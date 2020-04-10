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Алексей Боржонов
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Мэрия Омска опубликовала ролик о коронавирусе. В нём говорится, что поправки в Конституцию помогут бороться с эпидемиями Материал редакции

«Тогда нам никакой вирус будет не страшен».

90 комментариев
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Мэрия Омска опубликовала во «ВКонтакте» и Инстаграме ролик, где говорится, что эффективная борьба с эпидемиями зависит от результатов голосования по поправкам в Конституцию.

Основная часть ролика посвящена распространению Covid-19. Авторы видео утверждают, что «коронавирус скоро исчезнет безвозвратно», но задают вопрос: «Будет ли эта эпидемия последней?».

Чтобы бороться с инфекциями, врачам нужно современное оборудование — именно это предусмотрено одной из поправок в Конституцию, говорится в ролике.

Врачи лечат заболевших и готовятся помочь новым пациентам. Мы справимся. Коронавуирс скоро исчезнет безвозвратно. Но будет ли эта эпидемия последней?

Какие ещё вирусы могут прийти к нам из Китая, Индии или Европы? Наши врачи должны справляться с любой новой заразой. Для этого им нужны новые больницы, современное медоборудование и научные исследования. Мы дадим им всё это. Жители России решат на голосовании, поддержать ли эту поправку.

Тогда нам никакой вирус будет не страшен.

из ролика мэрии Омска

В поправках к статье 72 действительно говорится о необходимости «обеспечения оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранения и укрепления общественного здоровья». Но в чём конкретно это должно выражаться, не сказано.

«Тайга.Инфо» обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии. Изданию ответили: «Сейчас посмотрю [ролик — прим. TJ]», после чего перестали отвечать на звонки. На звонок TJ в мэрии Омска не ответили.

25 марта Владимир Путин объявил о переносе всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Оно должно было пройти 22 апреля, новую дату ещё не утвердили.

Среди предложенных поправок: упоминание бога, определение брака как союза мужчины и женщины, обнуление сроков президента. TJ подробно описывал, какие изменения подразумеваются обновлённой Конституцией.

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#конституция #новости

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90 комментариев
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Индийский украинец

39

Эх, жаль поправки не приняли раньше, уже все врачи были бы в сверхсовременных чистых больницах. 

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Нейроорлов

Индийский
0

Травля

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Дмитрий Алексеевич

Нейроорлов
0

Жаль

Ответить

Нейроорлов

Дмитрий
0

Геюга

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Нейроорлов
0

Порвался

Ответить

Нейроорлов

Дмитрий
–1

Порвался, жаль

Ответить

Индийский

Нейроор…
0

Орлов хороший человек!

Ответить

Поменял Никнейм

Индийск…
0

Эльфингом занимаешься?

Ответить

Индийский

Поменял
0

Орлов хороший человек!

Ответить

Нейроорлов

Индийск…
–1

Зачем порвался?

Ответить

Благополучный

Нейроор…
0

@Нейроорлов 

Ответить

Нейроорлов

Благопо…
–1

Ты зачем порвался?

Ответить

Mikki Rurk

Нейроор…
0

Травля

Ответить

Нейроорлов

Mikki
–1

Я ухожу с TJ

Ответить

Благополучный

Нейроор…
0

Лох

Ответить

Нейроорлов

Благопо…
–1

Нет ты

Ответить

Благополучный

Нейроор…
0

Геюга

Ответить

Нейроорлов

Благопо…
–1

Травля

Ответить

Благополучный

Нейроор…
0

Травля

Ответить

Нейроорлов

Благопо…
0

Двойные стандарты

Ответить

Благополучный

Нейроор…
0

Двойные стандарты

Ответить

Благополучный

Нейроор…
0

Эй

Ответить

Нейроорлов

Благопо…
–1

Порвался жаль

Ответить

Благополучный

Нейроор…
0

Порвался жаль

Ответить

Нейроорлов

Благопо…
–1

Геюга

Ответить

Благополучный

Нейроор…
0

Геюга!

