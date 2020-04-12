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Почему именно 1488 кустарников — в администрации не уточняют.
26 марта губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на совещании по вопросам благоустройства и озеленения объявил о высадке 1488 кустарников в течение года. Также речь шла о 184 цветниках и 100 тысяч тюльпанов к 9 мая.
9 апреля информацию повторили на сайте администрации города, добавив высказывание главы Ульяновска Сергея Панчина.
Информация о 1488 кустарниках разошлась по соцсетях. Авторы «Настоящего Лентача» предположили, что озеленение хотели связать с 1418 днями Великой отечественной войны, но что-то пошло не так. О высадке кустарников написал в том числе пользователь TJ.
12 апреля администрация Ульяновска ответила на реакцию. На сайте подчеркнули, что число 1488 никак не связано с юбилеем Победы. И кустарники будут высаживать в течение всего весенне-летнего периода.
Почему именно 1488 кустарников — администрация Ульяновска не уточнила.
Ну если подумать, может сведя табличку закупок в сумме получилась эта цифра, то что поделать?
Мне кажется, что смеяться над цифрой 1488, это из серии видеть что-то особенное в ситуации, когда ты решаешь пример и видишь, что ответ 69, или 228. Или смеяться на фамилией Виет.
Ну да, забавная ситуация, но не более. Хотя Лентач и не такое раздувать умеет.
А а чём смех с Виет?
Формулы Виета у восьмиклассников помню вызывало много ухмылок. Логично из-за созвучности, которая в пубертат весьма губительна.
Та какая созвучность-то🤔
1418 я бы еще понял - столько дней шла ВОВ
Структурный браслет
Все именно так и подумали сначала, что ошиблись, и могли бы сказать мол да, мы опечатались извините.
Но они нет, стоят на своём.
Объясните зумерку что означает 1488
я как и половина россии знаю про это число следующее:
что то связано с нацистами, мб со скинхедами, что то типа полулегальное типа свастона или зиги. Но что именно - хз и гуглить всегда было лень (настрочить этот комент при этом не лень)
жду ответа, к минусам если что морально готов
хорошая попытка, товарищ майор, выполнить план по посадкам за пропаганду нацизма и демонстрирования символики ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Головной томагавк_два
1488
кустарники не бросим
Хочешь сказать, что в Ульяновске работают детсадовцы и нужны хотя бы школьники?
Мучительный месяц
Меня как-то отругали, за использование устаревшей шутки.
Какой праздник – такие и кустарники
Власти Ульяновска попросили не связывать высадку 1488 кустарников в городе с празднованием дня Победы, а попросили связывать это с чистотой белой расы.
Серьезно, это инфоповод? Обсуждать цифру в новости которая похожа на лозунг националистов? Да просто выделили определенный бюджет, сколько в него поместилось по закупочной цене, вот отсюда и такая не круглая цифра
Всем было бы похуй на число, но администрация сама подбрасывает масла, комментируя данную ситуацию.
такие: "Это не связанно с днем победы...это связанно с нацизмом. просто так как-то случайно даты сошлись"
Отсылка к 14/88 и цветов тоже 88 00000 . Националисты. https://de.wikipedia.org/wiki/Fourteen_Words
12 апреля администрация Ульяновска ответила на реакцию. На сайте подчеркнули, что число 1488 никак не связано с юбилеем Победы. И кустарники будут высаживать в течение всего весенне-летнего периода.
а ну тогда ладно, это меняет дело!