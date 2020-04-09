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Он выходил 13 лет.
«Русский репортёр» объявил о закрытии издания, сообщение об этом появилось в группе журнала во «ВКонтакте».
Издание пояснило, что в начале марта оно потеряло «крупный источник финансирования» и журналистам прислали письма о расторжении трудовых договоров.
Журналисты пояснили, что будут делать материалы для соцсетей издания и платформы Les.media, но на «волонтёрских началах». Кроме того, они будут вести благотворительные и образовательные проекты.
Информацию о закрытии подтвердил главный редактор издания Виталий Лейбин. Он надеется, что журнал «как-нибудь ещё и будет в какой-то реинкарнации».
Жаль, хороший был журнал, правда я его не покупал лет 6-7
Был недавно в газетном киоске, заметил что витрины полупустые. Видимо издатели тираж сокращают.