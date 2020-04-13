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Это относится и к режиму повышенной готовности, который введён на территории всех российских субъектов.
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно статье 28.3 КоАП РФ, протоколы за «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации» (статья 20.6.1. КоАП РФ) могут составлять лица, указанные в постановлении правительства.
Мишустин наделил правом составлять такие протоколы:
За нарушение статьи 20.6.1. КоАП РФ для граждан предусмотрен штраф от тысячи до тридцати тысяч рублей. Если это второе нарушение или первое, которое повлекло причинение вреда здоровью человека или имуществу, но не попадает под УК, штраф для граждан может составить от пятнадцати до пятидесяти тысяч рублей.
19 марта на всей территории России из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19 ввели режим повышенной готовности. 1 апреля Путин разрешил правительству вводить режим чрезвычайной ситуации.
А казаки, парикмахеры и воспитанники Юнармии?
Казаки нагайками пиздить могут.
Это в следующей обнове выкатят
Вас тоже бесит Рогозин, который отирается возле пивнухи и вымогает деньги за проход??
а если на местах ранее приняли своё постановление, то приоритет у местного или федерального? Или они дополняют друг друга?
Географический танк88
Приоритет по закону всегда у федерального, но если ты на месте захочешь менту объяснить, что он не прав, приоритеты быстро изменятся.
Формально - приоритет федеральный
Но поди объясни это околоточному, особенно когда проблем не ищешь
Если меня сотрудник Росатома решит озадачить протоколом, я скорее его нахуй пошлю прямым текстом))000
а росгвардейца? или полицая?
Не писал ни про первого, ни про второго
Так у нас же режим ЧС не введен
Зато введен режим повышенной готовности, что попадает под вот этот самый закон. Удобная лазейка.
Либеральный Даниль
Режим повышенной готовности налагает обязанности на правительство, а не на граждан. Он не может ограничивать свободу перемещений, например.
а когда у нас по закону поступали?
В рамках закона же
Угроза возникновения ЧС есть, читайте внимательнее, если такие дотошные
Это что еще за 20.61? Автор, открой Гарант, такой статьи нет.
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