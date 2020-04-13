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что происходит в интернете
К 10:00 утра 13 апреля выдали почти 698 тысяч пропусков для передвижения по городу.
После начала выдачи цифровых пропусков сайт мэрии Москвы перестал работать. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что он подвергся «бот-атаке, в том числе из-за рубежа». Расследованием источников и причин атаки займутся правоохранительные органы.
В мэрии предупредили, что из-за высокой нагрузки «возможно увеличение времени ожидания ответа с пропуском» и посоветовали использовать домен nedoma.mos.ru. Там также напомнили, что пропуска начнут действовать в Москве с 15 апреля.
Глава департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуард Лысенко в эфире «Эхо Москвы» рассказал, что система выдачи цифровых пропусков подвергается небывалому количеству хакерских атак, но справляется с нагрузкой, хотя могут быть проблемы с доступом.
По словам Лысенко, система выдаёт пропуска, и их можно проверить. На момент написания новости сайт мэрии Москвы не открывался у TJ.
Долбоебы, Подмосковье это не из-за рубежа.
А ведь все писали что работать ничего не будет из-за нагрузки. Профессиональный отбор в органы власти показывает себя во всей красе... Ломают их...
ах уж эти америкосы-не дают пропуска получить
обрушили всё, ироды
а у нас все работало всегда отменно
гады
Когда сэкономил на нагрузочном тестировании и нужен отвлекающий манёвр пока разрабочики правят баги
Говнокод приложения нынче принято называть атакой. Не иначе, как США залезли в нотпад разработчика и все испортили
Украинцы! У себя бардак устроили и нам решили поднасрать.
Но ведь на сайт вообще закрыт доступ с зарубежных ip. Какая-то довольно тупая отмазка получилась.
Репортаж с места событий. Наш собственный корреспондент. Марьяна, что там у вас происходит?
-Такого в Америке не было никогда. Трупы уже складывают под лавки в централ парке. Тысячи зараженных и сотни смертей ежедневно. Последним желанием умирающих американцев как правило является: "обрушьте госуслуги и мосру"
Ведь американцам выгодно, чтобы зараза продолжила распространяться по миру. Всё логично.
да люди просто через ВПН заходят чтобы пи**ры не палили всё
Люди просто уже перманентно через ВПН сидят потому что пол интернета побанили
Не особо им верю, но не исключаю, что это может оказаться относительно правдивым заявлением.
Противники пропускной системы есть.
Простейшие дос атаки сумеет организовать каждый первый. Делаешь то же самое под VPN — вот уже атака из-за рубежа.
Вас таких энтузиастов нашлось больше одного? Поздравляю, это уже массовая атака, «небывалое число» их.
Примитивный танк88
Делаешь то же самое под VPN — вот уже атака из-за рубежа.
Это решается запрещением доступа с нероссийских (немосковских) адресов. Можно даже заглушку не ставить, просто дропать все пакеты.
Навальный читает тж
Эти балаболы утверждают, что за утро (из которого 3 часа сайт лежит) уже выдали столько же пропусков, сколько запросят в последующие 2+ недели
Так так так, что тут у нас? фронтенд не кешируется. Шилдинга и CDN нет. Сервер возвращает ответ "Cache-Control: no-cache, private" - что означает браузеру не в коем случае не кешировать информацию. Ну что ж, диагноз - неопытность разработчиков.
Они просто наверное не знают, как DDoS работает. Это вполне могли быть и наши, просто использовали ботнет с ботами по всему миру
Ага, боты по всему миру атакуют сайт, который только из России открывается
Он открывается, но пишет подозрительный IP, и просит подтвердить вход по email
Ну значит правильно сделали - для зарубежных отдельную заглушку, которую если будут дудосить то на основной сайт не повлияет
Это при входе в закрытую часть, открытая часть публичная, её можно положить, если не стоит защиты. Но для госсистем железки с такой защитой обязательны, иначе они не пройдут аттестацию
по-моему, нагрузки в 698 тысяч пользователей оказалось достаточно для того, что бы положить сервис)
Так-то это достаточная нагрузка, которая положит большинство веб-аппов с серверами за 5-10$, если конечно они без горизонтального масштабирования
предлагают делать пропуск через сайт. а сайт отсылает на госуслуги, которые полегли. ахахах
Вообще коронавирус придуман для того чтобы совершить ДДоС атаку на Россию
Судя по тому, как у нас работают госресурсы, все хакеры мира только и занимаются тем, что садят наш интернет...