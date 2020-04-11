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Всего случаев заболевания — 13 584. Выздоровевших за сутки — 250 человек.
Число случаев заболевания коронавирусом нового типа выросло в России до 13 584, сообщил оперштаб. За сутки подтвердили заражение у 1667 человек, умерли — 12. Общее количество умерших в России достигло 106 человек. В то же время оперштаб отчитался о 250 выздоровевших за сутки.
Новые случаи зафиксировали в 49 регионах. Распределение заразившихся по регионам:
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Уважаемые TJчане, смотрите в ближайшее время специальное обращение президента Соединённых Княжеств Руси М. С. Горбачёва
Dead Horse1
Я думаю не зайдет шутка
1 2Dead
Не зайдёт так же, как 170 больных в Уфе в сегодняшнюю статистику?
Dead Horse1
Именно так. Статистика улыбок от шуток скрывается.
Роберт Петросян
В России небольшой спад инфекций - выявлено 1667 случаев в 49 регионах, снижение 120 человек по сравнению с пятницей
MaksytoffРоберт
Шашлычники закончились просто
weebMaksytoff
иди нахуй, шутник хуев
Sergey Grigor'ev
На спад пошло? А самоизоляция работает. 💪🇷🇺
Артём Мазанов
По России Республика Коми в топ-5 по заражённым, а сегодня ее нет в статистике даже.
1 2Артём
Все вылечились и вообще они уволились неделю назад, у нас тут таких нет, у нас все нормальные ребята
Роберт ПетросянАртём
Это за сутки!
Владимир Василенко
Так СПб, подходим к соточке, норм
Камчатка :(( Не болей, пожалуйста