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Женя Кузьмин
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В России зафиксировали 1667 новых случаев заболевания Covid-19. Общее количество умерших превысило 100 человек Материал редакции

Всего случаев заболевания — 13 584. Выздоровевших за сутки — 250 человек.

Число случаев заболевания коронавирусом нового типа выросло в России до 13 584, сообщил оперштаб. За сутки подтвердили заражение у 1667 человек, умерли — 12. Общее количество умерших в России достигло 106 человек. В то же время оперштаб отчитался о 250 выздоровевших за сутки.

Новые случаи зафиксировали в 49 регионах. Распределение заразившихся по регионам:

#новости #covid19

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Уважаемые TJчане, смотрите в ближайшее время специальное обращение президента Соединённых Княжеств Руси М. С. Горбачёва

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Dead Horse

1
0

Я думаю не зайдет шутка

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1 2

Dead
1

Не зайдёт так же, как 170 больных в Уфе в сегодняшнюю статистику?

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Dead Horse

1
0

Именно так. Статистика улыбок от шуток скрывается. 

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Роберт Петросян

1

В России небольшой спад инфекций - выявлено 1667 случаев в 49 регионах, снижение 120 человек по сравнению с пятницей

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Maksytoff

Роберт
1

Шашлычники закончились просто

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weeb

Maksytoff
1

иди нахуй, шутник хуев

Ответить

Sergey Grigor'ev

1

На спад пошло? А самоизоляция работает. 💪🇷🇺

Ответить

Артём Мазанов

0

По России Республика Коми в топ-5 по заражённым, а сегодня ее нет в статистике даже.   

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1 2

Артём
1

Все вылечились и вообще они уволились неделю назад, у нас тут таких нет, у нас все нормальные ребята

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Роберт Петросян

Артём
0

Это за сутки!

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Владимир Василенко

0

Так СПб, подходим к соточке, норм
Камчатка :(( Не болей, пожалуйста

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