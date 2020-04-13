Издание книг в нашей стране не прекращалось ни в годы революции и Гражданской войны, ни в годы Великой Отечественной войны.

В стране Пушкина, Толстого, Достоевского книга всегда имела первостепенное значение, которое так необходимо сохранить особенно сегодня, в нынешнее трудное время.

