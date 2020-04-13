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Новости
Алексей Боржонов
11 749

В России зафиксировали 2558 новых случаев заболевания Covid-19. 18 человек умерли за сутки Материал редакции

Всего случаев заболевания — 18 328.

128 комментариев
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Число случаев заболевания коронавирусом нового типа в России выросло до 18 328, сообщил оперштаб.

За сутки зафиксировали 2558 новых случаев заболевания в 62 регионах. 18 человек умерли, 179 — выздоровели.

За всё время зафиксировано 18 328 случаев заболевания коронавирусом. 1470 человек выздоровели, 148 умерли. Также оперштаб отчитался, что в России провели более 1,3 миллиона тестов на вирус.

Лидер по числу заболеваний — Москва (11 513), на втором месте — Московская область (1855), на третьем месте — Петербург (678).

#новости #covid19

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128 комментариев
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Артём Мазанов

46

Опять Коми нет. Они там че, вместе с главой местного минздрава в отставку отправили вирус в регионе?

Ответить

Функциональный бинокль

Артём
88

Нету больше вашего Коми 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Функциональный
3

No Komi

Ответить

Aleksandr Bajev

Дмитрий
1

No Cry

Ответить

Сайрес Смит

Артём
9

Ещё со времён печенегов у них остался большой запас лимонов и имбиря

Ответить

Орзэмэс Мирзов

Артём
1

Не подтвердили ещё. Первичный тест дал положительный результат, ждут финального выстрела из Москвы

Ответить

Артём Мазанов

Орзэмэс
3

Ну так это не первый день

Ответить

Орзэмэс Мирзов

Артём
1

А у них очереди большие. У нас в Адыгее 43 подозрения уже 4 день, ждём подтверждения

Ответить

Master Oogway

Орзэмэс
0

Финальный выстрел ракетой

Ответить

Владимир Земсков

Артём
0

ДА КТО ТАКОЙ ЭТОТ ВАШ КОМИ НАХУЙ!?

Ответить

Master Oogway

Владимир
2

ТЕТ

Ответить

Petr

Артём
1

С их скандалами вокруг Шиеса им не полагается участие в общероссийском флешмобе. Бузотеры. Не надо было крыльями по корпусу стучать - тогда бы завезли.

Ответить

Elect Freak

Артём
1

В каждом посте есть такой комментарий, но есть еще одна важная деталь: на смерть почти всегда пытаются списать не вирус, а какой-то другой, ранее существовавший (хотя кто знает) недуг, вот только катализатором, очевидно, стал вирус

Ответить

сироп от щекотки

20

Та ну нее, рановато для чс

Ответить

Николай Иноземцев

сироп
1

Букмекерам пора начинать принимать ставки, когда введут ЧС. А как по мне, вероятность что его введут = 0

Ответить

Джонни Голубь

Николай
5

Уже принимают. Самая верхняя про это.

Ответить

Николай Иноземцев

Джонни
1

Инт в Воронеже позабавил

Ответить

Роберт Петросян

4

Через год с улыбкой на лице будете вспоминать про эту движуху с вирусом. Ну, не все из вас, конечно.

Ответить

Анна Давыдова

Роберт
40

Внатуре Петросян

Ответить

Dmitry Shiryaev

Анна
–1

Да ладно, на этот раз норм

Ответить

Привлекательный фитиль

Dmitry
5

Столетний баян

Ответить

Dmitry Shiryaev

Привлекательный
0

Путин тоже почти столетний баян, но актуален же

Ответить

Функциональный мангал

0

Про шашлыки шутить ещё можно, или уже мейнстрим?!

Ответить

Фактический файл

Функциональный
36
Ответить

Yago SH

Функциональный
0

Пора начинать шутить про тех, кто забил на все и гулял по паркам (в спб по крайней мере) и уже пора начинать готовиться шутить про тех, кто ходил на вербное вс. И там пасха еще скоро, посмотрим, что будет через неделю там.

Ответить

Сергей Махалов

Yago
0

Пора начинать шутить про тех, кто забил на все и гулял по паркам

В Нижнем Новгороде такие и не прекращали.

Ответить

Имя Фамилия

Yago
0

В конце будут шутки про тех кто ходит в магазин и на работу

Ответить

Дима Поршуков

12

Количество регионов всегда приводят к одному числу, чтобы в три столбика все влезли?

Ответить

Кеша Шушпанов

0

Зато на Пасху сходили!

Ответить

Субъективный чайник

Кеша
27

про пасху будем шутить через неделю

Ответить

Кеша Шушпанов

Субъективный
7

А там, боюсь, уже будет не до шуток)

Ответить

Polina Malahova

Кеша
4

Но православная Пасха только в это воскресенье...

