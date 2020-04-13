Я считаю это решение ошибочным, пытался отговорить Шмарова, но он сказал, что это его решение как главного редактора. Как и.о. главного редактора он имеет на это право. Думаю, это решение приведет к массовому оттоку подписчиков, что скажется на финансовых показателях газеты. Я об этом предупредил Шмарова.