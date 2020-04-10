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Дамир Камалетдинов
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Суд отказался штрафовать петербурженку, задержанную за прогулку в парке Материал редакции

В суде сочли, что полиция превысила полномочия.

24 комментария
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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отказался штрафовать жительницу Викторию Кирееву, которую полиция обвинила в нарушении запрета властей на прогулки в парках. Суд вернул протокол и материалы без рассмотрения дела. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Петербурженку задержали во время прогулки в Приморском парке Победы на Крестовском острове. Полицейские составили протокол о нарушении части второй статьи 6.3 КоАП об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия. Причиной штрафа указали нарушение запрета на посещение парков, садов, скверов и храмов на период «режима повышенной готовности», введённого в городе.

Однако в суде посчитали, что полиция необоснованно квалифицировала действия Киреевой как нарушение статьи 6.3 КоАП. По мнению судей, невыполнение городских правил относится к другой статье — части первой статьи 20.6.1. При этом по статье 6.3 привлекать можно только за нарушение самоизоляции после возвращения из-за границы или контакта с вернувшимися, уточнили в суде.

Согласно 6.3 КоАП РФ петербурженке могло грозить от 15 до 40 тысяч рублей штрафа, а статья 20.6.1 предполагает штраф в размере от одной до 30 тысяч рублей.

Как отметила «Фонтанка», полицейские не могут составлять протоколы по статье 20.6.1 КоАП, потому что такими правами их не наделила Госдума. Привлекать к ответственности людей по этой статье могут только чиновники, представители Роспотребнадзора и МЧС, а в Петербурге не зафиксировано ни одного дела по 20.6.1.

Согласно памятке полиции Петербурга по обращению с гражданами в период повышенной готовности, патрульные при встрече с двумя или более горожанами должны говорить, что в городе запрещено покидать квартиры без крайней необходимости. При этом юридически такого запрета нет — губернатор выпускал указ только о рекомендациях не покидать дома.

10 апреля Правительство Петербурга смягчило условия работы для некоторых организаций. Химчисткам, дата-центрам и почтальонам разрешили продолжить деятельность.

#новости #петербург #covid19

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24 комментария
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Максим Шпилёв

11

А как насчёт привлечь полицию?

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ouxen

Максим
8

тоже в ахуе, кто будет карать полицаев за превышение?

Ответить

Уютный Багажник

ouxen
3

Бох.

Ответить

ouxen

Уютный
1

но он за них по конституции

Ответить

Уютный Багажник

ouxen
0

Это другой бох.

Ответить

ouxen

Уютный
0

нейро?

Ответить

Уютный Багажник

ouxen
0

хз. я что-то такое себе  представил

Ответить

Сухой Слава

5

Лучше такое не афишировать

Ответить

Верный нос

Сухой
–13

Или наоборот, чтобы не тупили и наделили полицию этими полномочиями

Ответить

Валютный Филипп

Верный
0

Полномочиями не тупить?

Ответить

Universe

Валютный
0

Даже если в стране не объявили режим ЧС, это не означает что надо гулять и быть потенциальным разносчиком заразы.

Ответить

Валютный Филипп

Universe
7

Я и сижу четвертую неделю дома. Но честно говоря, очень хочется пробежаться с утра на стадионе, а вечером дойти до парка в соседний квартал, в одиночку, ни с кем не контактируя. Но это запрещено. На работу в метро и автобусе не запрещено, а одному в парк запрещено. 

Ответить

1 2

Валютный
0

Если все такие одинокие выйдут вечером, что будет?

Ответить

Заинтересованный

1
7

Будут гулять в 10 метрах друг от друга.

Ответить

Виолетта

Заинтер…
2

Реально, по-моему, от обычной прогулки на улице шанс заразиться в разы меньше, чем при походе в магазин.

Ответить

Александр

Виолетта
0

Ручки дверей. Кнопка лифта (да и вообще замкнутое пространство). Несколько раз грязными руками трогаешь телефон, а потом его дома везде носишь.  Ну, да В маг. больше шансов (упаковка продуктов ещё, помимо стояния в очереди.. контакт денег/карты). Можно красным перцем руки покрыть и потом по жжению можно будет понять, что я ещё упустил. 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

3

Оттепель

Ответить

ouxen

Дмитрий
2

замах

Ответить

subprocess.check_output

Дмитрий
0

Почалось?

Ответить

Тогдашний Гоша

2

Этой петербуженкой оказалась жена депутата?

Ответить

Vitaliy Vitaliev

1

нифига! то есть любой похож через марк в магазин или к метро может быть квалифицирован как прогулка

Ответить

Евгений Большаков

1

При этом по статье 6.3 привлекать можно только за нарушение самоизоляции после возвращения из-за границы или контакта с вернувшимися, уточнили в суде.

А Мосгорсуд вот не согласен, вчера по 15к штрафы выписывал. 

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Сухой Слава

Евгений
0

В Москве могут быть свои акты

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Арнольд Герасимович Дыня

0

Какой маринад выберем?

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