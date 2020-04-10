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Артём Мазанов
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В Подмосковье вслед за Москвой с 13 апреля введут пропускной режим и остановят большинство предприятий Материал редакции

В регионе будут усилены подразделения полиции, Росгвардии и ГИБДД.

49 комментариев
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В Московской области с 13 апреля вводится пропускной режим. Об этом рассказал глава региона Андрея Воробьёва. Для этого власти подготовили платформу «Услуги.Мосрег.Ру».

Изображение из обращения Воробьёва

Воровьёв рассказал, что пропуска будут вводить поэтапно. Их нужно будет получать тем, кто идёт на работу, едет из Москвы в область или передвигается по региону по уважительной причине.

в Подмосковье также вводится усиление полиции, Росгвардии и ГИБДД. «Они наверняка вас остановят», — пояснил Воробьёв.

Наша задача – не «положить» медицину. Не дать ей «захлебнуться». Поэтому карантин.

Андрея Воробьёва
губернатор Московской области

В Подмосковье также приостановят работу всех предприятий кроме самых необходимых. Фабрики и заводы могут работать, но с обязательным соблюдением санитарных правил.

По официальной статистике, на 10 апреля в Московской области зафиксировано 930 заражённых коронавирусом. По данным Воробьёва, их уже больше тысячи.

#новости #карантинвроссии

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49 комментариев
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Андрей Заварзин

23

ну че, как погуляли на неделе?
на этой неделе такое чувство что половина людей вышла на улицы забыв что происходит, у меня под окнами дети гуляли всю неделю

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Vadim Nemnasev

Андрей
6

везде так. 
в германии как погода стала получше, немцы тоже все повылазили. сегодня у рейна

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Kyler

Vadim
12

Ты чо там у них забыл, с времён капитуляции ещё не вернулся?

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ouxen

Kyler
2

смог повторить, как и его дед ездит в германию без шенгена

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Специализированный паук например

Kyler
0

Выебывается фашист

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Vadim Nemnasev

Kyler
0

я в латвии сижу :(

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Крафтовый компот

Vadim
0

хороший у тебя зум

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Alex Dark

Vadim
0

Там не погода стала лучше,а эпедемическая обстановка.Поэтому власти разрешили повылазить.

Ответить

Vadim Nemnasev

Alex
2

там еще с начала недели +20 и выше, власти ничего не разрешали, а народ уже начал вылезать на пикники да барбекю

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Dmit Man

Vadim
0

Небо - откровение 

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Ценный цвет

Андрей
2

у меня в городе все алкаши вышли+матери с детьми. ну и предприятия снова работать начинают(моё, правда, в ограниченном режиме - максимум 5-6 человек в отделе могут сидеть)

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ouxen

Андрей
0

из окна наблюдаю, как на уебской Ксиловской площадке трутся вокруг да около усиленно

Ответить

Vladimir

0

Хочу сказать, что народ все равно не виноват, телевещание и всякие говорящие головы из правительства, включая президента, который объявил каникул, вбивали в головы, что это все не опасно и что только старые в группе риска. Жаль никто не понесёт отвественности за эти выступления

Ответить

Нейроорлов

Vladimir
1

Травля жаль

Ответить

Vladimir

Нейроорлов
–1

Что ты такое ?

Ответить

Нейроорлов

Vladimir
0

Порвался, жаль

Ответить

Минимальный каякер

Нейроорлов
0

@Михаил Подивилов отключи уже эту хрень, заебало

Ответить

Нейроорлов

Минимал…
0

Порвался жаль

Ответить

Михаил Подивилов

Минимал…
0

Done

Ответить

Странный пистолет

1

эта самоизоляция зашла слишком далеко, даже предприятия закрываются

Ответить

Мистер Блондин

Странный
1

Нихуя они не закрываются. В статье закрываются, а на бумаге внезпно все предприятия стали непрерывного цикла.

Ответить

Странный пистолет

Мистер
0

самоизоляция шредингера

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

а давайте и я накину, особенно в свете борьбы с фейками и нераспространением.
Вот только что узнал, новости из одной области южнее Москвы от доктора, известного мне лично. В больницах полный пиздец, больных полно, врачей заставили подписать подписку о неразглашении. 
Под Зеленоградом есть военный госпиталь в Андреевке, его сейчас переделываю в инфекционку. 
Это называется расплата за распиздяйство. Зато, блядь, погуляли на выходных

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Магнитный файл

Shlomo
1

Пиши название больниц, иначе выглядит как фейк

Ответить

Артем Кихтёв

Магнитный
0

От бабы сраки инфа, 100%. А название больниц тебе никак ее не подкрепит, просто будешь знать, где они.

