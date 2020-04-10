Запись уже удалили с форума.

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Роскомнадзор заблокировал старейший российский рэп-форум Hip-hop.ru. Сообщение об этом появилось в реестре заблокированных ресурсов «Роскомсвободы».

Под запрет попала запись, которую уже удалили с форума. Её внесли в перечень запрещённых по решению Железнодорожного районного суда Улан-Удэ в 2015 году. Суд нашёл в записи «признаки унижения достоинства человека либо группы лиц» и признал материалы экстремистскими.

На сайте «Роскомсвободы» указано, что ведомство сначала заблокировало и удалило отдельную страницу на форуме, а позже — и весь форум. На момент написания новости сайт не открывался.

В сентябре 2019 года Роскомнадзор уже блокировал форум на один день. Тогда причиной указывали решение суда от 15 ноября 2016 года.