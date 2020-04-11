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Женя Кузьмин
7019

Для любых поездок по Москве и Подмосковью с 15 апреля вводят цифровые пропуска. Что это и как будет работать Материал редакции

Наличие такого пропуска будет обязательным для передвижения на личном и общественном транспорте.

60 комментариев
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении цифровых пропусков для передвижения по городу. С 15 апреля наличие такого пропуска будет обязательным для поездок на личном и общественном транспорте.

«Находясь в пути, граждане обязаны предъявить паспорт и цифровой пропуск (показать распечатку или экран смартфона) по требованию должностных лиц, осуществляющих контроль передвижения по городу» — так указано на сайте мэра.

Пропуск нужен для любого транспорта — мотоцикла, скутера, автомобиля, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородного железнодорожного и наземного общественного транспорта. На официальном сайте мэра сразу появились подробности о том, как будет работать система. Некоторые подробности:

  • Цифровые пропуска обязательны для поездок как в Москве, так и по Подмосковью;
  • Система носит заявительный характер. Каждый может получить пропуск, а перечень уважительных причин для передвижения остаётся открытым;
  • Пропуск для личных целей (по сути, что угодно, кроме работы и похода в больницу) можно заказывать только два раза в неделю;
  • Городские власти получат право проверять достоверность сведений, указанных в причинах;
  • Пропуск не нужен для передвижения пешком, в том числе для похода в магазин, выброса мусора или прогулки с собакой.

Теперь подробнее.

Что из себя представляет пропуск

Пропуск — специальный код, состоящий из цифр и букв. Первые 4 знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки.

Всё-таки будет и QR-код: он нужен для того, что «сотрудники контролирующих органов» могли быстро проверить сведения.

У пропуска есть несколько категорий

  • Цифровой пропуск для поездки на работу — он выдаётся до 30 апреля, обновлять его не нужно. Владелец пропуска должен оставить данные паспорта и телефон, а работодатель должен предоставить другую информацию;
  • Посещение медучреждения — выдаётся на один день. Маршрут ограничен указанной медицинской организацией;
  • Иные цели — выдаётся на один день. Важно: такой пропуск можно получать только два раза в неделю. Пользователь должен указать цель поездки — пока неясно, что будет, если указать причину, которую посчитают «неуважительной» и могут ли посчитать вообще.

Есть категория людей, кому пропуск не нужен — это военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца. Также пропуск не нужен детям до 14 лет.

Как получить пропуск

С 13 апреля его можно будет сделать на сайте mos.ru, а также с помощью телефонного звонка или СМС. На сайте нужно будет найти раздел «Получение цифрового пропуска на передвижение по городу».

Что с персональными данными?

Пользователи должны указывать свои адреса, ФИО, данные паспорта и другую информацию. Московские власти обещают, что по окончании карантинных мер информация о выданных пропусках будет уничтожена.

Реакция соцсетей

Alexey Navalny @navalny
Езда по пропускам. Штрафы. Почему это до сих пор называется "самоизоляция" и "нерабочая неделя". Вводите ЧС, говорите "карантин" и, как положено по закону, компенсируйте всем убытки из бюджета. Он большой, там даже 30 млрд на плитку сейчас нашлось. https://twitter.com/MosSobyanin/status/1249022562400710657
Два слова @2_slova
Продам пропуск
ivan davydov @ivan_f_davydov
Дышать без получения разрешения от мэрии пока можно.
Мурбанистика @ktvsiy
Кто-то верит, что предоставленные персональные данные впоследствии будут удалены?))
Ilya Klishin @Vorewig
— Хочу услышать от тебя 9 главных слов
— Передвигаться по Москве пешком пока можно будет без пропусков
Pavel Pryanikov @netovetz
Хорошо бы почитать мнение профессиональных юристов (адвокатов) о соответствии законодательству вводимых мэрией Москвы "электронных пропусков" (QR-кодов). Может, была уже у кого-то экспертиза?
La Russie parle @Russia_calls
Короче, говорите, что вам меньше 14 лет, и убегаете.

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60 комментариев
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Rudolf Cunningham

16

Люди без смартфонов и принтеров, я так понимаю, могут пройти в очередь на оплату штрафа?

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Антон Шпякин

Rudolf
4
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Пётр Дерябин

Антон
16

Кто-нибудь уже пробовал туда DROP TABLE прописывать?

Ответить

Искусственный Макс

Антон
5

СМС пиздец как выглядет. У некоторых даже в 1 смс не вместится, чувствую

Ответить

SuxoiKorm

Искусственный
4

Спасибо что не заставляют писать кем выдано

Ответить

Роман Чубар

Rudolf
0

Там вроде можно ещё будет в колл-центр позвонить, тож выпишут пропуск как-то)

Ответить

Имя Фамилия

Rudolf
–1

Нет, просто нельзя выходить. Никогда.

Ответить

Станислав Назаров

9

Все патрульные Москвы. 

Ответить

Валдис Балодис

2

Интересно как с этим будут жить граждане без компьютерной грамотности

Ответить

Поменял Никнейм

Валдис
7

Пора подтянуть как бы, самое время

Ответить

Валдис Балодис

Поменял
5

Нельзя пойти на курсы, ведь ты не можешь распечатать пропуск

Ответить

Vladimir Medvedev

Валдис
1

Тогда онлайн!

