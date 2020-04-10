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Новости
Алексей Боржонов
6863

В России зафиксировали 1786 новых случаев заболевания Covid-19. 18 человек умерли за сутки Материал редакции

Всего случаев заболевания — 11 917.

124 комментария
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Число случаев заболевания коронавирусом нового типа выросло в России до 11 917, сообщил оперштаб.

За сутки умерли 18 человек, выздоровели — 97. За всё время умерли 94 человека, выздоровели — 795.

Новые случаи заболевания зафиксировали в 57 регионах.

Наибольшее число заболеваний за всё время зафиксировали в Москве — 7822, на втором месте — Московская область (930), на третьем — Санкт-Петербург (408).

В большинстве регионов России действует режим самоизоляции. Гражданам разрешено или рекомендуется выходить на улицу только в случае необходимости — например, в аптеку или магазин. Такой режим ввели для борьбы с распространением вируса.

Юрист международной группы «Агора» Станислав Селезнёв на примере Москвы рассказал TJ, что можно, а что нельзя делать жителям города во время самоизоляции.

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#новости #covid19

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124 комментария
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Енот Волшебный

36

Да заебали вы со своей ссылкой на телегу, вы в курсе что она нихуя не открывается?

Ответить

hyposlasher

Енот
12

Да им похуй

Ответить

Нейроорлов

hyposlasher
0

Разбань

Ответить

hyposlasher

Нейроорлов
2

Кого?

Ответить

Нейроорлов

hyposlasher
–2

Ты зачем порвался?

Ответить

hyposlasher

Нейроор…
0

О

Ответить

Нейроорлов

hyposla…
–2

Травля жаль

Ответить

hyposlasher

Нейроор…
0

П

Ответить

Нейроорлов

hyposla…
–2

Зачем порвался?

Ответить

hyposlasher

Нейроор…
0

Р

Ответить

hyposlasher

Нейроор…
0

Отвечай сука

Ответить

hyposlasher

Нейроор…
0

У

Ответить

Нейроорлов

hyposla…
–2

Травля

Ответить

hyposlasher

Нейроор…
0

Ф

Ответить

Нейроорлов

hyposla…
–2

Нет ты

Ответить

hyposlasher

Нейроор…
0

Х

Ответить

Ласковый

hyposla…
0

У

Ответить

hyposlasher

Ласковый
0

Й тебе

Ответить

Ласковый

hyposla…
0

Ну давай, вываливай

Ответить

hyposlasher

Ласковый
1

Выложил тебе защеку

Ответить

Ласковый

hyposla…
0

Настолько микроскопический, что даже не почуял.

Ответить

George Weiler

Ласковый
0

В

Ответить

hyposlasher

Нейроор…
0

А

Ответить

Ласковый

hyposla…
0

Н

Ответить

Озабоченный

Ласковый
0

АМАС

Ответить

Иван Маслов

Енот
8

Пацаны под VPN давно сидят

Ответить

Енот Волшебный

Иван
4

Жаль.

Ответить

Нейроорлов

Енот
3

Жаль

Ответить

Дмитрий Титов

Иван
2

Я под кофе

Ответить

Роберт Петросян

Енот
3

Просто в конце ссылки существует название канала, по нему и переходи в телеге, легко же

Ответить

hyposlasher

Роберт
3

Из приложения на телефоне неудобно вытаскивать название канала из ссылки. Гораздо проще было бы написать название в самой статье

Ответить

Лесной цвет

hyposlasher
4

Гораздо проще было бы использовать сайт перенаправления, который не забанен, а не пихать прямую ссылку на тг

Ответить

hyposlasher

Лесной
2

Это ещё проще, согласен. Но им же все равно похуй

Ответить

Нейроорлов

hyposla…
–1

Порвался, жаль

Ответить

hyposlasher

Нейроор…
0

А

Ответить

Нейроорлов

hyposla…
0

Двойные стандарты

Ответить

hyposlasher

Нейроор…
0

Б

Ответить

Нейроорлов

hyposla…
0

Порвался жаль

Ответить

hyposlasher

Нейроор…
0

Г

Ответить

Нейроорлов

hyposla…
0

Травля жаль

Ответить

hyposlasher

Нейроор…
0

Д

Ответить

hyposlasher

Нейроор…
0

Е

Ответить

hyposlasher

Нейроор…
0

В

Ответить

Енот Волшебный

Роберт
1

Ты мне сейчас предложил скопировать и вставить?!

Ответить

Роберт Петросян

Енот
1

например если t.me/durov (после "/" название канала)

Ответить

Енот Волшебный

Роберт
8

Да хватит меня травить уже, Петросян!

Ответить

Специализированн

Енот
2

Жаль

Ответить

Никита Мессарович

Роберт
0

Знаешь что такое ссылка через редирект? 

Ответить

Funashimi

Енот
2

Щас бы сидеть в инете без впн

Ответить

Енот Волшебный

Funashimi
4

Щас бы щас бы.

Ответить

Anatoly Yudov

Funashimi
0

Зачем тебе впн?

