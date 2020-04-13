Прямой эфир
что происходит в интернете
Всего случаев заболевания — 18 328.
Число случаев заболевания коронавирусом нового типа в России выросло до 18 328, сообщил оперштаб.
За сутки зафиксировали 2558 новых случаев заболевания в 62 регионах. 18 человек умерли, 179 — выздоровели.
За всё время зафиксировано 18 328 случаев заболевания коронавирусом. 1470 человек выздоровели, 148 умерли. Также оперштаб отчитался, что в России провели более 1,3 миллиона тестов на вирус.
Лидер по числу заболеваний — Москва (11 513), на втором месте — Московская область (1855), на третьем месте — Петербург (678).
Опять Коми нет. Они там че, вместе с главой местного минздрава в отставку отправили вирус в регионе?
Функциональный бинокль
Нету больше вашего Коми
Не подтвердили ещё. Первичный тест дал положительный результат, ждут финального выстрела из Москвы
Ну так это не первый день
А у них очереди большие. У нас в Адыгее 43 подозрения уже 4 день, ждём подтверждения
ДА КТО ТАКОЙ ЭТОТ ВАШ КОМИ НАХУЙ!?
В каждом посте есть такой комментарий, но есть еще одна важная деталь: на смерть почти всегда пытаются списать не вирус, а какой-то другой, ранее существовавший (хотя кто знает) недуг, вот только катализатором, очевидно, стал вирус
Та ну нее, рановато для чс
Букмекерам пора начинать принимать ставки, когда введут ЧС. А как по мне, вероятность что его введут = 0
Уже принимают. Самая верхняя про это.
Через год с улыбкой на лице будете вспоминать про эту движуху с вирусом. Ну, не все из вас, конечно.
Внатуре Петросян
Да ладно, на этот раз норм
Привлекательный фитиль
Столетний баян
Пора начинать шутить про тех, кто забил на все и гулял по паркам (в спб по крайней мере) и уже пора начинать готовиться шутить про тех, кто ходил на вербное вс. И там пасха еще скоро, посмотрим, что будет через неделю там.
Пора начинать шутить про тех, кто забил на все и гулял по паркам
В Нижнем Новгороде такие и не прекращали.
Количество регионов всегда приводят к одному числу, чтобы в три столбика все влезли?
Зато на Пасху сходили!
Субъективный чайник
про пасху будем шутить через неделю
Но православная Пасха только в это воскресенье...
А это на Вербное воскресенье хомяки поперлись на кладбища через заграждения?
Режим самоизоляции в НН
Развитый нос
Эти то хоть на работу, деваться некуда большинству, вот тебе Ижевск вчера, да думаю в любом городе так же было
Дистанцию же держат, потому очередь и такая длинная. Так она была бы гораздо короче
to the moon хуле
Дал бы Оскар этой "игре".
Май так понимаю тоже дома?
Октябрьский танк88
То есть были сомнения?
Весь май точно будет все это продолжаться.
Пик ожидают в середине мая, потом плато, и только в июне начнётся спад
Почтовый холод
Уже в середине мая? Пару недель назад ожидали пик в апреле.
Не удивлюсь, если в мае будут ожидать пик в июне. Так и будем жить с ожиданием.
Уфа что-то не сходится
вот вот, на днях нашли 170 с подозрением на заражение, а в статистике 23
Тесты не три минуты делаются
а как же это https://www.interfax.ru/russia/699135
Хрен знает как действительно работает, а не по пресс-релизу, сколько стоит и в каких количествах имеется. А так же получили ли они медицинский допуск, подтверждённый различными исследованиями.
Ну ты же сам пишешь про подозрение, а не подтвержденные случаи. Тебя это не смущает?
Хоть кто-нибудь интересовался, сколько было больных пневмонией или просто ОРВИ, приведшей к осложнениям, в 2017 году? А в 2011?
Типа сейчас, на стыке весны и осени, популярном времени года, когда простужаются и болеют разными формами гриппа, которые приводят к разным осложнениям, в Москве за месяц (!) с небольшим выявлено 0,1% заболевших определенным вирусом от официального населения столицы. Который не обладает характерными симптомами и вообще классифицируется как ОРВИ с последующими осложнениями.
Сейчас, понятно, каждый стал мамкиным вирусологом и сидит-мониторит статистику, насмотревшись разных фильмов и игр про пандемии.
Но без статистики за предыдущие года это смотрится как минимум нерепрезентативно.
О давайте снова сравнивать ковид и грипп, а то блять не написали же про это уже все что можно
Об этом нужно помнить каждый раз, когда смотришь подобную сраную сводку со статистикой, выжатой из пальца
Нахуя?
Умный самый нашёлся тут, уверен ты на улице стоишь и орешь всем: ха ебанутые в масках, перчатках, а вы статистику гриппа видели??!!
