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Алексей Боржонов
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Комиссия ВШЭ рекомендовала отчислить студента с военной кафедры. Он просил не поздравлять его с 23 февраля Материал редакции

И утверждал, что учится «только для того, что избежать призывного рабства».

38 комментариев
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Дисциплинарная комиссия Высшей школы экономики (ВШЭ) рекомендовала вузу объявить выговор студенту нижегородского филиала Богдану Бубнову и отчислить его с военной кафедры из-за высказывания в соцсетях. Об этом говорится на сайте ВШЭ.

В феврале Бубнов написал во «ВКонтакте» пост, где попросил не поздравлять его с 23 февраля, и заявил, что учится в Военном учебном центре «только для того, чтобы избежать призывного рабства». Также он рассказал, что в случае войны не планирует в ней участвовать.

Комиссия пояснила, что, поступая на военную кафедру, студент принимает на себя ряд обязательств, среди которых «приобретение необходимых для военнослужащего компетенций с целью защиты Родины в случае такой необходимости».

На комиссии Бубнов заявил, что при поступлении на кафедру у него были «другие намерения», но планы изменились и теперь он рассматривает обучение в Военном учебном центре «как способ избежать уголовной и административной ответственности за уклонение от призыва».

  • После публикации поста во «ВКонтакте» ВШЭ посчитала, что Бубнов нарушил правила внутреннего распорядка университета;
  • В частности, пункт, который обязывает студента «не причинять вред деловой репутации университета»;
  • Сам студент посчитал претензии вуза необоснованными.

TJ разбирал, какие скандалы происходили в ВШЭ в последние месяцы и как они связаны с перестройкой вуза.

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Один из последних скандалов произошёл 23 марта, когда ВШЭ раскритиковала профессора за призыв «уничтожать хирургическим путём» людей, отказавшихся заполнить анкету после прибытия из стран-очагов коронавирусной инфекции.

#новости #армия #вшэ

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38 комментариев
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alexferman

9

Я бы отчислил его только за то, что он дурачок

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Рыночный пёс_анон

2

Как высказывание про несогласие с политикой государства в области призыва в армию может повредить деловой репутации вуза?

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alexferman

Рыночный
5

Не согласиться с политикой государства это написать что-то вроде "ящитаю, призыв нашей стране не нужен потому-то и потому-то". А писать "я ебал защищать эту страну, поступил на военку только чтобы в рабство не угнали" это истеричный высер, который прямо противоречит кодексу будущего офицера. Этот студень просто еблан в квадрате, если публично заявляет такое и думает, что это норм. Он бы ещё поступил в медвуз и заявил "да мне похуй на пациентов, я людишек вообще на хую вертел, мне главное бабла поднять в частной клинике"

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Рыночный пёс_анон

alexferman
0

Так я и не говорю, что ему стоило подобное писать. Просто не понимаю в каком месте это затрагивает деловую репутацию вуза.

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alexferman

Рыночный
0

Просто не понимаю

Ну бывает. Я бы тебя на PR-должность точно не поставил.

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Рыночный пёс_анон

alexferman
0

Жаль.

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Нейроорлов

Рыночный
0

Я ухожу с TJ

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Владислав Коньков

Рыночный
0

" Поступая на военную кафедру, студент принимает на себя ряд обязательств, среди которых «приобретение необходимых для военнослужащего компетенций с целью защиты Родины в случае такой необходимости "

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Рыночный пёс_анон

Владислав
2

Так он же и не отказывался продолжать ходить и приобретать навыки.
И это всё равно не имеет никакого отношения к репутации вуза.

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Владимир Земсков

Рыночный
1

Если они не отчислят его, то, формально, они его поддержат или своим бездействием покажут, что такие высказывания - это норма.
Проблема нынешнего времени в том, что сейчас многие не понимают разницы между своими личными рассуждениями и публичным выступлением.
Я согласен только с тем, что он имеет право рассуждать так, как считает нужным.
Я не согласен с тем, что свои рассуждения стоит выносить в публичное поле, не думая о последствиях.

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Секретный Мика

2

Он бы ещё взятку дал военкому и написал бы об этом во Вконтактике, а потом, после возбуждения дела, рассказывал бы что на самом деле не нарушал УК, а лишь пытался избежать рабства, спасался, так сказать.

