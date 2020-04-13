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Новости
Алексей Боржонов
1924

Власти Москвы запустили сайт для оформления цифровых пропусков Материал редакции

С 15 апреля получать их обязательно для любых поездок на общественном или личном транспорте.

9 комментариев
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Власти Москвы запустили услугу «Получить цифровой пропуск». Специальная кнопка для его оформления находится в разделе муниципальных услуг на сайте мэрии.

Чтобы получить пропуск, необходимо указать:

  • Цель поездки;
  • Фамилию, имя и отчество;
  • Мобильный телефон, электронную почту;
  • Паспортные данные;
  • Вид транспорта, на котором житель города планирует передвигаться;
  • Срок действия пропуска.

Если пропуск необходим для поездки на работу, то нужно также указать название организации и ИНН. Чтобы поехать в медучреждение или для поездки в других целях — адрес отправления и конечную точку маршрута.

Как выглядит пропуск​

Получать пропуск обязательно с 15 апреля для любых поездок на общественном или личном транспорте. Пропуск для поездок на работу действует до 30 апреля. Для поездок в медучреждения — один день, его можно получать неограниченное число раз. Для иных целей — один день, получать можно не чаще двух раз в неделю.

TJ разбирал, как именно будет работать пропуск.

Для любых поездок по Москве и Подмосковью с 15…
Наличие такого пропуска будет обязательным для передвижения на личном и общественном транспорте…
tjournal.ru

К утру 13 апреля в Москве зафиксировано более 10 тысяч случаев заболевания Covid-19, 687 человек выздоровели, 72 умерли.

#новости #москва #карантинвроссии #covid19

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9 комментариев
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Ilya Proklov

4

Только с вирусом как помогает это бороться не пойму🤔

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Алексей Патрин

Ilya
0

С распространением вируса.

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Взаимный кот

3

Вчера вечером пытался помочь маман сделать через этот сайт пропуск. Это штука на любые вариации названия её организации отвечала либо "неверный формат", либо, если вбить прям полное-официальное название, сообщала, что оно слишком длинное, длиннее 100 символов.
Зачем им в этой заявке поле с названием организации, когда по ИНН организация вполне однозначно определяется, для меня загадка.

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Александр Мирошников

Взаимный
1

Сжатые сроки и плохое prestudy = косяки

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Василий

Александр
1

о вы из англии

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Андрей Орехов

1

Говорят, там полная жопа с безопасностью данных. Любой может посмотреть ваши циферки.

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FOX

0

сайт падает

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Mmmax

0

Насколько можно понять, сервис предназначен не систематизировать гуляющих, а чисто  усложнить выход и упростить выписку штрафов. 

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ave ego

0

Ранее несознательные граждане нарушали самоизоляцию без пропуска, а теперь нарушают самоизоляцию по пропускам.
что изменилось: просто легализовали нарушение самоизоляции?

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