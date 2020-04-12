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Женя Кузьмин
2600

Власти Ульяновска попросили не связывать высадку 1488 кустарников в городе с празднованием дня Победы Материал редакции

Почему именно 1488 кустарников — в администрации не уточняют.

39 комментариев
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26 марта губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на совещании по вопросам благоустройства и озеленения объявил о высадке 1488 кустарников в течение года. Также речь шла о 184 цветниках и 100 тысяч тюльпанов к 9 мая.

9 апреля информацию повторили на сайте администрации города, добавив высказывание главы Ульяновска Сергея Панчина.

Озеленение городского пространства, устройство цветников и газонов – одно из направлений работы по благоустройству. В этом году две знаменательные на юбилейные даты: 150 лет со дня рождения В.И. Ленина и 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Мы должны хорошо подготовиться и достойно отметить эти даты.

В этом году на территории города планируем высадить порядка 1488 кустарников. К празднованию дня Победы в Великой Отечественной войне в городе расцветут 100 000 тюльпанов, высаженных осенью прошлого года.

Сергей Панчин
цитата по сайту администрации Ульяновска

Информация о 1488 кустарниках разошлась по соцсетях. Авторы «Настоящего Лентача» предположили, что озеленение хотели связать с 1418 днями Великой отечественной войны, но что-то пошло не так. О высадке кустарников написал в том числе пользователь TJ.

Сергей Д @sd0107
– Можно мы в этом году посадим 1500 кустарников? Идеально привязывается и к 150 годам Ленина и к 75 годам победы
– Нет, 1488 и ни кустарником больше
– Да блин, почему?
– )))
– А меньше? 1350?
– Нет, 1488 и ни кустарником меньше
– Да в чем прикол?
– )))
Belaruka1917 @Belaruka1
В Ульяновске решили высадить 1488 кустарников к 75-летию Победы. Об этом сообщается на сайте городской администрации. https://t.co/05YSaMzGGc
Разбираются. Потерпите. @Lndcalling
отмечать не бросим... https://t.co/uGIeB9xmp3
Денис Казанський @den_kazansky
В Ульяновске в часть 75-летия победы решили высадить 1488 кустарников.

Ахахаха https://t.co/UIwUkhDQPd

12 апреля администрация Ульяновска ответила на реакцию. На сайте подчеркнули, что число 1488 никак не связано с юбилеем Победы. И кустарники будут высаживать в течение всего весенне-летнего периода.

Пресс-релиз о благоустроительных мероприятиях, опубликованный на сайте администрации города Ульяновска 9 апреля, вызвал нездоровый ажиотаж и как следствие — ничем не обоснованные предположения. Вырванные данные из контекста получили вольную трактовку ряда недобросовестных представителей СМИ. Уже искаженную информацию растиражировали другие журналисты, блогеры, авторы пабликов в соцсетях. Попытки таким образом сделать «сенсацию» вызывают недоумение.

Ещё раз подчёркиваем - 1488 кустарников планируется высадить на территории Ульяновска в весенне-летний период текущего года в целях благоустройства города. Данная цифра никаким образом не связана с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.

цитата по сайту администрации Ульяновска

Почему именно 1488 кустарников — администрация Ульяновска не уточнила.

#новости #регионы

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39 комментариев
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Поверхностный щит

18

Бля, ну что за долбаебы

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Поверхностный щит

Поверхностный
6

Я надеялся, что это вброс аля панорама

Ответить

check-it-out

3

Ну если подумать, может сведя табличку закупок в сумме получилась эта цифра, то что поделать?

Мне кажется, что смеяться над цифрой 1488, это из серии видеть что-то особенное в ситуации, когда ты решаешь пример и видишь, что ответ 69, или 228. Или смеяться на фамилией Виет.

Ну да, забавная ситуация, но не более. Хотя Лентач и не такое раздувать умеет.

Ответить

Deepsdog

check-it-out
2

А а чём смех с Виет?

Ответить

check-it-out

Deepsdog
–1

Формулы Виета у восьмиклассников помню вызывало много ухмылок. Логично из-за созвучности, которая в пубертат весьма губительна.