Ответить

Специализированный паук например

0

Фашистский путинский режим

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Дмитрий Димчанский

Специализирован…
–1

А в Казахстане то как?

Ответить

Mmmax

1

Деловой репутации ВШЭ больше вредит любая реакция по этому поводу. Отмолчались бы лучше.

Ответить

alexferman

Mmmax
–5

Деловой репутации ВШЭ больше вредит любая реакция по этому поводу

Нормальная, адекватная реакция.

Ответить

Mmmax

alexferman
1

Ну хз.
Я вот прочитал, первое впечатление - следят за соцсетями студентов, а не за качеством обучения. 
Школьникам-революционерам явно не зайдет.

Ответить

alexferman

Mmmax
0

следят за соцсетями студентов, а не за качеством обучения

Во-первых, почему "а не", какая тут связь вообще? Во-вторых, могут и не следить, им мог кто-то написать и скинуть ссылку.

Ответить

Mmmax

alexferman
3

Так тут вопрос в публичной реакции.
То, что вузы в разумных пределах следят за студентами - это ок.
А вот врываться в чатики на государственном уровне с месседжем *ВШЭ - мы отчисляем за посты в ВК!* - это не ок для репутации.

Ответить

alexferman

Mmmax
1

Отчисляют за публичные заявления, вредящие репутации вуза.

Ответить

Mmmax

alexfer…
0

Мы с тобой говорим о разном.
Я не даю оценку отчислению. Оно [возможно] уместное - студент наверняка проблемный.
Я больше о том, что вузу не нужно публично ситуацию раздувать. Хайп в данном случае вредит той самой репутации вуза.

Ответить

alexferman

Mmmax
1

вузу не нужно публично ситуацию раздувать

Если заявление было публичное - реакция тоже должна быть публичной. А тактика "не выносить сор из избы", как правило, порочна.

Ответить

Mmmax

alexfer…
0

Есть разные инструменты социального менеджмента. Отмолчаться - один из них.
Если конкурс в следующем году будет выше - значит ты прав. Пока реакция вуза кажется отталкивающей.

Ответить

alexferman

Mmmax
0

Пока реакция вуза кажется отталкивающей.

Ты забыл добавить "лично мне". Я, например, считаю, что реакция правильная.

Ответить

Computer dragon

Mmmax
0

Моё первое впечатление что там учатся одни фрики

Ответить

Mmmax

Computer
0

Ну вот, и надо в инфополе выходить с этим случаем?

Ответить

IO

0

Нахуй там этот гандон нужен, только место бюджетное занимает

Ответить

Нейроорлов

IO
1

Ты зачем порвался?

Ответить

Откровенный череп

0

что не новость про ВШЭ, то поедание говна этим вузом, кто-то поставил себе цель, авторитет вуза втоптать в землю

Ответить

Фейхтвангер

Откровенный
0

Ну в данном случае они правы. Военная кафедра - это не призыв по принуждению, как этот персонаж говорит, а осознанный выбор того, кто хочет получить военную специальность. Это не просто дополнительные часы физкультуры и стройподготовки, они при выпуске получают звание офицера запаса. А этот офицер говорит, что ебал армию в рот. Ну так чего тогда тратить на него деньги?

Ответить

Откровенный череп

Фейхтвангер
0

лел

А этот офицер говорит, что ебал армию в рот. Ну так чего тогда тратить на него деньги?

 по такой логике, надо тогда пол армии выгонять, ведь они все говорят, что ебали армию в рот

Ответить

alexferman

Откровенный
0

надо тогда пол армии выгонять, ведь они все говорят, что ебали армию в рот

Данные от информационного агентства "Бабка Пятровна"?

Ответить

Откровенный череп

alexferman
0

ага, прямо из казармы и монологов офицеров

Ответить

alexferman

Открове…
0
Ответить

Фейхтвангер

Открове…
0

Так в казарме они могут говорить, что угодно, тут без вопросов. А когда они выступят с таким публичным заявлением, то, ты не будешь спорить, получат по макушке.

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Daniil Minashkin

Откровенный
0

Да хз, вроде все норм

Ответить

Rerpetual Junior

0

мамкин правдоруб

Ответить

Mikki Rurk

0

Ну дурак же.

Ответить

Alex Macher

0

https://www.youtube.com/watch?v=fieZn4M1jgUм

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