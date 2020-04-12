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Сергей Звезда
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Власти Нью-Йорка наняли солистку «АИГЕЛ» для объявления о коронавирусе для русскоязычных жителей города Материал редакции

В обработке для соцсетей музыкантов звучит особенно постапокалиптично.

45 комментариев
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​Обращение, но после обработки для инстаграма Айгель @aigelslv

Солистка российской группы «АИГЕЛ» Айгель Гайсина записала обращение к русскоязычным жителям Нью-Йорка с памяткой о мерах против распространения коронавируса. То, что аудио записано именно с такой целью и по заказу властей города, подтвердили TJ представители группы.

Нью-йоркцы, закрывайте нос и рот, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Если вам нужно выйти за необходимым, постоянно носите средства, закрывающие лицо, чтобы защитить других. Помните, человек может быть заразным ещё до проявления симптомов.

Сделайте средства, закрывающие лицо, своими руками: используйте ткань, головную повязку или шарф. Выстирайте или тщательно высушите их, и оставьте медицинские маски работникам здравоохранения.

текст обращения к русскоязычным жителям Нью-Йорка

Сама Айгель отказалась раскрыть TJ подробности. Редакция также направила запрос властям Нью-Йорка.

Впервые о записи памятки для русскоязычных жителей Нью-Йорка Гайсина рассказала в конце марта. По профессии она — актриса озвучивания.

К моменту написания заметки США считаются лидером по числу заболевших коронавирусом в мире. В стране выявили более 530 тысяч случаев заражения и более 21 тысячи погибших. Только в Нью-Йорке зафиксировано 98715 заболевших, из них — 5742 жертвы.

#новости #covid19

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45 комментариев
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Артём Мазанов

26

Редакция также направила запрос властям Нью-Йорка.

Мы вышли на новый уровень запросов 

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Сергей Звезда

Артём
30

Ого, нам уже ответили!

Ответить

Богатый паук например

Сергей
15

По почерку не мэрия, а явно Трамп.

Ответить

Bulat Akhmetshin

Богатый
0

Этот бы фейкньюзом обозвал

Ответить

Богатый паук например

Bulat
0

Решил не палиться.

Ответить

Master Oogway

Сергей
0

От: zvezda@tjournal.ru

Ответить

Виталий Лановой

Артём
8

Запросы выросли, но ответов по прежнему нет..

Ответить

Уютный Багажник

23

А камеру нахуя так трясти? Или это такой новый прикол у тиктокеров?

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Уютный
12

Это Гурам левой рукой держит вебку)

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
2

Блять, орнул внезапно чот))

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Уютный
1

Рот закрывал в это время, чтобы предотвратить распространение коронавируса?

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
4

Не требуется, он у меня всегда занят)

Ответить

Арнольд

Уютный
2

Ну, как одна из мер, почему бы и нет

Ответить

Andre Macareno

10

Я подумал, это брифинг к миссии какого-нибудь шутера

Ответить

Богатый паук например

Andre
3

Служба Безопасности Украины призывает к сотрудничеству всех благопорядочных и сознательных граждан! Докладывайте нам о всех известных вам случаях сталкерства. Только с вашей помощью мы сможем победить это уродливое явление. Не давайте возможности мародерам укрываться за вашими спинами. Они несут из Зоны радиоактивные, слабоизученные и представляющие большую опасность для жизни и здоровья людей предметы. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизни ваших близких ради сомнительной выгоды.

Ответить

Насущные Проблемы

Богатый
0
Ответить

Коммунистический алмаз

Andre
0

Напомнило интро с пиратской станции какой-то древней.

Ответить

Andre Macareno

Коммунистический
0

о, пендулум

Ответить

Олег Ивахнов

Коммунистический
0

Blood sugar

Ответить

Андрей Рядькин

4

Вот этот клип у нее пиздатый, социалка про последние события типа

Ответить

x mst

Андрей
4

Не у неё, а у режиссёра.

Ответить

x mst

4

благодарю Аллаха

...

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

x
2

А ты думал профессию в университете получают? Дурачок

Ответить

Поверхностный щит

2

Ладно

Ответить

Уютный Багажник

Поверхностный
5
Ответить

Богатый паук например

Поверхностный
2

Зачем порвался?

Ответить

Mmmax

0

актриса озвучания

Точно озвучания? Не озвучки не и не озвучивания? 

Ответить

Сергей Звезда

Mmmax
3

поправил

Ответить

Богатый паук например

Сергей
1

Делаю.
Сделал.

Ответить

Denzel Washington

Богатый
1

Уже готово

Ответить

Сергей Звезда

Denzel
1

вы такие милые...

Ответить

Поверхностный

Сергей
0

Сережа, зачем ты злишься последнее время? Не злись

Ответить

Виталий Лановой

Mmmax
2

Это одно и тоже, но жаргонизм как и озвучка. Правильно актриса озвучивания.

Ответить

Mmmax

Виталий
1

Озвучание - впервые слышу, если честно.
Думал уже, что какой-то новый феминитив пропустил.
*Сергей подправил, можно выдыхать.

Ответить

Yuri Miller

1

Откуда я её знаю? Она не видеоигры озвучивает местами часом?

Ответить

Denzel Washington

Yuri
0

Такая же херня

Ответить

Artem Puchkov

0

°°°

Ответить

За все хорошее

0

Почему не Oxxxymirona? 
Предатели! 

Ответить

Богатый паук например

0

Хорошо, что чистый русский, а не кваканье.

Ответить

Stan Majors

0

Очень круто, как гладос из портала почти

Ответить

Сагюща❤️ и Рефлексия

Stan
0

в русской версии Харитонова озвучила, ее же голосом говорит Пиквери из Фантастических тварей

Ответить

Andriy Podorozhniak

0

Версию подлиннее бы

Ответить

Всё и сразу!.

0

Anthesteria - Exodus; давайте помнить классику.

Ответить

Насущные Проблемы

0

Пиздатый голос. Аж шишка встала!

Ответить

theLastLetters

–1

И на это и на то, и на многое другое ^_^

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