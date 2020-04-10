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Алексей Боржонов
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В интервью Собянина Первому каналу не оказалось фразы «бюджеты треснут». Её приводили РИА и ТАСС Материал редакции

Слова мэра со ссылкой на информагентства опубликовали многие российские медиа.

4 комментария
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В интервью, которое мэр Москвы Сергей Собянин дал Первому каналу 3 апреля, не оказалось фразы «бюджеты треснут», хотя эти слова приводили РИА «Новости» и ТАСС. Внимание на это обратили «Открытые медиа».

Фраза «бюджеты треснут» появилась в заметках информагентств

Интервью мэра Москвы о борьбе города с коронавирусом показали на Первом в 18:00 по московскому времени. Примерно за полтора часа до этого ТАСС и РИА «Новости» опубликовали заметки, в которых приводили цитаты из интервью.

В них Собянин якобы выступил против того, чтобы в «нерабочий» месяц оказать россиянам финансовую помощь из бюджета.

  • В материале РИА есть слова: «Вы знаете, там тоже дискуссия идёт о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее».

  • ТАСС приводит косвенную цитату: «По его словам, „бюджеты треснут“ и не смогут обеспечивать систему здравоохранения».

В полной версии интервью на Первом нет цитаты, которая была у ТАСС и РИА

Журналист Первого Михаил Акинченко задавал Собянину вопросы о том, как город борется с распространением коронавируса. Мэра спросили, достаточно ли у Москвы ресурсов, чтобы поддерживать бизнес и граждан. Именно в этой части интервью, согласно заметкам ТАСС и РИА, Собянин произнёс фразу про бюджеты.

Но в опубликованной Первым версии он ответил, что у Москвы есть ресурсы, и ничего не сказал про дискуссии о «немедленных выплатах».

Запас у Москвы есть. Мы частично оптимизировали расходы, и пока ситуация первого квартала более или менее стабильная. Весь бизнес в этой ситуации должен проявить свою социальную позицию, мы же не говорим о том, что на полгода необходимо распустить по отпускам, речь идёт пока о месяце.

Один месяц, я думаю, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечить эту часть людей, которые сегодня не работают.

Сергей Собянин
мэр Москвы

По одной из версий, Собянин произнёс фразу уже после интервью, по другой — вообще не произносил

Источник «Открытых медиа» на телеканале утверждает, что в интервью Собянина не было фразы про бюджеты. Но другой источник предположил, что речь идёт об ошибке журналистов: мэр мог произнести эту фразу уже после интервью, а не во время него.

Цитату Собянина по ТАСС и РИА привели многие медиа, в том числе TJ. В заметках Агентства «Москва» и «Интерфакса», где Собянин говорит о ресурсах города, не приводятся слова «бюджеты треснут».

#новости #covid19 #москва

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4 комментария
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Artem Puchkov

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Ничего не понял, Собянин теперь хороший?

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Пыльный спрей

Artem
2

Это про журналюг заметка и их качества работы.

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Полноценный парфюмер

Artem
0

Всегда им был. Будущий президент Российской Федерации!

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Верный нос

Artem
0

Это зависит от бюджетов?

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