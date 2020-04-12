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В обработке для соцсетей музыкантов звучит особенно постапокалиптично.
Солистка российской группы «АИГЕЛ» Айгель Гайсина записала обращение к русскоязычным жителям Нью-Йорка с памяткой о мерах против распространения коронавируса. То, что аудио записано именно с такой целью и по заказу властей города, подтвердили TJ представители группы.
Сама Айгель отказалась раскрыть TJ подробности. Редакция также направила запрос властям Нью-Йорка.
Впервые о записи памятки для русскоязычных жителей Нью-Йорка Гайсина рассказала в конце марта. По профессии она — актриса озвучивания.
К моменту написания заметки США считаются лидером по числу заболевших коронавирусом в мире. В стране выявили более 530 тысяч случаев заражения и более 21 тысячи погибших. Только в Нью-Йорке зафиксировано 98715 заболевших, из них — 5742 жертвы.
Редакция также направила запрос властям Нью-Йорка.
Мы вышли на новый уровень запросов
По почерку не мэрия, а явно Трамп.
Этот бы фейкньюзом обозвал
А камеру нахуя так трясти? Или это такой новый прикол у тиктокеров?
Это Гурам левой рукой держит вебку)
Блять, орнул внезапно чот))
Рот закрывал в это время, чтобы предотвратить распространение коронавируса?
Не требуется, он у меня всегда занят)
Я подумал, это брифинг к миссии какого-нибудь шутера
Богатый паук например
Служба Безопасности Украины призывает к сотрудничеству всех благопорядочных и сознательных граждан! Докладывайте нам о всех известных вам случаях сталкерства. Только с вашей помощью мы сможем победить это уродливое явление. Не давайте возможности мародерам укрываться за вашими спинами. Они несут из Зоны радиоактивные, слабоизученные и представляющие большую опасность для жизни и здоровья людей предметы. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизни ваших близких ради сомнительной выгоды.
Коммунистический алмаз
Напомнило интро с пиратской станции какой-то древней.
Вот этот клип у нее пиздатый, социалка про последние события типа
благодарю Аллаха
...
актриса озвучания
Точно озвучания? Не озвучки не и не озвучивания?
Делаю.
Сделал.
Уже готово
Это одно и тоже, но жаргонизм как и озвучка. Правильно актриса озвучивания.
Откуда я её знаю? Она не видеоигры озвучивает местами часом?
Очень круто, как гладос из портала почти
в русской версии Харитонова озвучила, ее же голосом говорит Пиквери из Фантастических тварей