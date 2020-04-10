По мнению Рогозина, США давно проводят политику «вытеснения России с рынка».

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Роскосмос снизит стоимость пусковых услуг более чем на 30% в ответ на демпинг со стороны американских компаний. Только так компания может увеличить присутствие на международных рынках. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу госкопрорации Дмитрия Рогозина.

Как отметил Рогозин, для конкуренции с зарубежными компаниями Роскосмосу придётся сократить непроизводственные издержки и «повысить операционную эффективность предприятия».

Предложенный нами порядок ценообразования — это по сути наш ответ на демпинг со стороны американских компаний, которые финансируются за счёт бюджета США, и если рыночная цена пуска, например, у SpaceX около 60 млн долларов, то NASA платит за ту же услугу от полутора до четырёх раз больше. Дмитрий Рогозин глава Роскосмоса

По словам Рогозина, на Роскосмосе также отразилась пандемия коронавируса и банкротство британской OneWeb. Из-за этого как минимум девять запусков оказались под риском отмены.

Как отметил глава госкорпорации, это серьёзная проблема, так как аппараты для вывода на орбиту физически не могут доставить на территорию России. При этом по словам Рогозина, Роскосмос остался «единственным космическим ведомством в мире, которое продолжает работу».

Он рассказал, что в 2020 году корпорация планирует 33 запуска. Среди них 12 — по Федеральной космической программме, девять коммерческих и три — из Гвианского космического центра.

Пять пусков ведомство уже провело. Во время последнего запуска миссии «Союз МС-16» Роскосмос впервые испытал связку корабля «Союз-МС» и ракеты «Союз-2.1а» с полностью российской цифровой системой управления.

В 2019 году госкорпорация провела 25 безаварийных запусков. Десять запусков также провело Минобороны. По словам Рогозина, доля Роскосмоса на международном рынке пусковых услуг по итогам года составила 41% в среднем классе и 21% в тяжёлом.

Ранее глава Роскосмоса заявлял, что США давно пытаются вытеснить Россию с рынка пусковых услуг. По его словам, это в том числе заключается в демпинге в отношении собственных компаний, как государственных, так и частных.