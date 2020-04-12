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Сергей Звезда
10 152

Солистка «АИГЕЛ» по заказу властей Нью-Йорка записала объявление о коронавирусе для русскоязычных жителей города Материал редакции

В обработке для соцсетей музыкантов звучит особенно постапокалиптично.

82 комментария
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​Обращение, но после обработки для инстаграма Айгель @aigelslv

Солистка российской группы «АИГЕЛ» Айгель Гайсина записала обращение к русскоязычным жителям Нью-Йорка с памяткой о мерах против распространения коронавируса. То, что аудио записано именно с такой целью и по заказу властей города, подтвердили TJ представители группы.

Нью-йоркцы, закрывайте нос и рот, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Если вам нужно выйти за необходимым, постоянно носите средства, закрывающие лицо, чтобы защитить других. Помните, человек может быть заразным ещё до проявления симптомов.

Сделайте средства, закрывающие лицо, своими руками: используйте ткань, головную повязку или шарф. Выстирайте или тщательно высушите их, и оставьте медицинские маски работникам здравоохранения.

текст обращения к русскоязычным жителям Нью-Йорка

Сама Айгель отказалась раскрыть TJ подробности. Редакция также направила запрос властям Нью-Йорка.

Впервые о записи памятки для русскоязычных жителей американского города Гайсина рассказала в конце марта. По профессии она — актриса озвучивания.

К моменту написания заметки США считаются лидером по числу заболевших коронавирусом в мире. В стране выявили более 530 тысяч случаев заражения и более 21 тысячи погибших. Только в Нью-Йорке зафиксировано 98715 заболевших, из них — 5742 жертвы.

#новости #covid19

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82 комментария
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Артём Мазанов

100

Редакция также направила запрос властям Нью-Йорка.

Мы вышли на новый уровень запросов 

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Сергей Звезда

Артём
94

Ого, нам уже ответили!

Ответить

Богатый паук например

Сергей
45

По почерку не мэрия, а явно Трамп.

Ответить

Bulat Akhmetshin

Богатый
0

Этот бы фейкньюзом обозвал

Ответить

Богатый паук например

Bulat
0

Решил не палиться.

Ответить

Master Oogway

Сергей
–1

От: zvezda@tjournal.ru

Ответить

Tural M

Сергей
0

ну ты и локс

Ответить

Виталий Лановой

Артём
19

Запросы выросли, но ответов по прежнему нет..

Ответить

Tural M

Виталий
1

вышли на новый уровень неполучения оперативного ответа

Ответить

Уютный Багажник

41

А камеру нахуя так трясти? Или это такой новый прикол у тиктокеров?

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Уютный
28

Это Гурам левой рукой держит вебку)

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
3

Блять, орнул внезапно чот))

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Уютный
1

Рот закрывал в это время, чтобы предотвратить распространение коронавируса?

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
7

Не требуется, он у меня всегда занят)

Ответить

Арнольд

Уютный
2

Ну, как одна из мер, почему бы и нет

Ответить

Действительный Валера

Арнольд
0

А правой что он делает? 

Ответить

Andre Macareno

25

Я подумал, это брифинг к миссии какого-нибудь шутера

Ответить

Богатый паук например

Andre
11

Служба Безопасности Украины призывает к сотрудничеству всех благопорядочных и сознательных граждан! Докладывайте нам о всех известных вам случаях сталкерства. Только с вашей помощью мы сможем победить это уродливое явление. Не давайте возможности мародерам укрываться за вашими спинами. Они несут из Зоны радиоактивные, слабоизученные и представляющие большую опасность для жизни и здоровья людей предметы. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизни ваших близких ради сомнительной выгоды.

Ответить

Насущные Проблемы

Богатый
9
Ответить

Насущные Проблемы

Насущные
5

Какая-то хуйня получилась. Извините.

Ответить

Богатый паук например

Насущные
2

Да не, вполне неплохо.

Ответить

Насущные

Богатый
0

А, появилось.

Ответить

Коммунистический алмаз

Andre
1

Напомнило интро с пиратской станции какой-то древней.

Ответить

Andre Macareno

Коммунистический
4

о, пендулум

Ответить

Олег Ивахнов

Коммунистический
2

Blood sugar

Ответить

Коммунистический алмаз

Олег
0

Он самый :3

Ответить

Андрей Рядькин

11

Вот этот клип у нее пиздатый, социалка про последние события типа

Ответить

x mst

Андрей
5

Не у неё, а у режиссёра.

Ответить

Андрей Рядькин

x
7

не у режиссёра, а у
Written and directed by Andzej Gavriss | https://www.instagram.com/andzejgavriss
Production company | TakeShot films | https://take-shot.com
DP | Andrey Nikolaev | https://nikolaevandrey.com/
Production Designer | Julija Fricsone-Gavriss | https://www.julijafricsonegavriss.com
Executive Producer | Elena V. Panfilova
Producers | Ravil Salikhov, Natalia Butova, Rudolf Mirzoev
Line Producer | Masha Enatskaya
1st AD | Elena Lena Senatorova
Cast | Jenya Savelieva
Wardrobe Stylist | Irene Rovbelle
Lead actors | Georgi Martirosyan, Evgeny Shwartz
Editor | Vlad Yakunin
Colorgrade | Matt Osborne
CG | Dmitry Talin
Music and Lirycs: AIGEL
AIGEL – Ilya Baramia and Aigel Gaysina
Music and Lirycs: AIGEL
"EDEN" album (2019) https://nda.promo/C29E2F/

JULIJA FRICSONE-GAVRISS
JULIJA FRICSONE-GAVRISS
www.julijafricsonegavriss.com
АИГЕЛ - Эдем
Эдем
nda.promo
Ответить

Дипломатический Абдужаббор

Андрей
1

Вот тут лирика охуенная.

