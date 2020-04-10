Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Дамир Камалетдинов
3047

Рогозин обвинил NASA и SpaceX в демпинге, из-за которого Роскосмосу пришлось на 30% снизить цены запусков Материал редакции

По мнению Рогозина, США давно проводят политику «вытеснения России с рынка».

70 комментариев
В закладки

Роскосмос снизит стоимость пусковых услуг более чем на 30% в ответ на демпинг со стороны американских компаний. Только так компания может увеличить присутствие на международных рынках. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу госкопрорации Дмитрия Рогозина.

Как отметил Рогозин, для конкуренции с зарубежными компаниями Роскосмосу придётся сократить непроизводственные издержки и «повысить операционную эффективность предприятия».

Предложенный нами порядок ценообразования — это по сути наш ответ на демпинг со стороны американских компаний, которые финансируются за счёт бюджета США, и если рыночная цена пуска, например, у SpaceX около 60 млн долларов, то NASA платит за ту же услугу от полутора до четырёх раз больше.

Дмитрий Рогозин
глава Роскосмоса

По словам Рогозина, на Роскосмосе также отразилась пандемия коронавируса и банкротство британской OneWeb. Из-за этого как минимум девять запусков оказались под риском отмены.

Как отметил глава госкорпорации, это серьёзная проблема, так как аппараты для вывода на орбиту физически не могут доставить на территорию России. При этом по словам Рогозина, Роскосмос остался «единственным космическим ведомством в мире, которое продолжает работу».

Он рассказал, что в 2020 году корпорация планирует 33 запуска. Среди них 12 — по Федеральной космической программме, девять коммерческих и три — из Гвианского космического центра.

Пять пусков ведомство уже провело. Во время последнего запуска миссии «Союз МС-16» Роскосмос впервые испытал связку корабля «Союз-МС» и ракеты «Союз-2.1а» с полностью российской цифровой системой управления.

В 2019 году госкорпорация провела 25 безаварийных запусков. Десять запусков также провело Минобороны. По словам Рогозина, доля Роскосмоса на международном рынке пусковых услуг по итогам года составила 41% в среднем классе и 21% в тяжёлом.

Ранее глава Роскосмоса заявлял, что США давно пытаются вытеснить Россию с рынка пусковых услуг. По его словам, это в том числе заключается в демпинге в отношении собственных компаний, как государственных, так и частных.

С 31 декабря 2022 года госведомства США не смогут пользоваться услугами России для космических запусков — Пентагон включил страну в «чёрный список». На конец мая 2020 года запланирован первый пилотируемый запуск корабля SpaceX Crew Dragon к МКС с экипажем на борту.

#новости #космос #spacex #nasa

Новости
Подписан
Отписаться
В Подмосковье вслед за Москвой с 13 апреля введут пропускной режим и остановят большинство предприятий
В регионе будут усилены подразделения полиции, Росгвардии и ГИБДД.
3
16
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441","spacex","nasa"], "comments": 70, "likes": 16, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 158097, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 10 Apr 2020 21:44:28 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа в Gamedev-индустрии
Подпишитесь на уведомления по почте или в Telegram, чтобы не пропустить вакансии
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
70 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Александр Александрович

82

"придётся сократить непроизводственные издержки и «повысить операционную эффективность предприятия»."

Роскосмос открыл для себя термин конкуренция?

Ответить

Андрей Рядькин

Александр
5

возможно, он говорит о своей отставке и возбуждении уголовных дел

Ответить

Ценный цвет

Андрей
0

хахахахаха

Ответить

ouxen

Александр
2

нет

Ответить

Владислав Косинов

Александр
0

Я бы поставил на "станут воровать чуть-чуть меньше". Не зря Счетная Палата нашла у них нарушений на 800 млрд за последние годы и это еще без всех засекреченных проектов.

Ответить

Сухой Слава

16

Проводишь ниокр чтобы снизить цены
«Это демпинг»
🙈

Ответить

Дамир Камалетдинов

Сухой
15

На самом деле это хороший знак — наконец Роскосмосу придётся пошевелиться, а то прожирали бабло, будучи монополистами на рынке запусков 

Ответить

Магнитный файл

Дамир
15

Дамир, с такой конкуренцией им придется закрыться, во время следующего кризиса.

Ответить

Mikhail Pukas

Магнитный
1

Роскосмосу даже немного повезло из-за обвала рубля. 

Ответить

Магнитный файл

Mikhail
0

Кстати да.

Ответить

Rudolf Cunningham

Магнитный
0

С чего бы закрываться государственной организации, запускающей военные спутники? Не индусам же на аутсорс военные запуски отдавать.