Ответить

Кеша Шушпанов

Polina
0

А это на Вербное воскресенье хомяки поперлись на кладбища через заграждения?

Ответить

Polina Malahova

Кеша
0

Yep (

Ответить

Polina Malahova

Кеша
0

А, еще у армян Пасха была в это воскресенье, и у католиков.

Ответить

Дима Попов

Кеша
0

Пасха 19 апреля

Ответить

Дмитрий Алексеевич

7

Режим самоизоляции в НН

Ответить

Развитый нос

Дмитрий
5

Эти то хоть на работу, деваться некуда большинству, вот тебе Ижевск вчера, да думаю в любом городе так же было 

Ответить

Дмитрий Городских

Развитый
0

Дистанцию же держат, потому очередь и такая длинная. Так она была бы гораздо короче

Ответить

Сергей Махалов

Дмитрий
0

Нижегородская область тоже не отстает. 

Ответить

subprocess.check_output

5

to the moon хуле

Ответить

Данила Стиповенко

subprocess.chec…
2

Дал бы Оскар этой "игре".

Ответить

Эмиль Рубанов

Данила
0

но за что?

Ответить

Владимир Оо

1

Май так понимаю тоже дома?

Ответить

Октябрьский танк88

Владимир
8

То есть были сомнения?
Весь май точно будет все это продолжаться.
Пик ожидают в середине мая, потом плато, и только в июне начнётся спад

Ответить

Татарский каякер

Октябрьский
7

А потом по сценарию Испанки: осенью опять начнется пиздец.

Ответить

Почтовый холод

Октябрьский
1

Уже в середине мая? Пару недель назад ожидали пик в апреле.
Не удивлюсь, если в мае будут ожидать пик в июне. Так и будем жить с ожиданием. 

Ответить

Романелло Кивогенс

Владимир
0

Вы про май 2020 или 2021 года?

Ответить

Миша Шмаков

4

Уфа что-то не сходится

Ответить

Иван Маслов

Миша
0

вот вот, на днях нашли 170 с подозрением на заражение, а в статистике 23

В больнице в Уфе коронавирусом заразились 170…
Первичный тест на коронавирус определил инфекцию у 170 человек в республиканской клинической…
ria.ru
Ответить

Мучительный динозавр

Иван
0

Тесты не три минуты делаются

Ответить

Миша Шмаков

Мучительный
0

Вроде по уточнённым тестам - 60 подтвердилось.

Ответить

Иван Маслов

Мучительный
–1

а как же это https://www.interfax.ru/russia/699135

Ответить

Мучительный динозавр

Иван
0

Хрен знает как действительно работает, а не по пресс-релизу, сколько стоит и в каких количествах имеется. А так же получили ли они медицинский допуск, подтверждённый различными исследованиями.

Ответить

Nikita Zubkov

Иван
0

Ну ты же сам пишешь про подозрение, а не подтвержденные случаи. Тебя это не смущает?

Ответить

Andrey Kharitonov

2

Хоть кто-нибудь интересовался, сколько было больных пневмонией или просто ОРВИ, приведшей к осложнениям, в 2017 году? А в 2011? 

Типа сейчас, на стыке весны и осени, популярном времени года, когда  простужаются и болеют разными формами гриппа, которые приводят к разным осложнениям, в Москве за месяц (!) с небольшим выявлено 0,1% заболевших определенным вирусом от официального населения столицы. Который не обладает характерными симптомами и вообще классифицируется как ОРВИ с последующими осложнениями.

Сейчас, понятно, каждый стал мамкиным вирусологом и сидит-мониторит статистику, насмотревшись разных фильмов и игр про пандемии. 

Но без статистики за предыдущие года это смотрится как минимум нерепрезентативно.

Ответить

Развитый нос

Andrey
2

О давайте снова сравнивать ковид и грипп, а то блять не написали же про это уже все что можно 

Ответить

Andrey Kharitonov

Развитый
2

Об этом нужно помнить каждый раз, когда смотришь подобную сраную сводку со статистикой, выжатой из пальца

Ответить

Развитый нос

Andrey
0

Нахуя? 
Умный самый нашёлся тут, уверен ты на улице стоишь и орешь всем: ха ебанутые в масках, перчатках, а вы статистику гриппа видели??!!

Ответить

Andrey Kharitonov

Развитый
1

 Нет, не стою, зачем это нужно? Что за глупость?