Ответить

Нейроорлов

Благопо…
0

Порвался, жаль

Ответить

Благополучный

Нейроор…
0

Порвался, жаль!

Ответить

Благополучный

Нейроор…
0

Это кто @Нейроорлов ?

Ответить

Mikki Rurk

Благопо…
0

бот очередной

Ответить

Благополучный

Mikki
0

Жаль

Ответить

Mikki Rurk

Благопо…
0

Надо написать бота, который будет с этим в перепалки вступать

Ответить

Нейроорлов

Индийск…
–1

Травля жаль

Ответить

Благополучный

Нейроор…
0

гей

Ответить

Нейроорлов

Благопо…
0

Травля

Ответить

andorus

Нейроор…
0

¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Нейроорлов

andorus
0

Травля жаль

Ответить

Ismail Ismailzade

29

Всегда было интересно, как такие люди спят по ночам? Реально чтоли, совсем совесть не мучает?

Ответить

Волшебный украинец

Ismail
12

нет

Ответить

Павел Тявин

Ismail
–33

В какой-то момент жизни люди ломаются. И личная выгода для них становится приоритетней общественных интересов. Это может прозвучать странно, но эта идея - основа либерализма: превосходство личных интересов рад общественными, или проще - эгоизм. Чем больше человек гребёт под себя, тем больше он забывает про остальных. И ночью его ничего не тревожит.

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alexferman

Павел
26

эта идея - основа либерализма: превосходство личных интересов рад общественными, или проще - эгоизм

Всегда приятно послушать диванных экспертов по политической философии XD

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Mikki Rurk

Павел
4

это называется недальновидность.. любой человек всегда действует только из личных интересов, но умный понимает, что зависит от других.

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Поменял Никнейм

Павел
1

Ну и кто разбудил этого спящего агента? Мы ещё не все соки из него высосали в биогенераторе, подключите обратно.

Ответить

Михаил Петров

Павел
0

вам бы словарик... хоть прочитали бы что такое "казнокрадство"

Ответить

Alex Maz

Ismail
3

Челу-фрилансеру за 3 копейки прилетает заказ сделать такую дичь, он тупо за 20 мин отрабатывает на свой дошик и радуется, что прожил ещё один день. На такие материи "работа есть работа, я же лично ничего такого не делаю, прост в афтер эффектс собираю эту хуйню"

Ответить

Stanley H. Tweedle

19

А где защита от космического вторжения?

Ответить

Естественный нос

Stanley
3

Это оставили на следующее обнуление. 

Ответить

Stanley H. Tweedle

Естественный
1

Ненадёжный президент, тьфу на него. Вон Навальный точно "День независимости" смотрел и знает об угрозе.

Ответить

Показательный татарин

Stanley
0

В вере. Если веруешь, то все инопланетяне разобьются о небесную твердь с той стороны.

Ответить

Oleg Shirochenkov

14

20 лет строили новые больницы с современным оборудованием. В 2020 году оказалось, что ничего не получалось из-за недостаточных полномочий в соответствии с Конституцией.
Сейчас поправки примем, через 40 лет новые причины найдутся. Наверное, объявят 2060 год годом борьбы с коррупцией.

Ответить

alexferman

Oleg
2

А хуль ты думал, именно так это и работает. Вот почему в России коррупция на уровне Конго? Потому что в конституции нет запрета на взятки и казнокрадство.

Ответить

Oleg Shirochenkov

alexferman
1

Есть проблемка. Никакие запреты в Конституции не работают. Гарант сломался.

Ответить

alexferman

Oleg
3

Потому что в конституции нет запрета на поломку гаранта.

Ответить

Oleg Shirochenkov

alexferman
3

Просто 14 дней на возврат по закону о защите прав потребителей кончились. Мы не успели его вернуть.

