Наличие такого пропуска будет обязательным для передвижения на личном и общественном транспорте.

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении цифровых пропусков для передвижения по городу. С 15 апреля наличие такого пропуска будет обязательным для поездок на личном и общественном транспорте.

«Находясь в пути, граждане обязаны предъявить паспорт и цифровой пропуск (показать распечатку или экран смартфона) по требованию должностных лиц, осуществляющих контроль передвижения по городу» — так указано на сайте мэра.

Пропуск нужен для любого транспорта — мотоцикла, скутера, автомобиля, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородного железнодорожного и наземного общественного транспорта. На официальном сайте мэра сразу появились подробности о том, как будет работать система. Некоторые подробности:

Цифровые пропуска обязательны для поездок как в Москве, так и по Подмосковью;

Система носит заявительный характер. Каждый может получить пропуск, а перечень уважительных причин для передвижения остаётся открытым;

Пропуск для личных целей (по сути, что угодно, кроме работы и похода в больницу) можно заказывать только два раза в неделю;

Городские власти получат право проверять достоверность сведений, указанных в причинах;

Пропуск не нужен для передвижения пешком, в том числе для похода в магазин, выброса мусора или прогулки с собакой.

Теперь подробнее.

Что из себя представляет пропуск

Пропуск — специальный код, состоящий из цифр и букв. Первые 4 знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки.

Всё-таки будет и QR-код: он нужен для того, что «сотрудники контролирующих органов» могли быстро проверить сведения.

У пропуска есть несколько категорий

Цифровой пропуск для поездки на работу — он выдаётся до 30 апреля, обновлять его не нужно. Владелец пропуска должен оставить данные паспорта и телефон, а работодатель должен предоставить другую информацию;

Посещение медучреждения — выдаётся на один день. Маршрут ограничен указанной медицинской организацией;

Иные цели — выдаётся на один день. Важно: такой пропуск можно получать только два раза в неделю. Пользователь должен указать цель поездки — пока неясно, что будет, если указать причину, которую посчитают «неуважительной» и могут ли посчитать вообще.

Есть категория людей, кому пропуск не нужен — это военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца. Также пропуск не нужен детям до 14 лет.

Как получить пропуск

С 13 апреля его можно будет сделать на сайте mos.ru, а также с помощью телефонного звонка или СМС. На сайте нужно будет найти раздел «Получение цифрового пропуска на передвижение по городу».

Что с персональными данными?

Пользователи должны указывать свои адреса, ФИО, данные паспорта и другую информацию. Московские власти обещают, что по окончании карантинных мер информация о выданных пропусках будет уничтожена.

Реакция соцсетей

Alexey Navalny @navalny Езда по пропускам. Штрафы. Почему это до сих пор называется "самоизоляция" и "нерабочая неделя". Вводите ЧС, говорите "карантин" и, как положено по закону, компенсируйте всем убытки из бюджета. Он большой, там даже 30 млрд на плитку сейчас нашлось. https://twitter.com/MosSobyanin/status/1249022562400710657

ivan davydov @ivan_f_davydov Дышать без получения разрешения от мэрии пока можно.

Мурбанистика @ktvsiy Кто-то верит, что предоставленные персональные данные впоследствии будут удалены?))

Ilya Klishin @Vorewig — Хочу услышать от тебя 9 главных слов

— Передвигаться по Москве пешком пока можно будет без пропусков