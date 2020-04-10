Прямой эфир
«Тогда нам никакой вирус будет не страшен».
Мэрия Омска опубликовала во «ВКонтакте» и Инстаграме ролик, где говорится, что эффективная борьба с эпидемиями зависит от результатов голосования по поправкам в Конституцию.
Основная часть ролика посвящена распространению Covid-19. Авторы видео утверждают, что «коронавирус скоро исчезнет безвозвратно», но задают вопрос: «Будет ли эта эпидемия последней?».
Чтобы бороться с инфекциями, врачам нужно современное оборудование — именно это предусмотрено одной из поправок в Конституцию, говорится в ролике.
В поправках к статье 72 действительно говорится о необходимости «обеспечения оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранения и укрепления общественного здоровья». Но в чём конкретно это должно выражаться, не сказано.
«Тайга.Инфо» обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии. Изданию ответили: «Сейчас посмотрю [ролик — прим. TJ]», после чего перестали отвечать на звонки. На звонок TJ в мэрии Омска не ответили.
25 марта Владимир Путин объявил о переносе всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Оно должно было пройти 22 апреля, новую дату ещё не утвердили.
Среди предложенных поправок: упоминание бога, определение брака как союза мужчины и женщины, обнуление сроков президента. TJ подробно описывал, какие изменения подразумеваются обновлённой Конституцией.
Также TJ разбирал, как Конституционный суд объяснил законность спорных изменений, в том числе об обнулении сроков Путина и включении бога в Конституцию.
Травля
Жаль
Геюга
Порвался
Порвался, жаль
Индийский
Орлов хороший человек!
Эльфингом занимаешься?
Индийский
Орлов хороший человек!
Зачем порвался?
Ты зачем порвался?
Травля
Я ухожу с TJ
Лох
Нет ты
Геюга
Травля
Травля
Двойные стандарты
Эй
Порвался жаль
Порвался жаль
Геюга
Геюга!
Это кто @Нейроорлов ?
бот очередной
Благополучный
Жаль
Травля жаль
гей
Травля
Всегда было интересно, как такие люди спят по ночам? Реально чтоли, совсем совесть не мучает?
В какой-то момент жизни люди ломаются. И личная выгода для них становится приоритетней общественных интересов. Это может прозвучать странно, но эта идея - основа либерализма: превосходство личных интересов рад общественными, или проще - эгоизм. Чем больше человек гребёт под себя, тем больше он забывает про остальных. И ночью его ничего не тревожит.
эта идея - основа либерализма: превосходство личных интересов рад общественными, или проще - эгоизм
Всегда приятно послушать диванных экспертов по политической философии XD
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это называется недальновидность.. любой человек всегда действует только из личных интересов, но умный понимает, что зависит от других.
Ну и кто разбудил этого спящего агента? Мы ещё не все соки из него высосали в биогенераторе, подключите обратно.
А где защита от космического вторжения?
Естественный нос
Это оставили на следующее обнуление.
Ненадёжный президент, тьфу на него. Вон Навальный точно "День независимости" смотрел и знает об угрозе.
Показательный татарин
В вере. Если веруешь, то все инопланетяне разобьются о небесную твердь с той стороны.
20 лет строили новые больницы с современным оборудованием. В 2020 году оказалось, что ничего не получалось из-за недостаточных полномочий в соответствии с Конституцией.
Сейчас поправки примем, через 40 лет новые причины найдутся. Наверное, объявят 2060 год годом борьбы с коррупцией.
А хуль ты думал, именно так это и работает. Вот почему в России коррупция на уровне Конго? Потому что в конституции нет запрета на взятки и казнокрадство.
Есть проблемка. Никакие запреты в Конституции не работают. Гарант сломался.
Потому что в конституции нет запрета на поломку гаранта.
Просто 14 дней на возврат по закону о защите прав потребителей кончились. Мы не успели его вернуть.
В народе верят, что сброс гаранта на заводские настройки может помочь.
В 2100 году во всём виноватыми объявят печенегов. Год борьбы с печенегами.
Обещают победить.
Точнее будет приоритет наших локальных вирусов над международными
«Какие ещё вирусы могут прийти к нам из Китая, Индии или Европы?»
Хахахахаах
Сомнительные граждане - в самоизоляции
Я вот думаю, когда этот трешак с коронавирусом закончится, народ уже вряд ли что-то серьезно удержит от выхода на улицу. И я говорю не про прогулки.
Поправки в конституцию, которые ранее были приняты в марте
Видел этот ролик на прошлой недели в сообществе другого города( не официальный ). Судя по странице автора - рассылает их во все группы
Vk.com/id518210258
И немножко победы
А можно прикрутить ссылочку на столь чудную новость в инстаграме? Прям захуесосить захотелось 😠
Это шедевр! С каждой строчкой дно опускается все ниже и ниже. А финальный твист ваще заслуживает Оскар
Россия готова
@
границы закрыты
@
Переносчики в карантине
@
Граждане изолированы
Сознательные граждане - в самоизоляции
После этой фразы в говновидосе на улицу захотелось еще больше выйти сука
Власть просто прощупывает почву на сколько туп народ, и можно ли делать ещё более деградивную рекламу.