Зато под окнами ходит полицейский с планшетом и отслеживает бабок, которые выходят в магазин, чтобы продуктов купить, и лишает их выделенных средств "на помощь в это сложное время". 

Ответить

Сергей Махалов

Andrey
0

Таким долбоебам, как ты, уже кучу раз все рассказали, и про смертность только за позавчера по ковиду в два с половиной раза выше, чем по гриппу, и по темпам распространения.

Ответить

Евгений Мартынов

Сергей
0

И что, сесть теперь закрыться и обосраться, из-за того, что какой-то очередной анонимус вещает в интернетах про остоебеневшую всем статистику, удобно экстраполированную на текущие реалии?

Ответить

walkindizaster

Евгений
1

 И что, сесть теперь закрыться и обосраться

Первое крайне желательно, второе на усмотрение

Ответить

Сергей Махалов

Евгений
0

И что, сесть теперь закрыться и обосраться

Да, блядь, вам, долбоебам, уже триста раз говорили - сидите дома, блядь, сидите дома. 
Самоизоляция позволяет снизить темп распространения инфекции. Сейчас в той же Москве, например, больницы уже работают на пределе, скорые помощи работают на пределе. Логика тут простая - что в Москве сейчас, то в регионах через неделю. 

Ответить

ZeramthgiN

Сергей
0

Статистика:
Recovered: 430,455
Deaths: 114,215

Убергении:
Смертность всего 4%

Ответить

Sergey Shiganov

Zeramth…
0

ты подожди, на днях больницы захлебываться начнут
российские больницы, по-российски так захлебываться, от души

Ответить

Dmitry Shiryaev

Sergey
0

Не начнут. Если не будут госпитализировать - то и захлебываться не будут.

Ответить

walkindizaster

Zeramth…
0

4% при такой заразности это очень много
Смертность от гриппа 0.1%

И это показатель при условии, что медики пока вытягивают людей с осложнениями
Осложнения от гриппа 2%
Осложнения от короны 20%

Ответить

ZeramthgiN

walkind…
0

Я вообще писал к тому, что 430/114 = примерно 25%, но никак не 4.

Ответить

walkindizaster

Zeramth…
0

Так тоже некорректно сравнивать, люди умирают раньше чем вылечиваются.

Ответить

Сергей Лукин

Zeramth…
0

И нахуя ты соотносишь одну часть (смерти) с другой частью (выздоровевшие)? Надо сравнивать одну часть и общее количество.

Подтвержденные случаи: 1 850 220
Deaths: 114,215

( 114,215 / 1 850 220 ) * 100 = 6,17%

Смертность 6,17%

Ответить

Евгений Мартынов

Andrey
2

Ты чё, пёс, хочешь уничтожить романтику постапокалиптичности? Мы чё, зря фильмы и сериальчики смотрели про заражение? А как же сотни красивых экспоненциальных графиков, нарисованных прошаренными пацанами-сммщиками с миллионными просмотрами? А как же моднейшие фразы про "сгладить кривую™" и "нагрузка на медслужбы™"? Ты чё, хочешь вернуть интернету информативность? Предлагаешь нам от этого всего отказаться?

Ответить

Andrey Kharitonov

Евгений
2

Предлагаю не отказываться, также все это смотреть и орать, как это круто. 

Но вернуться в обычную жизнь, иначе вся эта ересь в плане общества, станет реальностью. Что нихуя не круто.

Буквально вчера видел, как мальчик под Калугой, в дачном посёлке потрогал ветки, которые просто валялись под деревьями у поля, а отец ему закричал "Фу, не трогай всякую инфекцию". Просто на природе, Карл! 

Среди таких идиотов жить - это не круто.

Ответить

Евгений Мартынов

Andrey
1

Да даже тут, на просторах ТЖ, на серьёзных щщах обсуждалось, что лучше не гулять на открытых безлюдных локациях(!), ибо сей таинственный вирус перемещается благодаря микропотокам(!!) и если чихнёт кто-нибудь на одном конце города, то можно заразиться будучи в другой его части(!!!). Понятно, что большая часть местной аудитории не вылезла ещё из пубертата с его характерной гиперболизированностью всего и вся. Но, оказалось, что психоз индуцировать в информационную эпоху оказалось даже легче, чем в предыдущем столетии - народ сам с дюжим энтузиазом будет охотно поддерживать и усугублять, топя и без того крупицы достоверных данных в потоках (да нет, даже блять океанах) противоречивого информационного скама, дублируя и кратно умножая его,  отождествляя себя с группами риска чуть более, чем полностью, ведясь на любые непроверенные вбросы/тупейщую аргументацию и сценарии/поддаваясь любым бессмысленным ограничительным мерам в свой адрес и охотно их приветствуя. В интересные по ебанутости времена живём.

