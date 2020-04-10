В регионе будут усилены подразделения полиции, Росгвардии и ГИБДД.

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В Московской области с 13 апреля вводится пропускной режим. Об этом рассказал глава региона Андрея Воробьёва. Для этого власти подготовили платформу «Услуги.Мосрег.Ру».

Изображение из обращения Воробьёва

Воровьёв рассказал, что пропуска будут вводить поэтапно. Их нужно будет получать тем, кто идёт на работу, едет из Москвы в область или передвигается по региону по уважительной причине.

в Подмосковье также вводится усиление полиции, Росгвардии и ГИБДД. «Они наверняка вас остановят», — пояснил Воробьёв.

Наша задача – не «положить» медицину. Не дать ей «захлебнуться». Поэтому карантин. Андрея Воробьёва губернатор Московской области

В Подмосковье также приостановят работу всех предприятий кроме самых необходимых. Фабрики и заводы могут работать, но с обязательным соблюдением санитарных правил.