Ответить

Nick Rosenberg

Дамир
1

На самом деле - это знак, что скоро роскосмос будет выполнять только гос заказы. 5-6 запусков в хороший год.

Ответить

Капитальный ГОСТ

Nick
0

Что мешает им точно так же демпинговать? Попросят бабла из бюджет и будут почти бесплатно летать

Ответить

Nick Rosenberg

Капитальный
0

Субсидировать из бюджета коммерческие запуски? В чем смысл?

Ответить

Капитальный ГОСТ

Nick
1

Смысл примерно тот же, что и продавать оружие в кредит странам условной Африки, которые не собираются его возвращать (а потом прощать эти кредиты).
"Престиж", какая-никакая поддержка отраслии, возможность попилить

Ответить

Сухой Слава

Дамир
0

У них пять лет было, уже поздновато так-то

Ответить

Stan Majors

13
Ответить

ouxen

7

ахаха лол, наконец-то.  
поскорее бы эта шарага нахуй закрылась, может денег спизжено будет меньше

Ответить

Мистер Блондин

ouxen
3

Но она не закроется, скорее будут еще больше денег вливать 

Ответить

ouxen

Мистер
1

Жаль

Ответить

thetrickster

ouxen
1

Ща скажут что нужно помочь Рогозину выйти из кризиса и соберут ещё больше бабла, придумают налог "на космос" и отбашляют из фонда нацблагосостояния. Типа если что на ракете свалим от ковида.

Ответить

ouxen

thetrickster
0

Но и так помогают, а кары за результаты нету

Ответить

Магнитный файл

5

Ну это пиздец для индустрии. Сейчас в целях оптимизаации затрат сократят и так копеечные зарплаты работников роскосмоса, а те пошлют нахуй своего работодателя и уйдут в магнит или в деливери клаб, зарплата будет на уровне, но без мозгоебства.

Ответить

ouxen

Магнитный
7

лошадь нужно давно пристрелить нахуй

Ответить

Магнитный файл

ouxen
3

Ахахах бля ты прав) Только от лошадь роскосмоса - это полумертвая гниющая заживо кляча, там полный пиздец во всех отделах, всем похуй на космос (кроме военных).

Ответить

ouxen

Магнитный
1

нужно вообще всё позакрывать нахуй совковое, тк не конкурентноспособное на мировом рынке, а жрёт только налоги

Ответить

Bad Bear

Магнитный
2

У них есть возможность уехать работать в любое частное космическое агентство за границей

Ответить

Магнитный файл

Bad
0

Там молодые работают с около нулевой компетенцией. Глянь какие предприятия в структуре Роскосмоса, посмотри вакансии, берут всех подряд.

Ответить

Bad Bear

Магнитный
2

Ну тогда пусть едут работать в мак в Европу. Все равно лучше чем в Роскосмосе в России.

Ответить

Магнитный файл

Bad
0

Тоже как вариант)

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

5

NASA давно проводит политику вытеснения Роскосмоса с рынка, McDonalds давно проводит политику вытеснения Крошки Картошки с рынка, а Boeing давно проводит политику вытеснения Туполева с рынка.

Господин Рогозин, со своим безлимитным баблом растущим в чумоданчике, совсем забыл про слово "конкуренция"...

Ответить

Артемий Исламов

5

Пусть попробует батут. Он дешевый. 

Ответить

Yuri Miller

2

миллиард долларов США потратили на создание первого лётного образца. Как тебе такое Илон Маск?

Ответить

ouxen

Yuri
10
Ответить

Reggae Addict

2

единственное космическое ведомство в мире, которое продолжает работу. ещё бы толк от его работы был, ваще бы класс :)

Ответить

Yuri Miller

Reggae
0

для поднятия рейтинга ... надо бы ему пилотируемый полёт совершить. Все будем смотреть с надеждой на этот полёт. Рейтинг по итогам вырастет на 200% ) Если всё пройдёт как надо

Ответить

Stan Majors

Reggae
0

Это вы про наса?)

Ответить

Gleb Khineev

2

Конкуренция - это хорошо

Ответить

Лис Снежный

1

Рогозин вообще понимает смысл слов "рынок" и "конкуренция"?

Ответить

Yuri Miller

Лис
1

он понимает только слова "ака и гидропоника"

Ответить

Yuri Miller

–1

«Федерация» (первый летный образец «Орёл»[3][4]) — многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс»[5]. Производится в РКК «Энергия» им. С. П. Королева[6]. Его предназначение — доставка людей и грузов за пределы околоземной орбиты, в том числе к Луне. При необходимости облегченный корабль можно будет использовать для полетов на космические станции, находящиеся на околоземной орбите. Численность экипажа «Орла» составит до шести человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции — до одного года[7].

