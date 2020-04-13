Прямой эфир
Среди подписавших открытое письмо — Виктор Пелевин, Алексей Сальников и Алексей Иванов.
Представители книжной индустрии написали открытое письмо и попросили правительство приравнять книги к товарам первой необходимости. Текст письма опубликовала «Новая газета».
Авторы письма утверждают, что одна из главных проблем индустрии на фоне распространения коронавируса — это закрытие книжных магазинов. Это «парализует работу всей книжной индустрии: от писателей, издателей до полиграфических предприятий».
Они считают, что книгу по значимости для людей можно сравнить с хлебом и приравнять к товарам первой необходимости. Потому авторы письма попросили включить книжную индустрию в список отраслей, наиболее пострадавших в условиях распространения вируса, а книжную продукцию — в список товаров первой необходимости.
Под письмом подписались более 500 человек. Среди них:
Я, конечно, книги очень люблю. Покупаю их дохерища. Тоже очень переживаю за книжные магазины, особенно независимые типа Фаланстера, Все свободны, Подписные издания и т.д. И бумажные для меня всегда будут в тысячу раз лучше электронных.
Но конкретно бумажные книги, особенно в наше время, — это всё-таки не товары первой необходимости, извините.
Интересно интернет магазины книг тоже закрыли? Офигеть конечно очереди к кормушке
"зима придет, тогда о книгах и поговорим", - ответило правительство
Пиздец. На пористой структуре бумаги вирус живёт долго. Один больной пролистает книгу в магазине и остальные заразятся.
Я себе на карантин кучу книг заказал онлайн. Это безопасно и всегда дешевле чем в магазине.
Есть подозрение, что после того как аудитория писателей освоит интернет, она найдёт там куда более увлекательные занятие, нежели чтение их книг. Да ещё и бесплатно: Youtube, фильмы, сериалы, игры, паблики, форумы, инстаграммы, пикабу. Это всё равно как подростку вместо учебников купить нотубук и положиться на его заверения в том, что это только для учёбы.
не найдет. книги самый дешевый способ издания качественного контента, после фильмов и игр и т.п. а user-generated это в основном мусор.
но из бумаги в цифру всё равно надо переходить, и не заниматься архаичной фигней
а user-generated это в основном мусор.
Ну то есть тот же хлеб - пользы для организма нет, но желудок забивает и какие-то калории поставляет.
К слову, а TJ - тогда по-вашему к чему отнести: тот же мусор, получается?
Даже если учесть что "архаику листать не бросим" - в таких условиях по возможности можно перейти на работу доставкой
Издание книг в нашей стране не прекращалось ни в годы революции и Гражданской войны, ни в годы Великой Отечественной войны.
В стране Пушкина, Толстого, Достоевского книга всегда имела первостепенное значение, которое так необходимо сохранить особенно сегодня, в нынешнее трудное время.
Ни в годы революции, не в Великую Отечественную войну не было ещё такого изобретения как интернета, где каждый может прочитать практически любую книгу, которая когда либо была написана. Я уже не говорю о том, что достать ныне произведения классиков даже в бумажном виде не составляет сложности, тогда как ценность современных писателей вызывает большие вопросы.
Ну и надеюсь, властители дум понимают, что деньги не берутся из воздуха. Если власти поддержат их, кого этой поддержкой напротив обделят.
Приравнять то можно. Покупать то будут? Неужели за пару недель дома прожрали все свои гонорары? А что, слабо культуру бесплатной сделать, мол людям то тяжело в изоляции, многие безработные уже, иным не заплатят. пусть хоть читать смогут не за деньги? Или, авторские сами себя не начислят?
В поддержании "культурного" уровня нации роль TJ можно сравнить с хлебом, и подобно хлебу, TJ — это товар первой "культурной" необходимости.
Честно говоря, покупаю в год по одной бумажной книге. Остальные штук 10 электронные или аудио.
Уже 3 года как в Москве живу, все равно заказываю из Питера во Все свободны. Последний заказ как раз после введения запрета - самый большой. Сбережений нет, что будет с работой хз. Так что можно сказать товар первой необходимости) Да, я не особо умный
Пусть нафиг идут.
Не стоит забывать, что все это спонсирования за наш счет.
Если обычным людям фиг с маслом, то эти стервятники пусть и подавно идут лесом.