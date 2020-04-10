В суде сочли, что полиция превысила полномочия.

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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отказался штрафовать жительницу Викторию Кирееву, которую полиция обвинила в нарушении запрета властей на прогулки в парках. Суд вернул протокол и материалы без рассмотрения дела. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Петербурженку задержали во время прогулки в Приморском парке Победы на Крестовском острове. Полицейские составили протокол о нарушении части второй статьи 6.3 КоАП об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия. Причиной штрафа указали нарушение запрета на посещение парков, садов, скверов и храмов на период «режима повышенной готовности», введённого в городе.

Однако в суде посчитали, что полиция необоснованно квалифицировала действия Киреевой как нарушение статьи 6.3 КоАП. По мнению судей, невыполнение городских правил относится к другой статье — части первой статьи 20.6.1. При этом по статье 6.3 привлекать можно только за нарушение самоизоляции после возвращения из-за границы или контакта с вернувшимися, уточнили в суде.

Согласно 6.3 КоАП РФ петербурженке могло грозить от 15 до 40 тысяч рублей штрафа, а статья 20.6.1 предполагает штраф в размере от одной до 30 тысяч рублей.

Как отметила «Фонтанка», полицейские не могут составлять протоколы по статье 20.6.1 КоАП, потому что такими правами их не наделила Госдума. Привлекать к ответственности людей по этой статье могут только чиновники, представители Роспотребнадзора и МЧС, а в Петербурге не зафиксировано ни одного дела по 20.6.1.

Согласно памятке полиции Петербурга по обращению с гражданами в период повышенной готовности, патрульные при встрече с двумя или более горожанами должны говорить, что в городе запрещено покидать квартиры без крайней необходимости. При этом юридически такого запрета нет — губернатор выпускал указ только о рекомендациях не покидать дома.