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Артём Мазанов
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В Москве с 13 апреля введут пропускной режим. В городе остановят большинство предприятий и временно запретят каршеринг Материал редакции

На первом этапе пропуска введут для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, на третьем, если понадобится, для передвижения внутри района.

47 комментариев
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 апреля в городе начнут вводить пропускной режим. Об этом рассказал во время телеобращения к жителям города.

На первом этапе режим введут поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе, если понадобится, — на передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов власти расскажут отдельно.

Пропускной режим передвижения по городу — это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства.

Сергей Собянин
мэр Москвы

Собянин также объявил дополнительные меры борьбы с пандемией коронавируса:

  • С 13 по 19 апреля в Москве приостанавливается оказание услуг каршеринга;

  • Также ограничивается работа такси, за исключением перевозчиков, имеющих разрешение;
  • Деятельность большинства предприятий приостановят на неделю. Продолжат работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города;
  • Приостанавливается оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным. Собянин считает, что «открывать салоны красоты даже в ограниченном формате всё-таки рано»;

  • Строительные работы в Москве с 13 по 19 апреля будут разрешены только для медицинских объектов, метро и транспорта.

Московские полицейские дежурят на Никольской улице во время режима самоизоляции  Фото TJ

За восемь дней до этого Собянин заявлял, что необходимости вводить в городе такой режим тогда не было. Но глава города отмечал, что власти готовы запустить систему при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации или роста количества нарушений домашнего режима. 4 апреля московская мэрия объявила о готовности запустить умную систему контроля за людьми в период самоизоляции. Тогда речь шла о коде в виде комбинации букв и цифр.

О том, что в Москве планируют ввести цифровые пропуска 10 апреля сообщали источники РБК, «Медузы» и «Коммерсанта». По данным «Ведомостей», московские власти также отказались от идеи введения QR-кодов. По информации журналистов, перечень оснований для получения пропуска будет «широким», а некоторым категориям граждан он не понадобятся вообще.

Как пишет РБК, к идеи выдачи пропусков власти вернулись из-за недостаточного соблюдения режима изоляции со стороны москвичей, роста заболеваемости коронавирусом и нагрузки на систему здравоохранения. То есть, из-за того, о чём и говорил Собянин.

По данным «Коммерсанта», система пропусков будет работать следующим образом:

  • Жителей Москвы разделят на несколько групп;
  • Без ограничений передвигаться по городу смогут обладатели «заданных групп удостоверений» в том числе силовых ведомств, правительства, столичной мэрии, Госдумы и Совета федерации;
  • Все москвичи, за исключением обладателей удостоверений, должны зарегистрироваться на сайте правительства Москвы. В личном кабинете они должны указать «фактическое место жительства», «домашний район» и прикрепить фото;
  • После этих действий откроется возможность оставлять заявки для получения длительного кода. Уникальный код выдадут всем;
  • Для «длительных поездок в город и за город» москвичам нужно будет получить одноразовый код, заранее указав «заданный адрес назначения»;
  • Работающие граждане смогут получить постоянный код, который позволит им перемещаться от квартиры до офиса. Работодатели должны будут загрузить на портал мэрии список сотрудников с их паспортными данными;
  • Журналисты рассказали, что власти планировали ввести коды для «срочных выходов из дома по базовым потребностям», но отказались от этого.

«Коммерсантъ» уточнил, что гражданам без пропусков грозят штрафные санкции в четыре-пять тысяч рублей — согласно новой редакции московского КоАП.

На 10 апреля в Москве зафиксировано 7822 случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 350 человек выздоровели, а 50 умерли.

#новости #карантинвроссии #covid19 #москва

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47 комментариев
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Dmitry Kozin

20

Все ещё не ЧС

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Жидкий Гоша

Dmitry
6

Дед напуган. Тряпка президент. 

Ответить

Serg Bootlegger

Жидкий
0

Вроде наоборот, когда страшно вводят ЧС

Ответить

Тепловой микрофон

Dmitry
–4

А зачем тебе чс?

Ответить

Кирилл Русских

Тепловой
5

Чтобы бизнес не рушился.

Ответить

Честной Кирилл

19

 Без ограничений передвигаться по городу смогут обладатели «заданных групп удостоверений» в том числе силовых ведомств, правительства, столичной мэрии, Госдумы и Совета федерации

Самые важные и полезные люди в стране.

Ответить

Sergey Grigor'ev

Честной
3

Врачи идут нахуй!

Ответить

Нейроорлов

Sergey
–1

Порвался жаль

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

9

Сначало я введу пропускной режим на тебя, а потом и вовсе выебу в жопу

Ответить

Валютный Филипп

7

Ох уж эти передвижения на работу во время нерабочего месяца.

Ответить

Xenia White

Валютный
1

А кто тебе товары в магазине будет пробивать и готовить салатики в кулинариях ?

