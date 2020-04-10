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Новости
Артём Мазанов
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В Уфе у 170 врачей и пациентов закрытой на карантин больницы оказался положительным тест на коронавирус Материал редакции

5 апреля в больнице умерла женщина с посмертно диагностированным Covid-19. После этого медучреждение закрыли на карантин, внутри остались более тысячи сотрудников и пациентов.

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​Республиканская клиническая больница им Г.Г. Куватова

В республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе первичный тест на коронавирус оказался положительным у 170 человек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Минздрава Башкирии Максима Забелина.

Забелин уточнил, что эти результаты подлежат повторной проверке для подтверждения или опровержения результатов.

В РКБ с 6-го числа карантин, диагностику первичную провели там, у большинства пациентов и врачей результаты на коронавирус отрицательные, 170 из них подлежат повторной проверке для подтверждения или опровержения результатов

Максим Забелин
глава Минздрава Башкирии

5 апреля в этой больнице умерла пожилая пациентка с сахарным диабетом и пневмонией. Её посмертный анализ на Covid-19 оказался положительным. На следующий день власти рассказали, что у пяти сотрудников и двух пациентов медучреждения установлен диагноз внебольничная пневмония. После этого больницу закрыли на карантин, внутри остались 600 пациентов и такое же число персонала. Источник ProUfu в Минздраве рассказал, что больницу запретили покидать всем, кто пришёл на работу утром 6 апреля. Сотрудников, которые находились там за день до этого, — отправили на самоизоляцию.

На 10 апреля в Башкирии зафиксировали 40 случаев заражения Covid-19, среди них есть работники клинической больницы имени Куватова.

#новости #covid19 #карантинвроссии

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15 комментариев
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Предстоящий торшер

35

Если через пару дней Москву обгоним, можно смело переименовывать в Уфань

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Василий Лебедев

Предстоящий
9

А Москву в Петухань.

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Евгений Дубровин

Предстоящий
0

Вперед УФА!!!!!

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Сергей Лещина

6

 у пяти сотрудников и двух пациентов медучреждения установлен диагноз внебольничная пневмония

Люди лежали/работали в больнице и заболели пневмонией. Каким образом им даже в такой ситуации умудрились поставить диагноз «внебольничная пневмония»?

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ouxen

Сергей
6

статистика сама себя не скроет

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Евгений Злыднев

Сергей
0

если пневмония внутри больницы развилась в течении нескольких дней после поступления в больницу то это внебольничная пневмания.

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Poul Komar'

Евгений
0

в течение 48 часов после госпитализации. (с) клин рекомендации

Ответить

Malov_Artur

6
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Василий Лебедев

3

Невероятные приключения итальянского сценария в России.

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Прочий алмаз

0

опять Навальный всех заразил 

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Aleksandr Olegovich

1

После повторной проверки, окажется, что все здоровы.

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Предстоящий торшер

0

Доигрались, ирония в том, что именно сегодня он собирался уменьшить меры по карантину

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Специализированный паук например

0

Пизда

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Михаил Петров

0

а что 1 из миллиона тестов на коронавирус не осилили сделать бабке с пневмонией?

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xion_xion

0

То есть как с лайнером будут там сидеть пока все не заразятся?

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