Озеленение городского пространства, устройство цветников и газонов – одно из направлений работы по благоустройству. В этом году две знаменательные на юбилейные даты: 150 лет со дня рождения В.И. Ленина и 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Мы должны хорошо подготовиться и достойно отметить эти даты.

В этом году на территории города планируем высадить порядка 1488 кустарников. К празднованию дня Победы в Великой Отечественной войне в городе расцветут 100 000 тюльпанов, высаженных осенью прошлого года.