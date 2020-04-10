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Ольга Щербинина
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Мать пятиклассника из Калуги заявила о трансляции порно на уроке православной культуры в Zoom Материал редакции

Трансляция занятия прерывалась фильмом для взрослых несколько раз.

50 комментариев
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9 апреля дистанционный урок по «Основам православной культуры», который проводили для школьников калужского лицея, прервал порнофильм. Об этом рассказала в Фейсбуке мать одного из учеников Татьяна Смольянинова.

По её словам, в конференции в Zoom находились пятиклассники из всей параллели лицея №36 — около 90 человек. «Посреди урока начинается видео жёсткого порнографического содержания. Я не ханжа, мой ребёнок знает, откуда берутся дети, но это за гранью», — написала женщина.

Учитель принял меры и возобновил урок, но его снова прервал тот же фильм фильм. Трансляцию опять отключили, но через несколько минут она возобновилась, сообщает «Калуга 24».

Мать ученика обратилась к заместителю губернатора Дмитрию Разумовскому, который курирует развитие информационного общества в регионе. Он посоветовал с осторожностью использовать приложение Zoom, так как оно зарубежное. У себя в Фейсбуке чиновник опубликовал список настроек безопасности в приложении, а также напомнил, что администрация региона рекомендует использовать для дистанционного обучения сервисы TrueConf, Mind, «Видеомост», Webinar и Skype.

Сервис зарубежный. Поэтому, если уж вы его применяете, пожалуйста, ни в коем случае не указываете персональные данные детей при регистрации. Кроме того, очень важно учителю обеспечить настройку.

Дмитрий Разумовский
заместитель губернатора Калужской области

В разговоре с «Подъёмом» вице-губернатор пообещал, что власти области проверят инцидент. По его словам, сейчас министерство образования выясняет, был ли факт трансляции порно.

4 апреля стало известно, что записи тысяч частных видеозвонков Zoom попали в свободный доступ. Из-за пандемии коронавируса и карантина, на который перешли многие страны мира, популярность приложения значительно выросла: в марте компания достигла показателя в 200 миллионов пользователей в день по сравнению с 10 миллионами в декабре.

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#новости #кибербезопасность #россия #zoom

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50 комментариев
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Богдан Мамаев

22

Как-никак из гейропы порно в православную трансляцию супостаты принесли

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Vladimir Medvedev

Богдан
0

Надо срочно запретить зум для школьников!

Ответить

Alexey Snooker

Vladimir
0

Запретить зумеров

Ответить

Индийский украинец

20

уроке православной культуры в Zoom 

То есть это вообще уже никого не удивляет? Киберпанк нахой.

Ответить

Vladislav Donets

Индийский
0

Хорошо подмечено)

Ответить

Разнообразный ихтиандр

Индийский
0
Ответить

Александр Коржуев

Индийский
0

Крещение по скайпу 

Ответить

Игорь Рачук

16
Ответить

Mezzo Deesa

13

 Я не ханжа, мой ребёнок знает, откуда берутся дети, но это за гранью

Я не ханжа, но вообще ханжа.

Ответить

Игнат Теремов

Mezzo
6

Я не ханжа, мой ребёнок знает откуда берутся дети. У него даже премиум на pornhub. Но даже для него это видео показалось жёстким.

Ответить

Pig Fat

Mezzo
1

Ну смотри, одно дело мирное ванильное порно, где всё в ласках и только миссионерская поза. Другое, лютый БДСМ с удушениями и клеммы крокодилы на сосках, с подключённым током, при том что это ещё только начало.

Ответить

Mezzo Deesa

Pig
4

Нет, плохо это когда на видео японки друг другу изо рта в рот блюют и поедают экскременты и хоть что-то связанное с самим сексом их вообще не интересует. 
Прищепки на соски помогают многим.

Ответить

alexferman

Mezzo
4

плохо это когда на видео японки друг другу изо рта в рот блюют и поедают экскременты

Ну ты и ханжа!

Ответить

Mezzo Deesa

alexferman
0

И это при том что я знаю откуда берутся какульки и химус!

Ответить

Alexey Snooker

Mezzo
0

Не уверен что это порно, скорее всего это даже легкая эротика.

