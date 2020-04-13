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Артём Мазанов
4703

Составлять протоколы за нарушение правил поведения при ЧС смогут полицейские, росгвардейцы, главы Росатома и Роскосмоса Материал редакции

Это относится и к режиму повышенной готовности, который введён на территории всех российских субъектов.

37 комментариев
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно статье 28.3 КоАП РФ, протоколы за «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации» (статья 20.6.1. КоАП РФ) могут составлять лица, указанные в постановлении правительства.

Мишустин наделил правом составлять такие протоколы:

  • Полицейских;
  • Сотрудников Росгвардии;
  • Главу МЧС, его первого заместителя и других должностных лиц ведомства;
  • Должностных лиц охраны, подведомственной Росжелдору;
  • Председателей комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС Росатома;
  • Руководителя структурного подразделения по космической деятельности Роскосмоса;
  • Руководителей, а также их заместителей, созданных при органах местного самоуправления органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения от ЧС.

За нарушение статьи 20.6.1. КоАП РФ для граждан предусмотрен штраф от тысячи до тридцати тысяч рублей. Если это второе нарушение или первое, которое повлекло причинение вреда здоровью человека или имуществу, но не попадает под УК, штраф для граждан может составить от пятнадцати до пятидесяти тысяч рублей.

19 марта на всей территории России из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19 ввели режим повышенной готовности. 1 апреля Путин разрешил правительству вводить режим чрезвычайной ситуации.

#новости #карантинвроссии #право

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37 комментариев
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Евгений Клочков

28

А казаки, парикмахеры и воспитанники Юнармии?

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Alex Slobodskikh

Евгений
10

Казаки нагайками пиздить могут.
Это в следующей обнове выкатят

Ответить

Станислав Назаров

Alex
11

Этот DLC доступен только в Краснодарском крае 

Ответить

Litnikov Danil

Alex
5

Опять баланс по пизде пойдет

Ответить

Чехол от очков

Евгений
0

вот он, золотой век  д р у ж и н н и к а

Ответить

Nastya Kogalymskaya

18

Вас тоже бесит Рогозин, который отирается возле пивнухи и вымогает деньги за проход??

Ответить

Обычный Влад

14

ебаные пидорасы городят костыли на костылях, лишь бы официально по-закону ничего не делать. гибридная ЧС

Ответить

Nikolay Kapustin

Обычный
0

Гибридное государство

Ответить

Сердечный паркур

Обычный
0

Так нет чс 

Ответить

Противоположный микрофон

4

Роскосмоса

Ответить

Сердечный паркур

3

- Вы куда?
- Я на Марс. Либо вы мне вызываете сотрудника Роскосмоса,  либо на остальное у вас просто нет полномочий. Ору в лицо и иду куда шёл 

Ответить

Иван Иванов

Сердечный
1

у марса санитарный день, плати штраф нахуй

Ответить

Евгений Большаков

0

а если на местах ранее приняли своё постановление, то приоритет у местного или федерального? Или они дополняют друг друга? 

Ответить

Географический танк88

Евгений
4

Приоритет по закону всегда у федерального, но если ты на месте захочешь менту объяснить, что он не прав, приоритеты быстро изменятся.

Ответить

Nikolay Kapustin

Географический
0

Скорость приоритетов 5 переобуваний\сек

Ответить

Евгений Клочков

Евгений
0

Формально - приоритет федеральный
Но поди объясни это околоточному, особенно когда проблем не ищешь

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

0

Если меня сотрудник Росатома решит озадачить протоколом, я скорее его нахуй пошлю прямым текстом))000

Ответить

Карандаш ТМ

Арнольд
1

а росгвардейца? или полицая?

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Карандаш
3

Не писал ни про первого, ни про второго

Ответить

Карандаш ТМ

Арнольд
0

Ага! Струсил!!!

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Карандаш
2
Ответить

Михаил Дьячков

0

Так у нас же режим ЧС не введен

Ответить

Polina Malahova

Михаил
1

Зато введен режим повышенной готовности, что попадает под вот этот самый закон. Удобная лазейка.

Ответить

Либеральный Даниль

Polina
0

Режим повышенной готовности налагает обязанности на правительство, а не на граждан. Он не может ограничивать свободу перемещений, например.

Ответить

Сердечный паркур

Михаил
0

Потому что у нас нет ЧС, чего не понятно?

Ответить

Карандаш ТМ

Михаил
0

а когда у нас по закону поступали?

Ответить

Litnikov Danil

Карандаш
0

В рамках закона же

Ответить

Карандаш ТМ

Litnikov
0

точно! просто рамки гуттаперчевые

Ответить

Александр Горнак

Михаил
0

Угроза возникновения ЧС есть, читайте внимательнее, если такие дотошные

Ответить

Дмитрий

0

А с протоколами по 6.3 ч2 теперь что будут делать? Которые уже выписали многим

Ответить

Дмитрий Шалатонов

0

Всегда готовы🤘🏻

Ответить

Yura Z.

0

И паспорт будут проверять таксисты!

Ответить

Обухов Денис

–1

Это что еще за 20.61? Автор, открой Гарант, такой статьи нет.

Ответить

Константин Курасов

Обухов
0

очки протри

Ответить

Артём Мазанов

Обухов
0

У нас нигде и не указано 20.61

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Комментарий удален

Михаил Подивилов

Владислав
0

@Вахтёр TJ 

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Litnikov Danil

Владислав
0

Крупу просил бы

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