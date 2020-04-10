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Алексей Боржонов
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Большинство стран ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти. В марте Россия отказывалась это делать Материал редакции

Тогда это привело к обвалу цен на нефть и снижению курса рубля.

22 комментария
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Большинство стран ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти, сообщается на сайте организации.

Нефтедобычу снизят:

  • На 10 миллионов баррелей в сутки с мая по июнь 2020 года;
  • На 8 миллионов баррелей в сутки с июля по декабрь 2020 года;
  • На 6 миллионов баррелей в сутки с января 2021 года по апрель 2022 года.

Сокращение нефтедобычи одобрили все страны, кроме Мексики, от её позиции зависит судьба сделки. По данным Bloomberg, остальные страны надеятся договориться с ней 10 апреля.

  • В начале марта участники ОПЕК+ уже обсуждали сокращение нефтедобычи на фоне распространения коронавируса;
  • Россия тогда отказалась сокращать добычу. В «Роснефти» сделку назвали «лишённой смысла», а инициатором отказа СМИ назвали Игоря Сечина;
  • На фоне отказа России обвалились цены на нефть и упал курс рубля.

В ОПЕК+ входят страны Организации экспортёров нефти (13 государств, в том числе Саудовская Аравия — крупнейший экспортёр), а также Россия, Азербайджан, Казахстан, Мексика и другие страны.

#экономика #деньги #нефть #обвалрубля #новости

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22 комментария
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Роман Трусов

16

В «Роснефти» сделку назвали «лишённой смысла»

Вижу всю Роснефть лишённой смысла

Ответить

Sancobot

Роман
–1

Это гениальные многоходовочки для биржи и кармана Сечина/

Ответить

Конг Ань

14

Сечин

Ответить

Специализированный паук например

8

Сечин пидорас, когда его казнят

Ответить

Bad Bear

Специализирован…
1

А сейчас не пидарас?

Ответить

Специализированный паук например

Bad
0

Казнят за мужеложство

Ответить

Рыночный пёс_анон

8

То есть это всё был гениальный манёвр ради манёвра, который не привёл ни к чему, кроме проседания рубля?

Ответить

Специализированный паук например

Рыночный
0

Сделал Сечина ещё богаче

Ответить

Атлант поправил плечи

Рыночный
0

Помогли Китаю в обмен на коронавирус

Ответить

Сергей Лукин

1

Ну што, пацаны, доллар будет по 30 или по 100?

Ответить

Владимир Земсков

Сергей
5

По губам

Ответить

Сергей Лукин

Владимир
0

Проверяй за щекой

Ответить

Атлант поправил плечи

2

Че вы до Сечина все доебались, если кроме Пу никто такие решения не принимает

Ответить

alexferman

Атлант
0

кроме Пу никто такие решения не принимает

Да што ты говоришь))

Ответить

Люциан Бужор

0

«Эх не гонялся бы ты поп за дешевизною» и раз по лбу смачный щелбан👌

Ответить

Подземный кот

0

Прикольно будет если Мексика откажется и всё продолжит лететь в скважину.

Ответить

Андрей Рядькин

Подземный
0

А от неё не много требуют, всего 400,а они хотят 100, охуевшие. Скорее всего эти триста на всех разделят
Вот твит их министра энергетики о позиции страны

https://twitter.com/rocionahle/status/1248414369941078016

Ответить

Dra

0

Ебать Сечин потопил сланцевиков-пендосов. Ебать бизнесмен от бога.

Ответить

Озабоченный франт

0

Так деда на бутылку посадили ? Или нет?

Ответить

Просто Тимуррр

Озабоченный
0

Дед навязал арабским партнёрам необходимость подставить бутылку в том месте где он решил сесть в рамках большой геополитической игры.

Ответить

Валютный Филипп

0

Опять бензин подорожает

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Андрей Николаевич

0
Ответить
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