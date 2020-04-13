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Заявления появились на сайтах двух китайских вузов, но позже удалили.
Китайские власти запретили публиковать научные исследования о происхождении коронавируса нового типа, пока их не согласуют с правительством. Указы об этом появились на сайтах двух китайских университетов, но позже их удалили. CNN удалось подтвердить подлинность документа.
Согласно указу научно-технического департамента Министерства образования, все исследования о происхождении Covid-19 должны «строго контролироваться».
Сначала их должны одобрить в академических комитетах университетов, затем — в Министерстве образования, потом — в Госсовете Китая. Только после этого их можно опубликовать в научных журналах.
CNN утверждает, что 10 апреля указ опубликовали на сайте Фуданьского университета в Шанхае. Журналисты позвонили по указанному в документе номеру, и сотрудник научно-технического отдела Министерства образования подтвердил подлинность указа. Однако он сказал, что его не должны были публиковать, потому что документ предназначен для внутреннего пользования.
Через несколько часов после звонка журналистов CNN документ удалили с сайта университета. Он остался в кэше Google. Также удалён указ, опубликованный 5 апреля на сайте университета геонаук в Уханье.
Анонимный собеседник The Guardian сообщил, что научные статьи по другим медицинским темам не должны проходить такую проверку перед публикацией. То же подтвердил источник CNN. При этом ещё один исследователь рассказал телеканалу, что в феврале не сталкивался ни с какими ограничениями.
Хм, к чему бы это? 🤔
Коммунисты
Весь мир наблюдает за вирусом, поэтому к любому исследованию будет приковано внимание, а после того, как первые исследования выйдут в свет, их быстро разнесут по новостям и никто не станет разбираться, насколько они правильные, опровергли ли их потом и т.д. Так что контролировать распространение такой информации это по-моему правильное решение.
Ну или чтоб никто не узнал что это они его изобрели.
Ты так говоришь, будто желтушным журнашлюхам в принципе может что-то помешать извратить и переврать
Если китайцы придумали вирус, то зачем им исследовать его происхождение?
Исследуют те, кто не курсе и не участвовал в разработке.
Тогда надо запрещать сами исследования, а не только публикацию результатов.
Тебя весь мир съест вместе с говном, если будешь так привлекать внимание. (тебя - имею ввиду китай).
Никто бы ничего и не подумал на эту тему, если бы исследования изначально по-тихому прикрыли. Не финансировали например.
Конечно запретят, ведь если мир узнает о происхождении короны, то быстренько вакцину придумают, а Китаю не выгодно это, ведь им надо обрушить экономику западных стран
Вообще-то геном коронавируса уже давно "дешифровали". После всего "этого" только будут разборки. Сейчас времени нету. Китай и сам пострадали, кому товар свой продавать ?
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