Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Щербинина
1150

Исследование: в России за время пандемии выросла популярность криптобирж и сайтов о религии Материал редакции

Одновременно с этим сайты букмекерских контор и онлайн-магазинов стали подвергаться большему количеству атак.

9 комментариев
В закладки

В последнюю неделю марта трафик на религиозных сайтах вырос на 30-500%. Россияне также стали чаще, чем раньше, заходить на сайты с кино и сериалами, а также пользоваться сервисами криптобирж и Forex, сообщает РБК со ссылкой на данные компании Qrator Labs.

Компания проанализировала сайты и приложения своих клиентов — высчитала среднее число посетителей за каждый день недели в феврале и сравнила его с показателем последней недели марта. Количество клиентов не сообщается, но среди них «десяток религиозных сайтов».

Данные сервиса «Яндекс.Радар» подтверждают информацию Qrator Labs. В марте у портала «Православие и мир» было 4,4 миллиона посетителей (на 23% больше, чем в феврале). Число посетителей «Ислам сегодня» в марте «Яндекс.Радар» оценил в 1,67-2,74 миллиона человек. Это на 14-18% больше, чем в прошлом месяце. Выросло количество посетителей и у портала об иудаизме «Имрей Ноам» — от 321 до 714 тысяч человек в марте, что на 32% больше, чем в феврале. В Qrator Labs объясняют это тем, что многие начали участвовать в церковных службах по видеосвязи и интересоваться взглядом духовенства на происходящие события.

По данным компании, в последнюю неделю марта россияне также стали чаще посещать видеосервисы, в том числе пиратские. Их трафик вырос на 5,32% по сравнению со средним значением февраля. В связи с этим резко вырос объём показов онлайн-рекламы (+17,92%), так как многие смотрят фильмы и сериалы на пиратских сайтах, где её много.

Кроме того, росла популярность сервисов криптобирж и Forex — трафик увеличился на 5,56% и 3,13% соответственно. Авторы исследования связывают это с интересом россиян к валютным рынкам.

По данным Qrator Labs, в марте число DDoS-атак на букмекерские конторы выросло практически в три раза по сравнению с февралем. Аналитики компании объясняют это внерыночными методам конкурентной борьбы во время эпидемии. Большему количеству атак (+183% за последние два месяца) стали подвергаться и сайты онлайн-магазинов. В четыре раза выросло число кибератак в секторе онлайн-курсов и сервисов онлайн-обучения.

Сайт мэрии Москвы перестал работать в день…
После начала выдачи цифровых пропусков сайт мэрии Москвы перестал работать. В оперативном штабе по…
tjournal.ru

#новости #медиа #кибербезопасность

Новости
Подписан
Отписаться
«Поддерживать надо тех, кто нуждается»: сооснователь сети DNS предложил вместо помощи бизнесу раздать деньги россиянам
Бизнесмен Дмитрий Алексеев считает, что лучшая поддержка со стороны государства — направить усилия на то, чтобы период кризиса был коротким.
1
4
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0435\u0434\u0438\u0430","\u043a\u0438\u0431\u0435\u0440\u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c"], "comments": 9, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 158762, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 13 Apr 2020 13:56:11 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Интернет
Zoom — главное приложение эпохи пандемии. Но утечки и проблемы с безопасностью сделали его самым противоречивым
Сервис позволил удобно и бесплатно поддерживать связь во времена карантина, но популярность обернулась «катастрофой» в…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Борис Гюлумянц

5

Хм, крипторелигия с индульгенцией за битки ща выстрелила бы

Ответить

Dra

Борис
0

Крутой стартап, выстрелит, как из пушки.

Ответить

Евгений Мартынов

Борис
0

Сука, с языка снял 

Ответить

Почтовый холод

2

Посещаемость vc, когда стало хуево и все полезли смотреть обращение владелицы сети кафе Андересон. 

Ответить

Независимый коктейль

1

вырос на 30-500%

Какой-то весьма необычный разброс

Ответить

Петр Еремин

0

Сомнительная статистика, трафик наверно практически у всех сайтов вырос, за исключением турагенств и т.д.

Ответить

Аристарх Знаменский

0

А у пронхаба вырос на 100500% ?

Ответить

Ольга Щербинина

Аристарх
0

25 марта писали, что на 24,4% в мире

Ответить

Сергей Васильев

0

Ожидание: люди идут читать научные статьи про вирус
Реальность: люди ищут информацию о том, как правильно перекреститься перед походом в магазин

Шах и мат аметисты.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Гость TJ
«Резервный фонд позволяет сегодня раздать россиянам по 20 тысяч рублей»: Сергей Гуриев ответил на вопросы сообщества TJ
Видео и текстовая выдержка.
132
Разборы
О том, как русские стали россиянами и почему это изобретение Ельцина
Станислав Говорухин не один сомневается в необходимости употреблять слово «россияне». Искусственным и архаичным считает его и историк Александр Даниэль. Появление этого слова, полагает историк, – это результат какой-то ложной политкорректности: «Я помню, как впервые оно прозвучало в устах Бориса Ельцина. Видимо, его советники боялись слова…
135
Новости
В России зафиксировали 1667 новых случаев заболевания Covid-19. Общее количество умерших превысило 100 человек
Всего случаев заболевания — 13 584. Выздоровевших за сутки — 250 человек.
152
Популярное за три дня
Интернет
Fake History Porn: на Reddit подбирают идеальные иллюстрации для исторических событий — реальных и вымышленных
Параллели между вроде бы никак не связанными картинками и историческим контекстом — основа мем-сообщества на 900 тысяч человек.
24
Дизайн и архитектура
Крупнейшие города России наглядно
Нарисовал инфографику, наглядно показывающую размеры крупнейших городов России.
179
Интернет
Американские врачи крепят к защитным костюмам свои улыбающиеся фото — чтобы пациентам с Covid-19 было комфортнее
Многих пугает вид медицинских работников в полном защитном облачении, поэтому те пытаются создать связь между «ходячим скафандром» и человеком под ним.
44
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Masha Korsukova

Крупнейшие города СССР перед…

Masha Korsukova

Крупнейшие города СССР перед…

rossoshmap

Дмитрий Смирнов посоветовал…

Valeriy Avdeyev

Документальный фильм "Tiger…

Masha Korsukova

Крупнейшие города СССР перед…

Загальний аналiз…

Потомок жестов, паразит или…

alexferman

Медицинский факультет: а надо ли?

Загальний аналiз…

Потомок жестов, паразит или…

Кирилл Сосновский

Bloomberg: флагманские iPhone…

Паша Красников

«Поддерживать надо тех, кто…

Андрей Королёв

Медицинский факультет: а надо ли?

Vadique

Bloomberg: флагманские iPhone…

Anton…

На странице сайта Минкомсвязи…

Masha Korsukova

Крупнейшие города СССР перед…

# realfiddy

Bloomberg: флагманские iPhone…

Антон Романов

Медицинский факультет: а надо ли?