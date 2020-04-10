Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
1911

Роскомнадзор заблокировал Hip-hop.ru за экстремизм спустя пять лет после решения суда Материал редакции

Запись уже удалили с форума.

8 комментариев
В закладки

Роскомнадзор заблокировал старейший российский рэп-форум Hip-hop.ru. Сообщение об этом появилось в реестре заблокированных ресурсов «Роскомсвободы».

Под запрет попала запись, которую уже удалили с форума. Её внесли в перечень запрещённых по решению Железнодорожного районного суда Улан-Удэ в 2015 году. Суд нашёл в записи «признаки унижения достоинства человека либо группы лиц» и признал материалы экстремистскими.

На сайте «Роскомсвободы» указано, что ведомство сначала заблокировало и удалило отдельную страницу на форуме, а позже — и весь форум. На момент написания новости сайт не открывался.

В сентябре 2019 года Роскомнадзор уже блокировал форум на один день. Тогда причиной указывали решение суда от 15 ноября 2016 года.

Hip-hop.ru существует с 2000 года. В нулевых, пока не было популярных соцсетей, форум стал главным местом в рунете, где рэперы могли общаться и делиться музыкой. В разное время на hip-hop.ru сидели Oxxxymiron, Гуф, Noize MC, участники группы «Каста» и другие артисты, позже ставшие известными. Форум известен организацией рэп-баттлов, на последний из которых — 17 независимый — подали заявки многие состоявшиеся музыканты.

#новости #роскомнадзор #блокировки

Новости
Подписан
Отписаться
Суд отказался штрафовать петербурженку, задержанную за прогулку в парке
В суде сочли, что полиция превысила полномочия.
3
6
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438"], "comments": 8, "likes": 6, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 158056, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 10 Apr 2020 17:25:30 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа в Gamedev-индустрии
Подпишитесь на уведомления по почте или в Telegram, чтобы не пропустить вакансии
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Илья Ильин

7

Нашли комменты Бабангиды?

Ответить

Kyler

Илья
2

Нет, трек Честа

Ответить

Медный Орзэмэс

5

Буриме какой-то!

Ответить

Магнитный файл

2

Музыкальные войны.

Реп наносит ответный удар. 

Ответить

Алексей Любимцев

1

Все из-за того, что Хованского засудили

Ответить

Владислав Сурков

1

Ольга Щербинина, теперь твоя очередь удалить этот пост 

Ответить

Andre Macareno

0

slowpoke.jpg

Ответить

Специализированный паук например

0

А если они на тж зайдут?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В России зафиксировали 1459 новых случаев коронавируса. Общее число заражённых превысило 10 тысяч
В стране Covid-19 зарегистрировали в 81 регионе.
265
Новости
«Всё проходит, и это пройдёт»: Путин ввёл новые меры против коронавируса, заявив об ответственности регионов. Главное
Президент заявил, что будет «строго спрашивать с регионов». Оценивать их результат в кремле будут «не по формальному количеству зарезервированных коек».
177
Новости
«Проект» рассказал о даче Медведева в Астраханской области, построенной специально под рост бывшего премьер-министра
Как выяснили журналисты, землёй владеет офшор, связанный с Алишером Усмановым.
122
Популярное за три дня
Новости
«Проект» рассказал о даче Медведева в Астраханской области, построенной специально под рост бывшего премьер-министра
Как выяснили журналисты, землёй владеет офшор, связанный с Алишером Усмановым.
122
Новости
В больнице Петербурга, персонал которой жаловался на нехватку средств защиты, нашли коронавирус
Власти заявляли, что в это медучреждение таких пациентов не доставляют.
91
Новости
Бизнесмен, являвшийся доверенным лицом Собянина и Путина, выиграл рекордный тендер на поставку бордюров в Москве
Бизнесмен, являвшийся доверенным лицом Сергея Собянина и Владимира Путина, выиграл рекордный тендер на поставку бордюров в Москве. Стоимость контракта превышает 3 млрд рублей.
42
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Дмитрий Чернышов

Суд отказался штрафовать…

Дмитрий Димчанский

Карательное «лечение…

Василий Лебедев

«Пациент с тобой разговаривает…

Константин Курасов

Бывший депутат Госдумы назвал…

Дмитрий Димчанский

Карательное «лечение…

Дмитрий Чернышов

Суд отказался штрафовать…

Карина Мирзаева

«Пациент с тобой разговаривает…

Taktischer Corgi

Возле больниц Нью-Йорка трупы…

Дмитрий Чернышов

Суд отказался штрафовать…

Олег Ивахнов

Хит от Cream Soda

Романелло Кивогенс

В интервью Собянина Первому…

Alexander Pestov

Россия просит Чехов передать…

IO

С Ирана просят снять…

Bad Bear

Россия просит Чехов передать…

Serg Bootlegger

С Ирана просят снять…

Уютный Багажник

Россия просит Чехов передать…

Михаил Петров

С Ирана просят снять…

Ярославцев

«Пациент с тобой разговаривает…

Ваня Погост

Запись в подсайте Twitter

Stanley H. Tweedle

С Ирана просят снять…