На первом этапе пропуска введут для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, на третьем, если понадобится, для передвижения внутри района.

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 апреля в городе начнут вводить пропускной режим. Об этом рассказал во время телеобращения к жителям города.

На первом этапе режим введут поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе, если понадобится, — на передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов власти расскажут отдельно.

Пропускной режим передвижения по городу — это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Сергей Собянин мэр Москвы

Собянин также объявил дополнительные меры борьбы с пандемией коронавируса:

С 13 по 19 апреля в Москве приостанавливается оказание услуг каршеринга;

Также ограничивается работа такси, за исключением перевозчиков, имеющих разрешение;

Деятельность большинства предприятий приостановят на неделю. Продолжат работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города;

Приостанавливается оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным. Собянин считает, что «открывать салоны красоты даже в ограниченном формате всё-таки рано»;



Строительные работы в Москве с 13 по 19 апреля будут разрешены только для медицинских объектов, метро и транспорта.

Московские полицейские дежурят на Никольской улице во время режима самоизоляции Фото TJ

За восемь дней до этого Собянин заявлял, что необходимости вводить в городе такой режим тогда не было. Но глава города отмечал, что власти готовы запустить систему при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации или роста количества нарушений домашнего режима. 4 апреля московская мэрия объявила о готовности запустить умную систему контроля за людьми в период самоизоляции. Тогда речь шла о коде в виде комбинации букв и цифр.

О том, что в Москве планируют ввести цифровые пропуска 10 апреля сообщали источники РБК, «Медузы» и «Коммерсанта». По данным «Ведомостей», московские власти также отказались от идеи введения QR-кодов. По информации журналистов, перечень оснований для получения пропуска будет «широким», а некоторым категориям граждан он не понадобятся вообще.

Как пишет РБК, к идеи выдачи пропусков власти вернулись из-за недостаточного соблюдения режима изоляции со стороны москвичей, роста заболеваемости коронавирусом и нагрузки на систему здравоохранения. То есть, из-за того, о чём и говорил Собянин.

По данным «Коммерсанта», система пропусков будет работать следующим образом:

Жителей Москвы разделят на несколько групп;

Без ограничений передвигаться по городу смогут обладатели «заданных групп удостоверений» в том числе силовых ведомств, правительства, столичной мэрии, Госдумы и Совета федерации;



Все москвичи, за исключением обладателей удостоверений, должны зарегистрироваться на сайте правительства Москвы. В личном кабинете они должны указать «фактическое место жительства», «домашний район» и прикрепить фото;

После этих действий откроется возможность оставлять заявки для получения длительного кода. Уникальный код выдадут всем;

Для «длительных поездок в город и за город» москвичам нужно будет получить одноразовый код, заранее указав «заданный адрес назначения»;

Работающие граждане смогут получить постоянный код, который позволит им перемещаться от квартиры до офиса. Работодатели должны будут загрузить на портал мэрии список сотрудников с их паспортными данными;

Журналисты рассказали, что власти планировали ввести коды для «срочных выходов из дома по базовым потребностям», но отказались от этого.



«Коммерсантъ» уточнил, что гражданам без пропусков грозят штрафные санкции в четыре-пять тысяч рублей — согласно новой редакции московского КоАП.

На 10 апреля в Москве зафиксировано 7822 случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 350 человек выздоровели, а 50 умерли.