Ответить

Serg Bootlegger

Anatoly
0

digital resistance

Ответить

Необыкновенный Даниль

Енот
2

Все работает

Ответить

Енот Волшебный

Необыкновенный
0

Спасибо Польше за победу!

Ответить

Специализированный паук например

Необыкновенный
0

Хаха фани

Ответить

Иван Ташкинов

Енот
2

Плюсую, есть же куча сайтов для переадресации, например, teleg.one.

Ответить

Романелло Кивогенс

Енот
1

Вот и я не понимаю, зачем давать ссылку на Телегу, есть можно сослаться например на Роспотребнадзор, который доступен каждому пользователю интернета:
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14219

Ответить

Dmitry Sursin

Енот
0

В чём проблема копирования канала и вставка его в поиск телеги?

Ответить

Енот Волшебный

Dmitry
1

 Ты мне сейчас предложил скопировать и вставить?!

Я чё сюда работать пришёл?

Ответить

Dmitry Sursin

Енот
0

Ты пришёл прочитать новость на тижее, если хочешь перейти по источнику - придётся поработать.
P.s. Что бы посмотреть новость на итальянском сайте(который обвинял РФ в посылании 80% бесполезного оборудования), нужно было остановить загрузку страницы, до включения скрипта оплаты подписки.

Ответить

Енот Волшебный

Dmitry
1

 Ты пришёл прочитать новость на тижее, если хочешь перейти по источнику - придётся поработать.

Хаха фани

Ответить

Именно Фамильенно

Енот
0

@Орзэмэс Мирзов сделайте реверс прокси t.me на поддомене

Ответить

hyposlasher

Именно
0

Напиши здесь на каком поддомене

Ответить

Именно Фамильенно

hyposlasher
0

поддомене tj, или, если боятся ркн, на новом домене

Ответить

Звездный огонь

Енот
0

https://antizapret.prostovpn.org/ и всё открывается

Ответить

Егор Лебедев

Енот
0

Все открывается и работает. 

Ответить

Ev Vane

11

Указывайте телегу через http://tele.click/название_канала
Этот сервис не забанен в рф.
Надоело вручную вбивать все

Ответить

Дмитрий Маркин

5

Поможем США ИВЛ❤️❤️❤️

Ответить

Дмитрий Оверчук

–2

самоизоляция, вот ты эффективная, конечно👌

Ответить

Сергей Махалов

Дмитрий
10

Проблема только в том, что режим самоизоляции соблюдает все меньше и меньше людей. Исходя из данных Яндекса и того, что вижу на улице, когда выхожу за продуктами в магазин.

Ответить

Евгений Клочков

Дмитрий
0

ну так-то да, чем дальше, тем меньше ее соблюдают

но еще интересно, среди этих 1700+ есть ли те, кто подхватить успел еще до ее начала

и сколько бы могло быть без принятия таких мер

Ответить

Сергей Махалов

Евгений
0

Думаю, надо исходить из инкубационного периода. Сколько он длится, около двух недель?

Ответить

Евгений Абрамовских

Сергей
0

до 20 дней. 

Ответить

Евгений Клочков

Сергей
–1

От 5 до 14 емнип

Ответить

Алексей Иванов

1

Маняизоляция не работает. Какаянеожиданность

Ответить

Anatoly Yudov

Алексей
7

Неизвестно, на самом деле, насколько она работает или не работает.

Ответить

Сергей Махалов

Anatoly
0

Почему неизвестно?
Включи логику.
Основной способ передачи заболевания - воздушно-капельным и контактным.
Сидишь дома - не сможешь ничего подхватить.
А учитывая, что можешь болеть ещё и без симптомов - так ещё и не распространяешь.

Ответить

Сергей Махалов

Алексей
1

Уже писал снизу, но повторюсь.
Приведу аналогию. Врач выписал лекарство, лекарство вы не принимаете. Становится хуже. Лекарства перестали работать?
Посмотрите на статистику Яндекса по самоизоляции сегодня и неделю назад. Людей на улицах все больше и больше.

Ответить

Evgeny Grigoriev

3

Начни свой день с новостей про коронавирус!

Ответить

Артем Адамов

3

Походу шашлыки на майских отменяются....

Ответить

Дмитрий Титов

Артем
1

Зачем на майских если можно завтра начать

Ответить

Дмитрий Сафронов

Артем
–2

Благодаря шашлыкам в марте... 

Ответить

Роберт Петросян

–5

Cингaпyp зaдaвил кopoнoвиpyc зa 20 днeй. Hи oднoгo yмepшeгo. Бpoшeны были вce cилы, oгpoмныe финaнcы, тecты бecплaтнo, лeчили вcex бecплaтнo. 

Ответить

Евгений Клочков

Роберт
4

А Ежи? 

Ответить

Озабоченный франт

Евгений
0
Ответить

Дмитрий Алексеевич

Роберт
2

Сингапур — город-государство.

Ответить

Специализированный паук например

Роберт
–2

И что ты хочешь этим высером сказать?

Ответить

Michael Smith

Роберт
0

лeчили вcex бecплaтнo

круто, учитывая что не лечится

Ответить

Владимир Василенко

1

Когда уже СПб ебнет?
Где то говорили что темп СПб отстаёт от мск на 2 недели, но долбаебы СПб опережают МСК в пару раз, людям ВООБЩЕ ПОХУЮ

Ответить

Антон Чёрный

Владимир
0

Как понять?