Планируется выводить на орбиту с помощью ракеты-носителя среднего класса «Иртыш»[8].

Пилотируемый космический корабль на стадии разработки, начавшейся в 2009 году, когда были подведены итоги второго конкурса на проектирование нового корабля, назывался ПТК НП в составе ППТС[⇨]. Мог стать первым космическим кораблём, чьё название выбрали путём голосования[⇨].

Целью создания нового корабля является обеспечение национальной безопасности, технологической независимости, обеспечение доступа России в космос со своей территории, доставка людей и грузов на орбитальные станции, полёт на полярную и экваториальную орбиту, исследование Луны и посадки на неё[9].[⇨]

В отличие от кораблей серии «Союз», КК «Федерация» будет способен взять на борт до 6 членов экипажа, 500 кг груза, а также до 30 суток находиться в автономном полёте и до 1 года в составе орбитальной станции.

Его спускаемый аппарат будет изготовлен из алюминиевых сплавов; он будет приземляться с помощью трёх парашютов и реактивной системы мягкой посадки, на амортизированные опоры[⇨]. Объём герметичного отсека составит 18 м³. Должен иметь возможность управляться одним человеком. Аппарат оснастят твердотопливными двигателями тягой 22,5 тс и однокомпонентными двигателями на перекиси водорода, тягой 75 кгс. Получит модернизированную систему стыковки «Курс-Л» от «Союзов». Корабль снабдят комбинированным терморегулирующим покрытием «Термалокс» и санузлом. Данный корабль проектировался с расчётом на возможность глубокой модернизации в будущем[⇨].

Стоимость создания первого лётного образца определена в размере 57,56 миллиарда рублей[⇨].

Ответить

Магнитный файл

Yuri
2

На этих сказках выросло 1 поколение людей.

Ответить

ouxen

Магнитный
1

выросло за счёт этих потраченных (не инвестированных) денег

Ответить

Yuri Miller

Yuri
0

6 членов экипажа и 500 кг золота? И улететь с ним на целый год блин. Вот оно как. А если их парочку построить?

Ответить

Stan Majors

1

Только была реклама-подними и выброси- а уже 20 лет пролетело и он так поднялся...
а про наса-одна из лучших организаций, сделанных человеком. Ее традиции и ценности вызывают бесконечное уважение, а достижения привлекают внимание всех. Даже далеких от науки и космоса. Надо чаще смотреть на звезды

Ответить

Yuri Miller

Stan
0

если даже они и высадились на луну, то они не могли снять видео об этом на месте. Плёнка бы испортилась от космической радиации. Думаю, если они и слетали, то фильм всё равно пришлось подделать в павильоне

Ответить

Anatoly Yudov

Yuri
0

Есть весьма доходчивое видео от какого-то пожилого киношника, который на пальцах объясняет, что в то время было технически гораздо сложнее снять такое кино длительностью на несколько часов (столько длилась тв-трансляция), чем реально улететь на луну.
https://www.youtube.com/watch?v=_loUDS4c3Cs

Ответить

Yuri Miller

Anatoly
0

Это НАСА, там полно умных инженеров начиная с Вернера фон Брауна

Ответить

Yuri Miller

Stan
0

Понимаешь, засвет плёнки рентгеновскими лучами, которые есть в космосе, но не долетают до земли, так как магнитное поле бла-бла

Ответить

Рог Кирилл

Yuri
0

То есть вот этот снимок был сделан на засвеченную пленку?

Ответить

Yuri Miller

Stan
–1

в кинематографе и фикции?

Ответить

Petr Andreev

Yuri
0

Так а кто полет на луну осуществил ?

Ответить

Kyler

1

Рогозин познает, что такое рыночная экономика и конкуренция

Ответить

FOX

1

Американцам их батуты помогли.

Рогозин посоветовал США использовать батуты…
Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, являющийся куратором по вопросам развития космонавтики…
lenta.ru
Ответить

Yuri Miller

0

ну, у них во-первых кредит дешевле. У нас попробуй возьми кредит, обхохочутся с тебя. Что, тебе 2000 миллиарда долларов, хочешь в космос летать? Тебе в дурку ать а не в космос летать) А Маск смог. 

Ответить

ouxen

Yuri
1

нахуй кредиты, если можно "дотации" получить невозвратные?)

Ответить

Yuri Miller

ouxen
1

Рогозин смог, а Маск  так себе, 

Ответить

ouxen

0

банкротство британской OneWeb

можно ссылку на пост?