Нет, не стою, зачем это нужно? Что за глупость?
Зато под окнами ходит полицейский с планшетом и отслеживает бабок, которые выходят в магазин, чтобы продуктов купить, и лишает их выделенных средств "на помощь в это сложное время".
Таким долбоебам, как ты, уже кучу раз все рассказали, и про смертность только за позавчера по ковиду в два с половиной раза выше, чем по гриппу, и по темпам распространения.
И что, сесть теперь закрыться и обосраться, из-за того, что какой-то очередной анонимус вещает в интернетах про остоебеневшую всем статистику, удобно экстраполированную на текущие реалии?
И что, сесть теперь закрыться и обосраться
Первое крайне желательно, второе на усмотрение
И что, сесть теперь закрыться и обосраться
Да, блядь, вам, долбоебам, уже триста раз говорили - сидите дома, блядь, сидите дома.
Самоизоляция позволяет снизить темп распространения инфекции. Сейчас в той же Москве, например, больницы уже работают на пределе, скорые помощи работают на пределе. Логика тут простая - что в Москве сейчас, то в регионах через неделю.
Статистика:
Recovered: 430,455
Deaths: 114,215
Убергении:
Смертность всего 4%
ты подожди, на днях больницы захлебываться начнут
российские больницы, по-российски так захлебываться, от души
Не начнут. Если не будут госпитализировать - то и захлебываться не будут.
4% при такой заразности это очень много
Смертность от гриппа 0.1%
И это показатель при условии, что медики пока вытягивают людей с осложнениями
Осложнения от гриппа 2%
Осложнения от короны 20%
Я вообще писал к тому, что 430/114 = примерно 25%, но никак не 4.
Так тоже некорректно сравнивать, люди умирают раньше чем вылечиваются.
И нахуя ты соотносишь одну часть (смерти) с другой частью (выздоровевшие)? Надо сравнивать одну часть и общее количество.
Подтвержденные случаи: 1 850 220
Deaths: 114,215
( 114,215 / 1 850 220 ) * 100 = 6,17%
Смертность 6,17%
Ты чё, пёс, хочешь уничтожить романтику постапокалиптичности? Мы чё, зря фильмы и сериальчики смотрели про заражение? А как же сотни красивых экспоненциальных графиков, нарисованных прошаренными пацанами-сммщиками с миллионными просмотрами? А как же моднейшие фразы про "сгладить кривую™" и "нагрузка на медслужбы™"? Ты чё, хочешь вернуть интернету информативность? Предлагаешь нам от этого всего отказаться?
Предлагаю не отказываться, также все это смотреть и орать, как это круто.
Но вернуться в обычную жизнь, иначе вся эта ересь в плане общества, станет реальностью. Что нихуя не круто.
Буквально вчера видел, как мальчик под Калугой, в дачном посёлке потрогал ветки, которые просто валялись под деревьями у поля, а отец ему закричал "Фу, не трогай всякую инфекцию". Просто на природе, Карл!
Среди таких идиотов жить - это не круто.
Да даже тут, на просторах ТЖ, на серьёзных щщах обсуждалось, что лучше не гулять на открытых безлюдных локациях(!), ибо сей таинственный вирус перемещается благодаря микропотокам(!!) и если чихнёт кто-нибудь на одном конце города, то можно заразиться будучи в другой его части(!!!). Понятно, что большая часть местной аудитории не вылезла ещё из пубертата с его характерной гиперболизированностью всего и вся. Но, оказалось, что психоз индуцировать в информационную эпоху оказалось даже легче, чем в предыдущем столетии - народ сам с дюжим энтузиазом будет охотно поддерживать и усугублять, топя и без того крупицы достоверных данных в потоках (да нет, даже блять океанах) противоречивого информационного скама, дублируя и кратно умножая его, отождествляя себя с группами риска чуть более, чем полностью, ведясь на любые непроверенные вбросы/тупейщую аргументацию и сценарии/поддаваясь любым бессмысленным ограничительным мерам в свой адрес и охотно их приветствуя. В интересные по ебанутости времена живём.
У тебя есть статистика по новому коронавирусу запрошлые года? Нет. Тогда будем исходить из той статистики, которая есть, а не которая могла бы быть.
Новым коронавирусом можно назвать что угодно с такими симптомами и таким числом заболевших. А по сути ни хрена нового нет.
Иди, погуляй, обкашляй вопросик с бабками в Магните
Я сейчас здоров и могу с кем угодно это обсудить оффлайн)) А если бы заболел, например, кашлем и температурой, сидел бы дома.
Это просто здравый смысл.
Ах, ну раз ты здоров, то на всех насрать. Не у всех такой иммунитет, как у тебя, а ты можешь спокойно переносить и распространять вирус на более слабых, которых это убьёт.
И это нормально.
