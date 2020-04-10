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Аккаунт в Фейсбуке зарегистрирован с территории иностранного государства, отметили в СК.
В Бурятии возбудили уголовное дело из-за фейковой информации о коронавуирсе, сообщается на сайте регионального СК.
Пользователь Фейсбука 8 апреля написал о якобы 300 заболевших вирусом в Бичуринском районе. Эту информацию признали фейковой и возбудили дело по статье о публичном распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
В Следственном комитете отметили, что пользователь зарегистрировал аккаунт с территории «иностранного приграничного государства». Какого именно, в сообщении не уточняется.
Сотрудники СК устанавливают личность подозреваемого и его местонахождение.
На время удаленки уехал в деревню, так тут фейков не меньше))
Бабки и тетки то и дело говорят, что в соседних деревнях зараженных уйма и до нас скоро дойдет эта "омериканская зараза", даже дома конкретные называют))
Это как вотсап, но в реальности)) а может пугают таких как я, чтоб обратно вернулись в город))