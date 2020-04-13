Заявления появились на сайтах двух китайских вузов, но позже удалили.

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Китайские власти запретили публиковать научные исследования о происхождении коронавируса нового типа, пока их не согласуют с правительством. Указы об этом появились на сайтах двух китайских университетов, но позже их удалили. CNN удалось подтвердить подлинность документа.

Согласно указу научно-технического департамента Министерства образования, все исследования о происхождении Covid-19 должны «строго контролироваться».

Сначала их должны одобрить в академических комитетах университетов, затем — в Министерстве образования, потом — в Госсовете Китая. Только после этого их можно опубликовать в научных журналах.

CNN утверждает, что 10 апреля указ опубликовали на сайте Фуданьского университета в Шанхае. Журналисты позвонили по указанному в документе номеру, и сотрудник научно-технического отдела Министерства образования подтвердил подлинность указа. Однако он сказал, что его не должны были публиковать, потому что документ предназначен для внутреннего пользования.

Через несколько часов после звонка журналистов CNN документ удалили с сайта университета. Он остался в кэше Google. Также удалён указ, опубликованный 5 апреля на сайте университета геонаук в Уханье.

Анонимный собеседник The Guardian сообщил, что научные статьи по другим медицинским темам не должны проходить такую проверку перед публикацией. То же подтвердил источник CNN. При этом ещё один исследователь рассказал телеканалу, что в феврале не сталкивался ни с какими ограничениями.