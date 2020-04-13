Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
640

Осуждённому по «московскому делу» Никите Чирцову смягчили приговор и освободили в зале суда Материал редакции

Он получил год колонии за то, что на акции протеста летом 2019 года толкнул в грудь полицейского.

5 комментариев
В закладки

Фигуранту «московского дела» Никите Чирцову смягчили приговор с года до 11 месяцев. Его освободили в зале суда, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на его адвоката Александра Боркова.

Адвокат уточнил, что Чирцова освободили в связи отбытым наказанием. Он находится в Курске и 13 апреля должен поехать домой.

Чирцов находился под стражей с сентября 2019 года. В декабре его признали виновным в применении насилия к представителю власти на акции 27 июля.

По версии следствия, Чирцов толкнул полицейского в грудь, из-за чего тот испытал физическую боль. Сам сотрудник правоохранительных органов на одном из заседаний говорил, что «просто попятился назад», но «как таковой физический боли» не испытал.

В момент задержания Чирцов находился в Минске. 30 августа его выслали из Белоруссии. Через два дня его задержали, а потом арестовали.

День приговоров фигурантам «московского дела…
Мещанский суд Москвы приговорил Владимира Емельянова, обвиняемого в насилии в отношении…
tjournal.ru

#новости #московскоедело #суды

Новости
Подписан
Отписаться
Сайт мэрии Москвы перестал работать в день запуска цифровых пропусков. Власти заявили об атаке из-за рубежа
К 10:00 утра 13 апреля выдали почти 698 тысяч пропусков для передвижения по городу.
0
6
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0443\u0434\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0435\u0434\u0435\u043b\u043e"], "comments": 5, "likes": 6, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 158731, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 13 Apr 2020 11:31:35 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Инди
Нужна ли голосовая озвучка роликам об играх?
Когда вы делаете рекламное видео об игре, возникает вопрос: добавлять ли дикторскую озвучку? С одной стороны…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Yuri Miller

4

Победа! Ура, всего лишь срок в СИЗО отсидел)

Ответить

alexferman

3

Фигуристу «московского дела»

Ответить

Илья Утёнков

alexferman
1

двойной тулуп 

Ответить

Илья Утёнков

2

 толкнул в грудь полицейского

У полицейского возникли боли в груди, кашель, поднялась температура...

Ответить

Письменный глобус

Илья
0

не будем забывать про моральные страдания, не сопоставимые, конечно же, по уровню с отсидкой в сизо

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
Десять советов, как пережить финансовый кризис России в 2020 году
Апрель 2020 года. Россияне стоят в очередях с переполненными тележками еды и туалетной бумаги. Весь мир разделился на тех, кто будет сидеть дома и тех, кто едет на шашлычки. Если вы заинтересованы, как пережить кризис, и не знаете, что делать, то читайте статью полностью.
120
Разборы
Для любых поездок по Москве и Подмосковью с 15 апреля вводят цифровые пропуска. Что это и как будет работать
Наличие такого пропуска будет обязательным для передвижения на личном и общественном транспорте.
159
Интернет
Минкомсвязи выпустило приложение для выдачи цифровых пропусков. Его рейтинг уже обрушили
Перед «регистрацией выхода из дома» сервис просит паспортные данные, адрес проживания, селфи и отчёт о самочувствии.
210
Популярное за три дня
Дизайн и архитектура
Крупнейшие города России наглядно
Нарисовал инфографику, наглядно показывающую размеры крупнейших городов России.
179
Истории
«Пациент с тобой разговаривает, а легких у него уже нет»
Врач из Филатовской — о больных коронавирусом и сменах без перерыва
344
Гость TJ
«Резервный фонд позволяет сегодня раздать россиянам по 20 тысяч рублей»: Сергей Гуриев ответил на вопросы сообщества TJ
Видео и текстовая выдержка.
125
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

ZeramthgiN

«Поддерживать надо тех, кто…

Yuri Miller

В России зафиксировали 2558…

kiselevde

«Поддерживать надо тех, кто…

Dmitry Shiryaev

«Поддерживать надо тех, кто…

Евгений Мартынов

В России зафиксировали 2558…

Тимур Петров

«Поддерживать надо тех, кто…

Дмитрий Городских

«Поддерживать надо тех, кто…

Павел Мухунов

«Поддерживать надо тех, кто…

Dmitry Shiryaev

«Поддерживать надо тех, кто…

ZeramthgiN

«Поддерживать надо тех, кто…

Иван Иванов

Запись в подсайте Twitter

Арнольд…

«Поддерживать надо тех, кто…

Сергей Лукин

В России зафиксировали 2558…

walkindizaster

В России зафиксировали 2558…

Dmitry Shiryaev

«Поддерживать надо тех, кто…

Арнольд…

«Поддерживать надо тех, кто…

Сергей Ляхов

Осуждённому по «московскому…

Taktischer Corgi

«Поддерживать надо тех, кто…

Dmitry Shiryaev

«Поддерживать надо тех, кто…