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Новости
Алексей Боржонов
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В Сбербанке рассказали о новых мошеннических схемах. Жертвам продают пищевые добавки под видом лекарств от Covid-19 Материал редакции

А также сообщают, что те якобы контактировали с заболевшими вирусом, а потом предлагают сдать анализы.

Сбербанк предупредил о новых мошеннических схемах, которые возникли на фоне распространения коронавируса. Об этом рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов.

  • Злоумышленники сообщают жертвам, что те якобы контактировали с заболевшими Covid-19. После этого они предупреждают, что специалисты приедут взять анализы, а процедура будет стоить 5 тысяч рублей;

  • Жертвам звонят и представляются работниками медучреждений, а потом рассказывают о проблемах со сданными анализами на вирус. Затем жертвам предлагают купить дорогостоящие лекарства, которые впоследствии оказываются безвредными пищевыми добавками;

  • Мошенники предлагают жертвам получить «компенсации за ущерб от вируса». Так они узнают личные данные клиентов банков;

  • Также злоумышленники регистрируют домены, в которых есть название сервиса Zoom.

Ранее о новых мошеннических схемах рассказывал ВТБ. Злоумышленники обманывали граждан, которые обращались за кредитными каникулами. Также о действиях мошенников предупреждал Центробанк: жертв обзванивали, предлагая отсрочки по кредитам и выплаты компенсаций.

#новости #covid19 #деньги

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4 комментария
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Привлекательный фитиль

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Хорошо, что дебилам яды не толкают

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Pavel Zamyatin

Привлекательный
1

А смысл? Так можно только один раз заработать.

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Анна Давыдова

1

Кризис — время возможностей 

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Прежний якорь

0

 пищевые добавки под видом лекарств от Covid-19

Идиот и деньги должны расстаться. 

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