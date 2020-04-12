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Женя Кузьмин
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Приложение для выдачи пропусков россиянам, заражение в интернате для престарелых в Вязьме. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 12 апреля.

37 комментариев
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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 2186 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране достигло 15 770 человек. За весь период от Covid-19 умерли 130 жителей России.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 1,8 миллиона человек.

В России

  • В интернате для престарелых города Вязьма у 86 человек заподозрили коронавирус. Власти закрыли город;
  • ФАС отчиталась о «преодолении имбирного кризиса» — цены на него резко выросли на фоне слухов о том, что он помогает в лечении Covid-19;
  • МВД сообщило о новом виде мошенничества: злоумышленники присылают SMS о нарушении карантина и требуют оплатить штраф;
  • В Москве за сутки оштрафовали 1358 человек за «нарушение социальной дистанции»;
  • Минкомсвязи выпустило приложение для выдачи цифровых пропусков жителям России. Его рейтинг сразу же обрушили;
  • Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России «точно не получится» снять все ограничительные меры ко дню Победы;
  • В Вербное воскресенье люди по всей стране отправились в храмы, несмотря на режим изоляции. РПЦ заранее просила россиян молиться дома.

В мире

  • Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы — ранее его госпитализировали с коронавирусом;
  • В Германии число выздоровевших пациентов с Covid-19 превысило число тех, кто продолжает болеть.
  • Дональд Трамп объявил «масштабное бедствие» во всех штатах — впервые за историю США;
  • В Китае зафиксировали 99 случаев коронавируса за сутки. 51 из них — вернувшиеся из России;
  • Великобритания преодолела отметку в 10 тысяч смертей от Covid-19;
  • В Брюсселе погиб подросток, остановленный полицией за нарушение карантина. Это вызвало беспорядки в городе.

#covid19 #covidtoday #дайджест

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37 комментариев
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Женя Кузьмин

11

БЛЯ

сорян за интернет для престарелых, у меня час ночи и башка едет уже

Ответить

ouxen

Женя
9

беда с ней

Ответить

Мучительный месяц

Женя
0

Боец, это залет.

Ответить

ouxen

Мучительный
2

на 9 месяцев

Ответить

Поверхностный щит

Женя
0

Я же сказал, дежурство говно

Ответить

Подземный Орзэмэс

4

 В интернете для престарелых

В ИНТЕРНАТЕ
Какой нафиг интернет для престарелых?

Ответить

ouxen

Подземный
11

он им и нахуй ненужон

Ответить

ouxen

Подземный
1

интернет для престарелых это одноклассники

Ответить

Поверхностный щит

2

Женя Кузьмин молодец, жалко редакторов тж, которых держат в рабстве под видом дежурства

Ответить

Женя Кузьмин

Поверхностный
11

как только кто-то из нас откажется от дежурство и оставит сайт на день без присмотра — тж захватит тот самый парень спамер, который просит любую работу и помощь

Ответить

Намерен паук например

Женя
5

А я думал, это пишет кто-то из сотрудников Комитета.

Ответить

Женя Кузьмин

Намерен
8

Всё, что я могу ответить на эти беспочвенные обвинения — прошу о помощи. одолжитe, пожaлyйcтa, нa eдy pyблeй 100-200. Ceйчac в поиcкax paботы, a домa ecть aбcолютно нeчeго. :-( от голодa почти тepяю cознaниe. одолжить пpоcто нe y кого

Ответить

Поверхностный щит

Женя
0

Куда кидать-то

Ответить

Поверхностный

Поверхн…
0

Не рогову

Ответить

Женя Кузьмин

Поверхн…
0

тогда не знаю, я думал, на тж вопросы с деньгами только так решают

Ответить

Илья Утёнков

Женя
3

Либо... 

Ответить

Поверхностный щит

Илья
1

Ну он слился уже, только в мемы срет

Ответить

Личный яд

Поверхностный
3

И слава богу.

Ответить

ouxen

Женя
0

при нём будет не хуже, чем сейчас

Ответить

Поверхностный щит

Женя
–1

Для такого только шерифа нанимать

Ответить

Поверхностный щит

Поверхностный
–1

Надеюсь Сергей звезда оценит вред такого дежурства для здоровья и пересмотрит политику 

Ответить

Атлант поправил плечи

Поверхностный
0

и отменит пенсионную реформу?

Ответить

the art of гепард

3

у 86 человек заподозрили коронавирус

Ответить

ouxen

the
1

в голос!

Ответить

the art of гепард

ouxen
0
Ответить

Сознательный щит

3

интернете для престарелых

Ответить

Илья Утёнков

2

 Дональд Трамп объявил «масштабное бедствие» во всех штатах — впервые за историю США;

Не прошло и полмиллиона

Ответить

Насущные Проблемы

2

В интернете для престарелых города Вязьма

Ответить

Имя Фамилия

1

В Брюсселе погиб подросток, остановленный полицией за нарушение карантина. Это вызвало беспорядки в городе.

А говорили что молодые от коронавируса не умирают.

Ответить

ouxen

0

каждый день теперь под дайджестом будет срач на 100500 комментов?

Ответить

Атлант поправил плечи

ouxen
0

назови 100500 причин почему нет?

Ответить

ouxen

Атлант
1
Ответить

Атлант поправил плечи

ouxen
1

или умереть 

Ответить

ouxen

Атлант
0

стоя

Ответить

Атлант поправил

ouxen
0

вверх ногами 

Ответить

Андрей Рядькин

ouxen
0

могу накинуть

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Stan Majors

0

Интернет для престарелых это одноглазники?)

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