Ответить

Computer dragon

Валютный
0

Работают врачи, полицеские и прочие

Ответить

Тихий звук

3

Идиотизм.

Ответить

Жидкий Гоша

Тихий
0

Марксизм

Ответить

Andrey Mironov

Жидкий
0

Ленинизм

Ответить

Показательный татарин

3

Я бы посмеялся над москвичами, но обычно дня через 3 у всех такую же фигню повторяют, только с блэкджеком.

Ответить

Жидкий Гоша

–1

Лучше поздно чем никогда. По хорошему, нужно вводить уже сейчас. Тут каждый день на счету. 

Ответить

Сергей Васильев

0

Годятся ли в качестве пропуска мои усы?

Ответить

Роман Новиков

Сергей
7

Только в трусы сержанта

Ответить

Детский парфюмер

Сергей
0

Лапы и хвост не забудь 

Ответить

Zasad Asdasd

2

О, электронные ошейники вводят. Делаем ставки через сколько дней базы на форумах будут) 

Ответить

Sergey Grigor'ev

Zasad
0

Они уже есть 😏

Ответить

Иван Вундермахер

2

Бля, инет магазины то работать будут или нет, как так заявления делать можно вообще

Ответить

ouxen

2

и временно запретят каршеринг

ибо нехуй, ведь есть метро!

Ответить

Evgeny Lobastov

ouxen
0

Там все и встретимся

Ответить

Alexey Vlasov

1

В городе итак никого нет, все дома сидят.
Новые случаи это прошедший инкубационный период в две недели.
А вводят это, чтобы проверить новую систему ограничений в действии.
Где закон, ограничивающий передвижение?
Теперь свежий воздух запрещен стал и выход в магазин.
Вводите режим ЧС, помогайте людям справится финансово, как нормальное государство!
А в любом другом случае ->
Идите прямо в Жопу со своими ограничениями!

Ответить

Taktischer Corgi

1

Москвичи, теперь вы защищены! 
По самые помидоры

Ответить

A big purple banana 🍆

Taktischer
1

по самые гланды*

Ответить

chachalava

1

Просто оленевод пришел и насрал на все законы. ЧС нет, но свобода перемещения ограничивается.

Ответить

Dana Svk

1

У меня просто слов нет . Кризис и резкий режим карантина . Как всегда у нас сначала должны в большом количестве пострадать люди прежде чем начнут что то делать . Обстоятельства которые вынуждают потом просто в очередной раз делать жизнь не жизнью , а моментом выживания . Дикий мир и дикие условия .

Ответить

Dear Crow

0

Привыкайте, вам до 36 года так жить.

Ответить

Волшебный корабль

0

Пацаны есть пропуск до вндх?

Ответить

Первая

0

Ха-ха-ха)

Ответить

Евгений Большаков

0

Интересно почему именно не QR. Деньги ввделяли на QR, разрабатывал вроде.

В НН вот вообще за 5 дней реализовали выдачу и QR, и "разрешение " звонком на 112

Ответить

Стратегический супер_стар

0

А ещё видео записали хуево, ибо звук только на левом канале. Охуенно

Ответить

Словесный Интервент

0

А как контролировать будут, например, незаконопослушный гражданин не будет регистрироваться, получать код, а как выходил на улицу, так и продолжит ходить. 

Ответить

Stan Majors

Словесный
0

Стопарить будут и чекать

Ответить

Алексей Иванов

0

Не ЧС! Повторяю, не ЧС! Твёрдо и чётко!

Ответить

Дмитрий Анисимов

0

Какое же ублюдочное дерьмо. "мы должны были подчиниться жесткому режиму самоизоляции в четырех стенах", так никто не вводил ЧП, никаких официальных, имеющих под собой законных оснований мер не было предпринято, и теперь они вводят в городе режим пропусков, но не вводят ЧС, какой же пиздец. 

Ответить

Stan Majors

0

Если гражданин сидел дома с 16 марта безвылазно, идеально все соблюдал и хочет гулять один в парке без контактов, походов кудато. Тупо один-почему он должен страдать? Где плюшки ему в благодарность что на шашлык, транспорт, магазы он не рисковал и ниче не делал. Почему так мало веры в законопослушных людей

Ответить

Софья Евтюшина

0

Вопрос который интересует многих, Яндекс еда и Деливери будут работать или нет

Ответить

Alex Dark

0

Для тех кто перекладывает собянинскую плитку,пропуска не нужны.

Ответить

Владимир Оо

–1

Позднооо, слишком поздноо😏

Ответить

Роман Трусов

–2

Неужели осознали?

Ответить

Morgana

–3

А чего москвичи не соблюдали режим изоляции?

Ответить

Первая

Morgana
0

Потому что разъехались все по стране)

Ответить

Maksytoff

Morgana
–4

шашлычки жарили 

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