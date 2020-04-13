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Новости
Ольга Щербинина
4608

Сайт мэрии Москвы перестал работать в день запуска цифровых пропусков. Власти заявили об атаке из-за рубежа Материал редакции

К 10:00 утра 13 апреля выдали почти 698 тысяч пропусков для передвижения по городу.

37 комментариев
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После начала выдачи цифровых пропусков сайт мэрии Москвы перестал работать. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что он подвергся «бот-атаке, в том числе из-за рубежа». Расследованием источников и причин атаки займутся правоохранительные органы.

В мэрии предупредили, что из-за высокой нагрузки «возможно увеличение времени ожидания ответа с пропуском» и посоветовали использовать домен nedoma.mos.ru. Там также напомнили, что пропуска начнут действовать в Москве с 15 апреля.

Глава департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуард Лысенко в эфире «Эхо Москвы» рассказал, что система выдачи цифровых пропусков подвергается небывалому количеству хакерских атак, но справляется с нагрузкой, хотя могут быть проблемы с доступом.

Мы сегодня за последние три часа испытали атак — наверное думаю, что заказных — столько, сколько не испытывали за последние два квартала. То есть нас очень упорно пытаются сломать.

Эдуард Лысенко
глава департамента информационных технологий правительства Москвы

По словам Лысенко, система выдаёт пропуска, и их можно проверить. На момент написания новости сайт мэрии Москвы не открывался у TJ.

Для любых поездок по Москве и Подмосковью с 15…
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tjournal.ru

#новости #москва #карантинвроссии #covid19

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37 комментариев
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Атлант поправил плечи

128

Долбоебы, Подмосковье это не из-за рубежа. 

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Kyler

Атлант
3

Ну для Москвы...

Ответить

solawind

28

Обама по ф5 дудосит, не иначе

Ответить

Владимир Земсков

14
Ответить

Андрей Шумаков

13

А ведь все писали что работать ничего не будет из-за нагрузки. Профессиональный отбор в органы власти показывает себя во всей красе... Ломают их... 

Ответить

Danil Bukharin

12

кляты печенеги!

Ответить

Митя Простомолотов

12

ах уж эти америкосы-не дают пропуска получить
обрушили всё, ироды
а у нас все работало всегда отменно
гады

Ответить

Енот Волшебный

9

"Атака из-за рубежа" — все деньги слиты на виллы в Испании\Италии.

Ответить

Прежний якорь

5

 сегодня за последние три часа испытали атак

Чёртов Трамп обоссал все наши сервера! ОМЕРИКА ПЕРЕСТАНЬ!

Ответить

Андрей Железняк

5

Когда сэкономил на нагрузочном тестировании и нужен отвлекающий манёвр пока разрабочики правят баги

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

5

Говнокод приложения нынче принято называть атакой. Не иначе, как США залезли в нотпад разработчика и все испортили

Ответить

Данила Стиповенко

–13

Украинцы! У себя бардак устроили и нам решили поднасрать.

Ответить

Татарский каякер

Данила
8
Ответить

Rayslava

4

Но ведь на сайт вообще закрыт доступ с зарубежных ip. Какая-то довольно тупая отмазка получилась.

Ответить

Митя Простомолотов

4

Репортаж с места событий. Наш собственный корреспондент. Марьяна, что там у вас происходит?
-Такого в Америке не было никогда. Трупы уже складывают под лавки в централ парке. Тысячи зараженных и сотни смертей ежедневно. Последним желанием умирающих американцев как правило является: "обрушьте госуслуги и мосру"

Ответить

Насущные Проблемы

3

Ведь американцам выгодно, чтобы зараза продолжила распространяться по миру. Всё логично.

Ответить

НечеловеческаяЛогика

2

да люди просто через ВПН заходят чтобы пи**ры не палили всё

Ответить

Кеша Шушпанов

НечеловеческаяЛ…
1

Люди просто уже перманентно через ВПН сидят потому что пол интернета побанили

Ответить

Lyakusha Cepelyakish

2

ЗНАЙТЕ, 
МЫ НЕ СЛОМАЕМСЯ, ТВАРИ

Ответить

За 90 дней менять имя модель не

2

Не особо им верю, но не исключаю, что это может оказаться относительно правдивым заявлением.
Противники пропускной системы есть. 
Простейшие дос атаки сумеет организовать каждый первый. Делаешь то же самое под VPN — вот уже атака из-за рубежа. 
Вас таких энтузиастов нашлось больше одного? Поздравляю, это уже массовая атака, «небывалое число» их.

Ответить

Примитивный танк88

За
0

Делаешь то же самое под VPN — вот уже атака из-за рубежа.

Это решается запрещением доступа с нероссийских (немосковских) адресов. Можно даже заглушку не ставить, просто дропать все пакеты.

Ответить

Artem Puchkov

1

Навальный читает тж

Ответить

Енот Волшебный

Artem
1

Но не пишет. Ссыкло.

Ответить

Andrew Lobachev

1

Эти балаболы утверждают, что за утро (из которого 3 часа сайт лежит) уже выдали столько же пропусков, сколько запросят в последующие 2+ недели

Ответить

Иван Маслов

1

Так так так, что тут у нас? фронтенд не кешируется. Шилдинга и CDN нет. Сервер возвращает ответ "Cache-Control: no-cache, private" - что означает браузеру не в коем случае не кешировать информацию. Ну что ж, диагноз - неопытность разработчиков.

Ответить

Михаил Подивилов

0

Они просто наверное не знают, как DDoS работает. Это вполне могли быть и наши, просто использовали ботнет с ботами по всему миру

Ответить

Илья Гераськин

Михаил
1

Ага, боты по всему миру атакуют сайт, который только из России открывается

Ответить

Андрей Железняк

Илья
0

Он открывается, но пишет подозрительный IP, и просит подтвердить вход по email

Ответить

Илья Гераськин

Андрей
0

Ну значит правильно сделали - для зарубежных отдельную заглушку, которую если будут дудосить то на основной сайт не повлияет

Ответить

Андрей Железняк

Илья
0

Это при входе в закрытую часть, открытая часть публичная, её можно положить, если не стоит защиты. Но для госсистем железки с такой защитой обязательны, иначе они не пройдут аттестацию

Ответить

po_leen0m

0

по-моему, нагрузки в 698 тысяч пользователей оказалось достаточно для того, что бы положить сервис)

Ответить

Vyacheslav Gorin

po_leen0m
1

Так-то это достаточная нагрузка, которая положит большинство веб-аппов с серверами за 5-10$, если конечно они без горизонтального масштабирования

Ответить

Irina Griaznykh

0

предлагают делать пропуск через сайт. а сайт отсылает на госуслуги, которые полегли. ахахах

Ответить

Anton Korovkin

0

С утра на рабочую почту пропуск упал еще в 3:03

Ответить

Владимир Яворский

0

Хлопок из-за рубежа

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

0

Вообще коронавирус придуман для того чтобы совершить ДДоС атаку на Россию

Ответить

Андрюха Глушков

0

Судя по тому, как у нас работают госресурсы, все хакеры мира только и занимаются тем, что садят наш интернет...

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