Ответить

Федор Андреев

Дипломатический
0

Ахуенно.

Ответить

Насущные Проблемы

9

Пиздатый голос. Аж шишка встала!

Ответить

Ilya Grigöryev

Насущные
9

ШNШКА

Ответить

Anatoly Yudov

Насущные
2

Поосторожнее, я слышал, что у неё парень непростой - он сидит уж год шестой.

Ответить

Поверхностный щит

3

Ладно

Ответить

Уютный Багажник

Поверхностный
16
Ответить

Богатый паук например

Поверхностный
6

Зачем порвался?

Ответить

x mst

4

благодарю Аллаха

...

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

x
2

А ты думал профессию в университете получают? Дурачок

Ответить

Илья Утёнков

3

Я даю тебе слабо, что не заразила никого...

Ответить

Это не шутки

2

Чего-то не хватает

Ответить

Mmmax

1

актриса озвучания

Точно озвучания? Не озвучки не и не озвучивания? 

Ответить

Сергей Звезда

Mmmax
3

поправил

Ответить

Богатый паук например

Сергей
1

Делаю.
Сделал.

Ответить

Denzel Washington

Богатый
1

Уже готово

Ответить

Сергей Звезда

Denzel
1

вы такие милые...

Ответить

Denzel

Сергей
1

Отсылка к "Поллитровой мыши" не более

Ответить

Поверхностный

Сергей
0

Сережа, зачем ты злишься последнее время? Не злись

Ответить

Посторонний

Сергей
0

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Ответить

Виталий Лановой

Mmmax
3

Это одно и тоже, но жаргонизм как и озвучка. Правильно актриса озвучивания.

Ответить

Mmmax

Виталий
1

Озвучание - впервые слышу, если честно.
Думал уже, что какой-то новый феминитив пропустил.
*Сергей подправил, можно выдыхать.

Ответить

Yuri Miller

1

Откуда я её знаю? Она не видеоигры озвучивает местами часом?

Ответить

Denzel Washington

Yuri
0

Такая же херня

Ответить

Александр Гусев

1
Ответить

Насущные Проблемы

Александр
0

Бля, на каком моменте этот голос говорит, я забыл? На Нова Проспект?

Ответить

Александр Гусев

Насущные
1

Вроде бы в самом начале — после косяка с телепортацией Барни скидывает монтировку, и начинается пробег по городу и его закоулкам

Ответить

Действительный Валера

1

Нью-йоркцы сук

Ответить

Сергей Звезда

Действительный
0
Ответить

Andrey Svetlov

1

Одна надежда на Китнисс Эвердин.

Ответить

theLastLetters

0

И на это и на то, и на многое другое ^_^

Ответить

За все хорошее

0

Почему не Oxxxymirona? 
Предатели! 

Ответить

сироп от щекотки

За
1

Мирон занят: готовит КОЕ ЧТО выжное по делу сети :D

Ответить

DDD SSS

0

Как же это охуенно звучит!
"Если вам нужно выйти за необходимым"
А не всякая залупа, типа в магазин за хлебушком, прогуляться с собакой, к бабушке на дачку

Ответить

Yuri Miller

DDD
0

За закладкой можно?

Ответить

DDD SSS

Yuri
1

Можно, только после получения электронного пропуска. В целях необходимо так и указать.
И репорт трипа не забудьте затем выслать в компетентные органы - может тоже захочется...

Ответить

Yuri Miller

DDD
0

Кто живёт в Москве, надо потроллить! Цель выхода из дома в 02:30 - иду за ... на адрес) Может одобрят) Потом показываешь - у меня есть электронный пропуск, отвалите)

Ответить

Борис Гюлумянц

Yuri
0

На учет поставят, да и всего делов.

Ответить

Yuri Miller

Борис
0

Будешь главное фоткаться, надо пустой файл приложить, что типа кончилось)

Ответить

Artem Puchkov

0

°°°

Ответить

Богатый паук например

0

Хорошо, что чистый русский, а не кваканье.

Ответить

Stan Majors

0

Очень круто, как гладос из портала почти

Ответить

Сагюща❤️ и Рефлексия

Stan
0

в русской версии Харитонова озвучила, ее же голосом говорит Пиквери из Фантастических тварей

Ответить

Andriy Podorozhniak

0

Версию подлиннее бы

Ответить

Всё и сразу!.

0

Anthesteria - Exodus; давайте помнить классику.

Ответить

Богатый паук например

0

Сиськи ок.

Ответить

Anton Yelnikov

0

хит лета 2020

Ответить

roos lan

0

Нью Ёркцы? 

Ответить

Ледяной меч

roos
–1

О... стихи вспомнил:
За ўсходнім дэспатам-царком

Мы бегаем на задніх лапах,

Нью-Ёрку грозім кулаком

І Чэмберлена лаем трапна.

Ответить

Посторонний

0

Напомнило.

Ответить

n4rym

0

Нью-йоркцы

Ответить

Vadim Pogarskiy

0

Скиньте ссылку на техно, что далее идёт

Ответить

DDD SSS

Vadim
0

Как она написала в инстаграме, это ее трек, который нигде не выходил. Как проект, наверное...

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