Ответить

Shlomo Goldenberg

Магнитный
–2

хуейк. первую больницу не буду палить,людям там еще работать, а в Андреевке госпиталь все местные знают

Ответить

Саша Королев

Shlomo
0

Про переделку стационарных отделений открыто заявляли

Ответить

Shlomo Goldenberg

Саша
–1

ну вот и начали переделывать, хотя еще недавно все было пиздато и ничего вводить было не нужно, обычный орви же

Ответить

Магнитный файл

Shlomo
0

Я к тому, что написав название, ты не палишь конкретного врача, своего знакомого. Но мы можем погуглить, их чаты, группы, общение и проверить, доверяем мы этой инфе или нет.

Я не говорю что ты пиздабол, но пока выглядит как фейк.

Ответить

Shlomo Goldenberg

Магнитный
–4

мне похуй доверяешь ты мне или нет. мне человек, работаюший доктором там, сказал что у них жопа, много людей с пневмонией, врачей заставили подписать бумагу о неразглашении количества больных, и у меня нет оснований ему не верить. брянская область

Ответить

Нейроорлов

Shlomo
0

Двойные стандарты

Ответить

Илья Политов

0

давно пора

Ответить

Gleb Khineev

Илья
2
Ответить

Yuri Miller

0
Ответить

Михаил Подивилов

Yuri
1

In Time?

Ответить

Yuri Miller

Михаил
1

так было бы понятнее, но фото затерялась

Ответить

Yuri Miller

Михаил
0

да! временные зоны! началось

Ответить

Михаил Подивилов

Yuri
0

А причём тут временные зоны? Не понимаю :-(

Ответить

Yuri Miller

Михаил
0

пропуск в Москву

Ответить

Михаил Подивилов

Yuri
0

А, я думал, более сложная отсылка какая-то :-)

Ответить

ouxen

0

главное, что после пасхи!
будет что порасхлебывать дома пару недель без пропусков

Ответить

Дурной щит

0

Ладно у нас, общество идёт своим путём всегда,  а на западе же вроде как общественное мнение и порицание это сильная вещь, неужели там всем пох что то кто то спокойной гуляет, когда большинство сидит дома ?

Ответить

the art of гепард

0

в ВК щас особенно хорошо в комментариях под новостями.
блин ну погода жы такая хорошоя, сделаю небольшой КРЮК от работы до дома ы))))) (почти буквальная цитата знакомого)

мои права усимили!!!11

Ответить

Agent_J

0

Воровьёв рассказал, что ...

отличная очепятка!

Ответить

Leha Shum

0

Очнитесь! При гулянии невозможно заразиться. 

Ответить

Артем Кихтёв

Leha
0

При гулянии пары человек конечно, ну может кроме того, что ты с асфальта принесешь вирус на ботинках домой. Ну или с лавочки, с качелей и т.д. Но там, где гуляет двое, потом уже гуляет трое и пятеро. А потом уже и место прогулки становится местом скопления людей, где возможность заражения повышается в разы. А так да, невозможно. Почти.

Ответить

Kyler

Leha
0

Ты кто такая? Как ты из палаты сбежала?

Ответить

Алексей Авдеев

–2

Здpaвcтвyйтe. Пpошy о помощи.

Ceйчac ищy любyю paботy, но ничeго нe нaxодитcя. Готов нa любyю подpaботкy.
Одолжитe, пожaлyйcтa, нa eдy pyблeй 100-200. Ceйчac в поиcкax paботы, a домa ecть aбcолютно нeчeго. :-( От голодa почти тepяю cознaниe. одолжить пpоcто нe y кого.

Еcли оcтaвитe контaкты, то я клянycь вepнyть c пepвой зapплaты (пepeвeдy нa кapтy или номep тeлeфонa). В этом cлyчae нaпишитe в личныe cообщeния cвой номep кapты или номep тeлeфонa. Я вepнy 100%!

Мой номep кapты: 5336 6903 1381 4479

Зapaнee большоe чeловeчecкоe cпacибо.            

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Михаил Подивилов

Алексей
0

@Вахтёр TJ 

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