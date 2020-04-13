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Ольга Щербинина
678

«Поддерживать надо тех, кто нуждается»: сооснователь сети DNS предложил вместо помощи бизнесу раздать деньги россиянам Материал редакции

Бизнесмен Дмитрий Алексеев считает, что лучшая поддержка со стороны государства — направить усилия на то, чтобы период кризиса был коротким.

29 комментариев
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Финансовая поддержка россиян и медицины больше поможет малому и среднему бизнесу, чем индивидуальная помощь компаниям, заявил в интервью Forbes сооснователь сети DNS Дмитрий Алексеев. По его мнению, это сократит время вынужденного карантина и самоизоляции, и бизнес вернётся к нормальной деятельности.

Мне кажется, поддерживать бизнес, особенно деньгами, — это неправильное занятие. Я считаю, что поддерживать надо граждан, поддерживать надо тех, кто нуждается.

Дмитрий Алексеев
сооснователь сети DNS

Он отметил, что одновременно с производством сократился и спрос, и его надо перезапустить. Для этого бизнесмен бы предпочёл, чтобы помогали потребителям.

Всем бы гражданам раздали, не знаю, по 15 000-20 000 рублей, это бы оживило рынок. Это самая правильная вещь — помогайте потребителю, чтобы он тратил, имел деньги для того, чтобы потратить. И это поможет бизнесу.

Дмитрий Алексеев
сооснователь сети DNS

По мнению предпринимателя, этот кризис показывает, что медицине в России надо уделять гораздо больше внимания. Он призвал вкладывать больше денег в медицину и образование, а «не в оборону, как сейчас». Алексеев отметил, что в условиях кризиса не стал бы выделять малый и средний бизнес, так как ситуация пагубно влияет на всю экономику.

Малый бизнес, действительно, несёт большие потери, но, грубо говоря, люди, которые остаются без работы, несут ещё большие потери.

Дмитрий Алексеев
сооснователь сети DNS

#новости #россия #бизнес #кризис

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29 комментариев
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Владислав Сурков

4

а росияне потратят их в днс 

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kiselevde

Владислав
1

Правильно он все говорит, сразу в КБ побегу!

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Dmitry Shiryaev

–7

Я хз зачем говорят про прямые выплаты. Если люди не умеют тратить и копить, то единократные выплаты в 15-20к сделают только хуже. Те же акции от х5 за себес гораздо лучше

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ZeramthgiN

Dmitry
5

люди не умеют тратить и копить

Может просто путинскому среднему классу не с чего копить?

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Dmitry Shiryaev

ZeramthgiN
–7

Это явно не проблема Путина. И в прямом и в косвенном смысле. Если у людей была зп в 20к в докарантинный период - они не оч жильцы - и их поддерживать не стоит

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ZeramthgiN

Dmitry
5

людей была зп в 20к в докарантинный период - они не оч жильцы

Геноцид как национальная идея? А это интересно.

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Dmitry Shiryaev

ZeramthgiN
–4

Люди и так успешно справляются. Достаточно просто ничего не делать. И ЧС не вводить. Глядишь - и мамкины бизнесмены вернутся работать "на дядю", а не перекупами с аликом заниматься

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ZeramthgiN

Dmitry
0

вернутся работать "на дядю"

А дядя на кого работать будет?

Ответить

Dmitry Shiryaev

Zeramth…
0

Нормальный бизнес выдерживает уже три кризиса. Хуёвый бизнес плачет и умирает. Оздоровление рынка хуёвыми условиями. Выживут только сильнейшие или те, "кому дадут подачки"

Ответить

ZeramthgiN

Dmitry
0

Ты так и не ответил, на кого дядя работать будет...

Ответить

Dmitry Shiryaev

Zeramth…
0

Хуёвый дядя тоже пойдёт работать на дядю. Нормальный - получит больше заказов.

Ответить

ZeramthgiN

Dmitry
0

Почему гипотетический хороший дядя может работать на себя, а гипотетический я - должен работать на дядю?

Ответить

Dmitry Shiryaev

Zeramth…
0

Потому что если вы не можете стать гипотетически хорошим дядей, то будьте готовы дожить только до следующего кризиса.

Ответить

Почтовый холод

Dmitry
–1

Ты неправильно сформулировал свои мысли, но в целом излагаешь верно, но это мнение будет непопулярно здесь. 

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Павел Мухунов

Dmitry
1

Если люди не умеют тратить и копить

Надо ещё больше налогов наверно. Всё равно глупые налогоплательщики ни скопить, ни потратить деньги с толком не могут. Умное государство деньгами лучше распорядится на плиточку и нацпроекты. 

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Eldar

Dmitry
1

Ващет копить как раз вредно для экономики. Особенно если твои сбережения просто в матраце лежат.

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Rex Sacrorum

1

Новая методичка про «все равно всё пропьют» подъехала.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Rex
–3

Нет, просто у вас говно в башке. Все эти единократные выплаты делают только хуже потому что поднимают рейтинг власти. Выходить из кризиса надо системно, а не выплачивая подачки

Ответить

Aleks Ad

2

Правильно, бизнес в россии должен sosatb

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

–3

1) Выплата - Предприниматель - Население - Зарплата - Водка
2) Население - Выплата - Водка

Зачем он выбирает вторую цепочку?

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Арнольд
0

Ой ой налетели минусить, ладно ладно, замените водку на что-то другое. БАДы например. Впредь обещаю не принижать водку и пидорасов.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Арнольд
1

Это нормально хД говорить, что власть - говно - это норма. А вот то, что сами же люди ничего не делают, большинство электората - это тупые идиоты, некоторые из которых могут даже сидеть на той же тжшке - это не - это неправильно.

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Арнольд Герасимович Дыня

Dmitry
0

Помнишь как в Тайшете/Тулуне в том году наводнения были? Людям выплатили по 300к/1 миллиону, на новое жилье, в зависимости от того прописан ты был в разрушенном жилье или собственник. Так вот. Людям выплатили. Близкие знакомые мне оттуда рассказывали, что вместо восстановления жилья, эти обезъяны начали покупать тачки, бухать и кутить на эти деньги. Я не говорю за всех, но говорят что там большинству от денег крышу сорвало. Зачем что-то строить, если можно бухать?

Ответить

rocket rocket

Арнольд
0

В первой ветке будет ещё кэшбэк государству в виде налогов.

Ответить

Павел Мухунов

Арнольд
0

Почему обязательно водка? А эту самую водку они где возьмут? И доходы от её продажи куда денутся?

Ответить

Taktischer Corgi

1

Сдаётся мне, это совсем не тот DNS о котором первом думают образованные люди.
Это сеть торговли алкашкой? подскажите

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Taktischer
0

Davaite Na Sdorovie

Ответить

Дмитрий Городских

0

А может в самом DNS не стоит цены поднимать на 40%, когда доллар вырос максимум на 30%?
А на веб-камеры, которые стали востребованы из-за крайней нужды не поднимать на 100%

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IO

0

Население - закредитованно 
Комментаторы с ТЖ - надо еще им денег дать

Иногда я думаю что люди здесь ничем не отличаются от людей в одноклассниках. 

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