Ответить

Мучительный динозавр

Andrey
0

У тебя есть статистика по новому коронавирусу запрошлые года? Нет. Тогда будем исходить из той статистики, которая есть, а не которая могла бы быть.

Ответить

Andrey Kharitonov

Мучительный
1

Новым коронавирусом можно назвать что угодно с такими симптомами и таким числом заболевших. А по сути ни хрена нового нет.

Ответить

Мучительный динозавр

Andrey
1

Иди, погуляй, обкашляй вопросик с бабками в Магните

Ответить

Andrey Kharitonov

Мучительный
1

Я сейчас здоров и могу с кем угодно это обсудить оффлайн)) А если бы заболел, например, кашлем и температурой, сидел бы дома. 
Это просто здравый смысл. 

Ответить

Мучительный

Andrey
3

Ах, ну раз ты здоров, то на всех насрать. Не у всех такой иммунитет, как у тебя, а ты можешь спокойно переносить и распространять вирус на более слабых, которых это убьёт.

Ответить

Andrey

Мучител…
–1

И это нормально. 

Почему два года назад это никого не волновало? В это же время в офисе со мной сидело по 20-30 человек, кто болел ОРВИ, и всем было срать, что я от них заболевал этим. 

Потом точно так же заболевал человек с ослабленным на фоне чего-то иммунитетом, получал серьезное осложнение и ехал в больницу.

Ответить

Евгений Клочков

Andrey
5

Предположу, что потому что от текущей дряни уезжают в больничку с осложнениями большой % от заболевших. От обычного гриппа или ОРВИ столько туда не отправляются

Не просто так же даже при относительном небольшим % зараженных от общего числа народа больницы не справляются, даже если большинство отделений перевести под лечение этой дряни 

Ответить

Andrey

Евгений
0

Больницы не справляются, потому что собяшка закрыл за последние 3 года целую кучу медицинских заведений, в том числе инфекционных. А в регионах это вообще обычное дело: и раньше не справлялись, и сейчас.

Откуда ты знаешь, что % больше? Больше, чем что? 

Как вообще определить, если у тебя "нашли коронавирус", что он именно этот, мейнстримный, а не тот, что и в 2014 гулял по планете, когда ему ещё не навесили такое название?

Ответить

Евгений Клочков

Andrey
4

собяшка закрыл за последние 3 года целую кучу медицинских заведений, в том числе инфекционных. А в регионах это вообще обычное дело: и раньше не справлялись, и сейчас.

Собяшка и в Нью-Йорке с Италией больницы закрывал? 

Ответить

Мучительный

Евгений
1

Ответные меры за зассаные Обамой подъезды в России

Ответить

Географический

Andrey
1

Как вообще определить, если у тебя "нашли коронавирус"

Прикинь, есть такая хуйня, называется электронный микроскоп, под ним можно посмотреть на любой вирус, который живет в природе, и когда в 14 году ученые смотрели под ним на вирус, гулявший по планете тогда, то видели там вирус гриппа, а когда смотрят сейчас, то видят там коронавирус. Они различаются по строению как кошка и собака и так можно определить, что это какая-то новая хуйня, которой раньше не было, прикинь.
Откуда ты знаешь, что % больше? Больше, чем что?

Прикинь, есть такая хуйня, называется mortality rate, ее высчитывают по формуле для каждого отдельно взятого заболевания, и смертность от ковида сейчас находится в районе 3,4%, а у сезонного гриппа она в разы меньше. Именно этим и объясняется коллапс систем здравоохранения по всему миру, а не только в Москве: врачи не справляются с количеством пациентов, которым необходима интенсивная терапия, потому что во время традиционного сезонного гриппа больнички не наводняют сотни пациентов, у которых поголовно отказывают легкие.

Ответить

Евгений Мартынов

Мучительный
0

Блять, каждый день хожу в магаз, вижу кучу бабок. И чё?

Ответить

Мучительный

Евгений
2

И ни чё. Иди, обкашляй с ними вопросик.

Ответить

Евгений Мартынов

Мучител…
1

Всем срать. Все устали уже от этой ебаной паники

Ответить

Сергей Махалов

Евгений
1

В могиле червям будут объяснять. 

Ответить

Andrey

Мучител…
1

Спасибо таким как ты, собяшка вводит пропуска и по камерам отслеживает. А ты и рад.

Ответить

Мучительный

Andrey
0

Я из дома редко выхожу, но когда бываю на улице - вижу, что люди в моём городе, если на улице или в магазине, то дистанцию соблюдают, а курящие ходят курить по одиночке. И не приходится ни за кем следить.

