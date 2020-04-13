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Алексей Боржонов
1363

«Для культуры роль книги можно сравнить с хлебом»: писатели попросили приравнять книги к товарам первой необходимости Материал редакции

Среди подписавших открытое письмо — Виктор Пелевин, Алексей Сальников и Алексей Иванов.

20 комментариев
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Представители книжной индустрии написали открытое письмо и попросили правительство приравнять книги к товарам первой необходимости. Текст письма опубликовала «Новая газета».

Издание книг в нашей стране не прекращалось ни в годы революции и Гражданской войны, ни в годы Великой Отечественной войны.

В стране Пушкина, Толстого, Достоевского книга всегда имела первостепенное значение, которое так необходимо сохранить особенно сегодня, в нынешнее трудное время.

Из открытого письма представителей книжной индустрии

Авторы письма утверждают, что одна из главных проблем индустрии на фоне распространения коронавируса — это закрытие книжных магазинов. Это «парализует работу всей книжной индустрии: от писателей, издателей до полиграфических предприятий».

Они считают, что книгу по значимости для людей можно сравнить с хлебом и приравнять к товарам первой необходимости. Потому авторы письма попросили включить книжную индустрию в список отраслей, наиболее пострадавших в условиях распространения вируса, а книжную продукцию — в список товаров первой необходимости.

В поддержании культурного уровня нации роль книги можно сравнить с хлебом, и подобно хлебу, книга — это товар первой культурной необходимости.

Сегодня, в век цифровой революции, книга результативнее других источников информации развивает способности к системному мышлению, как важнейшему элементу в успешности освоения знаний.

Под письмом подписались более 500 человек. Среди них:

  • Виктор Пелевин — автор романов «Generation „П“», «Чапаев и пустота»;
  • Алексей Иванов — автор романов «Географ глобус пропил», «Сердце пармы»;
  • Алексей Сальников — автор романов «Петровы в гриппе и вокруг него», «Опосредованно»;
  • Евгений Капьев — Гендиректор издательства «Эксмо»;
  • Елена Шубина — руководитель «редакции Елены Шубиной» в издательстве «АСТ»;
  • Александр Цыпкин — писатель, автор проекта «Беспринцыпные чтения»;
  • Захар Прилепин — автор романов «Санька», «Обитель».

#новости #книги #covid19 #бизнес #деньги

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20 комментариев
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Александр Кувайцев

31

Я, конечно, книги очень люблю. Покупаю их дохерища. Тоже очень переживаю за книжные магазины, особенно независимые типа Фаланстера, Все свободны, Подписные издания и т.д. И бумажные для меня всегда будут в тысячу раз лучше электронных.

Но конкретно бумажные книги, особенно в наше время, — это всё-таки не товары первой необходимости, извините.

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miniawe .

14

Интересно интернет магазины книг  тоже закрыли? Офигеть конечно очереди к кормушке 

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Атлант поправил плечи

12

"зима придет, тогда о книгах и поговорим", -  ответило правительство

Ответить

Международный рубин

Атлант
0

Хорошо

Ответить

Плотный кран

8

"...развивает способности к системному мышлению, как важнейшему элементу в успешности освоения знаний."

Ответить

Атомный корабль

Плотный
3
Ответить

Slow Dimon

Атомный
0

Карантинмуд

Ответить

Bad Bear

4

Пиздец. На пористой структуре бумаги вирус живёт долго. Один больной пролистает книгу в магазине и остальные заразятся.
Я себе на карантин кучу книг заказал онлайн. Это безопасно и всегда дешевле чем в магазине.

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Плотный кран

4

Издательства же теперь продают и электронные книги. Инфраструктура по реализации давно отработана и налажена. Зачем лишний раз использовать бумагу, если есть более экологичный способ? 

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Романелло Кивогенс

Плотный
0

Есть подозрение, что после того как аудитория писателей освоит интернет, она найдёт там куда более увлекательные занятие, нежели чтение их книг. Да ещё и бесплатно: Youtube, фильмы, сериалы, игры, паблики, форумы, инстаграммы, пикабу. Это всё равно как подростку вместо учебников купить нотубук и положиться на его заверения в том, что это только для учёбы.

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Михаил Петров

Романелло
0

не найдет. книги самый дешевый способ издания качественного контента, после фильмов и игр и т.п. а user-generated это в основном мусор.
но из бумаги в цифру всё равно надо переходить, и не заниматься архаичной фигней

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Романелло Кивогенс

Михаил
0

а user-generated это в основном мусор.

Ну то есть тот же хлеб - пользы для организма нет, но желудок забивает и какие-то калории поставляет. 

К слову, а TJ - тогда по-вашему к чему отнести: тот же мусор, получается?

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Евгений Клочков

Михаил
0

Даже если учесть что "архаику листать не бросим" - в таких условиях по возможности можно перейти на работу доставкой 

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Романелло Кивогенс

3

Издание книг в нашей стране не прекращалось ни в годы революции и Гражданской войны, ни в годы Великой Отечественной войны.

В стране Пушкина, Толстого, Достоевского книга всегда имела первостепенное значение, которое так необходимо сохранить особенно сегодня, в нынешнее трудное время.
Ни в годы революции, не в Великую Отечественную войну не было ещё такого изобретения как интернета, где каждый может прочитать практически любую книгу, которая когда либо была написана. Я уже не говорю о том, что достать ныне произведения классиков даже в бумажном виде не составляет сложности, тогда как ценность современных писателей вызывает большие вопросы.

Ну и надеюсь, властители дум понимают, что деньги не берутся из воздуха. Если власти поддержат их, кого этой поддержкой напротив обделят. 

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сволочь

–1

Приравнять то можно. Покупать то будут? Неужели за пару недель дома прожрали все свои гонорары? А что, слабо культуру бесплатной сделать, мол людям то тяжело в изоляции, многие безработные уже, иным не заплатят. пусть хоть читать смогут не за деньги? Или, авторские сами себя не начислят? 

Ответить

Атлант поправил плечи

сволочь
0

Кому слабо-то?

Ответить

Иван Алексеев

0

В поддержании "культурного" уровня нации роль TJ можно сравнить с хлебом, и подобно хлебу, TJ — это товар первой "культурной" необходимости.

Ответить

Дмитрий Коннов

0

Честно говоря, покупаю в год по одной бумажной книге. Остальные штук 10 электронные или аудио.

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Aleksej Fedko

0

Уже 3 года как в Москве живу, все равно заказываю из Питера во Все свободны. Последний заказ как раз после введения запрета - самый большой. Сбережений нет, что будет с работой хз. Так что можно сказать товар первой необходимости) Да, я не особо умный

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bor_vn

–1

Пусть нафиг идут.
Не стоит забывать, что все это спонсирования за наш счет.

Если обычным людям фиг с маслом, то эти стервятники пусть и подавно идут лесом.

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