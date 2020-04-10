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Слова мэра со ссылкой на информагентства опубликовали многие российские медиа.
В интервью, которое мэр Москвы Сергей Собянин дал Первому каналу 3 апреля, не оказалось фразы «бюджеты треснут», хотя эти слова приводили РИА «Новости» и ТАСС. Внимание на это обратили «Открытые медиа».
Интервью мэра Москвы о борьбе города с коронавирусом показали на Первом в 18:00 по московскому времени. Примерно за полтора часа до этого ТАСС и РИА «Новости» опубликовали заметки, в которых приводили цитаты из интервью.
В них Собянин якобы выступил против того, чтобы в «нерабочий» месяц оказать россиянам финансовую помощь из бюджета.
В материале РИА есть слова: «Вы знаете, там тоже дискуссия идёт о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее».
ТАСС приводит косвенную цитату: «По его словам, „бюджеты треснут“ и не смогут обеспечивать систему здравоохранения».
Журналист Первого Михаил Акинченко задавал Собянину вопросы о том, как город борется с распространением коронавируса. Мэра спросили, достаточно ли у Москвы ресурсов, чтобы поддерживать бизнес и граждан. Именно в этой части интервью, согласно заметкам ТАСС и РИА, Собянин произнёс фразу про бюджеты.
Но в опубликованной Первым версии он ответил, что у Москвы есть ресурсы, и ничего не сказал про дискуссии о «немедленных выплатах».
Источник «Открытых медиа» на телеканале утверждает, что в интервью Собянина не было фразы про бюджеты. Но другой источник предположил, что речь идёт об ошибке журналистов: мэр мог произнести эту фразу уже после интервью, а не во время него.
Цитату Собянина по ТАСС и РИА привели многие медиа, в том числе TJ. В заметках Агентства «Москва» и «Интерфакса», где Собянин говорит о ресурсах города, не приводятся слова «бюджеты треснут».
Ничего не понял, Собянин теперь хороший?