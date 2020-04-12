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В обработке для соцсетей музыкантов звучит особенно постапокалиптично.
Солистка российской группы «АИГЕЛ» Айгель Гайсина записала обращение к русскоязычным жителям Нью-Йорка с памяткой о мерах против распространения коронавируса. То, что аудио записано именно с такой целью и по заказу властей города, подтвердили TJ представители группы.
Сама Айгель отказалась раскрыть TJ подробности. Редакция также направила запрос властям Нью-Йорка.
Впервые о записи памятки для русскоязычных жителей американского города Гайсина рассказала в конце марта. По профессии она — актриса озвучивания.
К моменту написания заметки США считаются лидером по числу заболевших коронавирусом в мире. В стране выявили более 530 тысяч случаев заражения и более 21 тысячи погибших. Только в Нью-Йорке зафиксировано 98715 заболевших, из них — 5742 жертвы.
Редакция также направила запрос властям Нью-Йорка.
Мы вышли на новый уровень запросов
По почерку не мэрия, а явно Трамп.
Этот бы фейкньюзом обозвал
Запросы выросли, но ответов по прежнему нет..
А камеру нахуя так трясти? Или это такой новый прикол у тиктокеров?
Это Гурам левой рукой держит вебку)
Блять, орнул внезапно чот))
Рот закрывал в это время, чтобы предотвратить распространение коронавируса?
Не требуется, он у меня всегда занят)
Я подумал, это брифинг к миссии какого-нибудь шутера
Богатый паук например
Служба Безопасности Украины призывает к сотрудничеству всех благопорядочных и сознательных граждан! Докладывайте нам о всех известных вам случаях сталкерства. Только с вашей помощью мы сможем победить это уродливое явление. Не давайте возможности мародерам укрываться за вашими спинами. Они несут из Зоны радиоактивные, слабоизученные и представляющие большую опасность для жизни и здоровья людей предметы. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизни ваших близких ради сомнительной выгоды.
Какая-то хуйня получилась. Извините.
Коммунистический алмаз
Напомнило интро с пиратской станции какой-то древней.
Blood sugar
Вот этот клип у нее пиздатый, социалка про последние события типа
не у режиссёра, а у
Written and directed by Andzej Gavriss | https://www.instagram.com/andzejgavriss
Production company | TakeShot films | https://take-shot.com
DP | Andrey Nikolaev | https://nikolaevandrey.com/
Production Designer | Julija Fricsone-Gavriss | https://www.julijafricsonegavriss.com
Executive Producer | Elena V. Panfilova
Producers | Ravil Salikhov, Natalia Butova, Rudolf Mirzoev
Line Producer | Masha Enatskaya
1st AD | Elena Lena Senatorova
Cast | Jenya Savelieva
Wardrobe Stylist | Irene Rovbelle
Lead actors | Georgi Martirosyan, Evgeny Shwartz
Editor | Vlad Yakunin
Colorgrade | Matt Osborne
CG | Dmitry Talin
Music and Lirycs: AIGEL
AIGEL – Ilya Baramia and Aigel Gaysina
Music and Lirycs: AIGEL
"EDEN" album (2019) https://nda.promo/C29E2F/
Дипломатический Абдужаббор
Вот тут лирика охуенная.
Пиздатый голос. Аж шишка встала!
Поосторожнее, я слышал, что у неё парень непростой - он сидит уж год шестой.
благодарю Аллаха
...
актриса озвучания
Точно озвучания? Не озвучки не и не озвучивания?
Делаю.
Сделал.
Уже готово
Когда видео с Гуриевым? Upd: нашёл
Это одно и тоже, но жаргонизм как и озвучка. Правильно актриса озвучивания.
Откуда я её знаю? Она не видеоигры озвучивает местами часом?
Бля, на каком моменте этот голос говорит, я забыл? На Нова Проспект?
Вроде бы в самом начале — после косяка с телепортацией Барни скидывает монтировку, и начинается пробег по городу и его закоулкам
Почему не Oxxxymirona?
Предатели!
Как же это охуенно звучит!
"Если вам нужно выйти за необходимым"
А не всякая залупа, типа в магазин за хлебушком, прогуляться с собакой, к бабушке на дачку
За закладкой можно?
Кто живёт в Москве, надо потроллить! Цель выхода из дома в 02:30 - иду за ... на адрес) Может одобрят) Потом показываешь - у меня есть электронный пропуск, отвалите)
На учет поставят, да и всего делов.
Будешь главное фоткаться, надо пустой файл приложить, что типа кончилось)
Очень круто, как гладос из портала почти
в русской версии Харитонова озвучила, ее же голосом говорит Пиквери из Фантастических тварей
Нью Ёркцы?
Ледяной меч
О... стихи вспомнил:
За ўсходнім дэспатам-царком
Мы бегаем на задніх лапах,
Нью-Ёрку грозім кулаком
І Чэмберлена лаем трапна.
Скиньте ссылку на техно, что далее идёт