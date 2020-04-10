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Новости
Артём Мазанов
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От коронавируса умерли более 100 тысяч человек, в Москве и Подмосковье введут пропуска. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 10 апреля.

29 комментариев
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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 1786 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране достигло 7497 человек. За весь период от Covid-19 умерли 94 россиянина, 795 — выздоровели.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 1,6 миллиона человек.

В России:

  • В Москве и Подмосковье с 13 апреля введут пропускной режим и остановят большинство предприятий;
  • В интервью Собянина Первому каналу не оказалось фразы «бюджеты треснут». Её приводили РИА и ТАСС;
  • Роспотребнадзор рассказал, что из общего числа инфицированных коронавирусом 20-25% не имеют симптомов, заболевание у них не развивается;

  • МВД на время пандемии не будет привлекать к ответственности людей с просроченными паспортами и водительскими правами;

  • РПЦ рекомендовала прихожанам остаться дома на Пасху и не посещать богослужения;
  • В Гидрометцентре предупредили о снижении точности прогнозов погоды из-за коронавируса;
  • Центр рентгенорадиологии Минздрава закрыли из-за подозрения на коронавирус у персонала. По данным Baza, Covid-19 первично диагностировали у 138 врачей центра;
  • Сергей Собянин рассказал, что Москва «находится скорее у подножия, «даже не в середине» пика заболеваемости коронавирусом;
  • В Москве остановили первого нарушителя карантина на машине. Его отправили в больницу;
  • Власти Москвы оценили меры поддержки городского бизнеса в 25 миллиардов рублей;
  • В Москве запустили регулярное тестирование на коронавирус медицинских и социальных работников;
  • В Петербурге до 30 апреля запретили посещать кладбища;
  • Суд отказался штрафовать петербурженку, задержанную за прогулку в парке;
  • В Уфе у 170 врачей и пациентов закрытой на карантин больницы оказался положительным тест на коронавирус;
  • В Бурятии возбудили уголовное дело из-за фейка о Covid-19. Пользователь сети написал о 300 заболевших в одном из районов;
  • Apple откроет бесплатный доступ к некоторым фильмам и сериалам Apple TV+ на время пандемии Covid-19;
  • Apple и Google запустят систему отслеживания контактов с больными коронавирусом для iOS и Android;
  • «ВКонтакте» за месяц удалила более 800 тысяч недостоверных публикаций о коронавирусе.

В мире:

  • Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч, свидетельствует статистика Университета Джонса Хопинса;
  • ВОЗ заявила о замедлении распространения коронавируса в Испании, Италии, Германии и Франции;
  • Харви Вайнштейн, осуждённый на 23 года тюрьмы по обвинению в сексуальном насилии, вылечился от коронавируса;
  • Власти Китая убрали собак из списка животных, которые считаются пригодными для использования в качестве домашнего скота. Если правительство одобрит документ, в стране впервые запретят есть собак.

Бонус — традиционная инструкция по правильному мытью рук

#covid19 #дайджест #covidtoday

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29 комментариев
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12
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Полноценный парфюмер

–4

Что такое 100к на 8 миллиардов? Есть статисты в треде?

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the art of гепард

Полноценный
23

ты, вероятно, ожидаешь ответа, что это КАПЛЯ В МОРЕ....

Ответить

Специализированный паук например

Полноценный
9

Это как один продавец обуви на рынке среди всех остальных...

Ответить

Роман Белоус

Специализирован…
4

Это как одна тапка, которую носит продавец обуви, который вообще сегодня на рынок не пришел

Ответить

rossoshmap

Полноценный
2

Как 2 подписчика в тиктоке

Ответить

Полноценный парфюмер

rossoshmap
0

Но в ТТ 8 триллионов пользователей🤔

Ответить

rossoshmap

Полноценный
2

Это только до обеда 

Ответить

Kyler

rossoshmap
0

Вообще-то правильно пишется в ДилДоке

Ответить

Кирилл Вселенский

Полноценный
0

Тут доступно https://youtu.be/C3baeyXm8mw

Ответить

Окружающий Слава

1

То есть у нас теперь больше заболевших, чем в Индии? Хм...

Ответить

Специализированный паук например

Окружающий
14

В Индии корону лечат палками

Ответить

Евгений Василенко

Специализирован…
1

Главное чтобы у нас менты бутылками не начали лечить

Ответить

rossoshmap

Евгений
1

У них тоже палочная система 

Ответить

Yuri Miller

Евгений
0

Ущерб за стаканчик пластиковый - 100 000 рублей. Компенсация за жопу, порванную бутылкой - 10 000 рублей. )))

Ответить

Евгений Василенко

Yuri
1

А жопную компенсацию тоже пострадавший выплачивает?

Ответить

Yuri Miller

Евгений
0

нет, если жопу порвать наоборот, компенсация будет 110 000 рублей, но судебных разбирательств такого рода Москва ещё не видела

Ответить

ouxen

Специализирован…
0

Кинутыми

Ответить

Kyler

Окружающий
3

В  Индии всем похуй, там плюс/минус 10 миллионов никто даже не заметит

Ответить

Владислав Михеев

1

Когда уже все это закончится😕

Ответить

Устойчивый Слава

Владислав
4

Походу тогда же, когда закончатся люди

Ответить

Stan Majors

Устойчивый
3

Ковид, залогинься

Ответить

the art of гепард

1

Сергей Собянин рассказал, что Москва «находится скорее у подножия, «даже не в середине» пика заболеваемости коронавирусом;

зато наконец это ситуация, в которой Россия медленно ползёт из днища наверх, а не наоборот

Ответить

Yuri Miller

the
0

Надо успеть переложить плитку, пока бюджет не треснул.

Ответить

the art of гепард

Yuri
0

переложить бюджет, пока плитка не треснула

Ответить

Yuri Miller

the
0

треснуть плитку, пока лицо не треснуло от плитки

Ответить

Spongebob Squarepants

1

 От коронавируса умерли более 100 тысяч человек, в Москве и Подмосковье

Вас за такие, в рот ёбанные заголовки, никогда ещё резиновыми хуями не пиздили?

Ответить

Виктор Мохов

0

Лалалалалала, всё будет хорошо!
Надо заменить песню у афро гробовщиков)

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Ilia Gurtovoy

0

При чем тут собаки?

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