Почему два года назад это никого не волновало? В это же время в офисе со мной сидело по 20-30 человек, кто болел ОРВИ, и всем было срать, что я от них заболевал этим.
Потом точно так же заболевал человек с ослабленным на фоне чего-то иммунитетом, получал серьезное осложнение и ехал в больницу.
Предположу, что потому что от текущей дряни уезжают в больничку с осложнениями большой % от заболевших. От обычного гриппа или ОРВИ столько туда не отправляются
Не просто так же даже при относительном небольшим % зараженных от общего числа народа больницы не справляются, даже если большинство отделений перевести под лечение этой дряни
Больницы не справляются, потому что собяшка закрыл за последние 3 года целую кучу медицинских заведений, в том числе инфекционных. А в регионах это вообще обычное дело: и раньше не справлялись, и сейчас.
Откуда ты знаешь, что % больше? Больше, чем что?
Как вообще определить, если у тебя "нашли коронавирус", что он именно этот, мейнстримный, а не тот, что и в 2014 гулял по планете, когда ему ещё не навесили такое название?
собяшка закрыл за последние 3 года целую кучу медицинских заведений, в том числе инфекционных. А в регионах это вообще обычное дело: и раньше не справлялись, и сейчас.
Собяшка и в Нью-Йорке с Италией больницы закрывал?
Географический
Как вообще определить, если у тебя "нашли коронавирус"
Прикинь, есть такая хуйня, называется электронный микроскоп, под ним можно посмотреть на любой вирус, который живет в природе, и когда в 14 году ученые смотрели под ним на вирус, гулявший по планете тогда, то видели там вирус гриппа, а когда смотрят сейчас, то видят там коронавирус. Они различаются по строению как кошка и собака и так можно определить, что это какая-то новая хуйня, которой раньше не было, прикинь.
Откуда ты знаешь, что % больше? Больше, чем что?
Прикинь, есть такая хуйня, называется mortality rate, ее высчитывают по формуле для каждого отдельно взятого заболевания, и смертность от ковида сейчас находится в районе 3,4%, а у сезонного гриппа она в разы меньше. Именно этим и объясняется коллапс систем здравоохранения по всему миру, а не только в Москве: врачи не справляются с количеством пациентов, которым необходима интенсивная терапия, потому что во время традиционного сезонного гриппа больнички не наводняют сотни пациентов, у которых поголовно отказывают легкие.
Блять, каждый день хожу в магаз, вижу кучу бабок. И чё?
И ни чё. Иди, обкашляй с ними вопросик.
Всем срать. Все устали уже от этой ебаной паники
Я из дома редко выхожу, но когда бываю на улице - вижу, что люди в моём городе, если на улице или в магазине, то дистанцию соблюдают, а курящие ходят курить по одиночке. И не приходится ни за кем следить.
Блэд, там же в Вязьме было много найдено вчера. Где Смоленская область?
в Вязьме - только предварительное тестирование. Официально будет после повторной пробы, дней через 3-6.
От друга узнал что эти тесты ещё умудряются терять. И у людей с симтомами результаты приходится ждать около 5-8 дней. Так что эти результаты как минимум пятидневной давности
Окей, сегодня с Новосибирском инфа сошлась,но вчерашних 10 заболевших они просто проигнорировали что ли?
Нижегородский оперштаб наконец передал информацию по умершим, прошло 7 дней.
Парад 9 мая придется отменить, иначе никак.
а бессметный полк?
Дискриминация! Я слепой или на этой инфографике уверенно отсутствует Ростовская Область? По официальным данным 50 больных примерно. Но тут её не указывают!
А, не. Ты слепой. Седьмой пункт.
Здесь указаны новые заражённые за день, а не за всё время.
Видимо, вчера новых в Ростовской области не выявили.
А что там по инфе, якобы у выздоровевших вновь находили этот же вирус?
Невидимый динозавр
Данных, что они заново заразились, ещё не было. Скорее всего недолечились.
Как нет и данных, что они просто недолечились. Есть факт, что у 91 человека в Корее, выписанных после болезни, вновь обнаружен вирус. Как он оказался в организме - ещё предстоит выяснить.
Невидимый динозавр
Так и есть, но учитывая высказывания на эту тему учёных, второй вариант более реалистичен.
Если ослаб иммунитет, то любая живая РНК вируса снова начнёт плодиться. Иммунитет не успевает подавливать.
Хочу обратить ваше внимание к тверской области. Я месяц смотрю за ситуацией в своём регионе и не понимаю одного, как имея по своей территории магистраль между основными центрами заражения и дачи больщинства московских граждан, которые уехали туда еще в начале апреля, мы имеем такое не значительное количество зараженных. Сегодня первый скачок до 44 человек
Вы издеваетесь? Т.е. вчера ноль, а сегодня сразу 44?
https://coronavirus-monitor.ru/coronavirus-v-tverskoj-oblasti/