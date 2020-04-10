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Виновато сокращение количества авиарейсов по всему миру.
Российские и зарубежные синоптики больше не могут использовать информацию о состоянии атмосферы с датчиков, установленных на самолётах. Из-за этого качество прогнозов погоды ухудшится, рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он пояснил, что для метеорологов уменьшение количества самолётов в небе на фоне ограничения международного сообщения из-за коронавируса имеет большое негативное значение. На борту зарубежных самолётов установлены приборы, которые на высоте считывают температуру, влажность, ветер и давление. Благодаря этому метеорологи имеют полное представление о происходящем в небе. На российский лайнерах такого оборудования нет.
Кроме того, при взлёте и посадке самолёты производят вертикальное зондирование атмосферы. Учёный подчеркнул, что это имеет колоссальное значение: «Мы видим каждые 5-10 минут, как меняется состояние атмосферы». Он пояснил, что российские метеорологи получают данные только о состоянии атмосферы над другими странами, но так как перемещение воздушных масс не обусловлено границами, эти данные очень важны.
Убогие, они даже с этими данными более, чем на сутки прогноз дать не могли
Не несите хуеты, родной. Как бы самые точные модели прогнозируют в лучшем случае погоду на 3 дня (да и то, с нехилой дельтой, что вообще характерно для стохастических систем). Дальше всегда идёт усреднение по многолетним показателям за период. Ни один пусть максимально точный прогноз, просчитанный на современных дохуятерафлопсных системах никогда не даст точности в 3+ дня.
Повседневный паук например
Попрошу не мешать человеку самоутверждаться в комментах!
Всё правильно, дорогой, кругом козлы и пидорасы. Не то что вы.
Ну вот, нарядили меня в Д'Артаньяна, затем вплели в саркастический кульбит. Чем только народ не развлекается в самоизоляции.
Это у них уже традиция, предупреждать о снижении точности прогнозов. Чтобы в случае чего: "Мы же предупреждали!".
На борту зарубежных самолётов установлены приборы, которые на высоте считывают температуру, влажность, ветер
На борту любых самолетов установлены такие приборы.
и давление
Только разницу с тем, что сообщил пилоту диспетчер. Так самолёт определяет высоту.