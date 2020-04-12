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Женя Кузьмин
11 285

В России зафиксировали 2186 новых случаев заболевания Covid-19. За сутки умерли 24 человека Материал редакции

Всего случаев заболевания — 15 770. Выздоровевших за сутки — 246 человек.

90 комментариев
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Число случаев заболевания коронавирусом нового типа выросло в России до 15 770, сообщил оперштаб. За сутки подтвердили заражение у 2186 человек, умерли — 12. Общее количество умерших в России достигло 130 человек. В то же время оперштаб отчитался о 246 выздоровевших за сутки.

Новые случаи зафиксировали в 52 регионах. Распределение заразившихся по регионам:

В отчёте Роспортребнадзор отчитался о том, что в России каждый день проводятся 100 тысяч тестов на коронавирус. Оперштаб Москвы отдельно поделился динамикой заболевания в столице.

#новости #covid19

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90 комментариев
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Позитивный Гоша

31

Ещё б узнать, сколько вылечились, а потом следом умерло

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Привлекательный рубин

Позитивный
7

*картинка с белым текстом на черном фоне и смешной музыкой*

Ответить

Paster Nak

Привлекательный
4

*картинка с черными людьми в нарядной одежде и танцевальной музыкой*

Ответить

Marina Zakharin

Позитивный
1

«93-летняя бабуля» 
Тебе норм желтить? 

Ответить

Позитивный Гоша

Marina
0

Тебе норм душнить?

Ответить

Артём Мазанов

22

Опять же, Коми в топ-5 по зараженным в стране, но второй день её нет в статистике. Хз почему так, у них тесты закончились? Ну не может, как мне кажется, резко прекратиться число новых заражений в регионе, где уже очаг.

Ответить

Харитон Стиб

Артём
3

Два теста же нужно, чтобы официально поставили диагноз. А делаются тесты не сразу, вот и "размызывается" статистика. Скорее всего спецом так делают.

Ответить

Роман Боронин

Харитон
0

Получается что таким образом мы получаем информацию 2-7 дневной давности. Так как столько времени уходит на перепроверку. И зараза коронавирусная не так быстро распространяется по регионам.

Ответить

Александр Мирошников

Роман
0

Если не дольше. Я вернулся из Швеции, мазки взяли на 10-ый день, результат сообщили на 17-ый день.

Ответить

Артём Мазанов

Артём
1

Оперштаб вчера конечно говорил, что у них все пациенты под наблюдением (https://tass.ru/obschestvo/8221911). Но это странно 

Ответить

Audrey Donya

Артём
–1

Тесты были уволены, или утонули

Ответить

Муги

Артём
0

тоже уже второй день понять не могу, что за чудо библейских масштабов сотворили в Коми, что за 10.04 они были третьими по новым заразившимся после мск и области, а теперь уже второй день там никто не заражается.

Ответить

Андрей Рядькин

Артём
0

Ты че лодку качаешь?

Ответить

Alex Slobodskikh

Артём
0

Новый министр здавоохранения эффективным оказался, сразу результат дал

Ответить

Антон Пострунин

Артём
–1

Просто представь, что они в один день решили всех подозрительных людей проверить, а в последующие дни даже проверять особо некого. 

Ответить

Evgeniy Mishurov

13

Еще одного месяца карантина моя семья не переживет

Ответить

Кирилл 1

Evgeniy
10

Я знаю, что всем пофиг, но, кажется, как минимум май тоже весь будет на карантине. И это будет обозначать тотальный капец для многих семей РФ, рост кол-ва преступлений и тп

Ответить

Дима Вагабов

Кирилл
11

я думаю количество тп наоборот, сокращаться должно

Ответить

progeras

Дима
1

Благодаря свободному времени, которое можно потратить на самообразование?

