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Он получил год колонии за то, что на акции протеста летом 2019 года толкнул в грудь полицейского.
Фигуранту «московского дела» Никите Чирцову смягчили приговор с года до 11 месяцев. Его освободили в зале суда, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на его адвоката Александра Боркова.
Адвокат уточнил, что Чирцова освободили в связи отбытым наказанием. Он находится в Курске и 13 апреля должен поехать домой.
Чирцов находился под стражей с сентября 2019 года. В декабре его признали виновным в применении насилия к представителю власти на акции 27 июля.
По версии следствия, Чирцов толкнул полицейского в грудь, из-за чего тот испытал физическую боль. Сам сотрудник правоохранительных органов на одном из заседаний говорил, что «просто попятился назад», но «как таковой физический боли» не испытал.
В момент задержания Чирцов находился в Минске. 30 августа его выслали из Белоруссии. Через два дня его задержали, а потом арестовали.
Фигуристу «московского дела»
толкнул в грудь полицейского
У полицейского возникли боли в груди, кашель, поднялась температура...
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