Ответить

Сергей Сайганов

check-it-out
3

Та какая созвучность-то🤔

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ouxen

Сергей
0

и главное с чем

Ответить

Поверхностный щит

check-it-out
2

Понятнее не стало

Ответить

ouxen

check-it-out
0

табуированная тема, могут посадить за упоминание в любом контексте

Ответить

Curio Sity

3

1418 я бы еще понял - столько дней шла ВОВ

Ответить

Структурный браслет

Curio
1

Все именно так и подумали сначала, что ошиблись, и могли бы сказать мол да, мы опечатались извините.
Но они нет, стоят на своём.

Ответить

ouxen

Структурный
0

нет, я не подумал

Ответить

Мучительный месяц

Curio
0

Тоже вариант

Ответить

Евгений Никифоров

3

Если бы ещё 20 апреля об этом сообщили, было бы тотальное угаралово.

Ответить

subprocess.check_output

0

Объясните зумерку что означает 1488 
я как и половина россии знаю про это число следующее:

что то связано с нацистами, мб со скинхедами, что то типа полулегальное типа свастона или зиги. Но что именно - хз и гуглить всегда было лень (настрочить этот комент при этом не лень)

жду ответа, к минусам если что морально готов

Ответить

ouxen

subprocess.chec…
2

хорошая попытка, товарищ майор, выполнить план по посадкам за пропаганду нацизма и демонстрирования символики ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

Головной томагавк_два

subprocess.chec…
0
14/88
14/88 — сочетание чисел и слэша, часто употребляющееся нацистски настроенными пользователями в…
lurkmore.to
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Позитивный Гоша

1

26 марта. В мире объявлена пандемия. У России есть время время чтобы достойно встретить надвигающуюся угрозу. Глава Ульяновска:
- Так, у нас 150 лет назад родился Ленин, нужно подготовиться и хорошо отметить эту дату! Срочно закупайте кустарники!

Ответить

ouxen

Позитивный
0

есть время время чтобы подготовиться достойно отметить пандемию 

Ответить

Мистер Блондин

1

1488
кустарники не бросим 

Ответить

Ксайн

Мистер
0

Чувак, я зашёл сюда за этим комментом, но ты его испортил...

Ответить

Мистер Блондин

Ксайн
3

за русь
в комментах обосрусь(

Ответить

Намерен паук например

Мистер
0

*Сажать...

Ответить

ouxen

Намерен
0

на бутылку

Ответить

Мучительный месяц

1

Пиздец, они не могут просто написать что типа это опечатка, и должно быть 1388 или 1499 цветов. Наимите на работу Лихачева в пресс-секретари Ульяновска.

Ответить

Andre Macareno

Мучительный
0

Хочешь сказать, что в Ульяновске работают детсадовцы и нужны хотя бы школьники?

Ответить

Мучительный месяц

Andre
1

Меня как-то отругали, за использование устаревшей шутки.

Ответить

Andre Macareno

Мучительный
0

Да кто ж её после падения пейволла уже помнит-то

Ответить

Артур Логвинов

1

Какой праздник – такие и кустарники

Ответить

ouxen

Артур
0

со слезами на глазах

Ответить

Игнат Теремов

1

Власти Ульяновска попросили не связывать высадку 1488 кустарников в городе с празднованием дня Победы, а попросили связывать это с чистотой белой расы.

Ответить

Леонид Федотов

0

Серьезно, это инфоповод? Обсуждать цифру в новости которая похожа на лозунг националистов? Да просто выделили определенный бюджет, сколько в него поместилось по закупочной цене, вот отсюда и такая не круглая цифра

Ответить

Насущные Проблемы

Леонид
1

Всем было бы похуй на число, но администрация сама подбрасывает масла, комментируя данную ситуацию.

Ответить

Годов Юрий

0

Шифровка HH

Ответить

Алихан Бексеитов

0

такие: "Это не связанно с днем победы...это связанно с нацизмом. просто так как-то случайно даты сошлись" 

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Зиганул

Ответить

Yuri Miller

0

Отсылка к 14/88 и цветов тоже 88 00000 . Националисты. https://de.wikipedia.org/wiki/Fourteen_Words

Ответить

Ярослав Зайцев

0

От сердца к солнцу так сказать аминь

Ответить

ouxen

0

12 апреля администрация Ульяновска ответила на реакцию. На сайте подчеркнули, что число 1488 никак не связано с юбилеем Победы. И кустарники будут высаживать в течение всего весенне-летнего периода.

а ну тогда ладно, это меняет дело!

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