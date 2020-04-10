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Запись уже удалили с форума.
Роскомнадзор заблокировал старейший российский рэп-форум Hip-hop.ru. Сообщение об этом появилось в реестре заблокированных ресурсов «Роскомсвободы».
Под запрет попала запись, которую уже удалили с форума. Её внесли в перечень запрещённых по решению Железнодорожного районного суда Улан-Удэ в 2015 году. Суд нашёл в записи «признаки унижения достоинства человека либо группы лиц» и признал материалы экстремистскими.
На сайте «Роскомсвободы» указано, что ведомство сначала заблокировало и удалило отдельную страницу на форуме, а позже — и весь форум. На момент написания новости сайт не открывался.
В сентябре 2019 года Роскомнадзор уже блокировал форум на один день. Тогда причиной указывали решение суда от 15 ноября 2016 года.
Hip-hop.ru существует с 2000 года. В нулевых, пока не было популярных соцсетей, форум стал главным местом в рунете, где рэперы могли общаться и делиться музыкой. В разное время на hip-hop.ru сидели Oxxxymiron, Гуф, Noize MC, участники группы «Каста» и другие артисты, позже ставшие известными. Форум известен организацией рэп-баттлов, на последний из которых — 17 независимый — подали заявки многие состоявшиеся музыканты.
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