Прямой эфир
Всего случаев заболевания — 15 770. Выздоровевших за сутки — 246 человек.
Число случаев заболевания коронавирусом нового типа выросло в России до 15 770, сообщил оперштаб. За сутки подтвердили заражение у 2186 человек, умерли — 12. Общее количество умерших в России достигло 130 человек. В то же время оперштаб отчитался о 246 выздоровевших за сутки.
Новые случаи зафиксировали в 52 регионах. Распределение заразившихся по регионам:
В отчёте Роспортребнадзор отчитался о том, что в России каждый день проводятся 100 тысяч тестов на коронавирус. Оперштаб Москвы отдельно поделился динамикой заболевания в столице.
Привлекательный рубин
*картинка с белым текстом на черном фоне и смешной музыкой*
*картинка с черными людьми в нарядной одежде и танцевальной музыкой*
«93-летняя бабуля»
Тебе норм желтить?
Опять же, Коми в топ-5 по зараженным в стране, но второй день её нет в статистике. Хз почему так, у них тесты закончились? Ну не может, как мне кажется, резко прекратиться число новых заражений в регионе, где уже очаг.
Два теста же нужно, чтобы официально поставили диагноз. А делаются тесты не сразу, вот и "размызывается" статистика. Скорее всего спецом так делают.
Получается что таким образом мы получаем информацию 2-7 дневной давности. Так как столько времени уходит на перепроверку. И зараза коронавирусная не так быстро распространяется по регионам.
Если не дольше. Я вернулся из Швеции, мазки взяли на 10-ый день, результат сообщили на 17-ый день.
Оперштаб вчера конечно говорил, что у них все пациенты под наблюдением (https://tass.ru/obschestvo/8221911). Но это странно
Новый министр здавоохранения эффективным оказался, сразу результат дал
Просто представь, что они в один день решили всех подозрительных людей проверить, а в последующие дни даже проверять особо некого.
Еще одного месяца карантина моя семья не переживет
я думаю количество тп наоборот, сокращаться должно
Если верить тем математическим моделям распространения вируса на улице, то с вероятностью 99% переболеет каждый человек на планете, если он контактирует хотя бы с 1-2 людьми за день. Другой вопрос, что у многих вирус проходит бессимптомно и в больницу эти люди не попадут.
А сколько надо времени, чтобы переболело 100+ млн человек чисто в РФ? У общества должен выработаться иммунитет к заболеванию, чтобы распространение начало замедляться, а до этого ещё далеко, как мне кажется.
С Уважением, мамкин эксперт.
P.S.: только спустя минут 5 дошло почему вы про тп написали)
Если верить тем математическим моделям распространения вируса на улице, то с вероятностью 99% переболеет каждый человек на планете, если он контактирует хотя бы с 1-2 людьми за день. Другой вопрос, что у многих вирус проходит бессимптомно и в больницу эти люди не попадут.
Не уверен, что его легко подхватить на улице, если кто-то не чихает тебе в лицо. Подозреваю, что основная часть заражалась через близкий контакт (рукопожатие, объятия, общие вещи, товары в магазинах, поручни в общественном транспорте и т.д.).
И да, нам бы сейчас выиграть время до появления вакцины. После неё прежние математические модели уже не понадобятся.
А я по миру пойду. Жена, 2хмесячный ребенок, съемная квартира и на работе выплата 2/3 от оклада, учитывая, что ползарплаты это премия
Живём в России в 2020 году.
Нет собственной квартиры, рожаем ребенка.
Логично
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Евгений уже влепил минус, вы не обижайтесь на меня, я говорю как есть
Детородный возраст не будет ждать пока ты на хату накопишь
Да, сейчас пока дома сижу, рассматриваю различные варианты. Родители в 90х нас 6 человек воспитали, с одним уж и я справлюсь в кризис.
Попробуй договориться с арендодателем, шоб на время карантина половину платить. У меня двум знакомым так сделали.
Заебись мы бесполезно проебали 2 недели в полукарантине из за ебанько принимающих решения. Либо все сидят железно либо нахуй это все надо. У меня уже жопа квадратная, 800-1000 шагов в сутки это очень плохо, скоро начнутся проблемы с ЖКТ, осанкой и башкой. А ещё у меня бомбеж начинается, уууу сука.
