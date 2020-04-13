Прямой эфир
А также сообщают, что те якобы контактировали с заболевшими вирусом, а потом предлагают сдать анализы.
Сбербанк предупредил о новых мошеннических схемах, которые возникли на фоне распространения коронавируса. Об этом рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Жертвам звонят и представляются работниками медучреждений, а потом рассказывают о проблемах со сданными анализами на вирус. Затем жертвам предлагают купить дорогостоящие лекарства, которые впоследствии оказываются безвредными пищевыми добавками;
Также злоумышленники регистрируют домены, в которых есть название сервиса Zoom.
Ранее о новых мошеннических схемах рассказывал ВТБ. Злоумышленники обманывали граждан, которые обращались за кредитными каникулами. Также о действиях мошенников предупреждал Центробанк: жертв обзванивали, предлагая отсрочки по кредитам и выплаты компенсаций.
Привлекательный фитиль
Хорошо, что дебилам яды не толкают
Pavel ZamyatinПривлекательный
А смысл? Так можно только один раз заработать.
Анна Давыдова
Кризис — время возможностей
Прежний якорь
пищевые добавки под видом лекарств от Covid-19
Идиот и деньги должны расстаться.