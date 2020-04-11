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Наличие такого пропуска будет обязательным для передвижения на личном и общественном транспорте.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении цифровых пропусков для передвижения по городу. С 15 апреля наличие такого пропуска будет обязательным для поездок на личном и общественном транспорте.
Пропуск нужен для любого транспорта — мотоцикла, скутера, автомобиля, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородного железнодорожного и наземного общественного транспорта. На официальном сайте мэра сразу появились подробности о том, как будет работать система. Некоторые подробности:
Теперь подробнее.
Пропуск — специальный код, состоящий из цифр и букв. Первые 4 знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки.
Всё-таки будет и QR-код: он нужен для того, что «сотрудники контролирующих органов» могли быстро проверить сведения.
Есть категория людей, кому пропуск не нужен — это военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца. Также пропуск не нужен детям до 14 лет.
С 13 апреля его можно будет сделать на сайте mos.ru, а также с помощью телефонного звонка или СМС. На сайте нужно будет найти раздел «Получение цифрового пропуска на передвижение по городу».
Пользователи должны указывать свои адреса, ФИО, данные паспорта и другую информацию. Московские власти обещают, что по окончании карантинных мер информация о выданных пропусках будет уничтожена.
Люди без смартфонов и принтеров, я так понимаю, могут пройти в очередь на оплату штрафа?
Искусственный Макс
СМС пиздец как выглядет. У некоторых даже в 1 смс не вместится, чувствую
Там вроде можно ещё будет в колл-центр позвонить, тож выпишут пропуск как-то)
Интересно как с этим будут жить граждане без компьютерной грамотности
Пора подтянуть как бы, самое время
Нельзя пойти на курсы, ведь ты не можешь распечатать пропуск
Тогда онлайн!
А что такое "онлайн"?? И где его найти?
Тебе придется тяжело, раз ты не смог прочитать, что пропуск можно оформить по телефону
Хитрый автор решил дополнить эту информацию после того как я выставлю себя глупцом перед тобой.
Моя реакция на эту хуйню примерно такая...
Я сделал свой первый мем, пожалуйста лайкайте и смейтесь.
Аналитический Артем
Не смешно, но за старания лойс. А то пролистал все комменты и ни одной годной шутёхи, даже расстроился
такую систему реально было быстро поднять или к этому давно готовились?
Реально, но работать будет сам понимаешь как
как часы
Слышал, что вокруг Кремля устанавливают защитные столбы. К чему Москва готовится?
теперь то можно?
Пропуск нужен для любого транспорта — мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.
А велосипед?
А самокат?
Уже вырисовывается небольшое гетто. Потом введут карточки сколько раз в магазин можно сходить. И далее по списку
Самоизоляция - это когда я сам решаю не выходить из дома. Если запрещают выходить - это просто изоляция. Домашний арест нихуя не называется самоарест. Так вот если это изоляция, на основании чего она если режима ЧС нет? Есть тут хоть один юрист? Нельзя просто ни с хуя выписать штраф если законом не запрещено выходить из дома.
Московские власти обещают, что по окончании карантинных мер информация о выданных пропусках будет уничтожена.
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