У меня жопа уже неделю как разрывается, потому что я выйти на велике не могу прокатиться. Снег растаял, парк уже оттаял, а я всё сижу дома и не могу сезон пойти открыть. Вышел один раз, так меня через минуту остановили полицаи с вопросом «ГДЕ ЖИВЕТЕ?», не представившись, не поздоровавшись, но при этом, конечно же, спросили документы, и цель моего пребывания на улице.
(С ними ещё был охуенный диалог в стиле «нам сказали - мы делаем», а на вопрос о том, не волнует ли их незаконность выписываемых штрафов, они ответили «так все уже законно, президент поправки принял. Если вам не нравится, можете ему в приемную написать и задать все интересующие вас вопросы». А, ну и вишенка на торте, это то, что так отреагировал мужчина полицейский. Женщина-полицейский, которая подошла первой, в ответ на эти вопросы просто сказала «так, все, мне надоела эта наглость, я просто сейчас наряд вызову и все»)
И при этом, когда я раз в несколько дней выхожу в ближайший магазин, вижу овердохуя людей, которые тупо по улице идут и пивасик попивают.
Меня дико взъебала эта несправедливость.
Уже думаю вот такую хуйню собрать
На спад пошло, говорили они вчера...
Это ещё и сроки результатов тесто. Плюс они ещё кривые у России.
То что число заболевших растет не в геометрии уже прогресс. Хотя это может быть вызвано всего лишь ограниченным количеством тестов.
В Чечне ? Может просто не проверяют или терпят ?
Статистика не радует. Этой заразы не видно, наступает тепло и кажется, что на улице безопасно. А на самом деле нет (
Мне одной кажется, что статистику новых заболевших в Питере ставят с потолка? С таким количеством туристов на столько отставать от Москвы? Они вообще тестируют, или предпочитают говорить начальникам, что все здоровы?.. и вообще числа повторяются... подозрительно это...
Ебать как долго они добавляли в статистику Забайкальский край! 5 апреля в Заб. крае появился пациент и в течение этого времени добавилось еще 3 шт, но опубликовали Заб. край только 12 апреля, пиздец! Представьте как долго они публикую инфу =(
Так же поражаюсь этим фактом)
Перепроверяют всех, причем в других лабах. Первые тесты делают местные, а дальше в Новосибирск или Москву отправляют.
Че, когда там пик уже?
в Новосибирске штаб говорит, что ещё 10 нашли за день, но в списке нет. Как так?
Поверхностный щит
Региональные штабы общаются с центром по почте
Так в Новосибирске ещё информация в 9 утра появилась, то есть в 5 по мск. У них голубиная почта что ли?
данные публикуют по состоянию на ~21:00 предыдущего дня.
сегодня данные на 21:00 11.04.2020
В смысле? Так раньше все так же утром оперштаб Сибири публиковал данные, которые потом уже днём сходились с цифрами , которые публикует Москва. Что изменилось за один день?
на стопкоронавирус есть презентация, во вчерашней указано, что данные по России на 22:00 10 апреля (4 страница). И так каждый день.
Может сейчас местный оперштаб опоздал вчера передать данные...
Панику не наводят, + мощнейший центр вирусологии который вакцину сейчас делает в Кольцово, на этапе завершения тестирования препаратов, короче я думаю в совокупности не с проста. Но кол-во людей на улице удручает
Да, у нас вообще никаких мер не принимается, и судя по информации, пошло локальное заражение, а не завозы. Автобусы полные, люди ходят, делают шашлындос. Говорят даже, что Травников разрешил посетить церковь на Пасху , но я не знаю точно, правда нет.
Призвал не ходить, но пообещал не наказывать. Соломоново решение. мля...
Слишком красивый график! Как будто данные моделируют. Я так диплом писал по экономике в 2007)))
И когда можно будет считать, что мы достигли пика эпидемии?
Когда в день будет не 12 смертей, а 400-500
На пике нет существенного роста в теченее 7-10 дней, потом начинается спад.
Так 24 или 12?
Каждый раз, когда читаю про коронавирус «нового типа», всё время кажется, что это ещё какой-то открыли.
Ну там ситуация не очень страшная, если их всех вовремя изолировали в больнице.