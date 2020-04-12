Нью-йоркцы, закрывайте нос и рот, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Если вам нужно выйти за необходимым, постоянно носите средства, закрывающие лицо, чтобы защитить других. Помните, человек может быть заразным ещё до проявления симптомов.

Сделайте средства, закрывающие лицо, своими руками: используйте ткань, головную повязку или шарф. Выстирайте или тщательно высушите их, и оставьте медицинские маски работникам здравоохранения.