Ответить

Личный яд

progeras
2

Не, мужья не смогут больше этого терпеть

Ответить

Кирилл 1

Дима
–3

Если верить тем математическим моделям распространения вируса на улице, то с вероятностью 99% переболеет каждый человек на планете, если он контактирует хотя бы с 1-2 людьми за день. Другой вопрос, что у многих вирус проходит бессимптомно и в больницу эти люди не попадут.
А сколько надо времени, чтобы переболело 100+ млн человек чисто в РФ? У общества должен выработаться иммунитет к заболеванию, чтобы распространение начало замедляться, а до этого ещё далеко, как мне кажется.
С Уважением, мамкин эксперт.
P.S.: только спустя минут 5 дошло почему вы про тп написали)

Ответить

Романелло Кивогенс

Кирилл
2

Если верить тем математическим моделям распространения вируса на улице, то с вероятностью 99% переболеет каждый человек на планете, если он контактирует хотя бы с 1-2 людьми за день. Другой вопрос, что у многих вирус проходит бессимптомно и в больницу эти люди не попадут.

Не уверен, что его легко подхватить на улице, если кто-то не чихает тебе в лицо. Подозреваю, что основная часть заражалась через близкий контакт (рукопожатие, объятия, общие вещи, товары в магазинах, поручни в общественном транспорте и т.д.). 

И да, нам бы сейчас выиграть время до появления вакцины. После неё прежние математические модели уже не понадобятся.

Ответить

Evgeniy Mishurov

Кирилл
–1

А я по миру пойду. Жена, 2хмесячный ребенок, съемная квартира и на работе выплата 2/3 от оклада, учитывая, что ползарплаты это премия

Ответить

Владимир Василенко

Evgeniy
2

Живём в России в 2020 году.
Нет собственной квартиры, рожаем ребенка.
Логично
________
Евгений уже влепил минус, вы не обижайтесь на меня, я говорю как есть

Ответить

Максим Чистов

Владимир
–3

Детородный возраст не будет ждать пока ты на хату накопишь

Ответить

Владимир

Максим
3

Норм, уже и причину нашли - детородный возраст

Ответить

Мучительный

Максим
1

Значит не рожай, если не сможешь. 
Или рожай и не жалуйся.

Ответить

Кирилл 1

Evgeniy
0

Сочувствую.
Попробуйте не терять время зря (если так оно и есть) и попробовать развиваться в ИТ технологиях. Всё равно вариантов больше пока что нет.

Ответить

Evgeniy Mishurov

Кирилл
10

Да, сейчас пока дома сижу, рассматриваю различные варианты. Родители в 90х нас 6 человек воспитали, с одним уж и я справлюсь в кризис.

Ответить

Кирилл 1

Evgeniy
3

Искренне надеюсь, что всё у вас будет хорошо)

Ответить

Валерий Александров

Evgeniy
0

Попробуй договориться с арендодателем, шоб на время карантина половину платить. У меня двум знакомым так сделали. 

Ответить

Дмитрий Титов

8

Заебись мы бесполезно проебали 2 недели в полукарантине из за ебанько принимающих решения. Либо все сидят железно либо нахуй это все надо. У меня уже жопа квадратная, 800-1000 шагов в сутки это очень плохо, скоро начнутся проблемы с ЖКТ, осанкой и башкой. А ещё у меня бомбеж начинается, уууу сука.

Ответить

VOLOJAH

Дмитрий
0

У меня жопа уже неделю как разрывается, потому что я выйти на велике не могу прокатиться. Снег растаял, парк уже оттаял, а я всё сижу дома и не могу сезон пойти открыть. Вышел один раз, так меня через минуту остановили полицаи с вопросом «ГДЕ ЖИВЕТЕ?», не представившись, не поздоровавшись, но при этом, конечно же, спросили документы, и цель моего пребывания на улице.

