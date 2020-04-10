Трансляция занятия прерывалась фильмом для взрослых несколько раз.

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9 апреля дистанционный урок по «Основам православной культуры», который проводили для школьников калужского лицея, прервал порнофильм. Об этом рассказала в Фейсбуке мать одного из учеников Татьяна Смольянинова.

По её словам, в конференции в Zoom находились пятиклассники из всей параллели лицея №36 — около 90 человек. «Посреди урока начинается видео жёсткого порнографического содержания. Я не ханжа, мой ребёнок знает, откуда берутся дети, но это за гранью», — написала женщина.

Учитель принял меры и возобновил урок, но его снова прервал тот же фильм фильм. Трансляцию опять отключили, но через несколько минут она возобновилась, сообщает «Калуга 24».

Мать ученика обратилась к заместителю губернатора Дмитрию Разумовскому, который курирует развитие информационного общества в регионе. Он посоветовал с осторожностью использовать приложение Zoom, так как оно зарубежное. У себя в Фейсбуке чиновник опубликовал список настроек безопасности в приложении, а также напомнил, что администрация региона рекомендует использовать для дистанционного обучения сервисы TrueConf, Mind, «Видеомост», Webinar и Skype.

Сервис зарубежный. Поэтому, если уж вы его применяете, пожалуйста, ни в коем случае не указываете персональные данные детей при регистрации. Кроме того, очень важно учителю обеспечить настройку. Дмитрий Разумовский заместитель губернатора Калужской области

В разговоре с «Подъёмом» вице-губернатор пообещал, что власти области проверят инцидент. По его словам, сейчас министерство образования выясняет, был ли факт трансляции порно.