Ответить

Oleg Shirochenkov

alexferman
2

В народе верят, что сброс гаранта на заводские настройки может помочь.

Ответить

Александр Плёнкин

Oleg
0

Переходите на консультант

Ответить

Oleg Shirochenkov

Oleg
1

В 2100 году во всём виноватыми объявят печенегов. Год борьбы с печенегами.
Обещают победить.

Ответить

Поменял Никнейм

Oleg
0

Для этого их воскресят как вампиров в книгах Уоттса. 

Ответить

Естественный нос

10

 Тогда нам никакой вирус будет не страшен.

В новой конституции все вирусы будут запрещены, так Россия победит все болезни!

Ответить

Александр Собецкий

Естественный
2

Точнее будет приоритет наших локальных вирусов над международными

Ответить

Богдан Мамаев

6

«Какие ещё вирусы могут прийти к нам из Китая, Индии или Европы?»
Хахахахаах

Ответить

Dear Crow

Богдан
0

Мы и так уже 20 лет болеем, куда больше? 

Ответить

Новогодний Слава

4

Можно переименовать конституцию РФ в книгу таинств РФ, это название ей больше подходит ?

Ответить

Илья Утёнков

2

Сомнительные граждане - в самоизоляции

Я вот думаю, когда этот трешак с коронавирусом закончится, народ уже вряд ли что-то серьезно удержит от выхода на улицу. И я говорю не про прогулки.

Ответить

Валютный Филипп

Илья
0

Скриньте, на выборах в Госдуму явка снова будет меньше 30%.

Ответить

LordChanka

2

#ПеченегиНеПройдут

Ответить

Показательный татарин

2

Я думаю, уже пора выводить на арену супергероя.
"Поправыч - спасет всех от вируса, геев, половцев и печенегов!!!"

Ответить

FOX

1

Поправки в конституцию, которые ранее были приняты в марте

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

FOX
1

Незаконно

Ответить

FOX

Арнольд
2

но приняты

Ответить

Dra

1

Убедили, иду голосовать за поправки в конституцию.

Ответить

Stalker 7Q

1
Ответить

Yura Svinaryov

0

Видел этот ролик на прошлой недели в сообществе другого города( не официальный ). Судя по странице автора - рассылает их во все группы
Vk.com/id518210258

Ответить

DDD SSS

Yura
1

А интересный список групп-подписок - одни города)

Ответить

Поменял Никнейм

0

И немножко победы

Ответить

TROODON

Поменял
1

https://ст🦠пкороновирус.рф/ НЕ РАБОТАЕТ!!!!!!

Ответить

Дмитрий Алексеевич

0

Лэди Мери

Ответить

Mikki Rurk

0

ясно

Ответить

DDD SSS

0

А можно прикрутить ссылочку на столь чудную новость в инстаграме? Прям захуесосить захотелось 😠

Ответить

Inevitable

0

Вот она вакцина, спасибо Вектор. 

Ответить

Андрей Балконский

0

Так вот чего нам не хватало

Ответить

Serega Khobta

0

Это шедевр! С каждой строчкой дно опускается все ниже и ниже. А финальный твист ваще заслуживает Оскар

Ответить

Serega Khobta

Serega
0

Россия готова

@
границы закрыты

@
Переносчики в карантине

@
Граждане изолированы

Ответить

Alexey Snooker

0

А за фейк посадят тебя 

Ответить

Funashimi

0

Сознательные граждане - в самоизоляции

После этой фразы в говновидосе на улицу захотелось еще больше выйти сука

Ответить

Oz Print

0

А про экономику, которая в жопе умолчали.

Ответить

Имя Фамилия

0

Власть просто прощупывает почву на сколько туп народ, и можно ли делать ещё более деградивную рекламу.

Ответить

Евгений Клочков

0

А то без прос...конституции об этом никто не знал, супер охуеть

Ответить

Leon

0

НА карантине

Ответить

Олег Матвеенко

0

очень православна очинь пахристиянске.

Ответить
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