(С ними ещё был охуенный диалог в стиле «нам сказали - мы делаем», а на вопрос о том, не волнует ли их незаконность выписываемых штрафов, они ответили «так все уже законно, президент поправки принял. Если вам не нравится, можете ему в приемную написать и задать все интересующие вас вопросы». А, ну и вишенка на торте, это то, что так отреагировал мужчина полицейский. Женщина-полицейский, которая подошла первой, в ответ на эти вопросы просто сказала «так, все, мне надоела эта наглость, я просто сейчас наряд вызову и все»)

И при этом, когда я раз в несколько дней выхожу в ближайший магазин, вижу овердохуя людей, которые тупо по улице идут и пивасик попивают.

Меня дико взъебала эта несправедливость.

Ответить

Мистер Блондин

VOLOJAH
0

Уже думаю вот такую хуйню собрать 

Можно ли собрать велотренажер своими руками из…
Данная статья описывает, как сделать велотренажер из старого велосипеда своими руками…
prostofitness.com
Ответить

VOLOJAH

Мистер
0

Чувак, если бы у меня был обычный лисапед, мне бы этот гайд, может, и помог бы. Но у меня велик другого плана, я на нем трючки делаю)

Ответить

Андрей Стаховский

7

На спад пошло, говорили они вчера...

Ответить

Александр Рыскалов

Андрей
–2

Это ещё и сроки результатов тесто. Плюс они ещё кривые у России. 

Ответить

Кирилл Ковалёв

Андрей
–2

То что число заболевших растет не в геометрии уже прогресс. Хотя это может быть вызвано всего лишь ограниченным количеством тестов.

Ответить

Егор Музыка

Кирилл
1

Геометрическая, это немного другое)

Ответить

Поверхностный щит

5

Это зараза, слава Аллаху, у нас не распространяется 

Ответить

Александр Рыскалов

Поверхностный
1

В Чечне ? Может просто не проверяют или терпят ? 

Ответить

Поверхностный щит

Александр
2

Неужели ты забыл

Ответить

Sancobot

Александр
0

Жаль

Ответить

Andrey Karpov

5

Статистика не радует. Этой заразы не видно, наступает тепло и кажется, что на улице безопасно. А на самом деле нет (

Ответить

Stan Majors

5
Ответить

Мучительный месяц

Stan
–1

Бля, где купить, дай ссылку, куплю на память о 2020 году.

Ответить

Маргарита Шифрина

3

Мне одной кажется, что статистику новых заболевших в Питере ставят с потолка? С таким количеством туристов на столько отставать от Москвы? Они вообще тестируют, или предпочитают говорить начальникам, что все здоровы?.. и вообще числа повторяются... подозрительно это...

Ответить

Audrey Donya

Маргарита
5
Ответить

Владимир Василенко

Маргарита
2

Не одной

Ответить

Andrey

Маргарита
0

Питер - город одной национальности туризма, китайской. А им давно запретили въезд, вроде еще в феврале-марте, так что мне, как живущему в Питере, немного верится в то, что у нас цифры гораздо ниже Москвы, но разница начинает удивлять, да

Ответить

Владимир Василенко

4

Русские вперёд
Русские вперёд

Ответить

Сергей Воробьёв

3

Ебать как долго они добавляли в статистику Забайкальский край! 5 апреля в Заб. крае появился пациент и в течение этого времени добавилось еще 3 шт, но опубликовали Заб. край только 12 апреля, пиздец! Представьте как долго они публикую инфу =( 

Ответить

Евгений Мартюхин

Сергей
0

Так же поражаюсь этим фактом)

Ответить

Интенсивный утюг

Евгений
0

То же?

Ответить

Alex Macher

Сергей
0

Перепроверяют всех, причем в других лабах. Первые тесты делают местные, а дальше в Новосибирск или Москву отправляют.

Ответить

Sancobot

1

Че, когда там пик уже?

Ответить

Александр Асадчих

Sancobot
4

Собянин вещал, что мы пока у подножия.

Ответить

Artem Kondratev

Sancobot
0

Пока не пройдем - не узнаем.

Ответить

Повседневный утюг

Sancobot
0

Думаю что за 80% популяции не пойдет

Ответить

Андрей Коноферчук

2

в Новосибирске штаб говорит, что ещё 10 нашли за день, но в списке нет. Как так?

