В России зафиксировали 1786 новых случаев заболевания Covid-19. 18 человек умерли за сутки

Прямой эфир
что происходит в интернете
Всего случаев заболевания — 11 917.
Число случаев заболевания коронавирусом нового типа выросло в России до 11 917, сообщил оперштаб.
За сутки умерли 18 человек, выздоровели — 97. За всё время умерли 94 человека, выздоровели — 795.
Новые случаи заболевания зафиксировали в 57 регионах.
Наибольшее число заболеваний за всё время зафиксировали в Москве — 7822, на втором месте — Московская область (930), на третьем — Санкт-Петербург (408).
В большинстве регионов России действует режим самоизоляции. Гражданам разрешено или рекомендуется выходить на улицу только в случае необходимости — например, в аптеку или магазин. Такой режим ввели для борьбы с распространением вируса.
Юрист международной группы «Агора» Станислав Селезнёв на примере Москвы рассказал TJ, что можно, а что нельзя делать жителям города во время самоизоляции.
Да заебали вы со своей ссылкой на телегу, вы в курсе что она нихуя не открывается?
Да им похуй
Разбань
Кого?
Ты зачем порвался?
О
Травля жаль
П
Зачем порвался?
У
Травля
Ф
Нет ты
Х
У
Й тебе
Ну давай, вываливай
Выложил тебе защеку
Пацаны под VPN давно сидят
Жаль.
Просто в конце ссылки существует название канала, по нему и переходи в телеге, легко же
Из приложения на телефоне неудобно вытаскивать название канала из ссылки. Гораздо проще было бы написать название в самой статье
Лесной цвет
Гораздо проще было бы использовать сайт перенаправления, который не забанен, а не пихать прямую ссылку на тг
Это ещё проще, согласен. Но им же все равно похуй
Порвался, жаль
Двойные стандарты
Б
Порвался жаль
Г
Травля жаль
Ты мне сейчас предложил скопировать и вставить?!
например если t.me/durov (после "/" название канала)
Да хватит меня травить уже, Петросян!
Зачем тебе впн?
Необыкновенный Даниль
Все работает
Вот и я не понимаю, зачем давать ссылку на Телегу, есть можно сослаться например на Роспотребнадзор, который доступен каждому пользователю интернета:
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14219
В чём проблема копирования канала и вставка его в поиск телеги?
Ты мне сейчас предложил скопировать и вставить?!
Я чё сюда работать пришёл?
Ты пришёл прочитать новость на тижее, если хочешь перейти по источнику - придётся поработать.
P.s. Что бы посмотреть новость на итальянском сайте(который обвинял РФ в посылании 80% бесполезного оборудования), нужно было остановить загрузку страницы, до включения скрипта оплаты подписки.
Ты пришёл прочитать новость на тижее, если хочешь перейти по источнику - придётся поработать.
Хаха фани
@Орзэмэс Мирзов сделайте реверс прокси t.me на поддомене
Напиши здесь на каком поддомене
Указывайте телегу через http://tele.click/название_канала
Этот сервис не забанен в рф.
Надоело вручную вбивать все
самоизоляция, вот ты эффективная, конечно👌
Проблема только в том, что режим самоизоляции соблюдает все меньше и меньше людей. Исходя из данных Яндекса и того, что вижу на улице, когда выхожу за продуктами в магазин.
ну так-то да, чем дальше, тем меньше ее соблюдают
но еще интересно, среди этих 1700+ есть ли те, кто подхватить успел еще до ее начала
и сколько бы могло быть без принятия таких мер
Думаю, надо исходить из инкубационного периода. Сколько он длится, около двух недель?
Маняизоляция не работает. Какаянеожиданность
Неизвестно, на самом деле, насколько она работает или не работает.
Почему неизвестно?
Включи логику.
Основной способ передачи заболевания - воздушно-капельным и контактным.
Сидишь дома - не сможешь ничего подхватить.
А учитывая, что можешь болеть ещё и без симптомов - так ещё и не распространяешь.
Уже писал снизу, но повторюсь.
Приведу аналогию. Врач выписал лекарство, лекарство вы не принимаете. Становится хуже. Лекарства перестали работать?
Посмотрите на статистику Яндекса по самоизоляции сегодня и неделю назад. Людей на улицах все больше и больше.
Походу шашлыки на майских отменяются....
Cингaпyp зaдaвил кopoнoвиpyc зa 20 днeй. Hи oднoгo yмepшeгo. Бpoшeны были вce cилы, oгpoмныe финaнcы, тecты бecплaтнo, лeчили вcex бecплaтнo.
А Ежи?
Когда уже СПб ебнет?
Где то говорили что темп СПб отстаёт от мск на 2 недели, но долбаебы СПб опережают МСК в пару раз, людям ВООБЩЕ ПОХУЮ
За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 97 человек
За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом
Просто сравнение:
Тест в России стоит 3,6 тыс руб
В США - бесплатно
В Европе - бесплатно
Надоел этот хохол
@Изолированный Лось порвись
Если сделать тест бесплатным, на него попрётся туча здоровых людей вперемешку с заражёнными. И будет как в том анекдоте про чукчу, вскрытие которого показало, что чукча умер от самого вскрытия.
Если нет симптомов или есть, но лёгкие, то даже при наличии коронавируса - делать ничего не надо: сиди дома, пей чай с лимоном... без лимона, и пиши на TJournal. Если самочувствие серьёзно ухудшилось - вызывай скорую. Там уже определят: коронавирус или другая напасть, которую всё равно надо лечить.
в США ты его не сделаешь просто так, только если врач решит что надо
а по направлению врача и у нас бесплатно
Ну что, эксперты, как считаете, достигли пика, или ещё нет?
В Челябинской области за сутки COVID-19 диагностировали у двоих человек - семьи из Снежинска, вернувшейся из Доминиканы. Таким образом, число заболевших выросло до 36. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил губернатор Алексей Текслер. (8:42 по Москве)
А в федеральной статистике об этом ни слова и отображается что всего 34 человека.
Звездный огонь
Так они по экспресс-тесту, или по полноценному диагностированы?
— Два новых подтверждённых случая — это Снежинск, семья, которая прибыла из Доминиканы, — уточнил глава региона. — Это по линии Федерального медико-биологического агентства информация. «Вектор» новых случаев сегодня не подтвердил. Таким образом, у нас всего 36 случая заболевания в регионе.
Так все равно 36 должно быть, а на федеральном сайте пишут что 34.
эта информация попадет в завтрашнюю сводку, у нас в Чувашии тоже вчера зафиксировали 15 случаев, но попали они в сводку сегодня
Снежный кран
В Бурятии то же самое - местные СМИ пишут новые цифры сегодня утром, а в статистике появляются только завтра.
Сколько всего случаев заболевания? Непонятно из новости.
Опа,ну вот и Ульяновская область подъехала, с классической ситуацией.Врач прилетела с ОАЭ,вышла на работку и......
Мне больше нравится новость, когда в Китай приехали +40 больных. Это откуда они столько подцепили вируса, что бы 40 человек заразилось только из числа тех, что в соседнее государство приехало. Нет нет, я не намекаю на пиздежную статистику в очередной раз, конечно. Остается надеяться, что многоходовочка с ИВЛ в США не обосрется хотя в том плане, что потом нам будут хотя бы гуманитарку высылать, что бы пожрать было что.
Вчера в Москве снова куча придурков вышли на улицу. скажем им спасибо за изоляцию до сентября