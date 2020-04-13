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Новости
Алексей Боржонов
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В Китае запретили публиковать научные исследования о происхождении Covid-19 без согласования с властями Материал редакции

Заявления появились на сайтах двух китайских вузов, но позже удалили.

22 комментария
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Китайские власти запретили публиковать научные исследования о происхождении коронавируса нового типа, пока их не согласуют с правительством. Указы об этом появились на сайтах двух китайских университетов, но позже их удалили. CNN удалось подтвердить подлинность документа.

Согласно указу научно-технического департамента Министерства образования, все исследования о происхождении Covid-19 должны «строго контролироваться».

Сначала их должны одобрить в академических комитетах университетов, затем — в Министерстве образования, потом — в Госсовете Китая. Только после этого их можно опубликовать в научных журналах.

CNN утверждает, что 10 апреля указ опубликовали на сайте Фуданьского университета в Шанхае. Журналисты позвонили по указанному в документе номеру, и сотрудник научно-технического отдела Министерства образования подтвердил подлинность указа. Однако он сказал, что его не должны были публиковать, потому что документ предназначен для внутреннего пользования.

Через несколько часов после звонка журналистов CNN документ удалили с сайта университета. Он остался в кэше Google. Также удалён указ, опубликованный 5 апреля на сайте университета геонаук в Уханье.

Анонимный собеседник The Guardian сообщил, что научные статьи по другим медицинским темам не должны проходить такую проверку перед публикацией. То же подтвердил источник CNN. При этом ещё один исследователь рассказал телеканалу, что в феврале не сталкивался ни с какими ограничениями.

  • Официально о новом вирусе в Китае объявили в декабре 2019 года;
  • Учёные считают, что вирус мог произойти от летучих мышей. Но единого мнения по этому вопросу нет;
  • Телеканал ABC сообщил, что американская разведка ещё в ноябре предупреждала Китай, что распространение вируса может стать «катастрофическим» событием;
  • К 13 апреля в мире больше 1,8 миллиона случаев заболевания Covid-19, больше 115 тысяч человек умерли, 440 тысяч — выздоровели.

#новости #covid19

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22 комментария
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Иван Иванов

23

весь мир: поясни за корону сука
китай:

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Татарский каякер

11

На воре шапка горит.

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За все хорошее

8

Никто не должен знать, что коронавирус распространяется через 5G вышки 

Ответить

alexferman

2

Хм, к чему бы это? 🤔

Ответить

Slow Dimon

alexferman
5

Коммунисты

Ответить

Иван Иванов

Slow
0

хуже фашистких сс

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skroy

alexferman
0

Весь мир наблюдает за вирусом, поэтому к любому исследованию будет приковано внимание, а после того, как первые исследования выйдут в свет, их быстро разнесут по новостям и никто не станет разбираться, насколько они правильные, опровергли ли их потом и т.д. Так что контролировать распространение такой информации это по-моему правильное решение.

Ну или чтоб никто не узнал что это они его изобрели.

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alexferman

skroy
0

Ты так говоришь, будто желтушным журнашлюхам в принципе может что-то помешать извратить и переврать

Ответить

Научно-Технический корабль

2

Не заметили, как опередили Китай. Они еще не догадались до закона о фейках. Пусть теперь нас догоняют!

Ответить

Дмитрий Городских

1

Если  китайцы придумали вирус, то зачем им исследовать его происхождение?

Ответить

Почтовый холод

Дмитрий
1

Исследуют те, кто не курсе и не участвовал в разработке. 

Ответить

Дмитрий Городских

Почтовый
0

Тогда надо запрещать сами исследования, а не только публикацию результатов.

Ответить

Почтовый холод

Дмитрий
1

Тебя весь мир съест вместе с говном, если будешь так привлекать внимание. (тебя - имею ввиду китай). 

Ответить

Дмитрий Городских

Почтовый
0

Никто бы ничего и не подумал на эту тему, если бы исследования изначально по-тихому прикрыли. Не финансировали например.

Ответить

Почтовый холод

Дмитрий
0

ага, ага. 

Ответить

Dias001 Rrn

0

Конечно запретят, ведь если мир узнает о происхождении короны, то быстренько вакцину придумают, а Китаю не выгодно это, ведь им надо обрушить экономику западных стран

Ответить

Dra

Dias001
2

Поддерживаю, а ещё рептилоиды ментально контролируют верхушку КНР.

Ответить

Александр Рыскалов

Dias001
0

Вообще-то геном коронавируса уже давно "дешифровали". После всего "этого" только будут разборки. Сейчас времени нету. Китай и сам пострадали, кому товар свой продавать ?  

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Artem Puchkov

0

Пора перенимать международный опыт

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Бумажный клуб

0

Какие же они молодцы

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Странный паркур

0

Шо, опять? 

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ouxen

0

китайский вирус [x]

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