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Одновременно с этим сайты букмекерских контор и онлайн-магазинов стали подвергаться большему количеству атак.
В последнюю неделю марта трафик на религиозных сайтах вырос на 30-500%. Россияне также стали чаще, чем раньше, заходить на сайты с кино и сериалами, а также пользоваться сервисами криптобирж и Forex, сообщает РБК со ссылкой на данные компании Qrator Labs.
Компания проанализировала сайты и приложения своих клиентов — высчитала среднее число посетителей за каждый день недели в феврале и сравнила его с показателем последней недели марта. Количество клиентов не сообщается, но среди них «десяток религиозных сайтов».
Данные сервиса «Яндекс.Радар» подтверждают информацию Qrator Labs. В марте у портала «Православие и мир» было 4,4 миллиона посетителей (на 23% больше, чем в феврале). Число посетителей «Ислам сегодня» в марте «Яндекс.Радар» оценил в 1,67-2,74 миллиона человек. Это на 14-18% больше, чем в прошлом месяце. Выросло количество посетителей и у портала об иудаизме «Имрей Ноам» — от 321 до 714 тысяч человек в марте, что на 32% больше, чем в феврале. В Qrator Labs объясняют это тем, что многие начали участвовать в церковных службах по видеосвязи и интересоваться взглядом духовенства на происходящие события.
По данным компании, в последнюю неделю марта россияне также стали чаще посещать видеосервисы, в том числе пиратские. Их трафик вырос на 5,32% по сравнению со средним значением февраля. В связи с этим резко вырос объём показов онлайн-рекламы (+17,92%), так как многие смотрят фильмы и сериалы на пиратских сайтах, где её много.
Кроме того, росла популярность сервисов криптобирж и Forex — трафик увеличился на 5,56% и 3,13% соответственно. Авторы исследования связывают это с интересом россиян к валютным рынкам.
По данным Qrator Labs, в марте число DDoS-атак на букмекерские конторы выросло практически в три раза по сравнению с февралем. Аналитики компании объясняют это внерыночными методам конкурентной борьбы во время эпидемии. Большему количеству атак (+183% за последние два месяца) стали подвергаться и сайты онлайн-магазинов. В четыре раза выросло число кибератак в секторе онлайн-курсов и сервисов онлайн-обучения.
Хм, крипторелигия с индульгенцией за битки ща выстрелила бы
Сомнительная статистика, трафик наверно практически у всех сайтов вырос, за исключением турагенств и т.д.
Ожидание: люди идут читать научные статьи про вирус
Реальность: люди ищут информацию о том, как правильно перекреститься перед походом в магазин
Шах и мат аметисты.