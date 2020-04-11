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Ранее СМИ писали, что въезд в Москву ограничат, а часть машин из регионов будут разворачивать обратно.
С 11 апреля на всех въездах в Москву дежурят полицейские — они контролируют движение транспорта и спрашивают причину поездки в город. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы столичного главка полиции Владимира Васенина.
Ранее Русская служба Би-би-си сообщала, что на каждый выезд из города поставят по две машины ДПС. По данным издания, несмотря на то, что «команды закрыть город нет», полицейские будут собирать данные водителей, разворачивать часть автомобилей из регионов, а «задающим много вопросов» будут выписывать протоколы об административном нарушении.
По данным Baza, у водителей с номерами других регионов спрашивают причину приезда и пропуск, а также просят показать регистрацию. Если столичной прописки или пропуска нет, то автомобили разворачивают. «Пропуска, которые должны показывать водители, пока никто не видел, включая самих гаишников, поэтому что именно нужно предъявить при остановке – никто не знает», — уточнили в Baza.
Ваша очередь удалять [2]: https://tjournal.ru/news/158145-vlasti-moskvy-vvodyat-ogranicheniya-na-vezd-v-gorod
ни одной ссылки
Для этого существует такая вещь, как отклонение с уведомлением "отсутствие источников". Ссылки добавил
Первый абзац скопировал у медузы
Если первый абзац - про цитату из ТАСС, то тут даже комментировать нечего. Если про информацию Базы - да, я рерайтил Базу. Сейчас чекнул Медузу - не думаю, что за короткий срок можно оперативно рерайтнуть сообщение базы как-то иначе
Хорошо, понял
Не по масти я
¯\_(ツ)_/¯
На самом деле, постоянная работа - особенно на самоизоляции - утомляет. Ну и плюс как хобби, хочется попробовать себя в написании текстов
а также просят показать регистрацию.
Регистрацию в Москве? Да тут людей с регистрации 1 на 100 наверное, алло, это Москва.
Пропуска, которые должны показывать водители, пока никто не видел, включая самих гаишников, поэтому что именно нужно предъявить при остановке – никто не знает
Ммм.
Жаль геев с москвы не депортируют в чечню