Ответить

Дамир Камалетдинов

ouxen
1

Добавил в заметку, обращайся)

Ответить

ouxen

Дамир
0

збазиба, <3

Ответить

Yuri Miller

0

А помнишь, обещали Корабль Федерация? В Ново-Огарево припаркован, на глубине 100 метров) Щас полетит) 2020й же. Корабль Федерация должен был летать бороздить космос давно уже

Ответить

Дамир Камалетдинов

Yuri
0

Он никогда не существовал нигде, кроме как на бумаге. Помню ездил в Звёздный в 2014-м году, ещё тогда говорили что «вот-вот полетит»

Ответить

Yuri Miller

Дамир
0

в Австрии рассказывали, Путин везде ездит с личным туалетом. Походу корабль Федерация и есть личный туалет Путина) Там же написано с санузлом и управляется одним человеком. В теории.

Ответить

Аристарх Знаменский

0

А себя в растрате миллиардов не хочет обвинить?

Ответить

Андрей Ионов

0

точно так же можно сказать про все государство, оно ничего не умеет и не умело, оно умело только тратить тонны денег, в критических ситуациях не способны ни на что и некомпитентны, винят во всем других

Ответить

Александр Гонтарев

0

ну что, космонавтику обнуляете теперь?!

Ответить

Владислав Косинов

0

При этом по словам Рогозина, Роскосмос остался «единственным космическим ведомством в мире, которое продолжает работу».

Балабол. Впрочем ничего нового. Буквально на днях у Китайцев был очередной пуск. Наса тоже работает.

Роскосмос снизит стоимость пусковых услуг более чем на 30%

Давно пора, денег у корпорации много, достаточно распиливать в Восточном поменьше и можно вообще ниже себестоимости пускать.

Ответить

Тогдашний Гоша

0

По-моему, это Роскосмос давно проводит политику вытеснения Роскосмоса с рынка.

Ответить

Павел Петрович

0

Рогозин: если рыночная цена пуска, например, у SpaceX около 60 млн долларов, то NASA платит за ту же услугу от полутора до четырёх раз больше.

Тут однозначное враньё. NASA будет платить в 4 раза больше за пуск Falcon 9 + Crew Dragon (пилотируемый корабль). Т.е. совершенно разный объём работ - помимо запуска сюда включено и строительство космического корабля. Включены и затраты на подготовку экипажа, на эвакуацию после приводнения по окончании миссии на МКС и т.д.
SpaceX действительно берёт с государства чуть больше, чем с частников (раньше было $90M vs $60M), но госзапусков у SpaceX на общем фоне совсем немного, при этом эти запуски объективно дороже, т.к. государство требует очень много бюрократической сопроводительной работы, а именно на этом SpaceX сильно экономит, делая запуски для частников.
Более того, госзапуски у SpaceX также дешевеют. Последний контракт для NASA, полученный в феврале, оценивается в $80M.
https://spacenews.com/spacex-wins-nasa-contract-to-launch-earth-science-mission/

Ответить

Показательный татарин

–3
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Всё проходит, и это пройдёт»: Путин ввёл новые меры против коронавируса, заявив об ответственности регионов. Главное
Президент заявил, что будет «строго спрашивать с регионов». Оценивать их результат в кремле будут «не по формальному количеству зарезервированных коек».
177
Новости
Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США. Против Трампа поборется Джо Байден
Он объявил об этом во время стрима в соцсетях, в том числе на Twitch.
148
Новости
В России зафиксировали 1786 новых случаев заболевания Covid-19. 18 человек умерли за сутки
Всего случаев заболевания — 11 917.
170
Популярное за три дня
Интернет
Тред: Взрыв кита в Орегоне как напоминание о том, что нужно слушать советы экспертов ​во время пандемии коронавируса
Из истории о неудачной попытке избавиться от туши выбросившегося на берег кашалота в Твиттере извлекли несколько уроков о Covid-19.
82
Животные
Запись в подсайте Животные
Ещё один челендж с шерстяным
9
Новости
«Проект» рассказал о даче Медведева в Астраханской области, построенной специально под рост бывшего премьер-министра
Как выяснили журналисты, землёй владеет офшор, связанный с Алишером Усмановым.
122
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Ded Pihto

Выздоровевшие пациенты от…

Rudolf Cunningham

Рогозин обвинил NASA и SpaceX в…

Yuri Miller

Рогозин обвинил NASA и SpaceX в…

Ilya Grigöryev

Заключенные в Ангарске подняли…

Stan Majors

Российский производитель…

Виталий Иванович…

Заключенные в Ангарске подняли…

Stan Majors

Как надоесть своему коту на…

Роман Новиков

«Пациент с тобой разговаривает…

Nikolay Kapustin

Заключенные в Ангарске подняли…