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Алексей Боржонов
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В Бурятии возбудили уголовное дело из-за фейка о Covid-19. Пользователь сети написал о 300 заболевших в одном из районов Материал редакции

Аккаунт в Фейсбуке зарегистрирован с территории иностранного государства, отметили в СК.

4 комментария
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В Бурятии возбудили уголовное дело из-за фейковой информации о коронавуирсе, сообщается на сайте регионального СК.

Пользователь Фейсбука 8 апреля написал о якобы 300 заболевших вирусом в Бичуринском районе. Эту информацию признали фейковой и возбудили дело по статье о публичном распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

В Следственном комитете отметили, что пользователь зарегистрировал аккаунт с территории «иностранного приграничного государства». Какого именно, в сообщении не уточняется.

Сотрудники СК устанавливают личность подозреваемого и его местонахождение.

  • 1 апреля Владимир Путин одобрил поправки в УК РФ о лишении свободы за распространение фейковой информации;
  • Теперь за это может грозить штраф в размере от 300 до 700 тысяч рублей или в размере зарплаты сроком от года до 18 месяцев, обязательные работы на срок до 360 часов либо исправительные работы на срок до года или лишение свободы на срок до трёх лет;
  • Первое уголовное дело за распространение фейков о вирусе в России возбудили 3 апреля — из-за поста во «ВКонтакте», где говорилось про заражение инфекцией в петербургской клинике.

#новости #covid19 #фейки

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Озабоченный франт

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Давайте угадаем страну, ребята

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alexferman

Озабоченный
1

Камерун?

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Сергей Сергеев

2

На время удаленки уехал в деревню, так тут фейков не меньше))

Бабки и тетки то и дело говорят, что в соседних деревнях зараженных уйма и до нас скоро дойдет эта "омериканская зараза", даже дома конкретные называют)) 
 Это как вотсап, но в реальности)) а может пугают таких как я, чтоб обратно вернулись в город))

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Zero Tolerance

1

 пользователь «Rinat Kovbasyuk»

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