Бизнесмен Дмитрий Алексеев считает, что лучшая поддержка со стороны государства — направить усилия на то, чтобы период кризиса был коротким.

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Финансовая поддержка россиян и медицины больше поможет малому и среднему бизнесу, чем индивидуальная помощь компаниям, заявил в интервью Forbes сооснователь сети DNS Дмитрий Алексеев. По его мнению, это сократит время вынужденного карантина и самоизоляции, и бизнес вернётся к нормальной деятельности.

Мне кажется, поддерживать бизнес, особенно деньгами, — это неправильное занятие. Я считаю, что поддерживать надо граждан, поддерживать надо тех, кто нуждается. Дмитрий Алексеев сооснователь сети DNS

Он отметил, что одновременно с производством сократился и спрос, и его надо перезапустить. Для этого бизнесмен бы предпочёл, чтобы помогали потребителям.

Всем бы гражданам раздали, не знаю, по 15 000-20 000 рублей, это бы оживило рынок. Это самая правильная вещь — помогайте потребителю, чтобы он тратил, имел деньги для того, чтобы потратить. И это поможет бизнесу. Дмитрий Алексеев сооснователь сети DNS

По мнению предпринимателя, этот кризис показывает, что медицине в России надо уделять гораздо больше внимания. Он призвал вкладывать больше денег в медицину и образование, а «не в оборону, как сейчас». Алексеев отметил, что в условиях кризиса не стал бы выделять малый и средний бизнес, так как ситуация пагубно влияет на всю экономику.