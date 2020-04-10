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По мнению Рогозина, США давно проводят политику «вытеснения России с рынка».
Роскосмос снизит стоимость пусковых услуг более чем на 30% в ответ на демпинг со стороны американских компаний. Только так компания может увеличить присутствие на международных рынках. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу госкопрорации Дмитрия Рогозина.
Как отметил Рогозин, для конкуренции с зарубежными компаниями Роскосмосу придётся сократить непроизводственные издержки и «повысить операционную эффективность предприятия».
По словам Рогозина, на Роскосмосе также отразилась пандемия коронавируса и банкротство британской OneWeb. Из-за этого как минимум девять запусков оказались под риском отмены.
Как отметил глава госкорпорации, это серьёзная проблема, так как аппараты для вывода на орбиту физически не могут доставить на территорию России. При этом по словам Рогозина, Роскосмос остался «единственным космическим ведомством в мире, которое продолжает работу».
Он рассказал, что в 2020 году корпорация планирует 33 запуска. Среди них 12 — по Федеральной космической программме, девять коммерческих и три — из Гвианского космического центра.
Пять пусков ведомство уже провело. Во время последнего запуска миссии «Союз МС-16» Роскосмос впервые испытал связку корабля «Союз-МС» и ракеты «Союз-2.1а» с полностью российской цифровой системой управления.
В 2019 году госкорпорация провела 25 безаварийных запусков. Десять запусков также провело Минобороны. По словам Рогозина, доля Роскосмоса на международном рынке пусковых услуг по итогам года составила 41% в среднем классе и 21% в тяжёлом.
Ранее глава Роскосмоса заявлял, что США давно пытаются вытеснить Россию с рынка пусковых услуг. По его словам, это в том числе заключается в демпинге в отношении собственных компаний, как государственных, так и частных.
С 31 декабря 2022 года госведомства США не смогут пользоваться услугами России для космических запусков — Пентагон включил страну в «чёрный список». На конец мая 2020 года запланирован первый пилотируемый запуск корабля SpaceX Crew Dragon к МКС с экипажем на борту.
"придётся сократить непроизводственные издержки и «повысить операционную эффективность предприятия»."
Роскосмос открыл для себя термин конкуренция?
возможно, он говорит о своей отставке и возбуждении уголовных дел
Я бы поставил на "станут воровать чуть-чуть меньше". Не зря Счетная Палата нашла у них нарушений на 800 млрд за последние годы и это еще без всех засекреченных проектов.
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Дамир, с такой конкуренцией им придется закрыться, во время следующего кризиса.
Роскосмосу даже немного повезло из-за обвала рубля.
С чего бы закрываться государственной организации, запускающей военные спутники? Не индусам же на аутсорс военные запуски отдавать.
На самом деле - это знак, что скоро роскосмос будет выполнять только гос заказы. 5-6 запусков в хороший год.
Что мешает им точно так же демпинговать? Попросят бабла из бюджет и будут почти бесплатно летать
Субсидировать из бюджета коммерческие запуски? В чем смысл?
Смысл примерно тот же, что и продавать оружие в кредит странам условной Африки, которые не собираются его возвращать (а потом прощать эти кредиты).
"Престиж", какая-никакая поддержка отраслии, возможность попилить
ахаха лол, наконец-то.
поскорее бы эта шарага нахуй закрылась, может денег спизжено будет меньше
Но она не закроется, скорее будут еще больше денег вливать
Ща скажут что нужно помочь Рогозину выйти из кризиса и соберут ещё больше бабла, придумают налог "на космос" и отбашляют из фонда нацблагосостояния. Типа если что на ракете свалим от ковида.
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Ахахах бля ты прав) Только от лошадь роскосмоса - это полумертвая гниющая заживо кляча, там полный пиздец во всех отделах, всем похуй на космос (кроме военных).
Там молодые работают с около нулевой компетенцией. Глянь какие предприятия в структуре Роскосмоса, посмотри вакансии, берут всех подряд.
NASA давно проводит политику вытеснения Роскосмоса с рынка, McDonalds давно проводит политику вытеснения Крошки Картошки с рынка, а Boeing давно проводит политику вытеснения Туполева с рынка.
Господин Рогозин, со своим безлимитным баблом растущим в чумоданчике, совсем забыл про слово "конкуренция"...
миллиард долларов США потратили на создание первого лётного образца. Как тебе такое Илон Маск?
единственное космическое ведомство в мире, которое продолжает работу. ещё бы толк от его работы был, ваще бы класс :)
для поднятия рейтинга ... надо бы ему пилотируемый полёт совершить. Все будем смотреть с надеждой на этот полёт. Рейтинг по итогам вырастет на 200% ) Если всё пройдёт как надо
Рогозин вообще понимает смысл слов "рынок" и "конкуренция"?
«Федерация» (первый летный образец «Орёл»[3][4]) — многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс»[5]. Производится в РКК «Энергия» им. С. П. Королева[6]. Его предназначение — доставка людей и грузов за пределы околоземной орбиты, в том числе к Луне. При необходимости облегченный корабль можно будет использовать для полетов на космические станции, находящиеся на околоземной орбите. Численность экипажа «Орла» составит до шести человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции — до одного года[7].
