Прямой эфир
что происходит в интернете
Дайджест от 10 апреля.
Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 1786 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране достигло 7497 человек. За весь период от Covid-19 умерли 94 россиянина, 795 — выздоровели.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 1,6 миллиона человек.
МВД на время пандемии не будет привлекать к ответственности людей с просроченными паспортами и водительскими правами;
Специализированный паук например
Это как один продавец обуви на рынке среди всех остальных...
Это как одна тапка, которую носит продавец обуви, который вообще сегодня на рынок не пришел
Как 2 подписчика в тиктоке
Полноценный парфюмер
Но в ТТ 8 триллионов пользователей🤔
Специализированный паук например
В Индии корону лечат палками
Главное чтобы у нас менты бутылками не начали лечить
Ущерб за стаканчик пластиковый - 100 000 рублей. Компенсация за жопу, порванную бутылкой - 10 000 рублей. )))
А жопную компенсацию тоже пострадавший выплачивает?
нет, если жопу порвать наоборот, компенсация будет 110 000 рублей, но судебных разбирательств такого рода Москва ещё не видела
Когда уже все это закончится😕
Устойчивый Слава
Походу тогда же, когда закончатся люди
Сергей Собянин рассказал, что Москва «находится скорее у подножия, «даже не в середине» пика заболеваемости коронавирусом;
зато наконец это ситуация, в которой Россия медленно ползёт из днища наверх, а не наоборот
Надо успеть переложить плитку, пока бюджет не треснул.
переложить бюджет, пока плитка не треснула
От коронавируса умерли более 100 тысяч человек, в Москве и Подмосковье
Вас за такие, в рот ёбанные заголовки, никогда ещё резиновыми хуями не пиздили?