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Новости
Женя Кузьмин
3059

На всех въездах в Москву появились наряды полицейских. Они спрашивают причину поездки Материал редакции

Ранее СМИ писали, что въезд в Москву ограничат, а часть машин из регионов будут разворачивать обратно.

23 комментария
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С 11 апреля на всех въездах в Москву дежурят полицейские — они контролируют движение транспорта и спрашивают причину поездки в город. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы столичного главка полиции Владимира Васенина.

В настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда в столицу.

Владимир Васенин
начальник пресс-службы столичного главка полиции

Ранее Русская служба Би-би-си сообщала, что на каждый выезд из города поставят по две машины ДПС. По данным издания, несмотря на то, что «команды закрыть город нет», полицейские будут собирать данные водителей, разворачивать часть автомобилей из регионов, а «задающим много вопросов» будут выписывать протоколы об административном нарушении.

По данным Baza, у водителей с номерами других регионов спрашивают причину приезда и пропуск, а также просят показать регистрацию. Если столичной прописки или пропуска нет, то автомобили разворачивают. «Пропуска, которые должны показывать водители, пока никто не видел, включая самих гаишников, поэтому что именно нужно предъявить при остановке – никто не знает», — уточнили в Baza.

#новости #карантинвроссии

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«задающим много вопросов» будут выписывать протоколы об административном нарушении

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Эрик Гешаев

–1

Ваша очередь удалять [2]: https://tjournal.ru/news/158145-vlasti-moskvy-vvodyat-ogranicheniya-na-vezd-v-gorod

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Женя Кузьмин

Эрик
9

у тебя в тексте ни одной ссылки вообще, новость ты поставил ночью, но первый абзац ты скопировал у медузы, вышедшей 15 минут назад. это норм?

Ответить

Ласковый кран

Женя
5

Вяшя очийедь юдяять

Ответить

Эрик Гешаев

Женя
0

ни одной ссылки

Для этого существует такая вещь, как отклонение с уведомлением "отсутствие источников". Ссылки добавил
Первый абзац скопировал у медузы

Если первый абзац - про цитату из ТАСС, то тут даже комментировать нечего. Если про информацию Базы - да, я рерайтил Базу. Сейчас чекнул Медузу - не думаю, что за короткий срок можно оперативно рерайтнуть сообщение базы как-то иначе

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Женя Кузьмин

Эрик
4

Объясню, почему я не буду удалять. Я вижу историю версий твоей статьи: ты ночью написал другую заметку по Би-юи-си «В Москве ПЛАНИРУЮТ ограничить въезд», по сути, это совсем другая новость с другими источниками. Через несколько часов ты её скорректировал и говоришь «Я написал раньше».

Это так не работает, я просто не могу следить вообще за всеми ночными заметками, которые меняют свой вид и информацию через 10 часов. И никто не может, потому что твоя новая информация уже ушла далеко вниз ленты, понимаешь?

Ответить

Эрик Гешаев

Женя
2

Хорошо, понял

Ответить

Женя Кузьмин

Эрик
3

В любом случае спасибо за ночную заметку, просто у нас инструмента следить за изменениями старых материалов пользователей, прости

Ответить

Ласковый кран

Женя
1

Зачем ты такой?

Ответить

Vladimir

Женя
0

Даже более того – это две разные новости. То, что уже ввели – очень важная новость, достойная отдельной заметки с корректной датой. Особенно для тех, кто планирует ехать в Москву.

Ответить

ouxen

Эрик
1

Что ж ты фраер сдал назад

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Эрик Гешаев

ouxen
1

Не по масти я

Ответить

ouxen

Эрик
0

Нахуй ты вообще делаешь чужую работу бесплатно?

Ответить

Эрик Гешаев

ouxen
0

 ¯\_(ツ)_/¯ 
На самом деле, постоянная работа - особенно на самоизоляции - утомляет. Ну и плюс как хобби, хочется попробовать себя в написании текстов

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Игорь Рачук

Женя
0

"Заткнись и убирайся отсюда"

Ответить

check-it-out

3

 а также просят показать регистрацию.

Регистрацию в Москве? Да тут людей с регистрации 1 на 100 наверное, алло, это Москва.

 Пропуска, которые должны показывать водители, пока никто не видел, включая самих гаишников, поэтому что именно нужно предъявить при остановке – никто не знает

Ммм.

Ответить

Дмитрий Орлов

check-it-out
–10

Жаль геев с москвы не депортируют в чечню 

Ответить

Artem Puchkov

Дмитрий
0

Ждешь своей очереди поверететься на чеченском хую

Ответить

Верхний Абдужаббор

0

Ну вот, из Москвы исчезнут все гелики

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Kyler

Верхний
0

Надеюсь это требование оставят и на потом.

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LordChanka

0

в магазин за продуктами

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Максим Шпилёв

0
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Михаил Левит

0

Прям как в Челябинске всю прошлую неделю.

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