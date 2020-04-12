Прямой эфир
Дайджест от 12 апреля.
Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 2186 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране достигло 15 770 человек. За весь период от Covid-19 умерли 130 жителей России.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 1,8 миллиона человек.
Намерен паук например
А я думал, это пишет кто-то из сотрудников Комитета.
Либо...
Поверхностный щит
Ну он слился уже, только в мемы срет
Поверхностный щит
Надеюсь Сергей звезда оценит вред такого дежурства для здоровья и пересмотрит политику
у 86 человек заподозрили коронавирус
Дональд Трамп объявил «масштабное бедствие» во всех штатах — впервые за историю США;
Не прошло и полмиллиона
В Брюсселе погиб подросток, остановленный полицией за нарушение карантина. Это вызвало беспорядки в городе.
А говорили что молодые от коронавируса не умирают.
каждый день теперь под дайджестом будет срач на 100500 комментов?
назови 100500 причин почему нет?
или умереть