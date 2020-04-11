Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Женя Кузьмин
923

Цифровые пропуска в Москве, пробка из «скорых» в Химках, сотрудничество Apple и Google. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 11 апреля.

5 комментариев
В закладки

Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 1667 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране достигло 13 584 человек. За весь период от Covid-19 умерли 106 жителей России.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 1,7 миллиона человек.

В России

  • Московскую клинику № 180 в Митине закрыли из-за того, что врачи заразились коронавирусом. Главврача перевели на ИВЛ;
  • Китай отправил в Россию группу медиков и оборудование, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса;
  • «Вектор» проведёт первые испытания вакцины от коронавируса на людях — есть список из 60 добровольцев;
  • Умер муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов — его госпитализировали с пневмонией, а первичный тест на коронавирус показал положительный результат;
  • Перед больницей в Химках образовалась пробка из машин скорой помощи. Оперштаб объяснил это резким увеличением потока пациентов;
  • На всех въездах в Москву появились наряды полицейских — они спрашивают причину поездки;
  • Для любых поездок по Москве и Подмосковью на личном и общественном транспорте с 15 апреля вводят цифровые пропуска.

В мире

  • Apple и Google запустят систему отслеживания контактов с больными коронавирусом для iOS и Android;
  • Власти США подготовили санкции для стран, которые «отказываются или безосновательно откладывают возврат своих граждан, подданных или резидентов из США во время пандемии»;
  • Burning Man-2020 отменили — фестиваль проведут в онлайн-формате;
  • В США от коронавируса умерли 18 860 человек — по этому показателю страна обошла Италию.

Бонус: просто золотистый ретривер Винни, который очень любит почтальона, который каждый день приносит почту.

#covidtoday #дайджест #covid19

Новости
Подписан
Отписаться
У погибших в Крыму дельфинов нашли превышение предельно допустимой концентрации ртути в 550 раз
Экологи крымской общественной организации "Безмятежное море", занимающиеся спасением выбросившихся на берег дельфинов, опубликовали результаты токсикологических исследований внутренних органов. Анализ был проведен методом масс-спектрометрии на базе центра "Спектрометрия и хроматография" Института биологии южных море. Зафиксировано колоссальное…
1
8
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Женя Кузьмин", "author_type": "editor", "tags": ["\u0434\u0430\u0439\u0434\u0436\u0435\u0441\u0442","covidtoday","covid19"], "comments": 5, "likes": 8, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 158354, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 11 Apr 2020 21:33:45 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Работа в Gamedev-индустрии
Подпишитесь на уведомления по почте или в Telegram, чтобы не пропустить вакансии
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Илья Утёнков

6

В США кошмарная ситуация, хотелось бы разбор или дайджест новостей. Что там у них происходит, какие меры, реакция людей.

Ответить

allah213

Илья
5
Ответить

Это не шутки

Илья
2

Мне кажется лучше делать разборы не кошмарных ситуаций, там все ясно - поздно отреагировавшие на угрозу власти, - а разбирать истории успешной борьбы с коронавирусом: Южная Корея, Германия. Такие истории разнообразит повестку и дают примеры правильного отношения к угрозе массового заражения

Ответить

Андрей Рядькин

Илья
0

Вот тут чутка есть про США, восток и запад

Ответить

Эстетический дым

0
Ответить

Комментарий удален

Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Рогозин обвинил NASA и SpaceX в демпинге, из-за которого Роскосмосу пришлось на 30% снизить цены запусков
По мнению Рогозина, США давно проводят политику «вытеснения России с рынка».
168
Дизайн и архитектура
Крупнейшие города России наглядно
Нарисовал инфографику, наглядно показывающую размеры крупнейших городов России.
175
Истории
«Пациент с тобой разговаривает, а легких у него уже нет»
Врач из Филатовской — о больных коронавирусом и сменах без перерыва
311
Популярное за три дня
Животные
Так передвигается морская звезда
5
Дизайн и архитектура
Крупнейшие города России наглядно
Нарисовал инфографику, наглядно показывающую размеры крупнейших городов России.
175
Интернет
Справились с печенегами — победим и заразу коронавирусную
Как рунет отреагировал на дистанционное совещание по пандемии в России и речь Путина про половцев и печенегов, терзавших страну.
70
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Давид Гобронидзе

Для любых поездок по Москве и…

Michael Shultz

Для любых поездок по Москве и…

ouxen

Десять советов, как пережить…

Sergey Pal

Крупнейшие города России наглядно

Тимур Петров

Десять советов, как пережить…

Олег Крылов

Запись в подсайте Twitter

Michael Shultz

Для любых поездок по Москве и…

ouxen

Десять советов, как пережить…

Ваня Погост

В штате Нью-Йорк начали рыть…

ouxen

Десять советов, как пережить…

Митя Простомолотов

У погибших в Крыму дельфинов…

Олег Ивахнов

Десять советов, как пережить…

Миржан Досымбаев

1000 км по ЕВРОПЕ на велосипеде

Даниил Масленников

Десять советов, как пережить…

ouxen

Десять советов, как пережить…

Олег Ивахнов

Десять советов, как пережить…

# realfiddy

Запись в подсайте Twitter

Тимур Петров

Десять советов, как пережить…

Павел Мусатов

Пока нет футбола, будем…