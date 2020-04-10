И утверждал, что учится «только для того, что избежать призывного рабства».

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Дисциплинарная комиссия Высшей школы экономики (ВШЭ) рекомендовала вузу объявить выговор студенту нижегородского филиала Богдану Бубнову и отчислить его с военной кафедры из-за высказывания в соцсетях. Об этом говорится на сайте ВШЭ.

В феврале Бубнов написал во «ВКонтакте» пост, где попросил не поздравлять его с 23 февраля, и заявил, что учится в Военном учебном центре «только для того, чтобы избежать призывного рабства». Также он рассказал, что в случае войны не планирует в ней участвовать.

Комиссия пояснила, что, поступая на военную кафедру, студент принимает на себя ряд обязательств, среди которых «приобретение необходимых для военнослужащего компетенций с целью защиты Родины в случае такой необходимости».

На комиссии Бубнов заявил, что при поступлении на кафедру у него были «другие намерения», но планы изменились и теперь он рассматривает обучение в Военном учебном центре «как способ избежать уголовной и административной ответственности за уклонение от призыва».

После публикации поста во «ВКонтакте» ВШЭ посчитала, что Бубнов нарушил правила внутреннего распорядка университета;

В частности, пункт, который обязывает студента «не причинять вред деловой репутации университета»;

Сам студент посчитал претензии вуза необоснованными.

TJ разбирал, какие скандалы происходили в ВШЭ в последние месяцы и как они связаны с перестройкой вуза.