Ответить

Sergey Grigor'ev

Vladimir
1

А что такое "онлайн"?? И где его найти?

Ответить

Rudolf

Sergey
3

Кто такой этот ваш онлайн нахуй?

Ответить

Solid Light

Валдис
3

Тебе придется тяжело, раз ты не смог прочитать, что пропуск можно оформить по телефону

Ответить

Валдис Балодис

Solid
1

Хитрый автор решил дополнить эту информацию после того как я выставлю себя глупцом перед тобой.

Ответить

Artem Puchkov

Solid
0

Даже интересно сколько будешь ожидать на линии чтобы выйти из дома

Ответить

Сергей Васильев

4

Моя реакция на эту хуйню примерно такая...

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
1

Я сделал свой первый мем, пожалуйста лайкайте и смейтесь.

Ответить

Аналитический Артем

Сергей
0

Не смешно, но за старания лойс. А то пролистал все комменты и ни одной годной шутёхи, даже расстроился

Ответить

Простой украинец

Аналитический
1

ТЖ не выдали цифровое разрешение на смешные шутки

Ответить

Сергей Васильев

Аналитический
0

Это не шутка

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
–1

Хотя мне похуй.

Ответить

Леонид Федотов

4

Вы нарушили режим САМОизоляции

Маразм крепчал

Ответить

Андрей Рядькин

0

такую систему реально было быстро поднять или к этому давно готовились?

Ответить

Поменял Никнейм

Андрей
8

Реально, но работать будет сам понимаешь как

Ответить

Андрей Рядькин

Поменял
5

как часы 

Ответить

Папуша

Андрей
5

Судного дня

Ответить

Атомный кофе

Андрей
0

швейцарские

Ответить

Stan Majors

Андрей
2

Да

Ответить

Иван Иванов

–4

Слышал, что вокруг Кремля устанавливают защитные столбы. К чему Москва готовится?

Ответить

Атомный кофе

Иван
9

К набегу половцев

Ответить

Романелло Кивогенс

0

Ну, по традиции:
https://tjournal.ru/news/153293-putin-v-blizhayshie-chasy-vystupit-s-obrashcheniem-k-rossiyanam-iz-za-koronavirusa?comment=3217940

Ответить

CommentBot

Романелло
8
Ответить

Владислав Сурков

2

теперь то можно? 

Ответить

Владислав Сурков

Владислав
0

https://uslugi.mosreg.ru/services/21158/testing 

Ответить

Александр Марков

Владислав
0

И кому от этого станет лучше?

Ответить

Перспективный меч

1

Молодой человек, у вас заголовок

Ответить

Поменял Никнейм

Перспективный
0

Какой большой!

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

1

Продолжайте свой путь и не забудьте оплатить новые нологи 

Ответить

Меглин

1

Пропуск нужен для любого транспорта — мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.

А велосипед?

Ответить

Dolck Poller

Меглин
0

А самокат?

Ответить

Max Berezin

Dolck
0

А ролики?

Ответить

Dra

Max
0

А телепорт?

Ответить

Сергей Махалов

1

ВЫ НАРУШИЛИ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ

плотите штраф

Ответить

Имя Фамилия

1

Уже вырисовывается небольшое гетто. Потом введут карточки сколько раз в магазин можно сходить. И далее по списку

Ответить

Просто Тимуррр

1

Самоизоляция - это когда я сам решаю не выходить из дома. Если запрещают выходить - это просто изоляция. Домашний арест нихуя не называется самоарест. Так вот если это изоляция, на основании чего она если режима ЧС нет? Есть тут хоть один юрист? Нельзя просто ни с хуя выписать штраф если законом не запрещено выходить из дома.

Ответить

Artyom Zakharov

Просто
0
Ответить

Dra

Просто
0

Если нарушили самоизоляцию, пожалуйста, пройдите на самоарест и уплатите самоштраф.

Ответить

Евгений Мартынов

1

Московские власти обещают, что по окончании карантинных мер информация о выданных пропусках будет уничтожена.  

Ответить

Мистер Блондин

0

Продам дождевик Яндекс.Еды
70 000 руб. Самовывоз. Москва

Ответить

Владислав Сурков

Мистер
1

пффф https://tjournal.ru/topkek/157008-ideya-dlya-biznesa-karshering-termosumok

Ответить

Мистер Блондин

Владислав
1

круто, не видел
ставлю класс

Ответить

Дружеский утюг

0

Всё в порядке, оплатите штраф и продолжайте свой путь

Ответить

Прочий алмаз

0

Ну ля. И где его брать? Это приложение или что? 

Ответить

Artyom Zakharov

0

Продажи этих пропусков по-любому будут осуществляться, найдутся желающие организовать заработок на данной теме. Где купить?

Ответить

Кредитный мангал

0

Ничего, главное сплотиться вокруг лидера в эти тяжёлые времена, которые наступили по вине этого самого лидера.

Ответить

Алексей Крот

0

Это касается только транспорта? Пешком ходить можно будет без пропусков?

Ответить

Женя Кузьмин

Алексей
0

да

Ответить

Комментарий удален

No Name

0

Плоти нолог... и штраф

Ответить
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