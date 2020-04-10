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Тогда это привело к обвалу цен на нефть и снижению курса рубля.
Большинство стран ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти, сообщается на сайте организации.
Нефтедобычу снизят:
Сокращение нефтедобычи одобрили все страны, кроме Мексики, от её позиции зависит судьба сделки. По данным Bloomberg, остальные страны надеятся договориться с ней 10 апреля.
В ОПЕК+ входят страны Организации экспортёров нефти (13 государств, в том числе Саудовская Аравия — крупнейший экспортёр), а также Россия, Азербайджан, Казахстан, Мексика и другие страны.
В «Роснефти» сделку назвали «лишённой смысла»
Вижу всю Роснефть лишённой смысла
А сейчас не пидарас?
Ну што, пацаны, доллар будет по 30 или по 100?
Че вы до Сечина все доебались, если кроме Пу никто такие решения не принимает
А от неё не много требуют, всего 400,а они хотят 100, охуевшие. Скорее всего эти триста на всех разделят
Вот твит их министра энергетики о позиции страны
Дед навязал арабским партнёрам необходимость подставить бутылку в том месте где он решил сесть в рамках большой геополитической игры.