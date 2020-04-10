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Алексей Боржонов
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Шойгу попросил Минобороны Чехии передать России демонтированный памятник маршалу Коневу. Ему отказали Материал редакции

В ведомстве пояснили, что памятник принадлежит району Праги.

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Фото Цихлы Радек, CTK Photo

Минобороны Чехии отказалось передать России демонтированный памятник маршалу Коневу, поскольку постамент принадлежит одному из районов Праги.

Передать памятник России попросил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, российская сторона была готова оплатить расходы за передачу постамента.

Пресс-секретарь Минобороны Чехии Ян Пейшек заявил, что ведомство не может сделать этого, потому что памятник не принадлежит ему. Он находится в собственности муниципальных властей района Праги-6. Пейшек добавил, что постамент установлен не на месте военного захронения.

  • Маршал Конев руководил освобождением Праги от нацистов в 1945 году. Памятник открыли в 1980 году;
  • В сентябре 2019 года постамент решили перенести и передать его частным владельцам. 3 апреля его демонтировали;
  • В МИД России заявили, что это событие может стать «долгосрочным раздражителем в наших двусторонних отношениях».

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Серебряный турник

1

Маршал Конев руководил освобождением Праги от нацистов в 1945 году

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Алихан Бексеитов

1

чехи держат памятник в заложниках и угрожают самым страшным - покраской лица памятника в фотошопе 

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Борис

–1

Зря наши деды освобождали их.

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