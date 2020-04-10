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В суде сочли, что полиция превысила полномочия.
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отказался штрафовать жительницу Викторию Кирееву, которую полиция обвинила в нарушении запрета властей на прогулки в парках. Суд вернул протокол и материалы без рассмотрения дела. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.
Петербурженку задержали во время прогулки в Приморском парке Победы на Крестовском острове. Полицейские составили протокол о нарушении части второй статьи 6.3 КоАП об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия. Причиной штрафа указали нарушение запрета на посещение парков, садов, скверов и храмов на период «режима повышенной готовности», введённого в городе.
Однако в суде посчитали, что полиция необоснованно квалифицировала действия Киреевой как нарушение статьи 6.3 КоАП. По мнению судей, невыполнение городских правил относится к другой статье — части первой статьи 20.6.1. При этом по статье 6.3 привлекать можно только за нарушение самоизоляции после возвращения из-за границы или контакта с вернувшимися, уточнили в суде.
Согласно 6.3 КоАП РФ петербурженке могло грозить от 15 до 40 тысяч рублей штрафа, а статья 20.6.1 предполагает штраф в размере от одной до 30 тысяч рублей.
Как отметила «Фонтанка», полицейские не могут составлять протоколы по статье 20.6.1 КоАП, потому что такими правами их не наделила Госдума. Привлекать к ответственности людей по этой статье могут только чиновники, представители Роспотребнадзора и МЧС, а в Петербурге не зафиксировано ни одного дела по 20.6.1.
Согласно памятке полиции Петербурга по обращению с гражданами в период повышенной готовности, патрульные при встрече с двумя или более горожанами должны говорить, что в городе запрещено покидать квартиры без крайней необходимости. При этом юридически такого запрета нет — губернатор выпускал указ только о рекомендациях не покидать дома.
10 апреля Правительство Петербурга смягчило условия работы для некоторых организаций. Химчисткам, дата-центрам и почтальонам разрешили продолжить деятельность.
А как насчёт привлечь полицию?
Бох.
Это другой бох.
Верный нос
Или наоборот, чтобы не тупили и наделили полицию этими полномочиями
Валютный Филипп
Полномочиями не тупить?
Валютный Филипп
Я и сижу четвертую неделю дома. Но честно говоря, очень хочется пробежаться с утра на стадионе, а вечером дойти до парка в соседний квартал, в одиночку, ни с кем не контактируя. Но это запрещено. На работу в метро и автобусе не запрещено, а одному в парк запрещено.
Заинтересованный
Будут гулять в 10 метрах друг от друга.
Ручки дверей. Кнопка лифта (да и вообще замкнутое пространство). Несколько раз грязными руками трогаешь телефон, а потом его дома везде носишь. Ну, да В маг. больше шансов (упаковка продуктов ещё, помимо стояния в очереди.. контакт денег/карты). Можно красным перцем руки покрыть и потом по жжению можно будет понять, что я ещё упустил.
Оттепель
нифига! то есть любой похож через марк в магазин или к метро может быть квалифицирован как прогулка
При этом по статье 6.3 привлекать можно только за нарушение самоизоляции после возвращения из-за границы или контакта с вернувшимися, уточнили в суде.
А Мосгорсуд вот не согласен, вчера по 15к штрафы выписывал.