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5 апреля в больнице умерла женщина с посмертно диагностированным Covid-19. После этого медучреждение закрыли на карантин, внутри остались более тысячи сотрудников и пациентов.
В республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе первичный тест на коронавирус оказался положительным у 170 человек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Минздрава Башкирии Максима Забелина.
Забелин уточнил, что эти результаты подлежат повторной проверке для подтверждения или опровержения результатов.
5 апреля в этой больнице умерла пожилая пациентка с сахарным диабетом и пневмонией. Её посмертный анализ на Covid-19 оказался положительным. На следующий день власти рассказали, что у пяти сотрудников и двух пациентов медучреждения установлен диагноз внебольничная пневмония. После этого больницу закрыли на карантин, внутри остались 600 пациентов и такое же число персонала. Источник ProUfu в Минздраве рассказал, что больницу запретили покидать всем, кто пришёл на работу утром 6 апреля. Сотрудников, которые находились там за день до этого, — отправили на самоизоляцию.
На 10 апреля в Башкирии зафиксировали 40 случаев заражения Covid-19, среди них есть работники клинической больницы имени Куватова.
у пяти сотрудников и двух пациентов медучреждения установлен диагноз внебольничная пневмония
Люди лежали/работали в больнице и заболели пневмонией. Каким образом им даже в такой ситуации умудрились поставить диагноз «внебольничная пневмония»?
если пневмония внутри больницы развилась в течении нескольких дней после поступления в больницу то это внебольничная пневмания.
а что 1 из миллиона тестов на коронавирус не осилили сделать бабке с пневмонией?