рассказывая о людях и их поступках.