Ответить

Михаил Зинчук

Владимир
–2

так ебануло, стату просто не показывают

Ответить

Zero Tolerance

1

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 97 человек
За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом

Ответить

Алексей Любимцев

1

В смысле духовность не спасает от коронавируса

Ответить

Благополучный калькулятор

1
Ответить

Звездный огонь

Благополучный
0

Это танец от коронавируса?

Ответить

Роберт Петросян

–10

Просто сравнение:

Тест в России стоит 3,6 тыс руб
В США - бесплатно
В Европе - бесплатно

Ответить

Сергей Васильев

Роберт
1

Надоел этот хохол

Ответить

Дмитрий Орлов

Сергей
–1

@Изолированный Лось порвись

Ответить

Фактический франт

Дмитрий
1

А ты настоящий Орлов?

Ответить

Нейроорлов

Фактический
3

Жаль

Ответить

Романелло Кивогенс

Роберт
1

Если сделать тест бесплатным, на него попрётся туча здоровых людей вперемешку с заражёнными. И будет как в том анекдоте про чукчу, вскрытие которого показало, что чукча умер от самого вскрытия.

Если нет симптомов или есть, но лёгкие, то даже при наличии коронавируса - делать ничего не надо: сиди дома, пей чай с лимоном... без лимона, и пиши на TJournal. Если самочувствие серьёзно ухудшилось - вызывай скорую. Там уже определят: коронавирус или другая напасть, которую всё равно надо лечить.

Ответить

N/a

Роберт
1

В хеликсе 600 рублей.

Ответить

Michael Smith

Роберт
0

в США ты его не сделаешь просто так, только если врач решит что надо
а по направлению врача и у нас бесплатно

Ответить

Владимир Василенко

–3

Ямы шашлык

Ответить

Mkel

0

Ну что, эксперты, как считаете, достигли пика, или ещё нет?

Ответить

Роберт Петросян

Mkel
–3

нет это только начало

Ответить

Michael Smith

Mkel
0

Если все дома будут сидеть то пик дней через 10.

Ответить

Александр

0

В Челябинской области за сутки COVID-19 диагностировали у двоих человек - семьи из Снежинска, вернувшейся из Доминиканы. Таким образом, число заболевших выросло до 36. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил губернатор Алексей Текслер. (8:42 по Москве)

А в федеральной статистике об этом ни слова и отображается что всего 34 человека.

Ответить

Звездный огонь

Александр
0

Так они по экспресс-тесту, или по полноценному диагностированы?

Ответить

Александр

Звездный
0

— Два новых подтверждённых случая — это Снежинск, семья, которая прибыла из Доминиканы, — уточнил глава региона. — Это по линии Федерального медико-биологического агентства информация. «Вектор» новых случаев сегодня не подтвердил. Таким образом, у нас всего 36 случая заболевания в регионе.

Так все равно 36 должно быть, а на федеральном сайте пишут что 34.

Ответить

Евгений Шухов

Александр
1

Завтра появятся, у них лаг с добавлением.

Ответить

Сергей Сергеев

Александр
0

эта информация попадет в завтрашнюю сводку, у нас в Чувашии тоже вчера зафиксировали 15 случаев, но попали они в сводку сегодня

Ответить

Снежный кран

Александр
0

В Бурятии то же самое - местные СМИ пишут новые цифры сегодня утром, а в статистике появляются только завтра.

Ответить

Евгений Большаков

0

выросло в России до ,

опять поторопились

Ответить

метамодерн во все щели

0

Парад вирусологов объявляю открытым

Ответить

Arthur N

0

Сколько всего случаев заболевания? Непонятно из новости.

Ответить

Роберт Петросян

Arthur
0

11917

Ответить

Иван Ташкинов

Arthur
0

до (нецензурное слово, не прошедшее цензуру) 😁

Ответить

Emil

0

А что происходит в Коми?

Ответить

Андрей Карпов

0

Опа,ну вот и Ульяновская область подъехала, с классической ситуацией.Врач прилетела с ОАЭ,вышла на работку и......

Ответить

Алексей Иванов

–1

Мне больше нравится новость, когда в Китай приехали +40 больных. Это откуда они столько подцепили вируса, что бы 40 человек заразилось только из числа тех, что в соседнее государство приехало. Нет нет, я не намекаю на пиздежную статистику в очередной раз, конечно. Остается надеяться, что многоходовочка с ИВЛ в США не обосрется хотя в том плане, что потом нам будут хотя бы гуманитарку высылать, что бы пожрать было что.

Ответить

Hasan Alloush

–1

Вчера в Москве снова куча придурков вышли на улицу. скажем им спасибо за изоляцию до сентября

Ответить

Жидкий Гоша

–1

Stonks.                     (Вы тут, и это не пик) 
                              ↗️
                         ↗️
                    ↗️
               ↗️
          ↗️
➡️➡️

Ответить

Иван Маслов

–2

Ну чего когда шашлычники подъедут?

Ответить
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