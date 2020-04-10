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Ольга Щербинина
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В Гидрометцентре предупредили о снижении точности прогнозов погоды из-за коронавируса Материал редакции

Виновато сокращение количества авиарейсов по всему миру.

13 комментариев
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Российские и зарубежные синоптики больше не могут использовать информацию о состоянии атмосферы с датчиков, установленных на самолётах. Из-за этого качество прогнозов погоды ухудшится, рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он пояснил, что для метеорологов уменьшение количества самолётов в небе на фоне ограничения международного сообщения из-за коронавируса имеет большое негативное значение. На борту зарубежных самолётов установлены приборы, которые на высоте считывают температуру, влажность, ветер и давление. Благодаря этому метеорологи имеют полное представление о происходящем в небе. На российский лайнерах такого оборудования нет.

Кроме того, при взлёте и посадке самолёты производят вертикальное зондирование атмосферы. Учёный подчеркнул, что это имеет колоссальное значение: «Мы видим каждые 5-10 минут, как меняется состояние атмосферы». Он пояснил, что российские метеорологи получают данные только о состоянии атмосферы над другими странами, но так как перемещение воздушных масс не обусловлено границами, эти данные очень важны.

Конечно, это скажется на качестве прогнозов, но, надеюсь, что не сильно. Судить сейчас трудно. Должно пройти время, и тогда мы поймём, насколько ухудшилось качество прогнозов.

Роман Вильфанд
научный руководитель Гидрометцентра

#новости #covid19 #погода #наука

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13 комментариев
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Alexander Shpak

–8

Убогие, они даже с этими данными более, чем на сутки прогноз дать не могли

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Евгений Мартынов

Alexander
9

Не несите хуеты, родной. Как бы самые точные модели прогнозируют в лучшем случае погоду на 3 дня (да и то, с нехилой дельтой, что вообще характерно для стохастических систем). Дальше всегда идёт усреднение по многолетним показателям за период. Ни один пусть максимально точный прогноз, просчитанный на современных дохуятерафлопсных системах никогда не даст точности в 3+ дня.

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Повседневный паук например

Евгений
2

Попрошу не мешать человеку самоутверждаться в комментах!
Всё правильно, дорогой, кругом козлы и пидорасы. Не то что вы.

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Евгений Мартынов

Повседневный
1

Ну вот, нарядили меня в Д'Артаньяна, затем вплели в  саркастический кульбит. Чем только народ не развлекается в самоизоляции.

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Universe

Евгений
0

Хорошо хоть в жо... Ну, ты понел.

Ответить

Master Oogway

1

Главней всего погода в доме, А всё другое суета

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Сергей Рубцов

1

Это у них уже традиция, предупреждать о снижении точности прогнозов. Чтобы в случае чего: "Мы же предупреждали!".

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Андрей Ядров

0

Раньше было - пальцем в небо. 
Теперь - пальцем в потолок.

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Последовательный танк88

0

поржал 

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Илья Утёнков

0

Да, тысяч так на сто.

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Полицейский единорожек88

0

Windy в помощь

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Иван Маслов

–1

На борту зарубежных самолётов установлены приборы, которые на высоте считывают температуру, влажность, ветер

На борту любых самолетов установлены такие приборы.

и давление

Только разницу с тем, что сообщил пилоту диспетчер. Так самолёт определяет высоту.

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Наим Алиев

Иван
0

Давление ты получаешь, прослушав АТИС

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