Ответить

Поверхностный щит

Андрей
0

Региональные штабы общаются с центром по почте 

Ответить

Андрей Коноферчук

Поверхностный
0

Так в Новосибирске ещё информация в 9 утра появилась, то есть в 5 по мск. У них голубиная почта что ли?

Ответить

Евгений Большаков

Андрей
0

данные публикуют по состоянию на ~21:00 предыдущего дня.
сегодня данные на 21:00 11.04.2020

Ответить

Андрей Коноферчук

Евгений
0

В смысле? Так раньше все так же утром оперштаб Сибири публиковал данные, которые потом уже днём сходились с цифрами , которые публикует Москва. Что изменилось за один день?

Ответить

Евгений

Андрей
0

на стопкоронавирус есть презентация, во вчерашней указано, что данные по России на 22:00 10 апреля (4 страница). И так каждый день. 
Может сейчас местный оперштаб опоздал вчера передать данные...

https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/ai/html/3…
https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/ai/html/3/attach/2020-04-11_coronavirus_government_report-1…
xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai
Ответить

Валерий Корзенников

Андрей
0

Панику не наводят, + мощнейший центр вирусологии который вакцину сейчас делает в Кольцово, на этапе завершения тестирования препаратов, короче я думаю в совокупности не с проста. Но кол-во людей на улице удручает

Ответить

Андрей Коноферчук

Валерий
0

Да, у нас вообще никаких мер не принимается, и судя по информации, пошло локальное заражение, а не завозы. Автобусы полные, люди ходят, делают шашлындос. Говорят даже, что Травников разрешил посетить церковь на Пасху , но я не знаю точно, правда нет.

Ответить

Grigory Amelchenko

Андрей
0

Призвал не ходить, но пообещал не наказывать. Соломоново решение. мля...

Ответить

Евгений Мартюхин

Андрей
0

Через два дня в общей статистике появятся

Ответить

arthurbor

2

Нет Новосибирской области, хотя было +10 за день

Ответить

Повседневный утюг

0

Удвоилось за пять дней. К концу апреля будет тыщ под 150-200 небось будет.

Ответить

Владимир Василенко

Повседневный
5

Нет, не будет, Владимир Путин запретил такие цифры

Ответить

George Weiler

1

Блэт

Ответить

Егор Музыка

1

Слишком красивый график! Как будто данные моделируют. Я так диплом писал по экономике в 2007)))

Ответить

x mst

0

И когда можно будет считать, что мы достигли пика эпидемии?

Ответить

Miku Hatsune

x
0

Когда в день будет не 12 смертей, а 400-500

Ответить

x mst

Miku
0

Цифра 400-500 с потолка взята? Что можно считать пиком эпидемии, вот серьёзно?

Ответить

Alex Macher

x
5

На пике нет существенного роста в теченее 7-10 дней, потом начинается спад.

Ответить

Николай Иноземцев

x
0

Нету адекватных прогнозов, все ограничения реакционные

Ответить

xion_xion

0

Пошла щебёнка

Ответить

Егор Музыка

0

Снова Новосибирска нет в статистике!? Странные дела

Ответить

Фейхтвангер

0

Так 24 или 12?

Ответить

Alex Macher

Фейхтвангер
0

Забыли обновить цифры в своей заготовке, с кем не бывает

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

0
Ответить

George Jejeya

0

Каждый раз, когда читаю про коронавирус «нового типа», всё время кажется, что это ещё какой-то открыли.

Ответить

VOLOJAH

George
0

«...уже-не-очень-то-и-новый тип...»

Ответить

Мистер Блондин

0

А с Уфой то что? 

Ответить

Процессуальный Женя

0

Боюсь Уфа скоро ворвётся в топы, когда результаты по РКБ станут известны

Ответить

Eldar

Процессуальный
0

Ну там ситуация не очень страшная, если их всех вовремя изолировали в больнице.

Ответить

hyposlasher

0

Так заболевших или просто заражённых?

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