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В ведомстве пояснили, что памятник принадлежит району Праги.
Минобороны Чехии отказалось передать России демонтированный памятник маршалу Коневу, поскольку постамент принадлежит одному из районов Праги.
Передать памятник России попросил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, российская сторона была готова оплатить расходы за передачу постамента.
Пресс-секретарь Минобороны Чехии Ян Пейшек заявил, что ведомство не может сделать этого, потому что памятник не принадлежит ему. Он находится в собственности муниципальных властей района Праги-6. Пейшек добавил, что постамент установлен не на месте военного захронения.
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