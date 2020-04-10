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И утверждал, что учится «только для того, что избежать призывного рабства».
Дисциплинарная комиссия Высшей школы экономики (ВШЭ) рекомендовала вузу объявить выговор студенту нижегородского филиала Богдану Бубнову и отчислить его с военной кафедры из-за высказывания в соцсетях. Об этом говорится на сайте ВШЭ.
В феврале Бубнов написал во «ВКонтакте» пост, где попросил не поздравлять его с 23 февраля, и заявил, что учится в Военном учебном центре «только для того, чтобы избежать призывного рабства». Также он рассказал, что в случае войны не планирует в ней участвовать.
Комиссия пояснила, что, поступая на военную кафедру, студент принимает на себя ряд обязательств, среди которых «приобретение необходимых для военнослужащего компетенций с целью защиты Родины в случае такой необходимости».
На комиссии Бубнов заявил, что при поступлении на кафедру у него были «другие намерения», но планы изменились и теперь он рассматривает обучение в Военном учебном центре «как способ избежать уголовной и административной ответственности за уклонение от призыва».
TJ разбирал, какие скандалы происходили в ВШЭ в последние месяцы и как они связаны с перестройкой вуза.
Один из последних скандалов произошёл 23 марта, когда ВШЭ раскритиковала профессора за призыв «уничтожать хирургическим путём» людей, отказавшихся заполнить анкету после прибытия из стран-очагов коронавирусной инфекции.
Не согласиться с политикой государства это написать что-то вроде "ящитаю, призыв нашей стране не нужен потому-то и потому-то". А писать "я ебал защищать эту страну, поступил на военку только чтобы в рабство не угнали" это истеричный высер, который прямо противоречит кодексу будущего офицера. Этот студень просто еблан в квадрате, если публично заявляет такое и думает, что это норм. Он бы ещё поступил в медвуз и заявил "да мне похуй на пациентов, я людишек вообще на хую вертел, мне главное бабла поднять в частной клинике"
Так я и не говорю, что ему стоило подобное писать. Просто не понимаю в каком месте это затрагивает деловую репутацию вуза.
Просто не понимаю
Ну бывает. Я бы тебя на PR-должность точно не поставил.
" Поступая на военную кафедру, студент принимает на себя ряд обязательств, среди которых «приобретение необходимых для военнослужащего компетенций с целью защиты Родины в случае такой необходимости "
Рыночный пёс_анон
Так он же и не отказывался продолжать ходить и приобретать навыки.
И это всё равно не имеет никакого отношения к репутации вуза.
Если они не отчислят его, то, формально, они его поддержат или своим бездействием покажут, что такие высказывания - это норма.
Проблема нынешнего времени в том, что сейчас многие не понимают разницы между своими личными рассуждениями и публичным выступлением.
Я согласен только с тем, что он имеет право рассуждать так, как считает нужным.
Я не согласен с тем, что свои рассуждения стоит выносить в публичное поле, не думая о последствиях.
Деловой репутации ВШЭ больше вредит любая реакция по этому поводу. Отмолчались бы лучше.
Деловой репутации ВШЭ больше вредит любая реакция по этому поводу
Нормальная, адекватная реакция.
Ну хз.
Я вот прочитал, первое впечатление - следят за соцсетями студентов, а не за качеством обучения.
Школьникам-революционерам явно не зайдет.
следят за соцсетями студентов, а не за качеством обучения
Во-первых, почему "а не", какая тут связь вообще? Во-вторых, могут и не следить, им мог кто-то написать и скинуть ссылку.
Так тут вопрос в публичной реакции.
То, что вузы в разумных пределах следят за студентами - это ок.
А вот врываться в чатики на государственном уровне с месседжем *ВШЭ - мы отчисляем за посты в ВК!* - это не ок для репутации.
Отчисляют за публичные заявления, вредящие репутации вуза.
вузу не нужно публично ситуацию раздувать
Если заявление было публичное - реакция тоже должна быть публичной. А тактика "не выносить сор из избы", как правило, порочна.
Пока реакция вуза кажется отталкивающей.
Ты забыл добавить "лично мне". Я, например, считаю, что реакция правильная.
Моё первое впечатление что там учатся одни фрики
Нахуй там этот гандон нужен, только место бюджетное занимает
Ну в данном случае они правы. Военная кафедра - это не призыв по принуждению, как этот персонаж говорит, а осознанный выбор того, кто хочет получить военную специальность. Это не просто дополнительные часы физкультуры и стройподготовки, они при выпуске получают звание офицера запаса. А этот офицер говорит, что ебал армию в рот. Ну так чего тогда тратить на него деньги?
Откровенный череп
лел
А этот офицер говорит, что ебал армию в рот. Ну так чего тогда тратить на него деньги?
по такой логике, надо тогда пол армии выгонять, ведь они все говорят, что ебали армию в рот
надо тогда пол армии выгонять, ведь они все говорят, что ебали армию в рот
Данные от информационного агентства "Бабка Пятровна"?
Откровенный череп
ага, прямо из казармы и монологов офицеров
Так в казарме они могут говорить, что угодно, тут без вопросов. А когда они выступят с таким публичным заявлением, то, ты не будешь спорить, получат по макушке.