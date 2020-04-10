Прямой эфир
На первом этапе пропуска введут для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, на третьем, если понадобится, для передвижения внутри района.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 апреля в городе начнут вводить пропускной режим. Об этом рассказал во время телеобращения к жителям города.
На первом этапе режим введут поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе, если понадобится, — на передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов власти расскажут отдельно.
Собянин также объявил дополнительные меры борьбы с пандемией коронавируса:
С 13 по 19 апреля в Москве приостанавливается оказание услуг каршеринга;
Строительные работы в Москве с 13 по 19 апреля будут разрешены только для медицинских объектов, метро и транспорта.
За восемь дней до этого Собянин заявлял, что необходимости вводить в городе такой режим тогда не было. Но глава города отмечал, что власти готовы запустить систему при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации или роста количества нарушений домашнего режима. 4 апреля московская мэрия объявила о готовности запустить умную систему контроля за людьми в период самоизоляции. Тогда речь шла о коде в виде комбинации букв и цифр.
О том, что в Москве планируют ввести цифровые пропуска 10 апреля сообщали источники РБК, «Медузы» и «Коммерсанта». По данным «Ведомостей», московские власти также отказались от идеи введения QR-кодов. По информации журналистов, перечень оснований для получения пропуска будет «широким», а некоторым категориям граждан он не понадобятся вообще.
Как пишет РБК, к идеи выдачи пропусков власти вернулись из-за недостаточного соблюдения режима изоляции со стороны москвичей, роста заболеваемости коронавирусом и нагрузки на систему здравоохранения. То есть, из-за того, о чём и говорил Собянин.
По данным «Коммерсанта», система пропусков будет работать следующим образом:
«Коммерсантъ» уточнил, что гражданам без пропусков грозят штрафные санкции в четыре-пять тысяч рублей — согласно новой редакции московского КоАП.
На 10 апреля в Москве зафиксировано 7822 случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 350 человек выздоровели, а 50 умерли.
Все ещё не ЧС
Жидкий Гоша
Дед напуган. Тряпка президент.
Тепловой микрофон
А зачем тебе чс?
Сначало я введу пропускной режим на тебя, а потом и вовсе выебу в жопу
А кто тебе товары в магазине будет пробивать и готовить салатики в кулинариях ?
Годятся ли в качестве пропуска мои усы?
О, электронные ошейники вводят. Делаем ставки через сколько дней базы на форумах будут)
Бля, инет магазины то работать будут или нет, как так заявления делать можно вообще
и временно запретят каршеринг
ибо нехуй, ведь есть метро!
В городе итак никого нет, все дома сидят.
Новые случаи это прошедший инкубационный период в две недели.
А вводят это, чтобы проверить новую систему ограничений в действии.
Где закон, ограничивающий передвижение?
Теперь свежий воздух запрещен стал и выход в магазин.
Вводите режим ЧС, помогайте людям справится финансово, как нормальное государство!
А в любом другом случае ->
Идите прямо в Жопу со своими ограничениями!
Москвичи, теперь вы защищены!
По самые помидоры
Просто оленевод пришел и насрал на все законы. ЧС нет, но свобода перемещения ограничивается.
У меня просто слов нет . Кризис и резкий режим карантина . Как всегда у нас сначала должны в большом количестве пострадать люди прежде чем начнут что то делать . Обстоятельства которые вынуждают потом просто в очередной раз делать жизнь не жизнью , а моментом выживания . Дикий мир и дикие условия .
Интересно почему именно не QR. Деньги ввделяли на QR, разрабатывал вроде.
В НН вот вообще за 5 дней реализовали выдачу и QR, и "разрешение " звонком на 112
А как контролировать будут, например, незаконопослушный гражданин не будет регистрироваться, получать код, а как выходил на улицу, так и продолжит ходить.
Какое же ублюдочное дерьмо. "мы должны были подчиниться жесткому режиму самоизоляции в четырех стенах", так никто не вводил ЧП, никаких официальных, имеющих под собой законных оснований мер не было предпринято, и теперь они вводят в городе режим пропусков, но не вводят ЧС, какой же пиздец.
Если гражданин сидел дома с 16 марта безвылазно, идеально все соблюдал и хочет гулять один в парке без контактов, походов кудато. Тупо один-почему он должен страдать? Где плюшки ему в благодарность что на шашлык, транспорт, магазы он не рисковал и ниче не делал. Почему так мало веры в законопослушных людей
Вопрос который интересует многих, Яндекс еда и Деливери будут работать или нет