В РКБ с 6-го числа карантин, диагностику первичную провели там, у большинства пациентов и врачей результаты на коронавирус отрицательные, 170 из них подлежат повторной проверке для подтверждения или опровержения результатов

5 апреля в этой больнице умерла пожилая пациентка с сахарным диабетом и пневмонией. Её посмертный анализ на Covid-19 оказался положительным. На следующий день власти рассказали, что у пяти сотрудников и двух пациентов медучреждения установлен диагноз внебольничная пневмония. После этого больницу закрыли на карантин, внутри остались 600 пациентов и такое же число персонала. Источник ProUfu в Минздраве рассказал, что больницу запретили покидать всем, кто пришёл на работу утром 6 апреля. Сотрудников, которые находились там за день до этого, — отправили на самоизоляцию.