Врачи лечат заболевших и готовятся помочь новым пациентам. Мы справимся. Коронавуирс скоро исчезнет безвозвратно. Но будет ли эта эпидемия последней?

Какие ещё вирусы могут прийти к нам из Китая, Индии или Европы? Наши врачи должны справляться с любой новой заразой. Для этого им нужны новые больницы, современное медоборудование и научные исследования. Мы дадим им всё это. Жители России решат на голосовании, поддержать ли эту поправку.



Тогда нам никакой вирус будет не страшен.

