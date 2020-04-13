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Бизнесмен Дмитрий Алексеев считает, что лучшая поддержка со стороны государства — направить усилия на то, чтобы период кризиса был коротким.
Финансовая поддержка россиян и медицины больше поможет малому и среднему бизнесу, чем индивидуальная помощь компаниям, заявил в интервью Forbes сооснователь сети DNS Дмитрий Алексеев. По его мнению, это сократит время вынужденного карантина и самоизоляции, и бизнес вернётся к нормальной деятельности.
Он отметил, что одновременно с производством сократился и спрос, и его надо перезапустить. Для этого бизнесмен бы предпочёл, чтобы помогали потребителям.
По мнению предпринимателя, этот кризис показывает, что медицине в России надо уделять гораздо больше внимания. Он призвал вкладывать больше денег в медицину и образование, а «не в оборону, как сейчас». Алексеев отметил, что в условиях кризиса не стал бы выделять малый и средний бизнес, так как ситуация пагубно влияет на всю экономику.
а росияне потратят их в днс
Я хз зачем говорят про прямые выплаты. Если люди не умеют тратить и копить, то единократные выплаты в 15-20к сделают только хуже. Те же акции от х5 за себес гораздо лучше
люди не умеют тратить и копить
Может просто путинскому среднему классу не с чего копить?
Это явно не проблема Путина. И в прямом и в косвенном смысле. Если у людей была зп в 20к в докарантинный период - они не оч жильцы - и их поддерживать не стоит
людей была зп в 20к в докарантинный период - они не оч жильцы
Геноцид как национальная идея? А это интересно.
Люди и так успешно справляются. Достаточно просто ничего не делать. И ЧС не вводить. Глядишь - и мамкины бизнесмены вернутся работать "на дядю", а не перекупами с аликом заниматься
вернутся работать "на дядю"
А дядя на кого работать будет?
Нормальный бизнес выдерживает уже три кризиса. Хуёвый бизнес плачет и умирает. Оздоровление рынка хуёвыми условиями. Выживут только сильнейшие или те, "кому дадут подачки"
Ты так и не ответил, на кого дядя работать будет...
Хуёвый дядя тоже пойдёт работать на дядю. Нормальный - получит больше заказов.
Почему гипотетический хороший дядя может работать на себя, а гипотетический я - должен работать на дядю?
Потому что если вы не можете стать гипотетически хорошим дядей, то будьте готовы дожить только до следующего кризиса.
Почтовый холод
Ты неправильно сформулировал свои мысли, но в целом излагаешь верно, но это мнение будет непопулярно здесь.
Если люди не умеют тратить и копить
Надо ещё больше налогов наверно. Всё равно глупые налогоплательщики ни скопить, ни потратить деньги с толком не могут. Умное государство деньгами лучше распорядится на плиточку и нацпроекты.
Новая методичка про «все равно всё пропьют» подъехала.
Нет, просто у вас говно в башке. Все эти единократные выплаты делают только хуже потому что поднимают рейтинг власти. Выходить из кризиса надо системно, а не выплачивая подачки
1) Выплата - Предприниматель - Население - Зарплата - Водка
2) Население - Выплата - Водка
Зачем он выбирает вторую цепочку?
Ой ой налетели минусить, ладно ладно, замените водку на что-то другое. БАДы например. Впредь обещаю не принижать водку и пидорасов.
Это нормально хД говорить, что власть - говно - это норма. А вот то, что сами же люди ничего не делают, большинство электората - это тупые идиоты, некоторые из которых могут даже сидеть на той же тжшке - это не - это неправильно.
Помнишь как в Тайшете/Тулуне в том году наводнения были? Людям выплатили по 300к/1 миллиону, на новое жилье, в зависимости от того прописан ты был в разрушенном жилье или собственник. Так вот. Людям выплатили. Близкие знакомые мне оттуда рассказывали, что вместо восстановления жилья, эти обезъяны начали покупать тачки, бухать и кутить на эти деньги. Я не говорю за всех, но говорят что там большинству от денег крышу сорвало. Зачем что-то строить, если можно бухать?
Почему обязательно водка? А эту самую водку они где возьмут? И доходы от её продажи куда денутся?
Сдаётся мне, это совсем не тот DNS о котором первом думают образованные люди.
Это сеть торговли алкашкой? подскажите
А может в самом DNS не стоит цены поднимать на 40%, когда доллар вырос максимум на 30%?
А на веб-камеры, которые стали востребованы из-за крайней нужды не поднимать на 100%
Население - закредитованно
Комментаторы с ТЖ - надо еще им денег дать
Иногда я думаю что люди здесь ничем не отличаются от людей в одноклассниках.