Прямой эфир
Трансляция занятия прерывалась фильмом для взрослых несколько раз.
9 апреля дистанционный урок по «Основам православной культуры», который проводили для школьников калужского лицея, прервал порнофильм. Об этом рассказала в Фейсбуке мать одного из учеников Татьяна Смольянинова.
По её словам, в конференции в Zoom находились пятиклассники из всей параллели лицея №36 — около 90 человек. «Посреди урока начинается видео жёсткого порнографического содержания. Я не ханжа, мой ребёнок знает, откуда берутся дети, но это за гранью», — написала женщина.
Учитель принял меры и возобновил урок, но его снова прервал тот же фильм фильм. Трансляцию опять отключили, но через несколько минут она возобновилась, сообщает «Калуга 24».
Мать ученика обратилась к заместителю губернатора Дмитрию Разумовскому, который курирует развитие информационного общества в регионе. Он посоветовал с осторожностью использовать приложение Zoom, так как оно зарубежное. У себя в Фейсбуке чиновник опубликовал список настроек безопасности в приложении, а также напомнил, что администрация региона рекомендует использовать для дистанционного обучения сервисы TrueConf, Mind, «Видеомост», Webinar и Skype.
В разговоре с «Подъёмом» вице-губернатор пообещал, что власти области проверят инцидент. По его словам, сейчас министерство образования выясняет, был ли факт трансляции порно.
4 апреля стало известно, что записи тысяч частных видеозвонков Zoom попали в свободный доступ. Из-за пандемии коронавируса и карантина, на который перешли многие страны мира, популярность приложения значительно выросла: в марте компания достигла показателя в 200 миллионов пользователей в день по сравнению с 10 миллионами в декабре.
Как-никак из гейропы порно в православную трансляцию супостаты принесли
Надо срочно запретить зум для школьников!
Я не ханжа, мой ребёнок знает, откуда берутся дети, но это за гранью
Я не ханжа, но вообще ханжа.
Я не ханжа, мой ребёнок знает откуда берутся дети. У него даже премиум на pornhub. Но даже для него это видео показалось жёстким.
Нет, плохо это когда на видео японки друг другу изо рта в рот блюют и поедают экскременты и хоть что-то связанное с самим сексом их вообще не интересует.
Прищепки на соски помогают многим.
плохо это когда на видео японки друг другу изо рта в рот блюют и поедают экскременты
Ну ты и ханжа!
Хоть какая то польза от уроков православной культуры
И косяк Зума и облажался препод. В Зуме очень замороченные настройки и возможность удаленного транслирования и рисования на экране открыта для всех пользователей по умолчанию. Учительница, для которой до этого верхом технологий было открыть электронный журнал, врятди будет заранее знать все эти тонкости.
Конструктивный Даниль
из источника со страницы в фейсбуке ничего не понять
Откровенный череп
не удивлюсь если сами 5ти классники уже в курсе, как сделать урок чуть веслее
мне кажется кто-то из учеников шарил экран периодически, чтобы потроллить)
Слава Богу не видосы Навального.
Я бы не был так уверен, что это не видосы Навального
это не мы некомпетентные, это ПО зарубежное!
а вообще с этими новостями про зум не могу не вспомнить смотреть_собак
Скайп-то конечно наш, отечественный. Дауны.
Ну скайп-то начинали делать в Зеленограде :) (вроде)
громко сказано. в Зеленограде был Qik, который skype выкупил в 2011 году
Ну если урок православной культуры - то это было гей порно или teen
Сейчас бы кретинизм и некомпетентность персонала объяснять зарубежным происхождением сервиса.
Омг, просто раньше пиздюки смотрели прон по отдельности, а теперь все вместе, вот уж трагедия.
Он посоветовал с осторожностью использовать приложение Zoom, так как оно зарубежное
В отечественном приложении такая ситуация, конечно, не была бы возможна.
Одна ханжа своего ребёнка на основы православия отправляет, а второй иностранным софтом оправдывается. Понятна.
У родителей так-то нет выбора особого, куда отправлять в данном случае.
Самое забавное, 99%, что порно запускали дети) Ну, или Обама.
Он посоветовал с осторожностью использовать приложение Zoom, так как оно зарубежное
Вот видите, видите у них там людей ебут, а мы вас предупреждали.