Ответить

Олег Ивахнов

9

Хоть какая то польза от уроков православной культуры

Ответить

Просто Тимуррр

Олег
6

Сегодня будем изучать разницу между непорочным зачатием и порочным.

Ответить

Конструктивный Даниль

2

а каким образом это вообще возможно-то? реально косяк зума или препод облажался?

Ответить

Alexei Kuksin

Конструктивный
14

И косяк Зума и облажался препод. В Зуме очень замороченные настройки и возможность удаленного транслирования и рисования на экране открыта для всех пользователей по умолчанию. Учительница, для которой до этого верхом технологий было открыть электронный журнал, врятди будет заранее знать все эти тонкости.

Ответить

Конструктивный Даниль

Alexei
0

спасибо, так понятнее стало

Ответить

Олег Ивахнов

Alexei
0

Сегодня кстати вроде рисовали на экране

Ответить

Master Oogway

Конструктивный
3

В бухгалтерии опять всё перепутали

Ответить

Конструктивный Даниль

Конструктивный
0

из источника со страницы в фейсбуке ничего не понять

Ответить

Откровенный череп

Конструктивный
0

не удивлюсь если сами 5ти классники уже в курсе, как сделать урок чуть веслее

Ответить

Da Rina

Конструктивный
0

мне кажется кто-то из учеников шарил экран периодически, чтобы потроллить)

Ответить

Serg Bootlegger

4

Слава Богу не видосы Навального.

Ответить

alexferman

Serg
4

Я бы не был так уверен, что это не видосы Навального

Ответить

Serg Bootlegger

alexferman
11

С Соболь бы глянул

Ответить

Andre Macareno

5

это не мы некомпетентные, это ПО зарубежное!
а вообще с этими новостями про зум не могу не вспомнить смотреть_собак

Ответить

Магнитный файл

3

Я не ханжа, мои дети будут знать для чего нужна религия, но это за гранью:
 дистанционный урок по «Основам православной культуры»

Ответить

Stanley H. Tweedle

1

Скайп-то конечно наш, отечественный. Дауны.

Ответить

Конструктивный Даниль

Stanley
4

#скайпнаш

Ответить

Благополучный калькулятор

Stanley
3

Эстонский, постсовецкий

Ответить

Андрей Стаховский

Stanley
0

Ну скайп-то начинали делать в Зеленограде :) (вроде)

Ответить

Алексей Клыков

Андрей
0

громко сказано. в Зеленограде был Qik, который skype выкупил в 2011 году

Ответить

Alex Slobodskikh

1

Ну если урок православной культуры - то это было гей порно или teen

Ответить

Sergey Sergeev

Alex
1

Развратные монашки же, не католики всё же. 

Ответить

Alexey Snooker

Alex
0

А может где Александр Пистолетов делает мельницу своим "кадилом".

Ответить

Vsevolod Leonov

1

Сейчас бы кретинизм и некомпетентность персонала объяснять зарубежным происхождением сервиса.

Ответить

Alexey Snooker

Vsevolod
0

Так в России все оправдывают.

Ответить

Алексей Котт

1

Омг, просто раньше пиздюки смотрели прон по отдельности, а теперь все вместе, вот уж трагедия.

Он посоветовал с осторожностью использовать приложение Zoom, так как оно зарубежное

В отечественном приложении такая ситуация, конечно, не была бы возможна.

Ответить

ОСА

0

А они и не против

Ответить

LC

0

Когда «порнография» прерывается порнографией...

Ответить

Поменял Никнейм

0

Одна ханжа своего ребёнка на основы православия отправляет, а второй иностранным софтом оправдывается. Понятна.

Ответить

Alexander Shatrov

Поменял
0

У родителей так-то нет выбора особого, куда отправлять в данном случае.

Ответить

Vladimir Medvedev

0

Самое забавное, 99%, что порно запускали дети) Ну, или Обама.

Ответить

Stanley H. Tweedle

Vladimir
0

Плот твист - порно запускал учитель.

Ответить

Дмитрий Щёлоков

0

Идеальный киберпанк

Ответить

Alexey Snooker

0

Он посоветовал с осторожностью использовать приложение Zoom, так как оно зарубежное

Вот видите, видите у них там людей ебут, а мы вас предупреждали.

Ответить

Иван Раптев

0

хорошая отмаза детям. Это не я, это zoom взломали

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