Ответить

Andrey

Мучител…
0

Просто сраная идиллия

Ответить

Мучительный

Andrey
0

Ответственность

Ответить

Andrey

Мучител…
0

От этих мемных фраз уже тошнит

Ответить

Мучительный

Andrey
0

Иди, проблюйся - легче станет.

Ответить

Andrey

Евгений
0

Я не только бабок вижу, вообще любых людей, кто пришел за продуктами. 

Ответить

Gregory Galperin

1

Блэд, там же в Вязьме было много найдено вчера. Где Смоленская область?

Ответить

Евгений Большаков

Gregory
5

в Вязьме - только предварительное тестирование. Официально будет после повторной пробы, дней через 3-6. 

Ответить

Сайрес Смит

2

А хлопок-то всё громче

Ответить

Ivan Popov

2

New record!

Ответить

Master Oogway

2

От друга узнал что эти тесты ещё умудряются терять. И у людей с симтомами результаты приходится ждать около 5-8 дней. Так что эти результаты как минимум пятидневной давности

Ответить

Роберт Петросян

0

Кажется из-за карантина Путину запретят покидать президентский пост

Ответить

пирог же

1

Еееебааааать!!!

Ответить

Алексей

пирог
0

я тоже чуть подохуел

Ответить

Андрей Коноферчук

1

Окей, сегодня с Новосибирском инфа сошлась,но вчерашних 10 заболевших они просто проигнорировали что ли?

Ответить

Евгений Большаков

1

Нижегородский оперштаб наконец передал информацию по умершим, прошло 7 дней. 

Ответить

Молодой бас

0
Ответить

Not Found

0

Парад 9 мая придется отменить, иначе никак.

Ответить

Дмитрий Ежов

Not
0

а бессметный полк?

Ответить

German Times

Дмитрий
4

Если сделают, то полк отправится на небеса к дедам.

Ответить

Евгений Клочков

Дмитрий
0

И его, а то полк будет смертным

Ответить

Дмитрий Письменный

Not
0

Его же вроде уже перенести на 24 июня.

Ответить

Алексей Козлов

Not
0

Вроде как его отменили

Ответить

Yuri Miller

0

Дискриминация! Я слепой или на этой инфографике уверенно отсутствует Ростовская Область? По официальным данным 50 больных примерно. Но тут её не указывают!

Ответить

Мучительный динозавр

Yuri
1

А, не. Ты слепой. Седьмой пункт.

Ответить

Татарский каякер

Мучительный
1

А я тебе доверял на слово...

Ответить

Мучительный динозавр

Yuri
0

Здесь указаны новые заражённые за день, а не за всё время.
Видимо, вчера новых в Ростовской области не выявили.

Ответить

Николай Шелопугин

0

А что там по инфе, якобы у выздоровевших вновь находили этот же вирус?

Ответить

Kyler

Николай
0

Мало кого успели ещё вылечить, чтобы такая статистика была

Ответить

Dmitry Shiryaev

Николай
0

Есть такое

Ответить

Невидимый динозавр

Николай
0

Данных, что они заново заразились, ещё не было. Скорее всего недолечились.

Ответить

Тимур Гимадиев

Невидимый
0

Как нет и данных, что они просто недолечились. Есть факт, что у 91 человека в Корее, выписанных после болезни, вновь обнаружен вирус. Как он оказался в организме - ещё предстоит выяснить.

Ответить

Невидимый динозавр

Тимур
0

Так и есть, но учитывая высказывания на эту тему учёных, второй вариант более реалистичен. 

Ответить

Yuri Miller

Николай
0

Если ослаб иммунитет, то любая живая РНК вируса снова начнёт плодиться. Иммунитет не успевает подавливать.

Ответить

Развитый нос

0

В Удмуртии вчера 6 былоновых, а тут нет в списке 

Ответить

Вадим Милославский

0

Хочу обратить ваше внимание к тверской области. Я месяц смотрю за ситуацией в своём регионе и не понимаю одного, как имея по своей территории магистраль между основными центрами заражения и дачи больщинства московских граждан, которые уехали туда еще в начале апреля, мы имеем такое не значительное количество зараженных. Сегодня первый скачок до 44 человек
Вы издеваетесь? Т.е. вчера ноль, а сегодня сразу 44?
https://coronavirus-monitor.ru/coronavirus-v-tverskoj-oblasti/

Ответить

Andrew Roz

0

Стабильно по 2500.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

0

Еврейская АО - 1
хм.....

Ответить
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