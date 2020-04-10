В России зафиксировали 1786 новых случаев заболевания Covid-19. 18 человек умерли за сутки

Всего случаев заболевания — 11 917.

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Число случаев заболевания коронавирусом нового типа выросло в России до 11 917, сообщил оперштаб.

За сутки умерли 18 человек, выздоровели — 97. За всё время умерли 94 человека, выздоровели — 795.

Новые случаи заболевания зафиксировали в 57 регионах.

Наибольшее число заболеваний за всё время зафиксировали в Москве — 7822, на втором месте — Московская область (930), на третьем — Санкт-Петербург (408).

В большинстве регионов России действует режим самоизоляции. Гражданам разрешено или рекомендуется выходить на улицу только в случае необходимости — например, в аптеку или магазин. Такой режим ввели для борьбы с распространением вируса.