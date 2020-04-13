Прямой эфир
что происходит в интернете
С 15 апреля получать их обязательно для любых поездок на общественном или личном транспорте.
Власти Москвы запустили услугу «Получить цифровой пропуск». Специальная кнопка для его оформления находится в разделе муниципальных услуг на сайте мэрии.
Чтобы получить пропуск, необходимо указать:
Если пропуск необходим для поездки на работу, то нужно также указать название организации и ИНН. Чтобы поехать в медучреждение или для поездки в других целях — адрес отправления и конечную точку маршрута.
Получать пропуск обязательно с 15 апреля для любых поездок на общественном или личном транспорте. Пропуск для поездок на работу действует до 30 апреля. Для поездок в медучреждения — один день, его можно получать неограниченное число раз. Для иных целей — один день, получать можно не чаще двух раз в неделю.
TJ разбирал, как именно будет работать пропуск.
К утру 13 апреля в Москве зафиксировано более 10 тысяч случаев заболевания Covid-19, 687 человек выздоровели, 72 умерли.
Только с вирусом как помогает это бороться не пойму🤔
Вчера вечером пытался помочь маман сделать через этот сайт пропуск. Это штука на любые вариации названия её организации отвечала либо "неверный формат", либо, если вбить прям полное-официальное название, сообщала, что оно слишком длинное, длиннее 100 символов.
Зачем им в этой заявке поле с названием организации, когда по ИНН организация вполне однозначно определяется, для меня загадка.
Сжатые сроки и плохое prestudy = косяки
Говорят, там полная жопа с безопасностью данных. Любой может посмотреть ваши циферки.
Насколько можно понять, сервис предназначен не систематизировать гуляющих, а чисто усложнить выход и упростить выписку штрафов.
Ранее несознательные граждане нарушали самоизоляцию без пропуска, а теперь нарушают самоизоляцию по пропускам.
что изменилось: просто легализовали нарушение самоизоляции?
rusmonitor.com