Планируется выводить на орбиту с помощью ракеты-носителя среднего класса «Иртыш»[8].
Пилотируемый космический корабль на стадии разработки, начавшейся в 2009 году, когда были подведены итоги второго конкурса на проектирование нового корабля, назывался ПТК НП в составе ППТС[⇨]. Мог стать первым космическим кораблём, чьё название выбрали путём голосования[⇨].
Целью создания нового корабля является обеспечение национальной безопасности, технологической независимости, обеспечение доступа России в космос со своей территории, доставка людей и грузов на орбитальные станции, полёт на полярную и экваториальную орбиту, исследование Луны и посадки на неё[9].[⇨]
В отличие от кораблей серии «Союз», КК «Федерация» будет способен взять на борт до 6 членов экипажа, 500 кг груза, а также до 30 суток находиться в автономном полёте и до 1 года в составе орбитальной станции.
Его спускаемый аппарат будет изготовлен из алюминиевых сплавов; он будет приземляться с помощью трёх парашютов и реактивной системы мягкой посадки, на амортизированные опоры[⇨]. Объём герметичного отсека составит 18 м³. Должен иметь возможность управляться одним человеком. Аппарат оснастят твердотопливными двигателями тягой 22,5 тс и однокомпонентными двигателями на перекиси водорода, тягой 75 кгс. Получит модернизированную систему стыковки «Курс-Л» от «Союзов». Корабль снабдят комбинированным терморегулирующим покрытием «Термалокс» и санузлом. Данный корабль проектировался с расчётом на возможность глубокой модернизации в будущем[⇨].
Стоимость создания первого лётного образца определена в размере 57,56 миллиарда рублей[⇨].
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На этих сказках выросло 1 поколение людей.
6 членов экипажа и 500 кг золота? И улететь с ним на целый год блин. Вот оно как. А если их парочку построить?
Только была реклама-подними и выброси- а уже 20 лет пролетело и он так поднялся...
а про наса-одна из лучших организаций, сделанных человеком. Ее традиции и ценности вызывают бесконечное уважение, а достижения привлекают внимание всех. Даже далеких от науки и космоса. Надо чаще смотреть на звезды
если даже они и высадились на луну, то они не могли снять видео об этом на месте. Плёнка бы испортилась от космической радиации. Думаю, если они и слетали, то фильм всё равно пришлось подделать в павильоне
Есть весьма доходчивое видео от какого-то пожилого киношника, который на пальцах объясняет, что в то время было технически гораздо сложнее снять такое кино длительностью на несколько часов (столько длилась тв-трансляция), чем реально улететь на луну.
https://www.youtube.com/watch?v=_loUDS4c3Cs
Понимаешь, засвет плёнки рентгеновскими лучами, которые есть в космосе, но не долетают до земли, так как магнитное поле бла-бла
в кинематографе и фикции?
Американцам их батуты помогли.
ну, у них во-первых кредит дешевле. У нас попробуй возьми кредит, обхохочутся с тебя. Что, тебе 2000 миллиарда долларов, хочешь в космос летать? Тебе в дурку ать а не в космос летать) А Маск смог.
банкротство британской OneWeb
можно ссылку на пост?
А помнишь, обещали Корабль Федерация? В Ново-Огарево припаркован, на глубине 100 метров) Щас полетит) 2020й же. Корабль Федерация должен был летать бороздить космос давно уже
в Австрии рассказывали, Путин везде ездит с личным туалетом. Походу корабль Федерация и есть личный туалет Путина) Там же написано с санузлом и управляется одним человеком. В теории.
точно так же можно сказать про все государство, оно ничего не умеет и не умело, оно умело только тратить тонны денег, в критических ситуациях не способны ни на что и некомпитентны, винят во всем других
При этом по словам Рогозина, Роскосмос остался «единственным космическим ведомством в мире, которое продолжает работу».
Балабол. Впрочем ничего нового. Буквально на днях у Китайцев был очередной пуск. Наса тоже работает.
Роскосмос снизит стоимость пусковых услуг более чем на 30%
Давно пора, денег у корпорации много, достаточно распиливать в Восточном поменьше и можно вообще ниже себестоимости пускать.
Рогозин: если рыночная цена пуска, например, у SpaceX около 60 млн долларов, то NASA платит за ту же услугу от полутора до четырёх раз больше.
Тут однозначное враньё. NASA будет платить в 4 раза больше за пуск Falcon 9 + Crew Dragon (пилотируемый корабль). Т.е. совершенно разный объём работ - помимо запуска сюда включено и строительство космического корабля. Включены и затраты на подготовку экипажа, на эвакуацию после приводнения по окончании миссии на МКС и т.д.
SpaceX действительно берёт с государства чуть больше, чем с частников (раньше было $90M vs $60M), но госзапусков у SpaceX на общем фоне совсем немного, при этом эти запуски объективно дороже, т.к. государство требует очень много бюрократической сопроводительной работы, а именно на этом SpaceX сильно экономит, делая запуски для частников.
Более того, госзапуски у SpaceX также дешевеют. Последний контракт для NASA, полученный в феврале, оценивается в $80M.
https://spacenews.com/spacex-wins-nasa-contract-to-launch-earth-science-mission/