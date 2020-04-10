Прямой эфир
В регионе будут усилены подразделения полиции, Росгвардии и ГИБДД.
В Московской области с 13 апреля вводится пропускной режим. Об этом рассказал глава региона Андрея Воробьёва. Для этого власти подготовили платформу «Услуги.Мосрег.Ру».
Воровьёв рассказал, что пропуска будут вводить поэтапно. Их нужно будет получать тем, кто идёт на работу, едет из Москвы в область или передвигается по региону по уважительной причине.
в Подмосковье также вводится усиление полиции, Росгвардии и ГИБДД. «Они наверняка вас остановят», — пояснил Воробьёв.
В Подмосковье также приостановят работу всех предприятий кроме самых необходимых. Фабрики и заводы могут работать, но с обязательным соблюдением санитарных правил.
По официальной статистике, на 10 апреля в Московской области зафиксировано 930 заражённых коронавирусом. По данным Воробьёва, их уже больше тысячи.
ну че, как погуляли на неделе?
на этой неделе такое чувство что половина людей вышла на улицы забыв что происходит, у меня под окнами дети гуляли всю неделю
везде так.
в германии как погода стала получше, немцы тоже все повылазили. сегодня у рейна
я в латвии сижу :(
там еще с начала недели +20 и выше, власти ничего не разрешали, а народ уже начал вылезать на пикники да барбекю
Ценный цвет
у меня в городе все алкаши вышли+матери с детьми. ну и предприятия снова работать начинают(моё, правда, в ограниченном режиме - максимум 5-6 человек в отделе могут сидеть)
Хочу сказать, что народ все равно не виноват, телевещание и всякие говорящие головы из правительства, включая президента, который объявил каникул, вбивали в головы, что это все не опасно и что только старые в группе риска. Жаль никто не понесёт отвественности за эти выступления
Травля жаль
Что ты такое ?
Порвался, жаль
Минимальный каякер
@Михаил Подивилов отключи уже эту хрень, заебало
Нихуя они не закрываются. В статье закрываются, а на бумаге внезпно все предприятия стали непрерывного цикла.
а давайте и я накину, особенно в свете борьбы с фейками и нераспространением.
Вот только что узнал, новости из одной области южнее Москвы от доктора, известного мне лично. В больницах полный пиздец, больных полно, врачей заставили подписать подписку о неразглашении.
Под Зеленоградом есть военный госпиталь в Андреевке, его сейчас переделываю в инфекционку.
Это называется расплата за распиздяйство. Зато, блядь, погуляли на выходных
Пиши название больниц, иначе выглядит как фейк
От бабы сраки инфа, 100%. А название больниц тебе никак ее не подкрепит, просто будешь знать, где они.
хуейк. первую больницу не буду палить,людям там еще работать, а в Андреевке госпиталь все местные знают
Про переделку стационарных отделений открыто заявляли
ну вот и начали переделывать, хотя еще недавно все было пиздато и ничего вводить было не нужно, обычный орви же
Я к тому, что написав название, ты не палишь конкретного врача, своего знакомого. Но мы можем погуглить, их чаты, группы, общение и проверить, доверяем мы этой инфе или нет.
Я не говорю что ты пиздабол, но пока выглядит как фейк.
мне похуй доверяешь ты мне или нет. мне человек, работаюший доктором там, сказал что у них жопа, много людей с пневмонией, врачей заставили подписать бумагу о неразглашении количества больных, и у меня нет оснований ему не верить. брянская область
давно пора
In Time?
да! временные зоны! началось
А причём тут временные зоны? Не понимаю :-(
пропуск в Москву
в ВК щас особенно хорошо в комментариях под новостями.
блин ну погода жы такая хорошоя, сделаю небольшой КРЮК от работы до дома ы))))) (почти буквальная цитата знакомого)
мои права усимили!!!11
Очнитесь! При гулянии невозможно заразиться.
При гулянии пары человек конечно, ну может кроме того, что ты с асфальта принесешь вирус на ботинках домой. Ну или с лавочки, с качелей и т.д. Но там, где гуляет двое, потом уже гуляет трое и пятеро. А потом уже и место прогулки становится местом скопления людей, где возможность заражения повышается в разы. А так да, невозможно. Почти.
Здpaвcтвyйтe. Пpошy о помощи.
Ceйчac ищy любyю paботy, но ничeго нe нaxодитcя. Готов нa любyю подpaботкy.
Одолжитe, пожaлyйcтa, нa eдy pyблeй 100-200. Ceйчac в поиcкax paботы, a домa ecть aбcолютно нeчeго. :-( От голодa почти тepяю cознaниe. одолжить пpоcто нe y кого.
Еcли оcтaвитe контaкты, то я клянycь вepнyть c пepвой зapплaты (пepeвeдy нa кapтy или номep тeлeфонa). В этом cлyчae нaпишитe в личныe cообщeния cвой номep кapты или номep тeлeфонa. Я вepнy 100%!
Мой номep кapты: 5336 6903 1381 4479
Зapaнee большоe чeловeчecкоe cпacибо.