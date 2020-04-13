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Через несколько часов статью вернули на сайт.
Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров удалил с сайта издания статью с критикой главы «Роснефти» Игоря Сечина. Но через несколько часов материал вернули.
Колонку экономиста Константина Сонина опубликовали 12 апреля около 22:00 по московскому времени. Через два часа статья исчезла с сайта.
Шеф-редактор сайта газеты Максим Токвайло рассказал The Bell, что решение об удалении принял Андрей Шмаров.
После удаления материала автор статьи Константин Сонин опубликовал её в фейсбуке. Ночью в сети стали появляться посты с критикой главного редактора «Ведомостей». Утром 13 апреля статья снова появилась на сайте издания.
Говорящая фамилия у шмарова
с критикой главы «Роснефти»
А вы почитайте статью, там же наоборот выгораживают Сечина. Типа, не он виноват, обстоятельства такие. И вообще никто из руководителей никогда не был виноват, люди работают, а тут форс-мажоры, а глупый народ считает, что это они виноваты.
Плюсую. Почитал статью - стало стыдно за то, что я так плохо думал о благородном Сечине. Красиво написано. «Рафик ни в чем не виноват». То есть всё ужасное, что случилось с экономикой, спросом на нефть и курсом валюты — и так случилось бы, и слава Богу, что у руля стоял Сечин. Он нехуйственно сгладил последствия своим мощнейшим умом, нетривиальными действиями и управленческим опытом. Слава Сечину!
Не так. Посыл в том, что 20 лет тот херню творил, а заметили все это только когда начали всматриваться при пиздеце