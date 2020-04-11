Цифровые пропуска в Москве, пробка из «скорых» в Химках, сотрудничество Apple и Google. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 11 апреля.
В закладки
Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 1667 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране достигло 13 584 человек. За весь период от Covid-19 умерли 106 жителей России.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 1,7 миллиона человек.
В России
Московскую клинику № 180 в Митине закрыли из-за того, что врачи заразились коронавирусом. Главврача перевели на ИВЛ;
Китай отправил в Россию группу медиков и оборудование, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса;
«Вектор» проведёт первые испытания вакцины от коронавируса на людях — есть список из 60 добровольцев;
Умер муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов — его госпитализировали с пневмонией, а первичный тест на коронавирус показал положительный результат;
Перед больницей в Химках образовалась пробка из машин скорой помощи. Оперштаб объяснил это резким увеличением потока пациентов;
На всех въездах в Москву появились наряды полицейских — они спрашивают причину поездки;
Для любых поездок по Москве и Подмосковью на личном и общественном транспорте с 15 апреля вводят цифровые пропуска.
В мире
Apple и Google запустят систему отслеживания контактов с больными коронавирусом для iOS и Android;
Власти США подготовили санкции для стран, которые «отказываются или безосновательно откладывают возврат своих граждан, подданных или резидентов из США во время пандемии»;
Burning Man-2020 отменили — фестиваль проведут в онлайн-формате;
В США от коронавируса умерли 18 860 человек — по этому показателю страна обошла Италию.
Бонус: просто золотистый ретривер Винни, который очень любит почтальона, который каждый день приносит почту.