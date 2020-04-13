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Алексей Боржонов
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С сайта «Ведомостей» удалили статью с критикой главы «Роснефти». Это сделали по требованию нового главного редактора Материал редакции

Через несколько часов статью вернули на сайт.

8 комментариев
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​Заголовок статьи Константина Сонина

Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров удалил с сайта издания статью с критикой главы «Роснефти» Игоря Сечина. Но через несколько часов материал вернули.

Колонку экономиста Константина Сонина опубликовали 12 апреля около 22:00 по московскому времени. Через два часа статья исчезла с сайта.

Шеф-редактор сайта газеты Максим Токвайло рассказал The Bell, что решение об удалении принял Андрей Шмаров.

Я считаю это решение ошибочным, пытался отговорить Шмарова, но он сказал, что это его решение как главного редактора. Как и.о. главного редактора он имеет на это право. Думаю, это решение приведет к массовому оттоку подписчиков, что скажется на финансовых показателях газеты. Я об этом предупредил Шмарова.

Максим Токвайло
Шеф-редактор Vedomosti.ru

После удаления материала автор статьи Константин Сонин опубликовал её в фейсбуке. Ночью в сети стали появляться посты с критикой главного редактора «Ведомостей». Утром 13 апреля статья снова появилась на сайте издания.

  • Андрей Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» 24 марта;
  • За неделю до этого владельцы объявили о её продаже главе издательского дома «Версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу;
  • 31 марта журналисты издания написали Зятькову и Голубовичу открытое письмо и потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора. Им отказали;
  • Тогда же стало известно, что Шмаров изменил заголовок статьи о венесуэльских активах «Роснефти», не предупредив об этом журналистов;
  • С 30 марта «Ведомости» приостановили выпуск печатной версии газеты в нерабочую неделю.

#новости #сми

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8 комментариев
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Станислав Есин

2

Говорящая фамилия у шмарова 

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Georgi Yudin

Станислав
2

https://rusmonitor.com/glavred-vedomostej-shmarov-publichno-hvastalsya-chto-izbival-nad-svoyu-lyubovniczu.html

Новый главред «Ведомостей» Шмаров публично…
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rusmonitor.com
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Временной дым

Georgi
0

Мы все тут приседы и бжу

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Марк Варламов

1

с критикой главы «Роснефти»

А вы почитайте статью, там же наоборот выгораживают Сечина. Типа, не он виноват, обстоятельства такие. И вообще никто из руководителей никогда не был виноват, люди работают, а тут форс-мажоры, а глупый народ считает, что это они виноваты.

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Дмитрий Unknown

Марк
2

Плюсую. Почитал статью - стало стыдно за то, что я так плохо думал о благородном Сечине. Красиво написано. «Рафик ни в чем не виноват». То есть всё ужасное, что случилось с экономикой, спросом на нефть и курсом валюты — и так случилось бы, и слава Богу, что у руля стоял Сечин. Он нехуйственно сгладил последствия своим мощнейшим умом, нетривиальными действиями и управленческим опытом. Слава Сечину!

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Litnikov Danil

Марк
0

Не так. Посыл в том, что 20 лет тот херню творил, а заметили все это только когда начали всматриваться при пиздеце

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Привлекательный фитиль

0

Пусть публикуют на тж

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Litnikov Danil

0

Почему вернул то?)

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